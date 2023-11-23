Тур: 3. Стадион: ТСК Арена.
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История личных встреч
Маккаби Тель-Авив
Заря
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Бомбардиры внутри турнира
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захави Эран
|6 (2)
|0.67
|Перец Дор
|4
|0.44
|Битон Дан
|2
|0.22
|Масон Иван
|1
|0.11
|Коэн Йонатан
|1
|0.11
|Люккассен Деррик
|1
|0.11
|Каничовски Габи
|1
|0.11
|Гуагон Парфэйт
|1
|0.11
|Тургеман Дор
|1
|0.11
|Ван Оверем Йорис
|0
|0
|Голаса Эйял
|0
|0
|Саборит Энрик
|0
|0
|Альмог Эйлон
|0
|0
|Йованович Джордже
|0
|0
|Милсон
|0
|0
|Ревиво Рой
|0
|0
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Эдуардо
|1
|0.33
|Алефиренко Даниил
|1
|0.33
|Горбач Игорь
|1
|0.33
|Кирюханцев Игорь
|0
|0
|Антюх Денис
|0
|0
Карточки
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Оверем Йорис
|3
|0
|Саборит Энрик
|2
|0
|Люккассен Деррик
|2
|0
|Масон Иван
|2
|0
|Битон Нир
|1
|0
|Давидзаде Офир
|1
|0
|Коэн Авишай
|1
|0
|Альмог Эйлон
|1
|0
|Битон Дан
|1
|0
|Милсон
|1
|0
|Тургеман Дор
|1
|0
|Машпати Рои
|1
|0
|Ревиво Рой
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Снурницын Игорь
|2
|0
|Джордан
|1
|0
|Мишнёв Дмитрий
|1
|0
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|Вантух Роман
|1
|0
Результаты матчей
Маккаби Тель-Авив
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Заря
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
0
Маккаби Тель-Авив
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Заря
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
7
1
Маккаби Тель-Авив
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Заря
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
7
1
Голы по времени матча
Забито
11
1
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
100%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
100%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
18
3
8 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
1
33%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
2
67%
61-75
5
28%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 Гент - Маккаби Тель-Авив 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Петах-Тиква 2:0 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Тель-Авив 0:5
Маккаби Тель-Авив - Брейдаблик 3:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Бней-Рейне 1:1 Хапоэль Хадера - Маккаби Тель-Авив 0:3 Целе - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Ашдод 4:1 Маккаби Тель-Авив - Целе 4:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:5 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 Петрокуб - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Петрокуб 3:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:6 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Маккаби Тель-Авив - Орландо Пайретс 0:1 Ашдод - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0
Заря
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 Верес - Заря 2:2 Черноморец Од - Заря 4:1
Заря - Полесье 0:1 Оболонь - Заря 2:4 ФСК Мариуполь - Заря 0:1 Брейдаблик - Заря 0:1 Черноморец Од - Заря 0:0 Заря - Днепр-1 0:1 Заря - Гент 1:1 Металлист-1925 - Заря 2:1 Заря - Славия Прага 2:1 Минай - Заря 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Заря - Александрия 0:0 Ворскла - Заря 1:2 Заря - Кривбасс 1:3 Рух Львов - Заря 2:1 Заря - Ружомберок 1:2
Результаты матчей
Маккаби Тель-Авив
Заря
Точный счет
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Маккаби Тель-Авив
Заря
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
45
18
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|2.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|3.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|4.
|4
|0
|0
|4
|4 - 12
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|8
|Бешикташ
|Абубакар Венсан
|7 (2)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|6 (2)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|1 3
Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив - Заря
Исход игры
Маккаби Тель-Авив
85.3% (58)
Ничья
8.8% (6)
Заря
5.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
53.97% (34)
Меньше
46.03% (29)
Обе команды забьют
Да
60.32% (38)
Нет
39.68% (25)
Популярный счёт
2:1 Маккаби Тель-Авив
42.6% (29)
2:0 Маккаби Тель-Авив
22.1% (15)
1:0 Маккаби Тель-Авив
11.8% (8)
1:1 Ничья
7.4% (5)
3:1 Маккаби Тель-Авив
2.9% (2)
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