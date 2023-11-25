Тур: 14. Стадион: Кампо де Вальекас. Главный судья: Мунуэра Хосе
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
17
Лопес
Унаи
13
Пенья
Иньяки
8
Педри
18
Ромеу
Ориоль
27
Ямаль
Ламин
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес КикеЗащитник
- Полузащитник
-
11 Нтекья РандиПолузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
-
29 Мендес ДиегоПолузащитник
- Нападающий
-
10 Бебе ТьягуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Пенья ИньякиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 ПедриПолузащитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ямаль ЛаминНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
-
11 Рафинья ДиасПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Лопес ФерминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Фелиш ЖоауНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Райо Вальекано
Барселона
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
17 матчей
17.6%
5.9%
76.5%
3 победы 1 ничья 13 побед
Первый тайм
17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
0.78
0.75
Среднее время на гол
115
120
Всего голов
27
29
Голов в среднем за матч
3.38
3.22
Среднее время на гол
26
27
Всего голов
34
35
Голов в среднем за матч
2
2.06
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
Среднее время на гол
45
43
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро Ривера
|4
|0.31
|Паласон Иси
|2 (2)
|0.15
|Бебе Тьягу
|2 (1)
|0.15
|Мумин Абдул
|1
|0.08
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0.08
|Сисс Пате
|1
|0.08
|Перес Кике
|1
|0.08
|Валентин Оскар
|1
|0.08
|Фалькао Радамель
|1 (1)
|0.08
|Нтекья Ранди
|1 (1)
|0.08
|Рауль де Томас
|0
|0
|Лопес Унаи
|0
|0
|Лежён Флорьян
|0
|0
|Камелло Серхио
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|7 (2)
|0.54
|Торрес Ферран
|3
|0.23
|Канселу Жоау
|2
|0.15
|Рафинья Диас
|2
|0.15
|Гюндоган Илкай
|1
|0.08
|Фелиш Жоау
|1
|0.08
|Кунде Жюль
|1
|0.08
|Гави
|1
|0.08
|Ямаль Ламин
|1
|0.08
|Роберто Серхи
|1
|0.08
|Де Йонг Френки
|1
|0.08
|Араухо Рональд
|1
|0.08
|Педри
|1
|0.08
|Лопес Фермин
|1
|0.08
|Гиу Марк
|1
|0.08
|Ромеу Ориоль
|0
|0
|Кристенсен Андреас
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Альваро Ривера
|5
|0
|Лежён Флорьян
|4
|0
|Валентин Оскар
|2
|1
|Рауль де Томас
|3
|0
|Эспино Альфонсо
|3
|0
|Эрнандес Аридане
|3
|0
|Мумин Абдул
|1
|1
|Трехо Оскар
|2
|0
|Лопес Унаи
|2
|0
|Паласон Иси
|2
|0
|Сисс Пате
|2
|0
|Перес Кике
|2
|0
|Камелло Серхио
|2
|0
|Родригес Франсиско
|1
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Балью Иван
|1
|0
|Димитриевски Столе
|1
|0
|Ратиу Андрей
|1
|0
|Чаваррия Пеп
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гави
|5
|0
|Левандовски Роберт
|3
|0
|Рафинья Диас
|1
|1
|Ромеу Ориоль
|2
|0
|Гюндоган Илкай
|2
|0
|Иньиго Мартинес
|2
|0
|Канселу Жоау
|2
|0
|Де Йонг Френки
|2
|0
|Хави Эрнандес
|0
|1
|Тер Штеген Марк-Андре
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Фелиш Жоау
|1
|0
|Торрес Ферран
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Педри
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Лопес Фермин
|1
|0
|Ямаль Ламин
|1
|0
|Гиу Марк
|1
|0
Результаты матчей
Райо Вальекано
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Барселона
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
6
4
Райо Вальекано
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Барселона
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
7
13
Райо Вальекано
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Барселона
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
13
17
Голы по времени матча
Забито
8
11
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
25%
2
18%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
38%
3
27%
76-90
Пропущено
14
8
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
14%
2
25%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
4
29%
2
25%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
1
13%
76-90
Забито
7
14
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
1
7%
1-15
4
57%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
2
29%
8
57%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
3
50%
76-90
Забито
15
25
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
2
13%
3
12%
1-15
5
33%
1
4%
16-30
2
13%
4
16%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
1
7%
5
20%
61-75
5
33%
11
44%
76-90
Пропущено
17
14
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
12%
3
21%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
4
24%
2
14%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
4
24%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Райо Вальекано - Жирона 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2
Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алькоркон - Райо Вальекано 2:2 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Вальядолид - Райо Вальекано 3:2 Порту - Райо Вальекано 1:1 Шарлеруа - Райо Вальекано 1:1 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1
Барселона
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Барселона - Алавес 2:1 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Реал Мадрид 1:2
Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Барселона - Атлетик Б 1:0 Гранада - Барселона 2:2 Порту - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 1:0 Мальорка - Барселона 2:2 Барселона - Сельта 3:2 Барселона - Антверпен 5:0 Барселона - Бетис 5:0 Осасуна - Барселона 1:2 Вильярреал - Барселона 3:4 Барселона - Кадис 2:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Милан - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3
Результаты матчей
Райо Вальекано
Барселона
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:7
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Райо Вальекано
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
51
34
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
121
67
85
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|31 - 16
|34
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|28 - 9
|32
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|26 - 13
|30
|4.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|29 - 12
|28
|5.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 17
|24
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 16
|22
|7.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|17 - 16
|21
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 12
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|10.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|15 - 17
|18
|11.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|15 - 17
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 19
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 21
|14
|14.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|18 - 17
|12
|15.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|18 - 24
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 17
|10
|17.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|12 - 18
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|14 - 24
|7
|19.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|19 - 33
|7
|20.
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|15 - 35
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 5
|18
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 3
|16
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|5.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 11
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|9.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|10.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|11.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 14
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|17.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 15
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|10 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 8
|19
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 14
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 13
|4
|15.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 14
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 10
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 17
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|8 - 18
|1
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|Вильярреал
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|Жирона
|Довбик Артём
|7 (4)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7 (3)
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 6
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 5
|Гранада
|Гумбау Херард
|6
|Кадис
|Алькарас Рубен
|6
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Райо Вальекано - Барселона
Исход игры
Райо Вальекано
4% (5)
Ничья
7.3% (9)
Барселона
88.7% (110)
Тотал 2.5
Больше
63.16% (72)
Меньше
36.84% (42)
Обе команды забьют
Да
65.79% (75)
Нет
34.21% (39)
Популярный счёт
1:2 Барселона
38.7% (48)
0:2 Барселона
16.9% (21)
1:3 Барселона
13.7% (17)
0:1 Барселона
12.1% (15)
1:1 Ничья
3.2% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
1:0 Райо Вальекано
1.6% (2)
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