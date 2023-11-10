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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Косово
FIFA #105
 
Позже
Израиль
FIFA #71
Прогнозы 40
Косово 12.5% (5)
X 40% (16)
Израиль 47.5% (19)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Косово
Ничья
Израиль
2.87
3.40
Реклама, betcity.ru
3.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Косово
Израиль

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е2ОМ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Косово
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 3 (1) 0.43
Рашица Милот 2 0.29
Жегрова Эдон 1 0.14
Зекири Альтин 1 0.14
Муслия Флоран 0 0
Кореница Меритон 0 0
Израиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глух Оскар 2 0.33
Манор Соломон 1 0.17
Перец Дор 1 0.17
Каничовски Габи 1 0.17
Шломо Раз 1 0.17
Вайссман Шон 1 (1) 0.17
Лави Нета 0 0

Карточки

Косово
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Войвода Мергим 3 0
Мурики Ведат 1 1
Крьезиу Хекуран 2 0
Ррахмани Амир 2 0
Дрешевич Ибрахим 2 0
Лосаж Флорьян 2 0
Крюезиу Мирлинд 2 0
Алити Фидан 1 0
Бериша Бернард 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Делова Люмбардх 1 0
Израиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шломо Раз 2 0
Витор Мигел 1 0
Хазиза Долев 1 0
Джехезкель Сагив 1 0
Давидзаде Офир 1 0
Перец Дор 1 0
Каничовски Габи 1 0
Вайссман Шон 1 0
Даса Элазар 1 0
Тургеман Дор 1 0

Результаты матчей

Косово
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Израиль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
1
Косово
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Израиль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
5
Косово
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Израиль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Пропущено

6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

8
8
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
4
50%
3
38%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
3
50%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Косово
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Андорра - Косово 0:3 Румыния - Косово 2:0 Косово - Швейцария 2:2 Беларусь - Косово 2:1
Косово - Румыния 0:0 Косово - Андорра 1:1 Израиль - Косово 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Косово - Армения 2:2 Косово - Кипр 5:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Греция - Косово 2:0 Косово - Северная Ирландия 3:2 Косово - Греция 0:1 Кипр - Косово 0:2 Швейцария - Косово 1:1 Косово - Буркина-Фасо 5:0 Греция - Косово 1:1 Косово - Иордания 0:2 Косово - Грузия 1:2
Израиль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Израиль - Беларусь 1:0 Румыния - Израиль 1:1 Израиль - Андорра 2:1 Беларусь - Израиль 1:2
Швейцария - Израиль 3:0 Израиль - Косово 1:1 Израиль - Кипр 2:3 Израиль - Замбия 4:2 Мальта - Израиль 2:1 Израиль - Албания 2:1 Исландия - Израиль 2:2 Албания - Израиль 1:2 Израиль - Исландия 2:2 Израиль - Румыния 2:2 Германия - Израиль 2:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Австрия - Израиль 4:2 Израиль - Молдова 2:1 Шотландия - Израиль 3:2 Дания - Израиль 5:0

Результаты матчей

Косово
Израиль

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Косово
Израиль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
5
1.5
2
4
1
6
2.5

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 Заявка 8 4 4 0 13 - 4 16
2.
Швейцария
 Заявка 7 4 3 0 20 - 8 15
3.
Израиль
 Заявка 6 3 2 1 7 - 7 11
4.
Косово
 Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
5.
Беларусь
 Заявка 8 1 3 4 7 - 14 6
6.
Андорра
 Заявка 8 0 2 6 3 - 17 2

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Швейцария
 Заявка 4 2 2 0 11 - 5 8
3.
Израиль
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Беларусь
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
5.
Косово
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
6.
Андорра
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
Румыния
 Заявка 4 1 3 0 4 - 2 6
3.
Израиль
 Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
4.
Косово
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
5.
Беларусь
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
6.
Андорра
 Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 9
Англия Кейн Гарри 7 (2)
Дания Хёйлунн Расмус 7 (1)
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Латвия Кристерс Тоберс 4
Ирландия Доэрти Мэтт 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Косово - Израиль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 ноября 2023, осталось 2 дня 12 часов 19 минут.



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    • Прогнозы 40
    Косово 12.5% (5)
    X 40% (16)
    Израиль 47.5% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Косово
    Ничья
    Израиль
    2.87
    3.40
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    3.20
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    Прогнозы на матч Косово - Израиль

    Исход игры
    Косово
    12.2% (5)
    Ничья
    39% (16)
    Израиль
    48.8% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.54% (24)
    Меньше
    41.46% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    90.24% (37)
    Нет
    9.76% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Израиль
    39% (16)
    1:1 Ничья
    34.1% (14)
    2:1 Косово
    12.2% (5)
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    Косово
    Израиль
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