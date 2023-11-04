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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 17.
Торпедо Москва
 
Позже
Волгарь
Прогнозы 53
Торпедо Москва 94.3% (50)
X 5.7% (3)
Волгарь 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Волгарь
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История личных встреч

Торпедо Москва
Волгарь

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

10 матчей

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
1:3
ТМК
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
0.67

Среднее время на гол

120
135

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.7
0.8

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

128
112

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейна Йорди 3 (1) 0.19
Стефанович Илья 3 (1) 0.19
Гонгадзе Георгий 2 0.13
Юзепчук Роман 2 0.13
Лебеденко Игорь 1 0.06
Горбунов Игорь 1 0.06
Журавлёв Юрий 1 0.06
Калугин Никита 1 0.06
Москвичёв Владимир 1 0.06
Манелов Ираклий 1 0.06
Волгарь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жамалетдинов Тимур 3 0.19
Лесников Дмитрий 2 0.13
Гилязетдинов Артур 2 0.13
Клёнкин Данил 2 (1) 0.13
Зуев Илья 1 0.06
Косарев Кирилл 1 0.06
Прошкин Егор 1 0.06

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейна Йорди 6 0
Калугин Никита 5 0
Бородин Сергей Алексеевич 5 0
Шамкин Даниил 3 0
Громыко Валерий 2 0
Юзепчук Роман 2 0
Усанов Алексей 2 0
Манелов Ираклий 2 0
Чурич Марио 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Бабурин Егор 1 0
Горбунов Игорь 1 0
Стефанович Илья 1 0
Гонгадзе Георгий 1 0
Енин Иван 1 0
Червяков Руслан 1 0
Волгарь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ткачук Денис 3 0
Смирнов Данила 3 0
Прошкин Егор 3 0
Зуев Илья 2 0
Шляков Евгений 1 0
Хомуха Иван 1 0
Полубояринов Данил 1 0
Шакуро Павел 1 0
Лесников Дмитрий 1 0
Анисимов Андрей 1 0
Гилязетдинов Артур 1 0
Ушатов Кирилл 1 0
Одоевский Даниил 1 0
Пушкарёв Денис 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Волгарь
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
4
Торпедо Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Волгарь
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
11

Упущенные победы

4
6
Торпедо Москва
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Волгарь
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
11

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

11
4
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
2
50%
31-45
2
18%
1
25%
46-60
2
18%
1
25%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 10
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

10
15
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
10%
3
20%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
4
40%
2
13%
76-90

Забито

16
12
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
3
19%
1
8%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
6
50%
31-45
3
19%
2
17%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Пропущено

16
24
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
1
6%
5
21%
1-15
3
19%
4
17%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
1
6%
5
21%
46-60
4
25%
3
13%
61-75
4
25%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Кубань - Торпедо Москва 2:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:0
Торпедо Москва - Ленинградец 2:3 Уфа - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Енисей 1:0 Торпедо Москва - Акрон 1:0 Родина Москва - Торпедо Москва 2:0 Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Алания - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Сокол 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Химки - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2
Волгарь
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Акрон - Волгарь 0:1 Волгарь - Родина Москва 0:4 Волгарь - Алания 1:0 Волгарь - Енисей 1:0
Тюмень - Волгарь 1:0 Волгарь - КАМАЗ 2:1 Черноморец Нв - Волгарь 1:1 Знамя Труда - Волгарь 1:3 Волгарь - Арсенал Тула 1:1 Ленинградец - Волгарь 0:0 СКА-Хабаровск - Волгарь 1:1 Волгарь - Сокол 1:2 Химки - Волгарь 0:0 Волгарь - Енисей 2:2 Волгарь - Динамо Махачкала 0:1 Кубань - Волгарь 2:0 Шинник - Волгарь 2:1 Волгарь - Акрон 1:4 Нефтехимик - Волгарь 2:1 Родина Москва - Волгарь 0:1

