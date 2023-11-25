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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Маккаби Тель-Авив
1:0
Перерыв
Заря
0'
1:0
45' Гол
Захави Эран

Ход матча

45'
Захави Эран
(Каничовски Габи)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогнозы 120
Маккаби Тель-Авив 87.5% (105)
X 8.3% (10)
Заря 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Маккаби Тель-Авив
Ничья
Заря
4.50
7.90
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6.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Москера
Орландо
2
Коэн
Авишай
25
Люккассен
Деррик
4
Саборит
Энрик
3
Ревиво
Рой
42
Перец
Дор
14
Ван
Оверем
Йорис
16
Каничовски
Габи
10
Битон
Дан
7
Захави
Эран
17
Милсон
30
Турбаевский
Никита
11
Алефиренко
Даниил
44
Батагов
Арсений
55
Джордан
74
Снурницын
Игорь
70
Кирюханцев
Игорь
22
Мичин
Петар
20
Чурко
Вячеслав
10
Нагнойный
Денис
7
Антюх
Денис
39
Герреро
Эдуардо
Маккаби Тель-Авив
4-3-3
Заря
4-5-1

История личных встреч

Маккаби Тель-Авив
Заря

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захави Эран 7 (2) 0.7
Перец Дор 4 0.4
Битон Дан 2 0.2
Масон Иван 1 0.1
Коэн Йонатан 1 0.1
Каничовски Габи 1 0.1
Люккассен Деррик 1 0.1
Гуагон Парфэйт 1 0.1
Тургеман Дор 1 0.1
Ван Оверем Йорис 0 0
Голаса Эйял 0 0
Саборит Энрик 0 0
Альмог Эйлон 0 0
Йованович Джордже 0 0
Милсон 0 0
Ревиво Рой 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Эдуардо 1 0.25
Алефиренко Даниил 1 0.25
Горбач Игорь 1 0.25
Кирюханцев Игорь 0 0
Антюх Денис 0 0

Карточки

Маккаби Тель-Авив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Оверем Йорис 3 0
Саборит Энрик 2 0
Люккассен Деррик 2 0
Масон Иван 2 0
Битон Нир 1 0
Давидзаде Офир 1 0
Коэн Авишай 1 0
Альмог Эйлон 1 0
Битон Дан 1 0
Милсон 1 0
Тургеман Дор 1 0
Машпати Рои 1 0
Ревиво Рой 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Снурницын Игорь 2 0
Джордан 1 0
Мишнёв Дмитрий 1 0
Кирюханцев Игорь 1 0
Вантух Роман 1 0

Результаты матчей

Маккаби Тель-Авив
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Заря
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Маккаби Тель-Авив
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Заря
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

7
1
Маккаби Тель-Авив
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Заря
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

7
1

Голы по времени матча

Забито

11
1
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
100%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
100%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

18
3
8 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
1
33%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
2
67%
61-75
5
28%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 Гент - Маккаби Тель-Авив 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Петах-Тиква 2:0 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Тель-Авив 0:5
Маккаби Тель-Авив - Брейдаблик 3:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Бней-Рейне 1:1 Хапоэль Хадера - Маккаби Тель-Авив 0:3 Целе - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Ашдод 4:1 Маккаби Тель-Авив - Целе 4:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:5 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 Петрокуб - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Петрокуб 3:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:6 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Маккаби Тель-Авив - Орландо Пайретс 0:1 Ашдод - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0
Заря
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 Верес - Заря 2:2 Черноморец Од - Заря 4:1
Заря - Полесье 0:1 Оболонь - Заря 2:4 ФСК Мариуполь - Заря 0:1 Брейдаблик - Заря 0:1 Черноморец Од - Заря 0:0 Заря - Днепр-1 0:1 Заря - Гент 1:1 Металлист-1925 - Заря 2:1 Заря - Славия Прага 2:1 Минай - Заря 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Заря - Александрия 0:0 Ворскла - Заря 1:2 Заря - Кривбасс 1:3 Рух Львов - Заря 2:1 Заря - Ружомберок 1:2

