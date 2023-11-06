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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 17.
Торпедо Москва
0:2
Второй тайм: 54'
Волгарь
0'
0:1
23' Гол
Лесников Дмитрий
30' Желтая карточка
Жамалетдинов Тимур
0:2
35' Гол
Лесников Дмитрий
37' Желтая карточка
Бородин Сергей

Ход матча

23'
0:1
Лесников Дмитрий
30'
 
Жамалетдинов Тимур
35'
0:2
Лесников Дмитрий
37'
Бородин Сергей
 
Прогнозы 123
Торпедо Москва 91.9% (113)
X 4.9% (6)
Волгарь 3.3% (4)
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Волгарь

История личных встреч

Торпедо Москва
Волгарь

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

10 матчей

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
1:3
ТМК
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
0.67

Среднее время на гол

120
135

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.7
0.8

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

128
112

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейна Йорди 3 (1) 0.18
Стефанович Илья 3 (1) 0.18
Гонгадзе Георгий 2 0.12
Юзепчук Роман 2 0.12
Лебеденко Игорь 1 0.06
Горбунов Игорь 1 0.06
Журавлёв Юрий 1 0.06
Калугин Никита 1 0.06
Москвичёв Владимир 1 0.06
Манелов Ираклий 1 0.06
Волгарь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лесников Дмитрий 4 0.24
Жамалетдинов Тимур 3 0.18
Гилязетдинов Артур 2 0.12
Клёнкин Данил 2 (1) 0.12
Зуев Илья 1 0.06
Косарев Кирилл 1 0.06
Прошкин Егор 1 0.06

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейна Йорди 6 0
Бородин Сергей Алексеевич 6 0
Калугин Никита 5 0
Шамкин Даниил 3 0
Громыко Валерий 2 0
Юзепчук Роман 2 0
Усанов Алексей 2 0
Манелов Ираклий 2 0
Чурич Марио 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Бабурин Егор 1 0
Горбунов Игорь 1 0
Стефанович Илья 1 0
Гонгадзе Георгий 1 0
Енин Иван 1 0
Червяков Руслан 1 0
Волгарь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ткачук Денис 3 0
Смирнов Данила 3 0
Прошкин Егор 3 0
Зуев Илья 2 0
Шляков Евгений 1 0
Хомуха Иван 1 0
Полубояринов Данил 1 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Шакуро Павел 1 0
Лесников Дмитрий 1 0
Анисимов Андрей 1 0
Гилязетдинов Артур 1 0
Ушатов Кирилл 1 0
Одоевский Даниил 1 0
Пушкарёв Денис 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Волгарь
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
4
Торпедо Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Волгарь
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
11

Упущенные победы

4
6
Торпедо Москва
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Волгарь
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
11

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

11
4
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
2
50%
31-45
2
18%
1
25%
46-60
2
18%
1
25%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 10
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

10
15
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
10%
3
20%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
4
40%
2
13%
76-90

Забито

16
12
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
3
19%
1
8%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
6
50%
31-45
3
19%
2
17%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Пропущено

16
24
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
1
6%
5
21%
1-15
3
19%
4
17%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
1
6%
5
21%
46-60
4
25%
3
13%
61-75
4
25%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Кубань - Торпедо Москва 2:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:0
Торпедо Москва - Ленинградец 2:3 Уфа - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Енисей 1:0 Торпедо Москва - Акрон 1:0 Родина Москва - Торпедо Москва 2:0 Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Алания - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Сокол 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Химки - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2
Волгарь
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Акрон - Волгарь 0:1 Волгарь - Родина Москва 0:4 Волгарь - Алания 1:0 Волгарь - Енисей 1:0
Тюмень - Волгарь 1:0 Волгарь - КАМАЗ 2:1 Черноморец Нв - Волгарь 1:1 Знамя Труда - Волгарь 1:3 Волгарь - Арсенал Тула 1:1 Ленинградец - Волгарь 0:0 СКА-Хабаровск - Волгарь 1:1 Волгарь - Сокол 1:2 Химки - Волгарь 0:0 Волгарь - Енисей 2:2 Волгарь - Динамо Махачкала 0:1 Кубань - Волгарь 2:0 Шинник - Волгарь 2:1 Волгарь - Акрон 1:4 Нефтехимик - Волгарь 2:1 Родина Москва - Волгарь 0:1

