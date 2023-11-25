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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 43375 Главный судья: Сото Сесар
Валенсия
0:0
Второй тайм: 60'
Сельта
0'

Ход матча

46'
Гасиоровски Ярек
Гайя Хосе
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 219 Количество передач 204
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 114
Валенсия 92.1% (105)
X 6.1% (7)
Сельта 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Валенсия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Мамардашвили
Георгий
12
Корреа
Тьерри
3
Москера
Кристиан
5
Габриэль
Паулиста
14
Гайя
Хосе
8
Герра
Хавьер
18
Пепелу
23
Перес
Фран
16
Ногуэроль
Диего
Лопес
7
Каньос
Серхи
9
Дуро
Уго
25
Гуаита
Висенте
20
Васкес
Кевин
2
Старфельт
Карл
4
Нуньес
Унай
23
Санчес
Мануэль
3
Мингеса
Оскар
8
Пейнадо
Франсиско
14
Де
ла
Торре
Лука
17
Бамба
Джонатан
10
Аспас
Яго
18
Ларсен
Йорген
Валенсия
4-2-3-1
Сельта
4-4-2

История личных встреч

Валенсия
Сельта

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

24 матча

54.2%
16.7%
29.1%
13 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
45.8%
20.9%
8 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
12 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
3:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
П
1:2
П
1:1
П
1:1
П
2:1
П
3:2
КК
2:1
КК
1:4
П
2:1
П
0:2
П
1:5
П
1:1
П
1:1
П
2:1
П
2:1
П
0:1
П
2:1

Голы

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.25
1.08

Среднее время на гол

72
83

Всего голов

35
31

Голов в среднем за матч

1.46
1.29

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

61
69

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 6 0.43
Герра Хавьер 3 0.21
Ногуэроль Диего Лопес 2 0.14
Пепелу 2 (2) 0.14
Перес Фран 1 0.07
Гайя Хосе 1 0.07
Дьякаби Муктар 1 0.07
Корреа Тьерри 0 0
Гонсалес Уго 0 0
Амалла Селим 0 0
Алмейда Андре IV 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 4 0.29
Бамба Джонатан 2 0.14
Дувикас Анастасиос 2 0.14
Аспас Яго 1 0.07
Мингеса Оскар 1 0.07
Старфельт Карл 1 0.07
Нуньес Унай 1 0.07
Сведберг Виллиот 1 0.07
Де ла Торре Лука 0 0
Санчес Мануэль 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьякаби Муктар 4 0
Амалла Селим 2 1
Габриэль Паулиста 3 0
Гайя Хосе 2 0
Перес Фран 2 0
Озкаджар Дженк 2 0
Герра Хавьер 2 0
Фулкье Димитри 1 0
Пепелу 1 0
Дуро Уго 1 0
Корреа Тьерри 1 0
Мамардашвили Георгий 1 0
Ногуэроль Диего Лопес 1 0
Москера Кристиан 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 4 0
Тапия Ренато 2 1
Де ла Торре Лука 2 1
Нуньес Унай 3 0
Старфельт Карл 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Вильяр Иван 0 1
Гуаита Висенте 1 0
Родригес Мигель 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Васкес Кевин 1 0
Перес Карлес 1 0
Мингеса Оскар 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0

Результаты матчей

Валенсия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сельта
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
7
Валенсия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сельта
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

7
3
Валенсия
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сельта
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

8
10
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
1
13%
3
30%
76-90

Пропущено

3
13
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
1
33%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
33%
7
54%
76-90

Забито

9
3
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

14
12
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
14%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
21%
2
17%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
4
33%
61-75
3
21%
3
25%
76-90

Забито

17
13
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 6
4
24%
0
0%
1-15
1
6%
5
38%
16-30
3
18%
3
23%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
4
24%
2
15%
61-75
3
18%
3
23%
76-90

