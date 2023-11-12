Первый тайм

17' А вот уже один на один с голкипером Мурики выводил по правому полуфлангу партнёр. Здесь у Глазера уже больше работы было - смело голкипер вышел из вратарской и забрал мяч у форварда!

16' Мурики! Решил размять капитан косоваров Омри Глазера в рамке ворот израильтян. Не более чем разминка - легко берёт голкипер незамысловатый удар с 20-25 метров.

15' Стараются косовары действовать контратаками, что удивительно. Совсем не наблюдаем мы от балканцев контроля мяча, в то время как гости контролируют сферу почти всё время, но опасности совершенно не создают.

14' Джехезкель! Острая атака израильтян выдалась, пожалуй самая острая за первые 15 минут, но фолит нападающий сместившись на правый фланг на Красники, завершая всю её опасность.

13' На правом фланге атаки команда Израиля заработала штрафной удар - последовала подача на Захави. Вторым темпом продолжили гости атаку, где с метров 20 прицелился Дор Перец - точно в руки Муричу.

12' Наконец, Бериша задумал первый удар в нашем матче! Сместился Бернард с левого фланга к центру и пробил, но совсем не опасно получилось - в защитника попадает мяч в метрах 20 от ворот.