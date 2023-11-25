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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 43375 Главный судья: Сото Сесар
Валенсия
0:0
Конец матча
Сельта
0'
71' Желтая карточка
Серви Франко
77' Желтая карточка
Амалла Селим
79' Желтая карточка
Нуньес Унай
87' Желтая карточка
Пепелу
90' Желтая карточка
Гильямон Уго
90'+6

Ход матча

46'
Гасиоровски Ярек
Гайя Хосе
 
64'
Амалла Селим
Каньос Серхи
 
67'
 
Перес Карлес
Васкес Кевин
67'
 
Серви Франко
Бамба Джонатан
68'
 
Дувикас Анастасиос
Ларсен Йорген
71'
 
Серви Франко
77'
Амалла Селим
 
79'
 
Нуньес Унай
84'
Яремчук Роман
Дуро Уго
 
84'
Гильямон Уго
Перес Фран
 
85'
 
Дотор Карлос
Аспас Яго
85'
 
Сведберг Виллиот
Мингеса Оскар
87'
Пепелу
 
90'
Гильямон Уго
 
90'
Фулкье Димитри
Лопес Диего
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 471 Количество передач 390
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Валенсия 92.1% (105)
X 6.1% (7)
Сельта 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Мамардашвили
Георгий
12
Корреа
Тьерри
3
Москера
Кристиан
5
Габриэль
Паулиста
14
Гайя
Хосе
8
Герра
Хавьер
18
Пепелу
23
Перес
Фран
16
Ногуэроль
Диего
Лопес
7
Каньос
Серхи
9
Дуро
Уго
25
Гуаита
Висенте
20
Васкес
Кевин
2
Старфельт
Карл
4
Нуньес
Унай
23
Санчес
Мануэль
3
Мингеса
Оскар
8
Пейнадо
Франсиско
14
Де
ла
Торре
Лука
17
Бамба
Джонатан
10
Аспас
Яго
18
Ларсен
Йорген
Валенсия
4-2-3-1
Сельта
4-4-2

История личных встреч

Валенсия
Сельта

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

24 матча

54.2%
16.7%
29.1%
13 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
45.8%
20.9%
8 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
12 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
3:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
П
1:2
П
1:1
П
1:1
П
2:1
П
3:2
КК
2:1
КК
1:4
П
2:1
П
0:2
П
1:5
П
1:1
П
1:1
П
2:1
П
2:1
П
0:1
П
2:1

Голы

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.25
1.08

Среднее время на гол

72
83

Всего голов

35
31

Голов в среднем за матч

1.46
1.29

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

61
69

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 6 0.43
Герра Хавьер 3 0.21
Ногуэроль Диего Лопес 2 0.14
Пепелу 2 (2) 0.14
Перес Фран 1 0.07
Гайя Хосе 1 0.07
Дьякаби Муктар 1 0.07
Корреа Тьерри 0 0
Гонсалес Уго 0 0
Амалла Селим 0 0
Алмейда Андре IV 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 4 0.29
Бамба Джонатан 2 0.14
Дувикас Анастасиос 2 0.14
Аспас Яго 1 0.07
Мингеса Оскар 1 0.07
Старфельт Карл 1 0.07
Нуньес Унай 1 0.07
Сведберг Виллиот 1 0.07
Де ла Торре Лука 0 0
Санчес Мануэль 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амалла Селим 3 1
Дьякаби Муктар 4 0
Габриэль Паулиста 3 0
Гайя Хосе 2 0
Перес Фран 2 0
Пепелу 2 0
Озкаджар Дженк 2 0
Герра Хавьер 2 0
Фулкье Димитри 1 0
Дуро Уго 1 0
Корреа Тьерри 1 0
Гильямон Уго 1 0
Мамардашвили Георгий 1 0
Ногуэроль Диего Лопес 1 0
Москера Кристиан 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 4 0
Нуньес Унай 4 0
Тапия Ренато 2 1
Де ла Торре Лука 2 1
Старфельт Карл 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Вильяр Иван 0 1
Гуаита Висенте 1 0
Родригес Мигель 1 0
Серви Франко 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Васкес Кевин 1 0
Перес Карлес 1 0
Мингеса Оскар 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0

Результаты матчей

Валенсия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Сельта
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
7
Валенсия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сельта
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

7
3
Валенсия
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Сельта
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

8
10
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
1
13%
3
30%
76-90

Пропущено

3
13
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
1
33%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
33%
7
54%
76-90

Забито

9
3
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

14
12
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
14%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
21%
2
17%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
4
33%
61-75
3
21%
3
25%
76-90

Забито

17
13
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 7
4
24%
0
0%
1-15
1
6%
5
38%
16-30
3
18%
3
23%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
4
24%
2
15%
61-75
3
18%
3
23%
76-90