Пропущено

17
25
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
2
12%
1
4%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
4
24%
4
16%
31-45
4
24%
2
8%
46-60
2
12%
5
20%
61-75
4
24%
10
40%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Валенсия - Гранада 1:0 Логроньес - Валенсия 0:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2
Валенсия - Кадис 2:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Бетис - Валенсия 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Валенсия - Атлетико М 3:0 Алавес - Валенсия 1:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Валенсия 1:2 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Валенсия - Алавес 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Бетис - Валенсия 1:1
Сельта
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Атлетик Б - Сельта 4:3 Сельта - Севилья 1:1 Турегано КФ - Сельта 0:4 Жирона - Сельта 1:0
Сельта - Атлетико М 0:3 Сельта - Хетафе 2:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Сельта - Алавес 1:1 Барселона - Сельта 3:2 Сельта - Мальорка 0:1 Альмерия - Сельта 2:3 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Осасуна 0:2 Компостела - Сельта 0:3 Вольфсбург - Сельта 0:1 Сельта - Лион 1:0 Бенфика - Сельта 2:0 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Сельта - Барселона 2:1

Результаты матчей

Валенсия
Сельта

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Валенсия
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
4
2
4
1.5
1
6
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
5
8
1.5
4
9
1
12
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 13 11 1 1 31 - 16 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 10 2 1 28 - 9 32
3.
Барселона
 Заявка 14 9 4 1 27 - 14 31
4.
Атлетико М
 Заявка 12 9 1 2 29 - 12 28
5.
Атлетик Б
 Заявка 13 7 3 3 25 - 17 24
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 6 4 3 23 - 16 22
7.
Бетис
 Заявка 13 5 6 2 17 - 16 21
8.
Валенсия
 0:0 Заявка 14 5 4 5 16 - 18 19
9.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 7 3 16 - 18 19
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 5 3 5 11 - 12 18
11.
Хетафе
 Заявка 13 3 7 3 15 - 17 16
12.
Алавес
 Заявка 14 4 3 7 14 - 19 15
13.
Осасуна
 Заявка 13 4 2 7 15 - 21 14
14.
Севилья
 Заявка 12 2 6 4 18 - 17 12
15.
Вильярреал
 Заявка 13 3 3 7 18 - 24 12
16.
Кадис
 Заявка 12 2 4 6 10 - 17 10
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 6 5 12 - 18 9
18.
Сельта
 0:0 Заявка 14 1 5 8 14 - 24 8
19.
Гранада
 Заявка 14 1 4 9 19 - 33 7
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 3 10 15 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 6 6 0 0 16 - 7 18
2.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 15 - 5 18
3.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 1 0 15 - 3 16
4.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
5.
Бетис
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
6.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 2 1 18 - 11 14
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
8.
Валенсия
 0:0 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
9.
Алавес
 Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
10.
Хетафе
 Заявка 6 3 3 0 6 - 3 12
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
12.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Севилья
 Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
14.
Райо Вальекано
 Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
15.
Гранада
 Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
16.
Осасуна
 Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
17.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
18.
Вильярреал
 Заявка 7 1 1 5 11 - 15 4
19.
Сельта
 0:0 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 2 5 10 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Барселона
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
4.
Райо Вальекано
 Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
5.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
6.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
Осасуна
 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
Вильярреал
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
11.
Бетис
 Заявка 7 1 4 2 8 - 14 7
12.
Валенсия
 0:0 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Сельта
 0:0 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
14.
Мальорка
 Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
15.
Хетафе
 Заявка 7 0 4 3 9 - 14 4
16.
Севилья
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
17.
Алавес
 Заявка 7 0 2 5 4 - 10 2
18.
Кадис
 Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
19.
Альмерия
 Заявка 6 0 1 5 5 - 17 1
20.
Гранада
 Заявка 7 0 1 6 8 - 18 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 8 (1)
Вильярреал Морено Херард 8 (1)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Барселона Левандовски Роберт 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Осасуна Катена Алехандро 1 5
Гранада Гумбау Херард 6
Кадис Алькарас Рубен 6
Реал Сосьедад Субельдия Игор 6
Весь список
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    Прогнозы 114
    Валенсия 92.1% (105)
    X 6.1% (7)
    Сельта 1.8% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Сельта
    3.32
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    3.50
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    3.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Валенсия 0:0 Сельта

    Исход игры
    Валенсия
    92.1% (105)
    Ничья
    6.1% (7)
    Сельта
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.15% (59)
    Меньше
    46.85% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    59.46% (66)
    Нет
    40.54% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Валенсия
    48.2% (55)
    1:0 Валенсия
    28.9% (33)
    2:0 Валенсия
    9.6% (11)
    1:1 Ничья
    6.1% (7)
    3:1 Валенсия
    1.8% (2)
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