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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 15705 Главный судья: Альберола Хавьер
Алавес
3:0
Второй тайм: 69'
Гранада
0'
9' Желтая карточка
Гевара Андер
1:0
11' Гол в свои ворота
Торренте Рауль
16' Желтая карточка
Вильяр Гонсало
2:0
38' Гол
Реббах Абдеррахман
3:0
55' Гол
Омородион Сэмюэль
59' Желтая карточка
Бое Лукас

Ход матча

9'
Гевара Андер
 
11'
Торренте Рауль
1:0
16'
 
Вильяр Гонсало
38'
Реббах Абдеррахман
(Хави Лопеc)
2:0
55'
Омородион Сэмюэль
(Риоха Луис)
3:0
59'
 
Бое Лукас
62'
 
Дьедиу Фамара
Бое Лукас
62'
 
Руис Серхио
Вильяр Гонсало
62'
 
Пуэртас Антонио
Альваро Фернандес
69'
Бенавидес Карлос
Гевара Андер
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 179 Количество передач 233
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 130
Алавес 70.8% (92)
X 23.8% (31)
Гранада 5.4% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Алавес
Ничья
Гранада
3.95
5.65
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сивера
Антонио
2
Горосабел
Андони
5
Абкар
Абделькабир
16
Марин
Рафа
27
Хави
Лопеc
8
Бланко
Антонио
6
Гевара
Андер
11
Риоха
Луис
18
Гуриди
Хон
21
Реббах
Абдеррахман
32
Омородион
Сэмюэль
13
Феррейра
Андре
3
Манафа
Вилсон
14
Микель
Игнаси
28
Торренте
Рауль
15
Нева
Карлос
21
Мелендо
Оскар
23
Гумбау
Херард
24
Вильяр
Гонсало
11
Узуни
Мюрто
7
Бое
Лукас
33
Альваро
Фернандес
Алавес
4-2-3-1
Гранада
4-3-3

История личных встреч

Алавес
Гранада

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

С
1:1
С
3:1
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
4:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
3:0
П
2:1
П
3:1

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

2.4
1.8

Среднее время на гол

37
50

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

2.2
1.3

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

40
69

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омородион Сэмюэль 5 0.36
Кике Гарсия 2 0.14
Риоха Луис 1 0.07
Дуарте Рубен 1 0.07
Седлар Александр 1 0.07
Гевара Андер 1 0.07
Реббах Абдеррахман 1 0.07
Хави Лопеc 0 0
Гуриди Хон 0 0
Хаджи Янис 0 0
Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарагоса Брайан 5 (1) 0.36
Узуни Мюрто 4 (1) 0.29
Бое Лукас 3 0.21
Санчес Рикард 2 0.14
Вильяр Гонсало 1 0.07
Рубио Мигель 1 0.07
Пуэртас Антонио 0 0
Гумбау Херард 0 0
Кальехон Хосе 0 0
Микель Игнаси 0 0
Дьедиу Фамара 0 0
Нева Карлос 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 4 0
Гевара Андер 4 0
Гарсия Луис 4 0
Горосабел Андони 3 0
Риоха Луис 3 0
Абкар Абделькабир 3 0
Хаджи Янис 2 0
Седлар Александр 2 0
Омородион Сэмюэль 2 0
Бланко Антонио 0 1
Хави Лопеc 1 0
Сивера Антонио 1 0
Кике Гарсия 1 0
Гуриди Хон 1 0
Бенавидес Карлос 1 0
Алькаин Чебер 1 0
Сола Алекс 1 0
Марин Рафа 1 0
Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 6 0
Сарагоса Брайан 5 0
Бое Лукас 3 1
Вильяр Гонсало 4 0
Микель Игнаси 3 0
Санчес Рикард 3 0
Пако Лопес 3 0
Мелендо Оскар 2 0
Руис Серхио 2 0
Нева Карлос 2 0
Торренте Рауль 2 0
Пуэртас Антонио 0 1
Альваро Фернандес 1 0
Феррейра Андре 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Вальехо Хесус 1 0
Виктор Диас 1 0
Рубио Мигель 1 0
Узуни Мюрто 1 0

Результаты матчей

Алавес
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Гранада
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
7
Алавес
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Гранада
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

3
7
Алавес
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Гранада
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

3
14

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 0
11 Не забивали 10
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
17%
4
57%
76-90

Пропущено

9
15
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
11%
2
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
7
47%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
33%
2
13%
76-90

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
1
20%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
1
20%
3
27%
61-75
1
20%
1
9%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
4
27%
16-30
2
22%
4
27%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
3
33%
4
27%
76-90

Забито

11
18
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
3
27%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
18%
2
11%
31-45
3
27%
1
6%
46-60
1
9%
6
33%
61-75
2
18%
5
28%
76-90

