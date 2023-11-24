Тур: 14. Стадион: Мендисорроса. Зрители: 15705 Главный судья: Альберола Хавьер
0'
9' Желтая карточкаГевара Андер
1:0
11' Гол в свои воротаТорренте Рауль
16' Желтая карточкаВильяр Гонсало
2:0
38' ГолРеббах Абдеррахман
3:0
55' ГолОмородион Сэмюэль
59' Желтая карточкаБое Лукас
3:1
86' ПенальтиУзуни Мюрто
90'+6
Ход матча
9'
11'
1:0
16'
38'
2:0
55'
3:0
59'
74'
86'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
347 Количество передач 461
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Марин
Рафа
27
Хави
Лопеc
11
Риоха
Луис
18
Гуриди
Хон
15
Нева
Карлос
11
Узуни
Мюрто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Марин РафаЗащитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
-
18 Гуриди ХонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Овоно ХесусВратарь
- Вратарь
-
19 Мараш НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Кике ГарсияНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Узуни МюртоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
32 Бош МикиЗащитник
-
16 Виктор ДиасЗащитник
- Защитник
-
20 Руис СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Вайссман ШонНападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Алавес
Гранада
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2
0.8
Среднее время на гол
45
112
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
2.4
1.8
Среднее время на гол
37
50
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
2.2
1.3
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
40
69
Бомбардиры внутри турнира
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омородион Сэмюэль
|5
|0.36
|Кике Гарсия
|2
|0.14
|Риоха Луис
|1
|0.07
|Дуарте Рубен
|1
|0.07
|Седлар Александр
|1
|0.07
|Гевара Андер
|1
|0.07
|Реббах Абдеррахман
|1
|0.07
|Хави Лопеc
|0
|0
|Гуриди Хон
|0
|0
|Хаджи Янис
|0
|0
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарагоса Брайан
|5 (1)
|0.36
|Узуни Мюрто
|5 (2)
|0.36
|Бое Лукас
|3
|0.21
|Санчес Рикард
|2
|0.14
|Вильяр Гонсало
|1
|0.07
|Рубио Мигель
|1
|0.07
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|Гумбау Херард
|0
|0
|Кальехон Хосе
|0
|0
|Микель Игнаси
|0
|0
|Дьедиу Фамара
|0
|0
|Нева Карлос
|0
|0
Карточки
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Рубен
|4
|0
|Гевара Андер
|4
|0
|Гарсия Луис
|4
|0
|Горосабел Андони
|3
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Абкар Абделькабир
|3
|0
|Хаджи Янис
|2
|0
|Седлар Александр
|2
|0
|Омородион Сэмюэль
|2
|0
|Бланко Антонио
|0
|1
|Хави Лопеc
|1
|0
|Сивера Антонио
|1
|0
|Кике Гарсия
|1
|0
|Гуриди Хон
|1
|0
|Бенавидес Карлос
|1
|0
|Алькаин Чебер
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
|Марин Рафа
|1
|0
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|6
|0
|Сарагоса Брайан
|5
|0
|Бое Лукас
|3
|1
|Вильяр Гонсало
|4
|0
|Микель Игнаси
|3
|0
|Санчес Рикард
|3
|0
|Пако Лопес
|3
|0
|Мелендо Оскар
|2
|0
|Руис Серхио
|2
|0
|Нева Карлос
|2
|0
|Торренте Рауль
|2
|0
|Пуэртас Антонио
|0
|1
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Феррейра Андре
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Вальехо Хесус
|1
|0
|Виктор Диас
|1
|0
|Рубио Мигель
|1
|0
|Узуни Мюрто
|1
|0
Результаты матчей
Алавес
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Гранада
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
9
Алавес
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Гранада
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
3
7
Алавес
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Гранада
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
3
16
Голы по времени матча
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 10
2
25%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
13%
5
56%
76-90
Пропущено
11
17
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
18%
2
12%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
8
47%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
4
36%
2
12%
76-90
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
1
20%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
1
20%
3
27%
61-75
1
20%
1
9%
76-90
Пропущено
9
15
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
4
27%
16-30
2
22%
4
27%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
3
33%
4
27%
76-90
Забито
13
20
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
3
23%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
23%
2
10%
31-45
4
31%
1
5%
46-60
1
8%
6
30%
61-75
2
15%
6
30%
76-90
Пропущено
20
32
11 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
3
15%
3
9%
1-15
2
10%
4
13%
16-30
6
30%
12
38%
31-45
1
5%
4
13%
46-60
1
5%
3
9%
61-75
7
35%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Алавес
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Барселона - Алавес 2:1 Алавес - Альмерия 1:0 Депортиво Мурсия - Алавес 0:10 Атлетико М - Алавес 2:1
Вильярреал - Алавес 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Алавес - Осасуна 0:2 Сельта - Алавес 1:1 Алавес - Атлетик Б 0:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алавес - Валенсия 1:0 Хетафе - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 4:3 Кадис - Алавес 1:0 Бургос - Алавес 2:1 Осасуна - Алавес 2:3 Валенсия - Алавес 2:0 Алавес - Тенерифе 1:0 Расинг - Алавес 1:2 Леванте - Алавес 0:1
Гранада
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гранада - Хетафе 1:1 Валенсия - Гранада 1:0 Ароза - Гранада 0:3 Гранада - Вильярреал 2:3
Осасуна - Гранада 2:0 Гранада - Барселона 2:2 Альмерия - Гранада 3:3 Гранада - Бетис 1:1 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Гранада - Жирона 2:4 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Гранада - Мальорка 3:2 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Гранада 3:1 Альмерия - Гранада 1:0 Гранада - Хетафе 2:1 Гранада - Сеута 2:0 Атлетико Санлукеньо - Гранада 0:1 Гранада - Эль-Эхидо 8:0 Гранада - Сан-Фернандо 3:1
Результаты матчей
Алавес
Гранада
Точный счет
0:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
Тоталы голов в матче
Алавес
Гранада
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
25
43
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
104
212
68
212
311
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|31 - 16
|34
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|28 - 9
|32
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|26 - 13
|30
|4.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|29 - 12
|28
|5.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 17
|24
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 16
|22
|7.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|17 - 16
|21
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 12
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|10.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|15 - 17
|18
|11.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|15 - 17
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 19
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 21
|14
|14.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|18 - 17
|12
|15.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|18 - 24
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 17
|10
|17.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|12 - 18
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|14 - 24
|7
|19.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|19 - 33
|7
|20.
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|15 - 35
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 5
|18
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 3
|16
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|5.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 11
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|9.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|10.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|11.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 14
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|17.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 15
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|10 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 8
|19
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 14
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 13
|4
|15.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 14
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 10
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 17
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|8 - 18
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|10 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|8 (1)
|Вильярреал
|Морено Херард
|8 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|7 (4)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7 (3)
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 6
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 5
|Гранада
|Гумбау Херард
|6
|Кадис
|Алькарас Рубен
|6
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Алавес 3:1 Гранада
Исход игры
Алавес
70.8% (92)
Ничья
23.8% (31)
Гранада
5.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (38)
Меньше
66.67% (76)
Обе команды забьют
Да
55.26% (63)
Нет
44.74% (51)
Популярный счёт
1:0 Алавес
34.6% (45)
2:1 Алавес
23.1% (30)
1:1 Ничья
19.2% (25)
0:0 Ничья
3.1% (4)
1:2 Гранада
2.3% (3)
3:2 Алавес
1.5% (2)
2:0 Алавес
1.5% (2)
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