Пропущено

17
25
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
2
12%
1
4%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
4
24%
4
16%
31-45
4
24%
2
8%
46-60
2
12%
5
20%
61-75
4
24%
10
40%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Валенсия - Гранада 1:0 Логроньес - Валенсия 0:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2
Валенсия - Кадис 2:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Бетис - Валенсия 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Валенсия - Атлетико М 3:0 Алавес - Валенсия 1:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Валенсия 1:2 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Валенсия - Алавес 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Бетис - Валенсия 1:1
Сельта
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Атлетик Б - Сельта 4:3 Сельта - Севилья 1:1 Турегано КФ - Сельта 0:4 Жирона - Сельта 1:0
Сельта - Атлетико М 0:3 Сельта - Хетафе 2:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Сельта - Алавес 1:1 Барселона - Сельта 3:2 Сельта - Мальорка 0:1 Альмерия - Сельта 2:3 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Осасуна 0:2 Компостела - Сельта 0:3 Вольфсбург - Сельта 0:1 Сельта - Лион 1:0 Бенфика - Сельта 2:0 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Сельта - Барселона 2:1

Результаты матчей

Валенсия
Сельта

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Валенсия
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
2
5
1.5
1
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
6
5
9
1.5
4
10
1
13
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 13 11 1 1 31 - 16 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 10 2 1 28 - 9 32
3.
Барселона
 Заявка 14 9 4 1 27 - 14 31
4.
Атлетико М
 Заявка 12 9 1 2 29 - 12 28
5.
Атлетик Б
 Заявка 13 7 3 3 25 - 17 24
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 6 4 3 23 - 16 22
7.
Бетис
 Заявка 13 5 6 2 17 - 16 21
8.
Валенсия
 Заявка 14 5 4 5 16 - 18 19
9.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 7 3 16 - 18 19
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 5 3 5 11 - 12 18
11.
Хетафе
 1:1 Заявка 14 3 8 3 16 - 18 17
12.
Алавес
 Заявка 14 4 3 7 14 - 19 15
13.
Осасуна
 Заявка 13 4 2 7 15 - 21 14
14.
Севилья
 Заявка 12 2 6 4 18 - 17 12
15.
Вильярреал
 Заявка 13 3 3 7 18 - 24 12
16.
Кадис
 Заявка 12 2 4 6 10 - 17 10
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 6 5 12 - 18 9
18.
Сельта
 Заявка 14 1 5 8 14 - 24 8
19.
Гранада
 Заявка 14 1 4 9 19 - 33 7
20.
Альмерия
 1:1 Заявка 14 0 4 10 16 - 36 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 6 6 0 0 16 - 7 18
2.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 15 - 5 18
3.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 1 0 15 - 3 16
4.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
5.
Бетис
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
6.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 2 1 18 - 11 14
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
8.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
9.
Алавес
 Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
10.
Хетафе
 1:1 Заявка 7 3 4 0 7 - 4 13
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
12.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Севилья
 Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
14.
Райо Вальекано
 Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
15.
Гранада
 Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
16.
Осасуна
 Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
17.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
18.
Вильярреал
 Заявка 7 1 1 5 11 - 15 4
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 1:1 Заявка 7 0 2 5 10 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Барселона
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
4.
Райо Вальекано
 Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
5.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
6.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
Осасуна
 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
Вильярреал
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
11.
Бетис
 Заявка 7 1 4 2 8 - 14 7
12.
Валенсия
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
14.
Мальорка
 Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
15.
Хетафе
 1:1 Заявка 7 0 4 3 9 - 14 4
16.
Севилья
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
17.
Алавес
 Заявка 7 0 2 5 4 - 10 2
18.
Альмерия
 1:1 Заявка 7 0 2 5 6 - 18 2
19.
Кадис
 Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20.
Гранада
 Заявка 7 0 1 6 8 - 18 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 8 (1)
Вильярреал Морено Херард 8 (1)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Барселона Левандовски Роберт 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Осасуна Катена Алехандро 1 5
Гранада Гумбау Херард 6
Кадис Алькарас Рубен 6
Реал Сосьедад Субельдия Игор 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Валенсия: 55%, Сельта: 45%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 86'
    Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 85'
    Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 85'
    Старфельт Карл успешно блокирует удар.
  • 85'
    Яремчук Роман из команды Валенсия нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Валенсия 92.1% (105)
    X 6.1% (7)
    Сельта 1.8% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Валенсия 0:0 Сельта

    Исход игры
    Валенсия
    92.1% (105)
    Ничья
    6.1% (7)
    Сельта
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.15% (59)
    Меньше
    46.85% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    59.46% (66)
    Нет
    40.54% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Валенсия
    48.2% (55)
    1:0 Валенсия
    28.9% (33)
    2:0 Валенсия
    9.6% (11)
    1:1 Ничья
    6.1% (7)
    3:1 Валенсия
    1.8% (2)
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