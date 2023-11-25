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Приветствуем всех любителей футбола! В матче четырнадцатого тура чемпионата Испании по футболу "Райо Вальекано" на стадионе "Кампо-де-Вальекас" принимает "Барселону". Каталонский клуб находится на третьей месте, отставая от лидера на четыре балла. В свою очередь, "Райо Вальекано" занимает место аккурат в середине таблицы. За перипетиями игры вместе с вами наблюдать будет Колесников Александр!