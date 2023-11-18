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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Квятковски Томаш
Видзев Лодзь
1:1
Второй тайм: 63'
Рух Хожув
0'
0:1
16' Гол
Бартолевски Матеуш
1:1
47' Гол
Нунеш Фабиу
50' Красная карточка
Szymon Szymanski

Ход матча

16'
0:1
Бартолевски Матеуш
47'
Нунеш Фабиу
(Альварес Франциско)
1:1
50'
 
Szymon Szymanski
55'
 
Michal Feliks
Щепан Даниэль
55'
 
Przemyslaw Szur
Стечик Доминик
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Видзев Лодзь
Ничья
Рух Хожув
3.95
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Все Коэффициенты
33
Jan
Krzywanski
95
Стемпиньски
Мариуш
4
Жиро
Матеуш
2
Сильва
Луис
23
Зелиньски
Павел
22
Dominik
Kun
25
Ганоушек
Марек
10
Альварес
Франциско
92
Нунеш
Фабиу
9
Санчез
Джорди
47
Antoni
Klimek
31
Каминьски
Кжиштоф
2
Konrad
Kasolik
20
Szymon
Szymanski
21
Садлок
Мацей
77
Бартолевски
Матеуш
88
Скверчиньски
Кацпер
6
Tomasz
Swedrowski
28
Подставски
Томаш
18
Стечик
Доминик
70
Козак
Милош
95
Щепан
Даниэль
Видзев Лодзь
4-3-3
Рух Хожув
4-4-2

История личных встреч

Видзев Лодзь
Рух Хожув

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

ВД
3:0
ВД
1:3
Э
2:1
Э
0:1
Э
3:0
Э
2:0
Э
3:1
Э
0:0
Э
1:1
ТМС
0:3
OE
1:1
К
1:0

Голы

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Среднее время на гол

72
72

Всего голов

12
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.25

Среднее время на гол

60
360

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.42
0.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

63
98

Бомбардиры внутри турнира

Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 3 (1) 0.2
Санчез Джорди 3 0.2
Цыганик Андрей 2 0.13
Рондич Имад 2 0.13
Стемпиньски Мариуш 1 0.07
Жиро Матеуш 1 0.07
Альварес Франциско 1 0.07
Ernest Terpilowski 1 0.07
Милош Мато 0 0
Нунеш Фабиу 0 0
Керк Себастьян 0 0
Равас Генрих 0 0
Шеху Юлиан 0 0
Рух Хожув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Щепан Даниэль 4 (3) 0.27
Tomasz Swedrowski 3 0.2
Michal Feliks 2 0.13
Бартолевски Матеуш 1 0.07
Подставски Томаш 1 0.07
Михальский Кацпер 1 0.07
Tomasz Wojtowicz 1 0.07
Стажиньски Филип 0 0

Карточки

Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Луис 2 2
Ганоушек Марек 4 0
Милош Мато 4 0
Нунеш Фабиу 4 0
Цыганик Андрей 4 0
Санчез Джорди 4 0
Шеху Юлиан 4 0
Жиро Матеуш 2 0
Шота Серафин 2 0
Альварес Франциско 2 0
Dominik Kun 1 0
Ernest Terpilowski 1 0
Filip Przybulek 1 0
Рух Хожув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садлок Мацей 6 0
Подставски Томаш 3 0
Щепан Даниэль 3 0
Михальский Кацпер 3 0
Бартолевски Матеуш 3 0
Tomasz Swedrowski 2 0
Козак Милош 2 0
Remigiusz Szywacz 2 0
Летневски Юлиуш 2 0
Tomasz Wojtowicz 2 0
Konrad Kasolik 0 1
Tomasz Foszmanczyk 1 0
Барановски Павел 1 0
Przemyslaw Szur 1 0
Szymon Szymanski 1 0
Стечик Доминик 1 0
Michal Feliks 1 0
Patryk Sikora 1 0

Результаты матчей

Видзев Лодзь
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Рух Хожув
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4
Видзев Лодзь
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Рух Хожув
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

4
5
Видзев Лодзь
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Рух Хожув
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

4
9

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
3
23%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
2
33%
1
8%
76-90

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
2
25%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
38%
2
22%
76-90

Пропущено

15
11
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
3
20%
1
9%
46-60
4
27%
1
9%
61-75
3
20%
2
18%
76-90

Забито

14
13
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 7
2
14%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
6
43%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
4
31%
61-75
4
29%
4
31%
76-90