Результаты матчей

Торпедо Москва
Волгарь

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%

Точный счет

2:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
Волгарь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
4
1
7
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
6
5
11
1.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 16 9 3 4 21 - 10 30
2.
Тюмень
 Заявка 16 8 5 3 22 - 13 29
3.
Алания
 Заявка 16 8 5 3 18 - 13 29
4.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 8 4 4 15 - 7 28
5.
Химки
 Заявка 16 8 4 4 21 - 16 28
6.
Арсенал Тула
 16 5 8 3 18 - 15 23
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 6 4 6 18 - 18 22
8.
Торпедо Москва
 Заявка 16 6 4 6 16 - 16 22
9.
Енисей
 Заявка 16 6 3 7 24 - 21 21
10.
Шинник
 Заявка 16 6 3 7 19 - 24 21
11.
Родина Москва
 Заявка 16 5 6 5 23 - 17 21
12.
КАМАЗ
 Заявка 16 5 5 6 15 - 15 20
13.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 4 7 14 - 19 19
14.
Сокол
 Заявка 16 5 4 7 17 - 27 19
15.
Черноморец Нв
 Заявка 16 3 9 4 16 - 17 18
16.
Ленинградец
 Заявка 16 3 5 8 12 - 20 14
17.
Кубань
 Заявка 16 3 4 9 12 - 21 13
18.
Волгарь
 Заявка 16 2 6 8 12 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 6 3 1 14 - 6 21
2.
Алания
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
3.
Енисей
 Заявка 8 5 1 2 18 - 10 16
4.
Торпедо Москва
 Заявка 8 5 1 2 11 - 6 16
5.
Арсенал Тула
 8 4 3 1 11 - 4 15
6.
КАМАЗ
 Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
7.
Тюмень
 Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
8.
Химки
 Заявка 8 4 3 1 10 - 6 15
9.
Акрон
 Заявка 8 4 2 2 12 - 6 14
10.
Шинник
 Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 4 1 2 9 - 3 13
12.
Сокол
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
13.
Кубань
 Заявка 9 3 3 3 9 - 8 12
14.
Родина Москва
 Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
15.
Нефтехимик
 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
16.
Черноморец Нв
 Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
17.
Волгарь
 Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
18.
Ленинградец
 Заявка 7 0 3 4 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 8 5 1 2 9 - 4 16
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 4 3 2 6 - 4 15
3.
Тюмень
 Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
4.
Химки
 Заявка 8 4 1 3 11 - 10 13
5.
Ленинградец
 Заявка 9 3 2 4 8 - 12 11
6.
Родина Москва
 Заявка 8 2 4 2 13 - 9 10
7.
Алания
 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
8.
Нефтехимик
 Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
9.
Арсенал Тула
 8 1 5 2 7 - 11 8
10.
Черноморец Нв
 Заявка 9 1 5 3 7 - 10 8
11.
Шинник
 Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
12.
Сокол
 Заявка 8 2 1 5 9 - 20 7
13.
Торпедо Москва
 Заявка 8 1 3 4 5 - 10 6
14.
Енисей
 Заявка 8 1 2 5 6 - 11 5
15.
КАМАЗ
 Заявка 8 1 2 5 3 - 10 5
16.
Волгарь
 Заявка 8 0 4 4 4 - 9 4
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 0 1 5 4 - 12 1
18.
Кубань
 Заявка 7 0 1 6 3 - 13 1
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Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 10
Родина Москва Тимошенко Иван 9
Алания Машуков Ислам 7
Енисей Ломакин Александр 5
Шинник Андреев Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Рейна Йорди 6
КАМАЗ Горелов Павел 6
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 4
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 4
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Волгарь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2023, осталось 2 дня 8 часов 4 минуты.



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    • Прогнозы 53
    Торпедо Москва 94.3% (50)
    X 5.7% (3)
    Волгарь 0% (0)
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    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Волгарь

    Исход игры
    Торпедо Москва
    94.3% (50)
    Ничья
    5.7% (3)
    Волгарь
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.85% (15)
    Меньше
    71.15% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    30.77% (16)
    Нет
    69.23% (36)
    Популярный счёт
    2:0 Торпедо Москва
    32.1% (17)
    1:0 Торпедо Москва
    32.1% (17)
    2:1 Торпедо Москва
    26.4% (14)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
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    Торпедо Москва
    Волгарь
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