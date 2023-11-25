Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Игрок из команды Сельта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

81' Аспас Яго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Удар от ворот произведет Сельта

80' Герра Хавьер пробил со штрафного прямо в стенку

79' Нуньес Унай - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

78' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Гасиоровски Ярек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Амалла Селим получил желтую карточку от судьи

77' Перес Фран из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Удар от ворот произведет Сельта

75' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Удар от ворот произведет Валенсия

74' Перес Карлес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Санчес Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Амалла Селим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Серви Франко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Сельта

73' Амалла Селим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Пепелу из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Серви Франко получил желтую карточку от судьи

71' Дуро Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Санчес Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Пейнадо Франсиско выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Нуньес Унай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Удар от ворот произведет Валенсия

64' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Аспас Яго навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Москера Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Валенсия

58' Гасиоровски Ярек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Васкес Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Пепелу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Корреа Тьерри получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Сегодняшная посещаемость составляет 43375 болельщиков

53' Корреа Тьерри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Бамба Джонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Бамба Джонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Валенсия

47' Бамба Джонатан из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Удар от ворот произведет Сельта

47' Пепелу из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.