Результаты матчей

Торпедо Москва
Волгарь

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%

Точный счет

2:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
Волгарь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
4
1
7
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
6
5
11
1.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 17 10 3 4 24 - 11 33
2.
Тюмень
 Заявка 17 9 5 3 24 - 13 32
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 17 9 4 4 16 - 7 31
4.
Химки
 Заявка 17 9 4 4 24 - 17 31
5.
Алания
 Заявка 17 8 6 3 21 - 16 30
6.
Арсенал Тула
 17 6 8 3 19 - 15 26
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 6 4 6 18 - 18 22
8.
Торпедо Москва
 0:2 Заявка 17 6 4 7 16 - 18 22
9.
Шинник
 Заявка 17 6 4 7 22 - 27 22
10.
Енисей
 Заявка 17 6 3 8 25 - 24 21
11.
Родина Москва
 Заявка 17 5 6 6 23 - 18 21
12.
КАМАЗ
 Заявка 16 5 5 6 15 - 15 20
13.
Нефтехимик
 Заявка 17 5 4 8 14 - 20 19
14.
Сокол
 Заявка 17 5 4 8 17 - 29 19
15.
Черноморец Нв
 Заявка 17 3 9 5 17 - 20 18
16.
Кубань
 Заявка 17 4 4 9 13 - 21 16
17.
Волгарь
 2:0 Заявка 17 3 6 8 14 - 24 15
18.
Ленинградец
 Заявка 17 3 5 9 12 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 6 3 1 14 - 6 21
2.
Алания
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
3.
Тюмень
 Заявка 9 5 3 1 14 - 5 18
4.
Арсенал Тула
 9 5 3 1 12 - 4 18
5.
Акрон
 Заявка 9 5 2 2 15 - 7 17
6.
Енисей
 Заявка 8 5 1 2 18 - 10 16
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 5 1 2 10 - 3 16
8.
Торпедо Москва
 0:2 Заявка 9 5 1 3 11 - 8 16
9.
КАМАЗ
 Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
10.
Химки
 Заявка 8 4 3 1 10 - 6 15
11.
Шинник
 Заявка 9 4 3 2 13 - 11 15
12.
Сокол
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
13.
Кубань
 Заявка 9 3 3 3 9 - 8 12
14.
Родина Москва
 Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
15.
Нефтехимик
 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
16.
Черноморец Нв
 Заявка 8 2 4 2 10 - 10 10
17.
Волгарь
 2:0 Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
18.
Ленинградец
 Заявка 8 0 3 5 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 8 5 1 2 9 - 4 16
2.
Химки
 Заявка 9 5 1 3 14 - 11 16
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 4 3 2 6 - 4 15
4.
Тюмень
 Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
5.
Ленинградец
 Заявка 9 3 2 4 8 - 12 11
6.
Родина Москва
 Заявка 9 2 4 3 13 - 10 10
7.
Алания
 Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
8.
Арсенал Тула
 8 1 5 2 7 - 11 8
9.
Нефтехимик
 Заявка 9 2 2 5 6 - 10 8
10.
Черноморец Нв
 Заявка 9 1 5 3 7 - 10 8
11.
Шинник
 Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
12.
Сокол
 Заявка 9 2 1 6 9 - 22 7
13.
Волгарь
 2:0 Заявка 9 1 4 4 6 - 9 7
14.
Торпедо Москва
 0:2 Заявка 8 1 3 4 5 - 10 6
15.
КАМАЗ
 Заявка 8 1 2 5 3 - 10 5
16.
Енисей
 Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
17.
Кубань
 Заявка 8 1 1 6 4 - 13 4
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 0 1 5 4 - 12 1
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Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 10
Родина Москва Тимошенко Иван 9
Алания Машуков Ислам 8
Енисей Ломакин Александр 5
Шинник Андреев Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Рейна Йорди 6
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 6
КАМАЗ Горелов Павел 6
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 4
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 54'
    Интереснее пока "Волгарь". Даже играя без мяча, астраханская команда себя с наилучшей стороны показывает, действуя в надежном прессинге. 
  • Фол, нарушение
    52'
    Клёнкин отдал не лучший пас на партнера. В итоге подставил спину защитник, который тут же толчок на себе ощутил. Фол в атаке зафиксировали судьи. 
  • 51'
    Журавлёв с левого края выполнял подачу в штрафную соперника, но попал в спину защитнику. В итоге только аут в этой ситуации "Торпедо" удалось заработать. 
  • 50'
    Клёнкин сумел нанести дальний удар по воротам соперника, но этот выстрел по точности и силе оставлял желать лучшего. Мяч в сетке не оказался. 
  • 49'
    Пять минут фактически после перерыва отыграли соперники. Пока толком ничего у оппонентов не получается. Игра не клеится должным образом. 
  • 47'
