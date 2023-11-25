Тур: 14. Стадион: Колизеум. Главный судья: Эрнандес Алехандро
0'
0:1
7' ГолРамазани Ларжи
24' Желтая карточкаРико Диего
29' Желтая карточкаАльдерете Омар
30' Желтая карточкаХосе Бордалас
1:1
34' ГолГринвуд Мэйсон
2:1
45' ГолМайораль Борха
Ход матча
7'
0:1
24'
29'
30'
34'
1:1
45'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 1
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Сория
Давид
16
Рико
Диего
14
Латаса
Хуан
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Латаса ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Мартин ХорхеНападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 КайкиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Монтес СесарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 ЛазароНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хетафе
Альмерия
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
18 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
2.11
0.89
Среднее время на гол
42
101
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1
1.11
Среднее время на гол
90
81
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
1.56
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
57
90
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майораль Борха
|7 (2)
|0.5
|Латаса Хуан
|2
|0.14
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0.07
|Аленья Карлес
|1
|0.07
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.07
|Митрович Стефан
|1
|0.07
|Максимович Неманья
|1
|0.07
|Альварес Гастон
|1
|0.07
|Рико Диего
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аррибас Серхио
|5
|0.36
|Суарес Луис III
|4 (1)
|0.29
|Рамазани Ларжи
|2
|0.14
|Баптистао Лео
|2
|0.14
|Акиеме Серхио
|2
|0.14
|Каики Да Силва
|1
|0.07
|Робертоне Лукас
|0
|0
|Мелеро Гонсало
|0
|0
|Брандарис Хуан
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|6
|1
|Мата Хайме
|4
|1
|Дуарте Домингуш
|4
|1
|Дамиан Суарес
|4
|0
|Рико Диего
|4
|0
|Аленья Карлес
|4
|0
|Хосе Бордалас
|2
|1
|Митрович Стефан
|3
|0
|Оскар Родригес
|3
|0
|Альварес Гастон
|3
|0
|Латаса Хуан
|3
|0
|Кармона Хосе Анхель
|3
|0
|Анхилери Фабрисио
|1
|1
|Сория Давид
|2
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Максимович Неманья
|2
|0
|Арамбарри Мауро
|2
|0
|Альдерете Омар
|2
|0
|Гринвуд Мэйсон
|2
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Порту Кристиан
|1
|0
|Иглесиас Хуан
|1
|0
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертоне Лукас
|4
|0
|Рамазани Ларжи
|3
|0
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Гонсалес Эдгар
|1
|1
|Баптистао Лео
|2
|0
|Эмбарба Адриан
|2
|0
|Мелеро Гонсало
|2
|0
|Монтес Сесар
|2
|0
|Брандарис Хуан
|2
|0
|Баба Иддрису
|2
|0
|Морено Висенте
|1
|0
|Акиеме Серхио
|1
|0
|Максимиану Луиш
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Каики Да Силва
|1
|0
|Пубиль Марк
|1
|0
Результаты матчей
Хетафе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Альмерия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
5
Хетафе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Альмерия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
13
Упущенные победы
5
5
Хетафе
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Альмерия
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
13
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90
Пропущено
3
17
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
1
33%
3
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
5
29%
29%
31-45
1
33%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90
Забито
9
10
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
3
33%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
3
30%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
22%
1
10%
76-90
Пропущено
14
18
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
21%
1
6%
1-15
1
7%
5
28%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
4
29%
5
28%
61-75
2
14%
5
28%
76-90
Забито
15
15
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
3
20%
2
13%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
4
27%
4
27%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
5
33%
2
13%
76-90
Пропущено
17
35
8 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 13
4
24%
4
11%
1-15
1
6%
5
14%
16-30
3
18%
6
17%
31-45
3
18%
3
9%
46-60
4
24%
7
20%
61-75
2
12%
10
29%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Кадис 1:0 Тардьента - Хетафе 0:12 Мальорка - Хетафе 0:0
Хетафе - Бетис 1:1 Сельта - Хетафе 2:2 Хетафе - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Хетафе - Осасуна 3:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Хетафе - Алавес 1:0 Жирона - Хетафе 3:0 Хетафе - Барселона 0:0 Хетафе - Витесс 4:1 Гранада - Хетафе 2:1 Хетафе - Реймс 0:1 Хетафе - Индепендьенте дель Валле 2:1 Хетафе - Леганес 1:0 Брэдфорд Сити - Хетафе 0:3
Альмерия
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2
Жирона - Альмерия 5:2 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Альмерия - Гранада 3:3 Севилья - Альмерия 5:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Сельта 2:3 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Гранада 1:0 Альмерия - Антекера 1:1 Альмерия - Малага 0:1 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Эль-Эхидо - Альмерия 0:7 Эспаньол - Альмерия 3:3
Результаты матчей
Хетафе
Альмерия
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Хетафе
Альмерия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
15
34
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
34
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
103
49
49
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|31 - 16
|34
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|28 - 9
|32
|3.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|27 - 14
|31
|4.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|29 - 12
|28
|5.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 17
|24
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 16
|22
|7.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|17 - 16
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 18
|19
|9.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 18
|19
|10.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 12
|18
|11.
|1:1 Заявка
|14
|3
|8
|3
|16 - 18
|17
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 19
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 21
|14
|14.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|18 - 17
|12
|15.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|18 - 24
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 17
|10
|17.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|12 - 18
|9
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|14 - 24
|8
|19.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|19 - 33
|7
|20.
|1:1 Заявка
|14
|0
|4
|10
|16 - 36
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 5
|18
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 3
|16
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|5.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 11
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 3
|13
|9.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|10.
|1:1 Заявка
|7
|3
|4
|0
|7 - 4
|13
|11.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 15
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|17.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 15
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|1:1 Заявка
|7
|0
|2
|5
|10 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 8
|19
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 14
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|15.
|1:1 Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 14
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 10
|2
|18.
|1:1 Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 18
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|8 - 18
|1
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|Дьене Даконам
|1 6
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 5
|Гранада
|Гумбау Херард
|6
|Кадис
|Алькарас Рубен
|6
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хетафе 2:1 Альмерия
Исход игры
Хетафе
90.4% (104)
Ничья
8.7% (10)
Альмерия
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
23.21% (26)
Меньше
76.79% (86)
Обе команды забьют
Да
31.25% (35)
Нет
68.75% (77)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
54.8% (63)
2:1 Хетафе
19.1% (22)
2:0 Хетафе
11.3% (13)
1:1 Ничья
8.7% (10)
3:1 Хетафе
1.7% (2)
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