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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хосе
Райо Вальекано
 
Позже
Барселона
Прогнозы 119
Райо Вальекано 3.4% (4)
X 6.7% (8)
Барселона 89.9% (107)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
24
Лежён
Флорьян
12
Эспино
Альфонсо
7
Паласон
Иси
17
Лопес
Унаи
23
Валентин
Оскар
19
Де
Фрутос
Хорхе
8
Трехо
Оскар
34
Камелло
Серхио
13
Пенья
Иньяки
2
Канселу
Жоау
15
Кристенсен
Андреас
5
Иньиго
Мартинес
3
Бальде
Алехандро
8
Педри
18
Ромеу
Ориоль
21
Де
Йонг
Френки
27
Ямаль
Ламин
9
Левандовски
Роберт
7
Торрес
Ферран
Райо Вальекано
4-4-2
Барселона
4-3-3

История личных встреч

Райо Вальекано
Барселона

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

17 матчей

17.6%
5.9%
76.5%
3 победы 1 ничья 13 побед

Первый тайм

17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
КК
1:2
П
3:1
П
2:3
П
1:5
П
5:2
П
6:1
П
0:2
П
6:0
П
0:4
П
3:1
П
0:5
П
0:7
П
4:0

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

0.78
0.75

Среднее время на гол

115
120

Всего голов

27
29

Голов в среднем за матч

3.38
3.22

Среднее время на гол

26
27

Всего голов

34
35

Голов в среднем за матч

2
2.06

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

45
43

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 4 0.31
Паласон Иси 2 (2) 0.15
Бебе Тьягу 2 (1) 0.15
Мумин Абдул 1 0.08
Де Фрутос Хорхе 1 0.08
Сисс Пате 1 0.08
Перес Кике 1 0.08
Валентин Оскар 1 0.08
Фалькао Радамель 1 (1) 0.08
Нтекья Ранди 1 (1) 0.08
Рауль де Томас 0 0
Лопес Унаи 0 0
Лежён Флорьян 0 0
Камелло Серхио 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 7 (2) 0.54
Торрес Ферран 3 0.23
Канселу Жоау 2 0.15
Рафинья Диас 2 0.15
Гюндоган Илкай 1 0.08
Фелиш Жоау 1 0.08
Кунде Жюль 1 0.08
Гави 1 0.08
Ямаль Ламин 1 0.08
Роберто Серхи 1 0.08
Де Йонг Френки 1 0.08
Араухо Рональд 1 0.08
Педри 1 0.08
Лопес Фермин 1 0.08
Гиу Марк 1 0.08
Ромеу Ориоль 0 0
Кристенсен Андреас 0 0
Бальде Алехандро 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Альваро Ривера 5 0
Лежён Флорьян 4 0
Валентин Оскар 2 1
Рауль де Томас 3 0
Эспино Альфонсо 3 0
Эрнандес Аридане 3 0
Мумин Абдул 1 1
Трехо Оскар 2 0
Лопес Унаи 2 0
Паласон Иси 2 0
Сисс Пате 2 0
Перес Кике 2 0
Камелло Серхио 2 0
Родригес Франсиско 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Балью Иван 1 0
Димитриевски Столе 1 0
Ратиу Андрей 1 0
Чаваррия Пеп 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 5 0
Левандовски Роберт 3 0
Рафинья Диас 1 1
Ромеу Ориоль 2 0
Гюндоган Илкай 2 0
Иньиго Мартинес 2 0
Канселу Жоау 2 0
Де Йонг Френки 2 0
Хави Эрнандес 0 1
Тер Штеген Марк-Андре 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Фелиш Жоау 1 0
Торрес Ферран 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Педри 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Лопес Фермин 1 0
Ямаль Ламин 1 0
Гиу Марк 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Барселона
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

6
4
Райо Вальекано
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Барселона
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
13
Райо Вальекано
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Барселона
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

13
17

Голы по времени матча

Забито

8
11
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
25%
2
18%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
38%
3
27%
76-90

Пропущено

14
8
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
14%
2
25%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
4
29%
2
25%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
1
13%
76-90

Забито

7
14
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
1
7%
1-15
4
57%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
2
29%
8
57%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
3
50%
76-90

Забито

15
25
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
2
13%
3
12%
1-15
5
33%
1
4%
16-30
2
13%
4
16%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
1
7%
5
20%
61-75
5
33%
11
44%
76-90

