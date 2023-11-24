Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Рикар Санчес нанес удар, но тот был заблокирован.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Команда Алавес играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Гуриди Хон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Гуриди Хон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Риоха Луис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Манафа Вилсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Г О О О О Л - Реббах Абдеррахман забивает с правой ноги!

38' Хави Лопеc создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Феррейра Андре взял и забрал мяч на выходе

36' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Феррейра Андре взял и забрал мяч на выходе

34' Риоха Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Гранада

33' Риоха Луис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Удар от ворот произведет Гранада

27' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Риоха Луис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Гранада идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Удар от ворот произведет Гранада

18' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Вильяр Гонсало совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

14' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Алавес

13' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Г О О О О Л - Торренте Рауль уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

11' Хави Лопеc создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Горосабел Андони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Гевара Андер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Гевара Андер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

8' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Феррейра Андре взял и забрал мяч на выходе

7' Горосабел Андони из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Сивера Антонио взял и забрал мяч на выходе

5' Удар от ворот произведет Гранада

4' Гевара Андер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Хорошую попытку сделал Гумбау Херард . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Бое Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Удар от ворот произведет Алавес

2' Альваро Фернандес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Гранада идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Удар от ворот произведет Гранада

2' Реббах Абдеррахман из команды Алавес наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

1' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Гранада начинает с центра поля