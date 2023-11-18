Тур: 12. Стадион: Видзев. Главный судья: Квятковски Томаш
1:1
Второй тайм: 63'
Ход матча
16'
47'
50'
22
Dominik
Kun
92
Нунеш
Фабиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Нунеш ФабиуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
99 Рондич ИмадНападающий
-
-
-
-
88 Ignacy Dawid
-
-
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Садлок МацейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Козак МилошНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Седлак ЯнПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ян Вос
История личных встреч
Видзев Лодзь
Рух Хожув
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
12 матчей
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Среднее время на гол
72
72
Всего голов
12
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.25
Среднее время на гол
60
360
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.42
0.92
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
63
98
Бомбардиры внутри турнира
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|3 (1)
|0.2
|Санчез Джорди
|3
|0.2
|Цыганик Андрей
|2
|0.13
|Рондич Имад
|2
|0.13
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0.07
|Жиро Матеуш
|1
|0.07
|Альварес Франциско
|1
|0.07
|Ernest Terpilowski
|1
|0.07
|Милош Мато
|0
|0
|Нунеш Фабиу
|0
|0
|Керк Себастьян
|0
|0
|Равас Генрих
|0
|0
|Шеху Юлиан
|0
|0
Рух Хожув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Щепан Даниэль
|4 (3)
|0.27
|Tomasz Swedrowski
|3
|0.2
|Michal Feliks
|2
|0.13
|Бартолевски Матеуш
|1
|0.07
|Подставски Томаш
|1
|0.07
|Михальский Кацпер
|1
|0.07
|Tomasz Wojtowicz
|1
|0.07
|Стажиньски Филип
|0
|0
Карточки
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Луис
|2
|2
|Ганоушек Марек
|4
|0
|Милош Мато
|4
|0
|Нунеш Фабиу
|4
|0
|Цыганик Андрей
|4
|0
|Санчез Джорди
|4
|0
|Шеху Юлиан
|4
|0
|Жиро Матеуш
|2
|0
|Шота Серафин
|2
|0
|Альварес Франциско
|2
|0
|Dominik Kun
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
|Filip Przybulek
|1
|0
Рух Хожув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садлок Мацей
|6
|0
|Подставски Томаш
|3
|0
|Щепан Даниэль
|3
|0
|Михальский Кацпер
|3
|0
|Бартолевски Матеуш
|3
|0
|Tomasz Swedrowski
|2
|0
|Козак Милош
|2
|0
|Remigiusz Szywacz
|2
|0
|Летневски Юлиуш
|2
|0
|Tomasz Wojtowicz
|2
|0
|Konrad Kasolik
|0
|1
|Tomasz Foszmanczyk
|1
|0
|Барановски Павел
|1
|0
|Przemyslaw Szur
|1
|0
|Szymon Szymanski
|1
|0
|Стечик Доминик
|1
|0
|Michal Feliks
|1
|0
|Patryk Sikora
|1
|0
Результаты матчей
Видзев Лодзь
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Рух Хожув
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
4
Видзев Лодзь
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Рух Хожув
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
4
5
Видзев Лодзь
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Рух Хожув
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
4
9
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Пропущено
6
13
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
3
23%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
2
33%
1
8%
76-90
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
2
25%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
38%
2
22%
76-90
Пропущено
15
11
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
3
20%
1
9%
46-60
4
27%
1
9%
61-75
3
20%
2
18%
76-90
Забито
14
13
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 7
2
14%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
6
43%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
4
31%
61-75
4
29%
4
31%
76-90
Пропущено
21
24
8 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
4
19%
1
4%
1-15
3
14%
6
25%
16-30
1
5%
8
33%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
5
24%
3
13%
61-75
5
24%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Видзев Лодзь
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 КС Висла Пулавы - Видзев Лодзь 1:4 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Ракув - Видзев Лодзь 1:1
Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Конкордия Эльблонг - Видзев Лодзь 0:4 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 1:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 1:0 Видзев Лодзь - Р. Жешув 0:0 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 4:2
Рух Хожув
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3
Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Легия Варшава II - Рух Хожув 3:2 Рух Хожув - Ракув 3:5 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Рух Хожув - Пяст 0:3 Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Одра Ополе - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - Пяст 0:1 Рух Хожув - Сталь Жешув 1:1 Рух Хожув - Хутник Краков 1:1
Результаты матчей
Видзев Лодзь
Рух Хожув
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 50%
2:1
2 раза 25%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
7 раз 88%
2
1 раз 13%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Видзев Лодзь
Рух Хожув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
24
34
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
17
Больше Меньше
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
77
311
59
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|27 - 13
|33
|2.
|15
|9
|3
|3
|36 - 21
|30
|3.
|15
|8
|5
|2
|28 - 19
|29
|4.
|14
|8
|3
|3
|30 - 16
|27
|5.
|15
|8
|2
|5
|27 - 15
|26
|6.
|14
|7
|3
|4
|21 - 18
|24
|7.
|15
|6
|3
|6
|17 - 24
|21
|8.
|15
|5
|4
|6
|18 - 19
|19
|9.
|15
|5
|4
|6
|16 - 18
|19
|10.
|15
|5
|3
|7
|20 - 22
|18
|11.
|15
|4
|5
|6
|14 - 16
|17
|12.
|1:1
|15
|4
|5
|6
|17 - 20
|17
|13.
|15
|2
|11
|2
|14 - 14
|17
|14.
|14
|3
|7
|4
|18 - 18
|16
|15.
|14
|3
|6
|5
|13 - 19
|15
|16.
|15
|3
|4
|8
|18 - 30
|13
|17.
|1:1
|15
|1
|7
|7
|14 - 25
|10
|18.
|15
|2
|2
|11
|11 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|22 - 5
|21
|2.
|8
|6
|2
|0
|19 - 3
|20
|3.
|8
|6
|2
|0
|21 - 8
|20
|4.
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|5.
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|6.
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|7.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|8.
|1:1
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|9.
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|10.
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|11.
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|12.
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|13.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|15.
|7
|2
|2
|3
|8 - 15
|8
|16.
|1:1
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|17.
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|18.
|8
|1
|3
|4
|5 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|2.
|7
|4
|1
|2
|11 - 3
|13
|3.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|4.
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|5.
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|6.
|7
|2
|3
|2
|7 - 11
|9
|7.
|8
|2
|3
|3
|14 - 16
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|11 - 12
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|11.
|8
|0
|7
|1
|7 - 8
|7
|12.
|7
|2
|0
|5
|7 - 17
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|14.
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|15.
|8
|1
|1
|6
|10 - 20
|4
|16.
|1:1
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
|17.
|1:1
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|18.
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|12 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (2)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|6 (4)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|6 (4)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4
|Лех
|Муравски Радослав
|1 5
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|6