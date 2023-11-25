Тур: 14. Стадион: Месталья. Зрители: 43375 Главный судья: Сото Сесар
0'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
5 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
219 Количество передач 204
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Гайя
Хосе
18
Пепелу
23
Перес
Фран
9
Дуро
Уго
20
Васкес
Кевин
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
18 ПепелуПолузащитник
-
23 Перес ФранПолузащитник
-
16 Лопес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Дуро УгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
30 Гонсалес УгоВратарь
-
21 Васкес ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Амалла СелимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Вильяр ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
-
30 Сотело ХьюгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Валенсия
Сельта
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
24 матча
54.2%
16.7%
29.1%
13 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
45.8%
20.9%
8 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
12 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.25
1.08
Среднее время на гол
72
83
Всего голов
35
31
Голов в среднем за матч
1.46
1.29
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
61
69
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуро Уго
|6
|0.43
|Герра Хавьер
|3
|0.21
|Ногуэроль Диего Лопес
|2
|0.14
|Пепелу
|2 (2)
|0.14
|Перес Фран
|1
|0.07
|Гайя Хосе
|1
|0.07
|Дьякаби Муктар
|1
|0.07
|Корреа Тьерри
|0
|0
|Гонсалес Уго
|0
|0
|Амалла Селим
|0
|0
|Алмейда Андре IV
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|4
|0.29
|Бамба Джонатан
|2
|0.14
|Дувикас Анастасиос
|2
|0.14
|Аспас Яго
|1
|0.07
|Мингеса Оскар
|1
|0.07
|Старфельт Карл
|1
|0.07
|Нуньес Унай
|1
|0.07
|Сведберг Виллиот
|1
|0.07
|Де ла Торре Лука
|0
|0
|Санчес Мануэль
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьякаби Муктар
|4
|0
|Амалла Селим
|2
|1
|Габриэль Паулиста
|3
|0
|Гайя Хосе
|2
|0
|Перес Фран
|2
|0
|Озкаджар Дженк
|2
|0
|Герра Хавьер
|2
|0
|Фулкье Димитри
|1
|0
|Пепелу
|1
|0
|Дуро Уго
|1
|0
|Корреа Тьерри
|1
|0
|Мамардашвили Георгий
|1
|0
|Ногуэроль Диего Лопес
|1
|0
|Москера Кристиан
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|4
|0
|Тапия Ренато
|2
|1
|Де ла Торре Лука
|2
|1
|Нуньес Унай
|3
|0
|Старфельт Карл
|2
|0
|Пейнадо Франсиско
|2
|0
|Вильяр Иван
|0
|1
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Родригес Мигель
|1
|0
|Санчес Мануэль
|1
|0
|Васкес Кевин
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Мингеса Оскар
|1
|0
|Рафаэль Бенитес
|1
|0
Результаты матчей
Валенсия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сельта
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
7
Валенсия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сельта
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
7
3
Валенсия
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сельта
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
8
10
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
1
13%
3
30%
76-90
Пропущено
3
13
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
1
33%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
33%
7
54%
76-90
Забито
9
3
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
14
12
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
14%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
21%
2
17%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
4
33%
61-75
3
21%
3
25%
76-90
Забито
17
13
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 6
4
24%
0
0%
1-15
1
6%
5
38%
16-30
3
18%
3
23%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
4
24%
2
15%
61-75
3
18%
3
23%
76-90
Пропущено
17
25
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
2
12%
1
4%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
4
24%
4
16%
31-45
4
24%
2
8%
46-60
2
12%
5
20%
61-75
4
24%
10
40%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Валенсия - Гранада 1:0 Логроньес - Валенсия 0:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2
Валенсия - Кадис 2:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Бетис - Валенсия 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Валенсия - Атлетико М 3:0 Алавес - Валенсия 1:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Валенсия 1:2 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Валенсия - Алавес 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Бетис - Валенсия 1:1
Сельта
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Атлетик Б - Сельта 4:3 Сельта - Севилья 1:1 Турегано КФ - Сельта 0:4 Жирона - Сельта 1:0
Сельта - Атлетико М 0:3 Сельта - Хетафе 2:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Сельта - Алавес 1:1 Барселона - Сельта 3:2 Сельта - Мальорка 0:1 Альмерия - Сельта 2:3 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Осасуна 0:2 Компостела - Сельта 0:3 Вольфсбург - Сельта 0:1 Сельта - Лион 1:0 Бенфика - Сельта 2:0 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Сельта - Барселона 2:1
Результаты матчей
Валенсия
Сельта
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Валенсия
Сельта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
34
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
34
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
58
49
112
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|31 - 16
|34
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|28 - 9
|32
|3.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|27 - 14
|31
|4.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|29 - 12
|28
|5.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 17
|24
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 16
|22
|7.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|17 - 16
|21
|8.
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 18
|19
|9.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 18
|19
|10.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 12
|18
|11.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|15 - 17
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 19
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 21
|14
|14.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|18 - 17
|12
|15.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|18 - 24
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 17
|10
|17.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|12 - 18
|9
|18.
|0:0 Заявка
|14
|1
|5
|8
|14 - 24
|8
|19.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|19 - 33
|7
|20.
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|15 - 35
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 5
|18
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 3
|16
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|5.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 11
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|8.
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 3
|13
|9.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|10.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|11.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 15
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|17.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 15
|4
|19.
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|10 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 8
|19
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 14
|7
|12.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|13.
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|15.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 14
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 10
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 17
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|8 - 18
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
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|Гумбау Херард
|6
|Кадис
|Алькарас Рубен
|6
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Валенсия 0:0 Сельта
Исход игры
Валенсия
92.1% (105)
Ничья
6.1% (7)
Сельта
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
53.15% (59)
Меньше
46.85% (52)
Обе команды забьют
Да
59.46% (66)
Нет
40.54% (45)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
48.2% (55)
1:0 Валенсия
28.9% (33)
2:0 Валенсия
9.6% (11)
1:1 Ничья
6.1% (7)
3:1 Валенсия
1.8% (2)
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