Результаты матчей

Маккаби Тель-Авив
Заря

Точный счет

1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Маккаби Тель-Авив
Заря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
4
5
2.5
1
8
3.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 4 3 1 0 11 - 3 10
2.
Маккаби Тель-Авив
 1:0 4 3 0 1 7 - 5 9
3.
Заря
 0:1 4 1 1 2 3 - 5 4
4.
Брейдаблик
 4 0 0 4 4 - 12 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Маккаби Тель-Авив
 1:0 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Заря
 0:1 2 0 1 1 2 - 4 1
4.
Брейдаблик
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Маккаби Тель-Авив
 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Заря
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
4.
Брейдаблик
 2 0 0 2 2 - 8 0
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Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 8
Бешикташ Абубакар Венсан 7 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:0. Впереди пока "Маккаби". Через 15 минут продолжим смотреть игру.
  • Описание гола
    44'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! ЗАХАВИ! 1:0!
    Получил на подступах к штрафной мяч Захави, после чего нанес он выстрел по рамке соперника, и мяч аккуратно парашютиком опустился за спину голкиперу!
  • 43'
    Заканчивается основное время первого тайма. Пока совсем не похоже на то, что кому-то из соперников удастся забить гол в первом тайме.
  • 41'
    Чурко с левой бровки выполнил навес в центр штрафной - мяч в перчатки голкипера приземлился. Вратарь сработал в воротах очень уверенно.
  • 40'
    5 минут до конца первого тайма остается играть оппонентам. С большой долей вероятности голы в нашем матче будут, но кто будет их авторами. 
  • 38'
    Антюх сумел к мячу сейчас выйти, после чего выполнил он прострельный пас в центр штрафной, где были только игроки соперника. В обороне снова играет уверенно "Маккаби".
  • 37'
    В целом, в первом тайме намного активнее своего соперника были футболисты "Маккаби", но пока открыть счет своим голам в матче они не смогли.
  • Видеоповтор
    36'
    Да, пересмотрел рефери эпизод еще раз. Действительно в офсайде Каничовски оказался. Гол не засчитан был у нас. С мячом футболисты "Зари".
  • Офсайд
    34'
    Каничовски забивает гол в ворота соперника, но рефери на засчитывает гол. По крайней мере пока. В положении "вне игры" пребывал футболист.
  • 33'
    Каничовски отдал пас на Перца, который попытался с правого края выполнить передачу под удар партнеру, но эта передача не прошла.
  • 31'
    Джордану дали возможность сейчас нанести удар по своим воротам соперники. Мяч скакнул и улетел за пределы футбольного поля. Выше цели.
  • 30'
    "Заря" в центре поля расположилась. Тот самый момент, когда команде удалось все-таки отвести игру от своих ворот. Пусть и на некоторое время.
  • 28'
    Ревиво разгонял атаку своего коллектива по левому флангу, но подача игрока в центр штрафной оставляла желать лучшего. Была она самого плохого качества.
  • 27'
    При пустых трибунах в Сербии проходит этот матч, так что можно спокойно слышать голоса тренеров, гонящих свои коллективы вперед.
  • 26'
    Герреро в атаке сейчас пытался себя проявить, но подача в его адрес была слишком сильной. Голкипер сыграл на опережении первым. 
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    • Угловой
      25'
      Милтон с левого края простреливал мяч в район 11-метровой отметки, но там были только игроки "Зари". Снова выбита сфера на угловой.
    • Угловой
      23'
      Четвертый угловой кряду подали футболисты "Маккаби", но снова отбились соперники. Пока вхолостую используют большое количество подач украинцы.
    • Угловой
      22'
      Еще один угловой подали футболисты "Маккаби", но в борьбе Алефиренко прилетел удар по ноге. В итоге рефери фиксирует фол в атаке.
    • Угловой
      21'
      Два угловых сразу подали футболисты "Маккаби". Смогли отбиться снова гости. Однако снова сфера была выбита за лицевую линию. На угловой.
    • Фол, нарушение
      20'
      По ноге Захави зарядил одному из защитников соперника. В руках голкипера мяч оказался, но уже штрафной назначил рефери в пользу украинцев.
    • 18'
      И снова через Захави в атаке играли футболисты "Маккаби". В итоге игрок атаки израильского коллектива с линии штрафной пробивал по рамке, но попал в своего же игрока. Мяч в аут улетел.
    • 16'
      Сегодня футболисты "Маккаби" предстали на футбольном поле в желтых цветах, а игроки "Зари" вышли на футбольный газон в черном обмундировании.
    • 15'
      Битон на ударной позиции оказался у команды хозяев. Но слишком долго он готовился к выстрелу, а после пробил прямо по позиции вратаря. 
    • Опасный момент
      14'
      МОМЕНТ! Захави! Оказался он справа на ударной позиции. С правого края он нанес выстрел в дальний угол, но мяч полетел чуть левее цели.
    • 12'
      Джордан у "Зари" на ударной позиции находился. Увидели мы выстрел в его исполнении, но точность оставляла желать лучшего. Получился выстрел в "молоко".
    • 11'
      Милсон в атаке попытался проявить себя. Выполнял он снова подачу в центр штрафной соперника, но на выходе уверенно сыграл вратарь.
    • 10'
      Сложно пока по игре команд сделать какие-то выводы. Мячом владеют хозяева, однако до опасных ударов по воротам дело не доводят.
    • 8'
      Почти 10 минут откатали уже оппоненты. Антюх у "Зари" выполнял подачу с левого края в центр штрафной, однако никто из партнеров не успел к этому мячу.
    • 7'
      Милсон простреливал мяч в центр штрафной с правого края, но до снаряда никто из партнеров добраться не сумел. Голкипер сработал зато снова по мячу.
    • 6'
      Нагнойный с левого края выполнял передачу в штрафную соперника. Мяч на выходе забрал голкипер "Маккаби", сыграв в прыжке по мячу.
    • 4'
      "Заре" чтобы попытаться попасть в плей-офф сегодня нужно побеждать, но пока даже мячом толком не могут завладеть футболисты украинского коллектива.
    • 2'
      На первых минутах встречи спокойно себя ведут соперники. "Маккаби" забрал мяч под свой контроль, но в атаке себя не торопится проявлять.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Доброго времени суток, вам, уважаемые любители футбола! Спортивный портал Liveresult.ru приветствует всех, кто неравнодушен к Лиге конференций. В рамках поединка группового этапа турнира сыграют "Маккаби" из Тель-Авив и "Заря".

      Для вас текстовую трансляцию матча проведёт Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на ветку текстовой трансляции. 
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      • Прогнозы 120
      Маккаби Тель-Авив 87.5% (105)
      X 8.3% (10)
      Заря 4.2% (5)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Маккаби Тель-Авив
      Ничья
      Заря
      4.50
      7.90
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      6.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив 1:0 Заря

    Исход игры
    Маккаби Тель-Авив
    87.5% (105)
    Ничья
    8.3% (10)
    Заря
    4.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.04% (65)
    Меньше
    41.96% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    63.39% (71)
    Нет
    36.61% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Маккаби Тель-Авив
    46.7% (56)
    2:0 Маккаби Тель-Авив
    19.2% (23)
    1:0 Маккаби Тель-Авив
    12.5% (15)
    1:1 Ничья
    6.7% (8)
    3:1 Маккаби Тель-Авив
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    3:0 Маккаби Тель-Авив
    1.7% (2)
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