Пропущено

21
24
8 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
4
19%
1
4%
1-15
3
14%
6
25%
16-30
1
5%
8
33%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
5
24%
3
13%
61-75
5
24%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Видзев Лодзь
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 КС Висла Пулавы - Видзев Лодзь 1:4 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Ракув - Видзев Лодзь 1:1
Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Конкордия Эльблонг - Видзев Лодзь 0:4 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 1:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 1:0 Видзев Лодзь - Р. Жешув 0:0 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 4:2
Рух Хожув
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3
Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Легия Варшава II - Рух Хожув 3:2 Рух Хожув - Ракув 3:5 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Рух Хожув - Пяст 0:3 Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Одра Ополе - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - Пяст 0:1 Рух Хожув - Сталь Жешув 1:1 Рух Хожув - Хутник Краков 1:1

Результаты матчей

Видзев Лодзь
Рух Хожув

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 50%
2:1
2 раза 25%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
7 раз 88%
2
1 раз 13%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Видзев Лодзь
Рух Хожув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
4
1.5
3
4
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
7
1.5
Больше Меньше
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
7
7
3
11
1.5
5
9
1
13
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 15 10 3 2 27 - 13 33
2.
Ягеллония Белосток
 15 9 3 3 36 - 21 30
3.
Лех
 15 8 5 2 28 - 19 29
4.
Ракув
 14 8 3 3 30 - 16 27
5.
Погонь Щецин
 15 8 2 5 27 - 15 26
6.
Легия
 14 7 3 4 21 - 18 24
7.
Заглембе Любин
 15 6 3 6 17 - 24 21
8.
Радомяк Радом
 15 5 4 6 18 - 19 19
9.
Гурник Забже
 15 5 4 6 16 - 18 19
10.
Сталь Мелец
 15 5 3 7 20 - 22 18
11.
Варта Познань
 15 4 5 6 14 - 16 17
12.
Видзев Лодзь
 1:1 15 4 5 6 17 - 20 17
13.
Пяст
 15 2 11 2 14 - 14 17
14.
Корона Кельце
 14 3 7 4 18 - 18 16
15.
Краковия
 14 3 6 5 13 - 19 15
16.
Пуща Неполомице
 15 3 4 8 18 - 30 13
17.
Рух Хожув
 1:1 15 1 7 7 14 - 25 10
18.
ЛКС Лодзь
 15 2 2 11 11 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 7 7 0 0 22 - 5 21
2.
Ракув
 8 6 2 0 19 - 3 20
3.
Лех
 8 6 2 0 21 - 8 20
4.
Шленск Вроцлав
 7 5 1 1 14 - 6 16
5.
Легия
 8 5 1 2 14 - 7 16
6.
Заглембе Любин
 8 4 3 1 10 - 7 15
7.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 15 - 10 14
8.
Видзев Лодзь
 1:1 7 4 1 2 8 - 6 13
9.
Погонь Щецин
 8 4 1 3 16 - 12 13
10.
Гурник Забже
 7 3 2 2 5 - 6 11
11.
Корона Кельце
 7 2 4 1 12 - 9 10
12.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
13.
Радомяк Радом
 7 2 3 2 9 - 7 9
14.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 8 - 10 9
15.
ЛКС Лодзь
 7 2 2 3 8 - 15 8
16.
Рух Хожув
 1:1 7 1 3 3 8 - 12 6
17.
Краковия
 7 1 3 3 7 - 13 6
18.
Варта Познань
 8 1 3 4 5 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 8 5 2 1 13 - 7 17
2.
Погонь Щецин
 7 4 1 2 11 - 3 13
3.
Варта Познань
 7 3 2 2 9 - 7 11
4.
Радомяк Радом
 8 3 1 4 9 - 12 10
5.
Краковия
 7 2 3 2 6 - 6 9
6.
Лех
 7 2 3 2 7 - 11 9
7.
Ягеллония Белосток
 8 2 3 3 14 - 16 9
8.
Легия
 6 2 2 2 7 - 11 8
9.
Гурник Забже
 8 2 2 4 11 - 12 8
10.
Ракув
 6 2 1 3 11 - 13 7
11.
Пяст
 8 0 7 1 7 - 8 7
12.
Заглембе Любин
 7 2 0 5 7 - 17 6
13.
Корона Кельце
 7 1 3 3 6 - 9 6
14.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 5 - 12 4
15.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
16.
Видзев Лодзь
 1:1 8 0 4 4 9 - 14 4
17.
Рух Хожув
 1:1 8 0 4 4 6 - 13 4
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 12 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (2)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Лех Вельде Кристоффер 6 (4)
Погонь Щецин Гросицки Камил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Лех Муравски Радослав 1 5
Рух Хожув Садлок Мацей 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 16'
    Г О О О О Л - Бартолевски Матеуш бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится победой Видзев Лодзь.
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Видзев Лодзь
Ничья
Рух Хожув
3.95
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4.25
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4.10
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