    Юзепчук с левого края направлял мяч на левый угол вратарской, где никого из партнеров в той зоне не оказалось. Слишком неточный пас. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартовал в нашем матче! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    И тут же звучит свисток на перерыв. Рефери добавлять ничего не стал. По истечению основного времени первого тайма судья отправил команды в раздевалку. Пока на табло - 0:2, впереди "Волгарь"!
  • Фол, нарушение
    44'
    По ноге получил Смирнов. Желтой карточки от рефери мы не увидели для сфолившего футболиста. С трудом поднимается Данила, встречу он продолжит. 
  • Опасный момент
    43'
    МОМЕНТ! Шляков после прострела от Смирнова пытался мяч отправить в ворота, но не попал толком по снаряду, направив его несколько выше перекладины!
  • 42'
    Активизировались на трибунах фанаты "Торпедо". Пытаются они свою команду завести, но игра не идет как будто у столичного коллектива сейчас. 
  • 40'
    5 минут остается играть оппонентам в первом тайме. Снова от Манелова смещение с левого края мы увидели, но удар в его исполнении оставлял желать лучшего. 
  • 39'
    Неплохая игра "Волгаря" привела к дублю астраханцев в этом матче. Ничто не предвещало такой уверенной игры от южан, но она имеет место быть. 
  • 38'
    Как и чем будет удивлять "Торпедо"? Пока этот момент не ясен и мне, честно говоря, но в любом случае ждем с вами забитых голов сегодня. 
  • Опасный момент
    36'
    Манелов! Классный дальний удар ему удался сейчас в процессе атаки его команды, но сферу он направил рядом со стойкой, хотя перспектива была неплохой!
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    • Желтая карточка
      35'
      Бородин сейчас за срыв атаки соперника получает. Снова фол он совершает. В руках рефери появляется карточка желтого цвета. Заслуженная, стоит признать. 
    • 2 гола - дубль!
      34'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЛЕСНИКОВ! 0:2!
      Прошкин с левого края штрафной простреливал мяч в штрафную соперника, но рукой до снаряда Бабурин дотянулся. Мяч отскочил в центр, и оттуда Лесников переправил сферу в сетку!
    • 32'
      Гонгадзе чуть ли не вслепую сейчас наносил удар с линии штрафной по рамке соперника, но взял значительно выше рамки. Неудача игрока "Торпедо" постигла. 
    • Желтая карточка
      31'
      Жамалетдинов мешал сейчас голкиперу соперника ввести снаряд в игру. Сыграл он против оппонента не лучшим образом, получив в свой пассив карточку желтого цвета. 
    • 30'
      Не торопится сейчас "Волгарь". Команду все устраивает, и счет на табло еще раз об этом говорит. Но у соперника еще целый вагон времени. 
    • 28'
      Шляков снова был в центре внимания. С левого края удалось ему сделать пас на дальнюю штангу, но там караулил снаряд голкипер, который сыграл на выходе, забрав снаряд в перчатки. 
    • Офсайд
      27'
      Шляков слева оказался на ударной позиции. Вырвался он на свидание с кипером и того перебросил, но с "ленточки" защитник выбил мяч в центр поля. Там еще и офсайд у футболиста был. 
    • 26'
      На Рейну пошла сейчас сильная передача. Попытался дальний удар по рамке противника игрок хозяев нанести, но прямо в оппонента он угодил. 
    • 25'
      Могло показаться со стороны, что бы рикошет от ноги защитника "Торпедо", но нет, друзья. Ударно сыграл Лесников, которому удалось вывести свой коллектив вперед.
    • Описание гола
      23'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЛЕСНИКОВ! 0:1!
      Классная атака "Волгаря" по правому краю. Ткачук получил передачу от партнера, после чего прострелил на ближнюю штангу. В касание Лесников добрался до мяча и переправил его в сетку!
    • 22'
      Интересную статистику дает нам сайт Первой лиги России. "Волгарь" в этом сезоне в трех поединках не создавал голевых моментов вообще. Но сегодня явно не та история. Астраханцы играют круто. 
    • 21'
      20 минут уже отыграли соперники. Пока очень интересный футбол показывают соперники. Много бьют, часто убегают к воротам друг друга и постоянно прессингуют и атакуют. 
    • 19'
      Еще и еще нам показали удар Лесникова. Очень близок был игрок к тому, чтобы открыть счет в матче, но футболисту "Волгаря" совсем немного не повезло. 
