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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Маккаби Тель-Авив
 
Позже
Заря
Прогнозы 68
Маккаби Тель-Авив 85.3% (58)
X 8.8% (6)
Заря 5.9% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Маккаби Тель-Авив
Ничья
Заря
4.00
4.15
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5.20
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Маккаби Тель-Авив
Заря

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захави Эран 6 (2) 0.67
Перец Дор 4 0.44
Битон Дан 2 0.22
Масон Иван 1 0.11
Коэн Йонатан 1 0.11
Люккассен Деррик 1 0.11
Каничовски Габи 1 0.11
Гуагон Парфэйт 1 0.11
Тургеман Дор 1 0.11
Ван Оверем Йорис 0 0
Голаса Эйял 0 0
Саборит Энрик 0 0
Альмог Эйлон 0 0
Йованович Джордже 0 0
Милсон 0 0
Ревиво Рой 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Эдуардо 1 0.33
Алефиренко Даниил 1 0.33
Горбач Игорь 1 0.33
Кирюханцев Игорь 0 0
Антюх Денис 0 0

Карточки

Маккаби Тель-Авив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Оверем Йорис 3 0
Саборит Энрик 2 0
Люккассен Деррик 2 0
Масон Иван 2 0
Битон Нир 1 0
Давидзаде Офир 1 0
Коэн Авишай 1 0
Альмог Эйлон 1 0
Битон Дан 1 0
Милсон 1 0
Тургеман Дор 1 0
Машпати Рои 1 0
Ревиво Рой 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Снурницын Игорь 2 0
Джордан 1 0
Мишнёв Дмитрий 1 0
Кирюханцев Игорь 1 0
Вантух Роман 1 0

Результаты матчей

Маккаби Тель-Авив
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Заря
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Маккаби Тель-Авив
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Заря
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

7
1
Маккаби Тель-Авив
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Заря
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

7
1

Голы по времени матча

Забито

11
1
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
100%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
100%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

18
3
8 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
1
33%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
2
67%
61-75
5
28%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 Гент - Маккаби Тель-Авив 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Петах-Тиква 2:0 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Тель-Авив 0:5
Маккаби Тель-Авив - Брейдаблик 3:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Бней-Рейне 1:1 Хапоэль Хадера - Маккаби Тель-Авив 0:3 Целе - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Ашдод 4:1 Маккаби Тель-Авив - Целе 4:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:5 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 Петрокуб - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Петрокуб 3:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:6 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Маккаби Тель-Авив - Орландо Пайретс 0:1 Ашдод - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0
Заря
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 Верес - Заря 2:2 Черноморец Од - Заря 4:1
Заря - Полесье 0:1 Оболонь - Заря 2:4 ФСК Мариуполь - Заря 0:1 Брейдаблик - Заря 0:1 Черноморец Од - Заря 0:0 Заря - Днепр-1 0:1 Заря - Гент 1:1 Металлист-1925 - Заря 2:1 Заря - Славия Прага 2:1 Минай - Заря 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Заря - Александрия 0:0 Ворскла - Заря 1:2 Заря - Кривбасс 1:3 Рух Львов - Заря 2:1 Заря - Ружомберок 1:2

Результаты матчей

Маккаби Тель-Авив
Заря

Точный счет

1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Маккаби Тель-Авив
Заря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
4
5
2.5
1
8
3.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 4 3 1 0 11 - 3 10
2.
Маккаби Тель-Авив
 3 2 0 1 6 - 5 6
3.
Заря
 3 1 1 1 3 - 4 4
4.
Брейдаблик
 4 0 0 4 4 - 12 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Маккаби Тель-Авив
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Заря
 2 0 1 1 2 - 4 1
4.
Брейдаблик
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Заря
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Маккаби Тель-Авив
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Брейдаблик
 2 0 0 2 2 - 8 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 8
Бешикташ Абубакар Венсан 7 (2)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Маккаби Тель-Авив - Заря от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 ноября 2023, осталось 1 день 15 часов 9 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 60% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 68
    Маккаби Тель-Авив 85.3% (58)
    X 8.8% (6)
    Заря 5.9% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Маккаби Тель-Авив
    Ничья
    Заря
    4.00
    4.15
    Реклама, pari.ru
    5.20
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    Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив - Заря

    Исход игры
    Маккаби Тель-Авив
    85.3% (58)
    Ничья
    8.8% (6)
    Заря
    5.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.97% (34)
    Меньше
    46.03% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    60.32% (38)
    Нет
    39.68% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Маккаби Тель-Авив
    42.6% (29)
    2:0 Маккаби Тель-Авив
    22.1% (15)
    1:0 Маккаби Тель-Авив
    11.8% (8)
    1:1 Ничья
    7.4% (5)
    3:1 Маккаби Тель-Авив
    2.9% (2)
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    Маккаби Тель-Авив
    Заря
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