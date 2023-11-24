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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 15705 Главный судья: Альберола Хавьер
Алавес
3:1
Конец матча
Гранада
0'
9' Желтая карточка
Гевара Андер
1:0
11' Гол в свои ворота
Торренте Рауль
16' Желтая карточка
Вильяр Гонсало
2:0
38' Гол
Реббах Абдеррахман
3:0
55' Гол
Омородион Сэмюэль
59' Желтая карточка
Бое Лукас
3:1
86' Пенальти
Узуни Мюрто
90'+6

Ход матча

9'
Гевара Андер
 
11'
Торренте Рауль
1:0
16'
 
Вильяр Гонсало
38'
Реббах Абдеррахман
(Хави Лопеc)
2:0
55'
Омородион Сэмюэль
(Риоха Луис)
3:0
59'
 
Бое Лукас
62'
 
Дьедиу Фамара
Бое Лукас
62'
 
Руис Серхио
Вильяр Гонсало
62'
 
Пуэртас Антонио
Альваро Фернандес
69'
Бенавидес Карлос
Гевара Андер
 
69'
Сола Алекс
Реббах Абдеррахман
 
74'
Кике Гарсия
Омородион Сэмюэль
 
74'
Хаджи Янис
Гуриди Хон
 
79'
 
Санчес Рикард
Манафа Вилсон
79'
 
Вайссман Шон
Мелендо Оскар
86'
3:1
Узуни Мюрто
90'
Теналья Науэль
Риоха Луис
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 347 Количество передач 461
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 130
Алавес 70.8% (92)
X 23.8% (31)
Гранада 5.4% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сивера
Антонио
2
Горосабел
Андони
5
Абкар
Абделькабир
16
Марин
Рафа
27
Хави
Лопеc
8
Бланко
Антонио
6
Гевара
Андер
11
Риоха
Луис
18
Гуриди
Хон
21
Реббах
Абдеррахман
32
Омородион
Сэмюэль
13
Феррейра
Андре
3
Манафа
Вилсон
14
Микель
Игнаси
28
Торренте
Рауль
15
Нева
Карлос
21
Мелендо
Оскар
23
Гумбау
Херард
24
Вильяр
Гонсало
11
Узуни
Мюрто
7
Бое
Лукас
33
Альваро
Фернандес
Алавес
4-2-3-1
Гранада
4-3-3

История личных встреч

Алавес
Гранада

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

С
1:1
С
3:1
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
4:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
3:0
П
2:1
П
3:1

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

2.4
1.8

Среднее время на гол

37
50

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

2.2
1.3

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

40
69

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омородион Сэмюэль 5 0.36
Кике Гарсия 2 0.14
Риоха Луис 1 0.07
Дуарте Рубен 1 0.07
Седлар Александр 1 0.07
Гевара Андер 1 0.07
Реббах Абдеррахман 1 0.07
Хави Лопеc 0 0
Гуриди Хон 0 0
Хаджи Янис 0 0
Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарагоса Брайан 5 (1) 0.36
Узуни Мюрто 5 (2) 0.36
Бое Лукас 3 0.21
Санчес Рикард 2 0.14
Вильяр Гонсало 1 0.07
Рубио Мигель 1 0.07
Пуэртас Антонио 0 0
Гумбау Херард 0 0
Кальехон Хосе 0 0
Микель Игнаси 0 0
Дьедиу Фамара 0 0
Нева Карлос 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 4 0
Гевара Андер 4 0
Гарсия Луис 4 0
Горосабел Андони 3 0
Риоха Луис 3 0
Абкар Абделькабир 3 0
Хаджи Янис 2 0
Седлар Александр 2 0
Омородион Сэмюэль 2 0
Бланко Антонио 0 1
Хави Лопеc 1 0
Сивера Антонио 1 0
Кике Гарсия 1 0
Гуриди Хон 1 0
Бенавидес Карлос 1 0
Алькаин Чебер 1 0
Сола Алекс 1 0
Марин Рафа 1 0
Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 6 0
Сарагоса Брайан 5 0
Бое Лукас 3 1
Вильяр Гонсало 4 0
Микель Игнаси 3 0
Санчес Рикард 3 0
Пако Лопес 3 0
Мелендо Оскар 2 0
Руис Серхио 2 0
Нева Карлос 2 0
Торренте Рауль 2 0
Пуэртас Антонио 0 1
Альваро Фернандес 1 0
Феррейра Андре 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Вальехо Хесус 1 0
Виктор Диас 1 0
Рубио Мигель 1 0
Узуни Мюрто 1 0

Результаты матчей

Алавес
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Гранада
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
9
Алавес
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Гранада
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

3
7
Алавес
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Гранада
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

3
16

Голы по времени матча

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 10
2
25%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
13%
5
56%
76-90

Пропущено

11
17
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
18%
2
12%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
8
47%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
4
36%
2
12%
76-90

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
1
20%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
1
20%
3
27%
61-75
1
20%
1
9%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
4
27%
16-30
2
22%
4
27%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
3
33%
4
27%
76-90

Забито

13
20
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
3
23%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
23%
2
10%
31-45
4
31%
1
5%
46-60
1
8%
6
30%
61-75
2
15%
6
30%
76-90