    • Опасный момент
      18'
      Лесников! Классно убежали гости в контратаку. Справа Лесников получил без опеки мяч под удобную ногу. Наносил он выстрел в правый угол и направил снаряд рядом с правой стойкой!
    • 17'
      Неплохо играет и в обороне сейчас "Волгарь", который целиком и полностью контролирует ситуацию на поле. Внешне очень спокойно действуют пока южане. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Опасный штрафной зарабатывает сейчас "Торпедо". Рейна со стандарта пробил в "стенку", и мяч даже не долетел до лицевой. Защитник его в аут выбил. 
    • 14'
      Очень неплохо сейчас и "Волгарь" включается в игру. Если и не прижат московский коллектив к воротам, то определенные проблемы с выходом в атаку у него сейчас имеются. 
    • Опасный момент
      13'
      Угловой заработали гости. Ткачук закручивал мяч в центр, и оттуда Хомуха головой закручивал сферу в сторону правой "девятки". Стоявший на линии ворот Манелов сыграл головой, выбив мяч подальше от рамки. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Против Клёнкина сейчас Гонгадзе правила нарушил, сбив оппонента у ворот. Судейская бригада в этой ситуации фол в атаке фиксирует. 
    • 11'
      Владеют сферой игроки "Торпедо" сейчас. Очень опасно действуют хозяева, которые уже несколько неплохих ударов по воротам соперника нанесли, но пока не отличились. 
    • 9'
      Гонгадзе разбегался по центру сейчас к воротам. Далее игрок нанес дальний удар по рамке противника, но сфера не легла на ногу футболисту, уйдя левее цели. 
    • 8'
      Еще одна дальняя попытка от Рейны, на сей раз менее опасная. Мяч улетает а пределы поля. Ничего опасного из этой ситуации не придумали торпедовцы. 
    • 7'
      Рейна дальним ударом сейчас отметился по воротам соперника - мяч чуть левее цели полетел. Впрочем, этот дальний выстрел голкипер соперника контролировал. 
    • 6'
      Немного фанатов сегодня пришло посмотреть на эту игру, но болельщики есть. Будем надеяться, что ради них сегодня будут играть команды. 
    • 4'
      Смирнов с фланга выполнял подачу на Лесникова, который тянулся к мячу, но пробить по рамке не сумел. Макушкой по снаряду футболист не попал. 
    • Дождь
      3'
      Под аккомпанемент дождя проходит сегодняшняя встреча. Порядка +8 показывает столбик термометра в Москве. Не самая приятная погода для игры в футбол. 
    • 2'
      Футболисты "Торпедо" будут действовать сегодня в черно-белых цветах, слева по ТВ-картинке, а футболисты "Волгаря" - в синем обмундировании и справа соответственно. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча в Москве! С центра поля сферу разыграли игроки "Торпедо"! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду судей:

      Главный судья: Егор Егоров (Нижний Новгород, Россия);
      Ассистент: Максим Белокур (Владивосток, Россия);
      Ассистент: Евгений Синянский (Ярославль, Россия);
      Резервный: Михаил Яковлев (Москва, Россия).
    • Добрый день, уважаемые любители футбола! Сетевое издание LiveResult.Ru приветствует поклонников российского футбола. В рамках поединка Первой лиги России сыграют футболисты московского «Торпедо» и астраханского «Волгаря». Встреча состоится в Химках, на одноименной футбольной арене.

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 62% завершится победой Торпедо Москва.
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    Прогнозы 123
    Торпедо Москва 91.9% (113)
    X 4.9% (6)
    Волгарь 3.3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    Волгарь
    15.00
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    7.10
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    5.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торпедо Москва 0:2 Волгарь

    Исход игры
    Торпедо Москва
    91.9% (113)
    Ничья
    4.9% (6)
    Волгарь
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.3% (36)
    Меньше
    68.7% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    32.17% (37)
    Нет
    67.83% (78)
    Популярный счёт
    1:0 Торпедо Москва
    33.3% (41)
    2:1 Торпедо Москва
    26.8% (33)
    2:0 Торпедо Москва
    26.8% (33)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
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