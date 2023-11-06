Второй тайм стартовал в нашем матче! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший, поехали!

Юзепчук с левого края направлял мяч на левый угол вратарской, где никого из партнеров в той зоне не оказалось. Слишком неточный пас.

Пять минут фактически после перерыва отыграли соперники. Пока толком ничего у оппонентов не получается. Игра не клеится должным образом.

Клёнкин сумел нанести дальний удар по воротам соперника, но этот выстрел по точности и силе оставлял желать лучшего. Мяч в сетке не оказался.

Журавлёв с левого края выполнял подачу в штрафную соперника, но попал в спину защитнику. В итоге только аут в этой ситуации "Торпедо" удалось заработать.

Клёнкин отдал не лучший пас на партнера. В итоге подставил спину защитник, который тут же толчок на себе ощутил. Фол в атаке зафиксировали судьи.

Интереснее пока "Волгарь". Даже играя без мяча, астраханская команда себя с наилучшей стороны показывает, действуя в надежном прессинге.

Манелов! Классный дальний удар ему удался сейчас в процессе атаки его команды, но сферу он направил рядом со стойкой, хотя перспектива была неплохой!

Как и чем будет удивлять "Торпедо"? Пока этот момент не ясен и мне, честно говоря, но в любом случае ждем с вами забитых голов сегодня.

Неплохая игра "Волгаря" привела к дублю астраханцев в этом матче. Ничто не предвещало такой уверенной игры от южан, но она имеет место быть.

5 минут остается играть оппонентам в первом тайме. Снова от Манелова смещение с левого края мы увидели, но удар в его исполнении оставлял желать лучшего.

Активизировались на трибунах фанаты "Торпедо". Пытаются они свою команду завести, но игра не идет как будто у столичного коллектива сейчас.

МОМЕНТ! Шляков после прострела от Смирнова пытался мяч отправить в ворота, но не попал толком по снаряду, направив его несколько выше перекладины!

По ноге получил Смирнов. Желтой карточки от рефери мы не увидели для сфолившего футболиста. С трудом поднимается Данила, встречу он продолжит.

И тут же звучит свисток на перерыв. Рефери добавлять ничего не стал. По истечению основного времени первого тайма судья отправил команды в раздевалку. Пока на табло - 0:2, впереди "Волгарь"!

35' Бородин сейчас за срыв атаки соперника получает. Снова фол он совершает. В руках рефери появляется карточка желтого цвета. Заслуженная, стоит признать.

34' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЛЕСНИКОВ! 0:2!

Прошкин с левого края штрафной простреливал мяч в штрафную соперника, но рукой до снаряда Бабурин дотянулся. Мяч отскочил в центр, и оттуда Лесников переправил сферу в сетку!

32' Гонгадзе чуть ли не вслепую сейчас наносил удар с линии штрафной по рамке соперника, но взял значительно выше рамки. Неудача игрока "Торпедо" постигла.

31' Жамалетдинов мешал сейчас голкиперу соперника ввести снаряд в игру. Сыграл он против оппонента не лучшим образом, получив в свой пассив карточку желтого цвета.

30' Не торопится сейчас "Волгарь". Команду все устраивает, и счет на табло еще раз об этом говорит. Но у соперника еще целый вагон времени.

28' Шляков снова был в центре внимания. С левого края удалось ему сделать пас на дальнюю штангу, но там караулил снаряд голкипер, который сыграл на выходе, забрав снаряд в перчатки.

27' Шляков слева оказался на ударной позиции. Вырвался он на свидание с кипером и того перебросил, но с "ленточки" защитник выбил мяч в центр поля. Там еще и офсайд у футболиста был.

26' На Рейну пошла сейчас сильная передача. Попытался дальний удар по рамке противника игрок хозяев нанести, но прямо в оппонента он угодил.

25' Могло показаться со стороны, что бы рикошет от ноги защитника "Торпедо", но нет, друзья. Ударно сыграл Лесников, которому удалось вывести свой коллектив вперед.