Пропущено

20
32
11 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
3
15%
3
9%
1-15
2
10%
4
13%
16-30
6
30%
12
38%
31-45
1
5%
4
13%
46-60
1
5%
3
9%
61-75
7
35%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Барселона - Алавес 2:1 Алавес - Альмерия 1:0 Депортиво Мурсия - Алавес 0:10 Атлетико М - Алавес 2:1
Вильярреал - Алавес 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Алавес - Осасуна 0:2 Сельта - Алавес 1:1 Алавес - Атлетик Б 0:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алавес - Валенсия 1:0 Хетафе - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 4:3 Кадис - Алавес 1:0 Бургос - Алавес 2:1 Осасуна - Алавес 2:3 Валенсия - Алавес 2:0 Алавес - Тенерифе 1:0 Расинг - Алавес 1:2 Леванте - Алавес 0:1
Гранада
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гранада - Хетафе 1:1 Валенсия - Гранада 1:0 Ароза - Гранада 0:3 Гранада - Вильярреал 2:3
Осасуна - Гранада 2:0 Гранада - Барселона 2:2 Альмерия - Гранада 3:3 Гранада - Бетис 1:1 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Гранада - Жирона 2:4 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Гранада - Мальорка 3:2 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Гранада 3:1 Альмерия - Гранада 1:0 Гранада - Хетафе 2:1 Гранада - Сеута 2:0 Атлетико Санлукеньо - Гранада 0:1 Гранада - Эль-Эхидо 8:0 Гранада - Сан-Фернандо 3:1

Результаты матчей

Алавес
Гранада

Точный счет

0:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Алавес
Гранада

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
4
3
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
4
2
12
1.5
6
8
2
12
2.5
3
11
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 13 11 1 1 31 - 16 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 10 2 1 28 - 9 32
3.
Барселона
 Заявка 13 9 3 1 26 - 13 30
4.
Атлетико М
 Заявка 12 9 1 2 29 - 12 28
5.
Атлетик Б
 Заявка 13 7 3 3 25 - 17 24
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 6 4 3 23 - 16 22
7.
Бетис
 Заявка 13 5 6 2 17 - 16 21
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 5 3 5 11 - 12 18
9.
Валенсия
 Заявка 13 5 3 5 16 - 18 18
10.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 6 3 15 - 17 18
11.
Хетафе
 Заявка 13 3 7 3 15 - 17 16
12.
Алавес
 Заявка 14 4 3 7 14 - 19 15
13.
Осасуна
 Заявка 13 4 2 7 15 - 21 14
14.
Севилья
 Заявка 12 2 6 4 18 - 17 12
15.
Вильярреал
 Заявка 13 3 3 7 18 - 24 12
16.
Кадис
 Заявка 12 2 4 6 10 - 17 10
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 6 5 12 - 18 9
18.
Сельта
 Заявка 13 1 4 8 14 - 24 7
19.
Гранада
 Заявка 14 1 4 9 19 - 33 7
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 3 10 15 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 6 6 0 0 16 - 7 18
2.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 15 - 5 18
3.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 1 0 15 - 3 16
4.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
5.
Бетис
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
6.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 2 1 18 - 11 14
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
8.
Алавес
 Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
9.
Валенсия
 Заявка 6 4 0 2 8 - 3 12
10.
Хетафе
 Заявка 6 3 3 0 6 - 3 12
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
12.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Севилья
 Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
14.
Райо Вальекано
 Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
15.
Гранада
 Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
16.
Осасуна
 Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
17.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
18.
Вильярреал
 Заявка 7 1 1 5 11 - 15 4
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 2 5 10 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Барселона
 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
4.
Райо Вальекано
 Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
5.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
6.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
Осасуна
 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
Вильярреал
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
11.
Бетис
 Заявка 7 1 4 2 8 - 14 7
12.
Валенсия
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Мальорка
 Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
14.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 10 - 13 4
15.
Хетафе
 Заявка 7 0 4 3 9 - 14 4
16.
Севилья
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
17.
Алавес
 Заявка 7 0 2 5 4 - 10 2
18.
Кадис
 Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
19.
Альмерия
 Заявка 6 0 1 5 5 - 17 1
20.
Гранада
 Заявка 7 0 1 6 8 - 18 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 8 (1)
Вильярреал Морено Херард 8 (1)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Барселона Левандовски Роберт 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Осасуна Катена Алехандро 1 5
Гранада Гумбау Херард 6
Кадис Алькарас Рубен 6
Реал Сосьедад Субельдия Игор 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Алавес заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Алавес: 43%, Гранада: 57%.
  • 95'
    Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Контроль мяча: Алавес: 43%, Гранада: 57%.
  • 95'
    Гумбау Херард нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 94'
    Сола Алекс успешно блокирует удар.
  • 94'
    Рикар Санчес нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 94'
    Хорошую попытку сделал Пуэртас Антонио. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 93'
    Гранада пытается что-то создать.
  • 92'
    Сивера Антонио из команды Алавес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Сола Алекс из команды Алавес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Гранада пытается что-то создать.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 130
    Алавес 70.8% (92)
    X 23.8% (31)
    Гранада 5.4% (7)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алавес 3:1 Гранада

    Исход игры
    Алавес
    70.8% (92)
    Ничья
    23.8% (31)
    Гранада
    5.4% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (38)
    Меньше
    66.67% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    55.26% (63)
    Нет
    44.74% (51)
    Популярный счёт
    1:0 Алавес
    34.6% (45)
    2:1 Алавес
    23.1% (30)
    1:1 Ничья
    19.2% (25)
    0:0 Ничья
    3.1% (4)
    1:2 Гранада
    2.3% (3)
    3:2 Алавес
    1.5% (2)
    2:0 Алавес
    1.5% (2)
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