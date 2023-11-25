В целом, в первом тайме намного активнее своего соперника были футболисты "Маккаби", но пока открыть счет своим голам в матче они не смогли.

Антюх сумел к мячу сейчас выйти, после чего выполнил он прострельный пас в центр штрафной, где были только игроки соперника. В обороне снова играет уверенно "Маккаби".

5 минут до конца первого тайма остается играть оппонентам. С большой долей вероятности голы в нашем матче будут, но кто будет их авторами.

Чурко с левой бровки выполнил навес в центр штрафной - мяч в перчатки голкипера приземлился. Вратарь сработал в воротах очень уверенно.

Заканчивается основное время первого тайма. Пока совсем не похоже на то, что кому-то из соперников удастся забить гол в первом тайме.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! ЗАХАВИ! 1:0! Получил на подступах к штрафной мяч Захави, после чего нанес он выстрел по рамке соперника, и мяч аккуратно парашютиком опустился за спину голкиперу!

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:0. Впереди пока "Маккаби". Через 15 минут продолжим смотреть игру.

Герреро в атаке сейчас пытался себя проявить, но подача в его адрес была слишком сильной. Голкипер сыграл на опережении первым.

При пустых трибунах в Сербии проходит этот матч, так что можно спокойно слышать голоса тренеров, гонящих свои коллективы вперед.

Ревиво разгонял атаку своего коллектива по левому флангу, но подача игрока в центр штрафной оставляла желать лучшего. Была она самого плохого качества.

"Заря" в центре поля расположилась. Тот самый момент, когда команде удалось все-таки отвести игру от своих ворот. Пусть и на некоторое время.

Джордану дали возможность сейчас нанести удар по своим воротам соперники. Мяч скакнул и улетел за пределы футбольного поля. Выше цели.

Каничовски отдал пас на Перца, который попытался с правого края выполнить передачу под удар партнеру, но эта передача не прошла.

Каничовски забивает гол в ворота соперника, но рефери на засчитывает гол. По крайней мере пока. В положении "вне игры" пребывал футболист.

Да, пересмотрел рефери эпизод еще раз. Действительно в офсайде Каничовски оказался. Гол не засчитан был у нас. С мячом футболисты "Зари".

25' Милтон с левого края простреливал мяч в район 11-метровой отметки, но там были только игроки "Зари". Снова выбита сфера на угловой.

23' Четвертый угловой кряду подали футболисты "Маккаби", но снова отбились соперники. Пока вхолостую используют большое количество подач украинцы.

22' Еще один угловой подали футболисты "Маккаби", но в борьбе Алефиренко прилетел удар по ноге. В итоге рефери фиксирует фол в атаке.

21' Два угловых сразу подали футболисты "Маккаби". Смогли отбиться снова гости. Однако снова сфера была выбита за лицевую линию. На угловой.

20' По ноге Захави зарядил одному из защитников соперника. В руках голкипера мяч оказался, но уже штрафной назначил рефери в пользу украинцев.

18' И снова через Захави в атаке играли футболисты "Маккаби". В итоге игрок атаки израильского коллектива с линии штрафной пробивал по рамке, но попал в своего же игрока. Мяч в аут улетел.

16' Сегодня футболисты "Маккаби" предстали на футбольном поле в желтых цветах, а игроки "Зари" вышли на футбольный газон в черном обмундировании.

15' Битон на ударной позиции оказался у команды хозяев. Но слишком долго он готовился к выстрелу, а после пробил прямо по позиции вратаря.

14' МОМЕНТ! Захави! Оказался он справа на ударной позиции. С правого края он нанес выстрел в дальний угол, но мяч полетел чуть левее цели.