Тур: 17.
0:2
Второй тайм: 54'
0'
0:1
23' ГолЛесников Дмитрий
30' Желтая карточкаЖамалетдинов Тимур
0:2
35' ГолЛесников Дмитрий
37' Желтая карточкаБородин Сергей
Ход матча
23'
0:1
35'
0:2
37'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
12 Бабурин ЕгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Енин ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Рейна ЙордиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Чурич МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Anver Koneev
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Хомуха ИванЗащитник
-
28 Прошкин ЕгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
58 Зуев ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ткачук ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Смирнов ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сергей Павлов
История личных встреч
Торпедо Москва
Волгарь
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
10 матчей
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
0.67
Среднее время на гол
120
135
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
0.7
0.8
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
128
112
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рейна Йорди
|3 (1)
|0.18
|Стефанович Илья
|3 (1)
|0.18
|Гонгадзе Георгий
|2
|0.12
|Юзепчук Роман
|2
|0.12
|Лебеденко Игорь
|1
|0.06
|Горбунов Игорь
|1
|0.06
|Журавлёв Юрий
|1
|0.06
|Калугин Никита
|1
|0.06
|Москвичёв Владимир
|1
|0.06
|Манелов Ираклий
|1
|0.06
Волгарь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лесников Дмитрий
|4
|0.24
|Жамалетдинов Тимур
|3
|0.18
|Гилязетдинов Артур
|2
|0.12
|Клёнкин Данил
|2 (1)
|0.12
|Зуев Илья
|1
|0.06
|Косарев Кирилл
|1
|0.06
|Прошкин Егор
|1
|0.06
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рейна Йорди
|6
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|6
|0
|Калугин Никита
|5
|0
|Шамкин Даниил
|3
|0
|Громыко Валерий
|2
|0
|Юзепчук Роман
|2
|0
|Усанов Алексей
|2
|0
|Манелов Ираклий
|2
|0
|Чурич Марио
|2
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Бабурин Егор
|1
|0
|Горбунов Игорь
|1
|0
|Стефанович Илья
|1
|0
|Гонгадзе Георгий
|1
|0
|Енин Иван
|1
|0
|Червяков Руслан
|1
|0
Волгарь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ткачук Денис
|3
|0
|Смирнов Данила
|3
|0
|Прошкин Егор
|3
|0
|Зуев Илья
|2
|0
|Шляков Евгений
|1
|0
|Хомуха Иван
|1
|0
|Полубояринов Данил
|1
|0
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0
|Шакуро Павел
|1
|0
|Лесников Дмитрий
|1
|0
|Анисимов Андрей
|1
|0
|Гилязетдинов Артур
|1
|0
|Ушатов Кирилл
|1
|0
|Одоевский Даниил
|1
|0
|Пушкарёв Денис
|1
|0
Результаты матчей
Торпедо Москва
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Волгарь
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
4
Торпедо Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Волгарь
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
11
Упущенные победы
4
6
Торпедо Москва
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Волгарь
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
11
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
11
4
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
2
50%
31-45
2
18%
1
25%
46-60
2
18%
1
25%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
6
9
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 10
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
10
15
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
10%
3
20%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
4
40%
2
13%
76-90
Забито
16
12
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
3
19%
1
8%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
6
50%
31-45
3
19%
2
17%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Пропущено
16
24
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
1
6%
5
21%
1-15
3
19%
4
17%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
1
6%
5
21%
46-60
4
25%
3
13%
61-75
4
25%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Кубань - Торпедо Москва 2:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:0
Торпедо Москва - Ленинградец 2:3 Уфа - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Енисей 1:0 Торпедо Москва - Акрон 1:0 Родина Москва - Торпедо Москва 2:0 Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Алания - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Сокол 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Химки - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2
Волгарь
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Акрон - Волгарь 0:1 Волгарь - Родина Москва 0:4 Волгарь - Алания 1:0 Волгарь - Енисей 1:0
Тюмень - Волгарь 1:0 Волгарь - КАМАЗ 2:1 Черноморец Нв - Волгарь 1:1 Знамя Труда - Волгарь 1:3 Волгарь - Арсенал Тула 1:1 Ленинградец - Волгарь 0:0 СКА-Хабаровск - Волгарь 1:1 Волгарь - Сокол 1:2 Химки - Волгарь 0:0 Волгарь - Енисей 2:2 Волгарь - Динамо Махачкала 0:1 Кубань - Волгарь 2:0 Шинник - Волгарь 2:1 Волгарь - Акрон 1:4 Нефтехимик - Волгарь 2:1 Родина Москва - Волгарь 0:1
Результаты матчей
Торпедо Москва
Волгарь
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
Точный счет
2:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Торпедо Москва
Волгарь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
44
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
44
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
106
511
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 11
|33
|2.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|24 - 13
|32
|3.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|16 - 7
|31
|4.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 17
|31
|5.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|21 - 16
|30
|6.
|17
|6
|8
|3
|19 - 15
|26
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|18 - 18
|22
|8.
|0:2 Заявка
|17
|6
|4
|7
|16 - 18
|22
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 27
|22
|10.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|25 - 24
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 18
|21
|12.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 15
|20
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|14 - 20
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 29
|19
|15.
|Заявка
|17
|3
|9
|5
|17 - 20
|18
|16.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 21
|16
|17.
|2:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|14 - 24
|15
|18.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 6
|21
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 5
|18
|4.
|9
|5
|3
|1
|12 - 4
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 10
|16
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 3
|16
|8.
|0:2 Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 8
|16
|9.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|10.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|16.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|17.
|2:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|9 - 4
|16
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 4
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|6.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 10
|10
|7.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|8.
|8
|1
|5
|2
|7 - 11
|8
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|10.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 10
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|12.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 22
|7
|13.
|2:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 9
|7
|14.
|0:2 Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 10
|5
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 13
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|10
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|9
|Алания
|Машуков Ислам
|8
|Енисей
|Ломакин Александр
|5
|Шинник
|Андреев Игорь
|5
|Торпедо Москва
|Рейна Йорди
|6
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|6
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|6
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 4
|Шинник
|Семёнов Андрей Игоревич
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Торпедо Москва 0:2 Волгарь
Исход игры
Торпедо Москва
91.9% (113)
Ничья
4.9% (6)
Волгарь
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
31.3% (36)
Меньше
68.7% (79)
Обе команды забьют
Да
32.17% (37)
Нет
67.83% (78)
Популярный счёт
1:0 Торпедо Москва
33.3% (41)
2:1 Торпедо Москва
26.8% (33)
2:0 Торпедо Москва
26.8% (33)
0:0 Ничья
2.4% (3)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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