Пропущено

17
14
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
12%
3
21%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
4
24%
2
14%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
4
24%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Райо Вальекано - Жирона 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2
Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алькоркон - Райо Вальекано 2:2 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Вальядолид - Райо Вальекано 3:2 Порту - Райо Вальекано 1:1 Шарлеруа - Райо Вальекано 1:1 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1
Барселона
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Барселона - Алавес 2:1 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Реал Мадрид 1:2
Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Барселона - Атлетик Б 1:0 Гранада - Барселона 2:2 Порту - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 1:0 Мальорка - Барселона 2:2 Барселона - Сельта 3:2 Барселона - Антверпен 5:0 Барселона - Бетис 5:0 Осасуна - Барселона 1:2 Вильярреал - Барселона 3:4 Барселона - Кадис 2:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Милан - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3

Результаты матчей

Райо Вальекано
Барселона

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:7
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
1
6
7
1.5
8
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 13 11 1 1 31 - 16 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 10 2 1 28 - 9 32
3.
Барселона
 Заявка 13 9 3 1 26 - 13 30
4.
Атлетико М
 Заявка 12 9 1 2 29 - 12 28
5.
Атлетик Б
 Заявка 13 7 3 3 25 - 17 24
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 6 4 3 23 - 16 22
7.
Бетис
 Заявка 13 5 6 2 17 - 16 21
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 5 3 5 11 - 12 18
9.
Валенсия
 Заявка 13 5 3 5 16 - 18 18
10.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 6 3 15 - 17 18
11.
Хетафе
 Заявка 13 3 7 3 15 - 17 16
12.
Алавес
 Заявка 14 4 3 7 14 - 19 15
13.
Осасуна
 Заявка 13 4 2 7 15 - 21 14
14.
Севилья
 Заявка 12 2 6 4 18 - 17 12
15.
Вильярреал
 Заявка 13 3 3 7 18 - 24 12
16.
Кадис
 Заявка 12 2 4 6 10 - 17 10
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 6 5 12 - 18 9
18.
Сельта
 Заявка 13 1 4 8 14 - 24 7
19.
Гранада
 Заявка 14 1 4 9 19 - 33 7
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 3 10 15 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 6 6 0 0 16 - 7 18
2.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 15 - 5 18
3.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 1 0 15 - 3 16
4.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
5.
Бетис
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
6.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 2 1 18 - 11 14
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
8.
Алавес
 Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
9.
Валенсия
 Заявка 6 4 0 2 8 - 3 12
10.
Хетафе
 Заявка 6 3 3 0 6 - 3 12
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
12.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Севилья
 Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
14.
Райо Вальекано
 Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
15.
Гранада
 Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
16.
Осасуна
 Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
17.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
18.
Вильярреал
 Заявка 7 1 1 5 11 - 15 4
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 2 5 10 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Барселона
 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
4.
Райо Вальекано
 Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
5.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
6.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
Осасуна
 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
Вильярреал
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
11.
Бетис
 Заявка 7 1 4 2 8 - 14 7
12.
Валенсия
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Мальорка
 Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
14.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 10 - 13 4
15.
Хетафе
 Заявка 7 0 4 3 9 - 14 4
16.
Севилья
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
17.
Алавес
 Заявка 7 0 2 5 4 - 10 2
18.
Кадис
 Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
19.
Альмерия
 Заявка 6 0 1 5 5 - 17 1
20.
Гранада
 Заявка 7 0 1 6 8 - 18 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 8 (1)
Вильярреал Морено Херард 8 (1)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Барселона Левандовски Роберт 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Осасуна Катена Алехандро 1 5
Гранада Гумбау Херард 6
Кадис Алькарас Рубен 6
Реал Сосьедад Субельдия Игор 6
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! В матче четырнадцатого тура чемпионата Испании по футболу "Райо Вальекано" на стадионе "Кампо-де-Вальекас" принимает "Барселону". Каталонский клуб находится на третьей месте, отставая от лидера на четыре балла. В свою очередь, "Райо Вальекано" занимает место аккурат в середине таблицы. За перипетиями игры вместе с вами наблюдать будет Колесников Александр!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Райо Вальекано - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 ноября 2023, осталось 12 минут.

    Главный судья: Мунуэра Хосе

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Прогнозы 119
Райо Вальекано 3.4% (4)
X 6.7% (8)
Барселона 89.9% (107)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Райо Вальекано
Ничья
Барселона
5.20
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4.30
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1.72
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Райо Вальекано - Барселона

Исход игры
Райо Вальекано
4% (5)
Ничья
7.3% (9)
Барселона
88.7% (110)
Тотал 2.5
Больше
63.16% (72)
Меньше
36.84% (42)
Обе команды забьют
Да
65.79% (75)
Нет
34.21% (39)
Популярный счёт
1:2 Барселона
38.7% (48)
0:2 Барселона
16.9% (21)
1:3 Барселона
13.7% (17)
0:1 Барселона
12.1% (15)
1:1 Ничья
3.2% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
1:0 Райо Вальекано
1.6% (2)
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