Пропущено

18
30
10 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
2
11%
3
10%
1-15
2
11%
4
13%
16-30
6
33%
11
37%
31-45
1
6%
3
10%
46-60
1
6%
3
10%
61-75
6
33%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Барселона - Алавес 2:1 Алавес - Альмерия 1:0 Депортиво Мурсия - Алавес 0:10 Атлетико М - Алавес 2:1
Вильярреал - Алавес 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Алавес - Осасуна 0:2 Сельта - Алавес 1:1 Алавес - Атлетик Б 0:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алавес - Валенсия 1:0 Хетафе - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 4:3 Кадис - Алавес 1:0 Бургос - Алавес 2:1 Осасуна - Алавес 2:3 Валенсия - Алавес 2:0 Алавес - Тенерифе 1:0 Расинг - Алавес 1:2 Леванте - Алавес 0:1
Гранада
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гранада - Хетафе 1:1 Валенсия - Гранада 1:0 Ароза - Гранада 0:3 Гранада - Вильярреал 2:3
Осасуна - Гранада 2:0 Гранада - Барселона 2:2 Альмерия - Гранада 3:3 Гранада - Бетис 1:1 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Гранада - Жирона 2:4 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Гранада - Мальорка 3:2 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Гранада 3:1 Альмерия - Гранада 1:0 Гранада - Хетафе 2:1 Гранада - Сеута 2:0 Атлетико Санлукеньо - Гранада 0:1 Гранада - Эль-Эхидо 8:0 Гранада - Сан-Фернандо 3:1

Результаты матчей

Алавес
Гранада

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Алавес
Гранада

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
1
5
1.5
4
3
1
5
2.5
1
6
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
4
1
12
1.5
6
7
1
12
2.5
3
10
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 13 11 1 1 31 - 16 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 10 2 1 28 - 9 32
3.
Барселона
 Заявка 13 9 3 1 26 - 13 30
4.
Атлетико М
 Заявка 12 9 1 2 29 - 12 28
5.
Атлетик Б
 Заявка 13 7 3 3 25 - 17 24
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 6 4 3 23 - 16 22
7.
Бетис
 Заявка 13 5 6 2 17 - 16 21
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 5 3 5 11 - 12 18
9.
Валенсия
 Заявка 13 5 3 5 16 - 18 18
10.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 6 3 15 - 17 18
11.
Хетафе
 Заявка 13 3 7 3 15 - 17 16
12.
Алавес
 3:0 Заявка 14 4 3 7 14 - 18 15
13.
Осасуна
 Заявка 13 4 2 7 15 - 21 14
14.
Севилья
 Заявка 12 2 6 4 18 - 17 12
15.
Вильярреал
 Заявка 13 3 3 7 18 - 24 12
16.
Кадис
 Заявка 12 2 4 6 10 - 17 10
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 6 5 12 - 18 9
18.
Сельта
 Заявка 13 1 4 8 14 - 24 7
19.
Гранада
 0:3 Заявка 14 1 4 9 18 - 33 7
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 3 10 15 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 6 6 0 0 16 - 7 18
2.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 15 - 5 18
3.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 1 0 15 - 3 16
4.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
5.
Бетис
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
6.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 2 1 18 - 11 14
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
8.
Алавес
 3:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
9.
Валенсия
 Заявка 6 4 0 2 8 - 3 12
10.
Хетафе
 Заявка 6 3 3 0 6 - 3 12
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
12.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Севилья
 Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
14.
Райо Вальекано
 Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
15.
Гранада
 0:3 Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
16.
Осасуна
 Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
17.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
18.
Вильярреал
 Заявка 7 1 1 5 11 - 15 4
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 2 5 10 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Барселона
 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
4.
Райо Вальекано
 Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
5.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
6.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
Осасуна
 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
Вильярреал
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
11.
Бетис
 Заявка 7 1 4 2 8 - 14 7
12.
Валенсия
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Мальорка
 Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
14.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 10 - 13 4
15.
Хетафе
 Заявка 7 0 4 3 9 - 14 4
16.
Севилья
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
17.
Алавес
 3:0 Заявка 7 0 2 5 4 - 10 2
18.
Кадис
 Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
19.
Альмерия
 Заявка 6 0 1 5 5 - 17 1
20.
Гранада
 0:3 Заявка 7 0 1 6 7 - 18 1
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 8 (1)
Вильярреал Морено Херард 8 (1)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Барселона Левандовски Роберт 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Осасуна Катена Алехандро 1 5
Гранада Гумбау Херард 6
Кадис Алькарас Рубен 6
Реал Сосьедад Субельдия Игор 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 76 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 130
    Алавес 70.8% (92)
    X 23.8% (31)
    Гранада 5.4% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Алавес
    Ничья
    Гранада
    3.95
    5.65
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    5.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алавес 3:0 Гранада

    Исход игры
    Алавес
    70.8% (92)
    Ничья
    23.8% (31)
    Гранада
    5.4% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (38)
    Меньше
    66.67% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    55.26% (63)
    Нет
    44.74% (51)
    Популярный счёт
    1:0 Алавес
    34.6% (45)
    2:1 Алавес
    23.1% (30)
    1:1 Ничья
    19.2% (25)
    0:0 Ничья
    3.1% (4)
    1:2 Гранада
    2.3% (3)
    3:2 Алавес
    1.5% (2)
    2:0 Алавес
    1.5% (2)
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