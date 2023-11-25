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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Эрнандес Алехандро
Хетафе
2:1
Первый тайм: 45+'
Альмерия
0'
0:1
7' Гол
Рамазани Ларжи
24' Желтая карточка
Рико Диего
29' Желтая карточка
Альдерете Омар
30' Желтая карточка
Хосе Бордалас
1:1
34' Гол
Гринвуд Мэйсон
2:1
45' Гол
Майораль Борха

Ход матча

7'
0:1
Рамазани Ларжи
(Брандарис Хуан)
24'
Рико Диего
 
29'
Альдерете Омар
 
30'
Хосе Бордалас
 
30'
Оскар Родригес
Кармона Хосе Анхель
 
34'
Гринвуд Мэйсон
(Альдерете Омар)
1:1
45'
Майораль Борха
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 1
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 114
Хетафе 90.4% (103)
X 8.8% (10)
Альмерия 0.9% (1)
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Хетафе
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13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
4
Альварес
Гастон
15
Альдерете
Омар
16
Рико
Диего
18
Кармона
Хосе
Анхель
5
Милья
Луис
20
Максимович
Неманья
12
Гринвуд
Мэйсон
19
Майораль
Борха
14
Латаса
Хуан
25
Максимиану
Луиш
24
Мендес
Убулан
21
Брандарис
Хуан
3
Гонсалес
Эдгар
15
Акиеме
Серхио
4
Баба
Иддрису
5
Робертоне
Лукас
12
Баптистао
Лео
19
Аррибас
Серхио
10
Эмбарба
Адриан
7
Рамазани
Ларжи
Хетафе
4-4-2
Альмерия
4-2-3-1

История личных встреч

Хетафе
Альмерия

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

18 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
С
4:0
С
0:1
П
1:0
КК
1:0
КК
1:1
П
1:0
П
1:0
П
2:2
П
2:0
П
2:3
П
2:2
П
1:0
П
2:1
П
2:2
ПД
4:2
ПД
0:2

Голы

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

2.11
0.89

Среднее время на гол

42
101

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1
1.11

Среднее время на гол

90
81

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

1.56
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

57
90

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 7 (2) 0.5
Латаса Хуан 2 0.14
Гринвуд Мэйсон 1 0.07
Аленья Карлес 1 0.07
Кармона Хосе Анхель 1 0.07
Митрович Стефан 1 0.07
Максимович Неманья 1 0.07
Альварес Гастон 1 0.07
Рико Диего 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 5 0.36
Суарес Луис III 4 (1) 0.29
Рамазани Ларжи 2 0.14
Баптистао Лео 2 0.14
Акиеме Серхио 2 0.14
Каики Да Силва 1 0.07
Робертоне Лукас 0 0
Мелеро Гонсало 0 0
Брандарис Хуан 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 6 1
Мата Хайме 4 1
Дуарте Домингуш 4 1
Дамиан Суарес 4 0
Рико Диего 4 0
Аленья Карлес 4 0
Хосе Бордалас 2 1
Митрович Стефан 3 0
Оскар Родригес 3 0
Альварес Гастон 3 0
Латаса Хуан 3 0
Кармона Хосе Анхель 3 0
Анхилери Фабрисио 1 1
Сория Давид 2 0
Майораль Борха 2 0
Максимович Неманья 2 0
Арамбарри Мауро 2 0
Альдерете Омар 2 0
Гринвуд Мэйсон 2 0
Лосано Энтони 1 0
Порту Кристиан 1 0
Иглесиас Хуан 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертоне Лукас 4 0
Рамазани Ларжи 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Гонсалес Эдгар 1 1
Баптистао Лео 2 0
Эмбарба Адриан 2 0
Мелеро Гонсало 2 0
Монтес Сесар 2 0
Брандарис Хуан 2 0
Баба Иддрису 2 0
Морено Висенте 1 0
Акиеме Серхио 1 0
Максимиану Луиш 1 0
Суарес Луис III 1 0
Каики Да Силва 1 0
Пубиль Марк 1 0

Результаты матчей

Хетафе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Альмерия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
5
Хетафе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Альмерия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
13

Упущенные победы

5
5
Хетафе
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Альмерия
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
13

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Пропущено

3
17
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
1
33%
3
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
5
29%
29%
31-45
1
33%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90

Забито

9
10
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
3
33%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
3
30%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
22%
1
10%
76-90

Пропущено

14
18
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
21%
1
6%
1-15
1
7%
5
28%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
4
29%
5
28%
61-75
2
14%
5
28%
76-90

Забито

15
15
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
3
20%
2
13%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
4
27%
4
27%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
5
33%
2
13%
76-90

Пропущено

17
35
8 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 13
4
24%
4
11%
1-15
1
6%
5
14%
16-30
3
18%
6
17%
31-45
3
18%
3
9%
46-60
4
24%
7
20%
61-75
2
12%
10
29%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Кадис 1:0 Тардьента - Хетафе 0:12 Мальорка - Хетафе 0:0
Хетафе - Бетис 1:1 Сельта - Хетафе 2:2 Хетафе - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Хетафе - Осасуна 3:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Хетафе - Алавес 1:0 Жирона - Хетафе 3:0 Хетафе - Барселона 0:0 Хетафе - Витесс 4:1 Гранада - Хетафе 2:1 Хетафе - Реймс 0:1 Хетафе - Индепендьенте дель Валле 2:1 Хетафе - Леганес 1:0 Брэдфорд Сити - Хетафе 0:3
Альмерия
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2
Жирона - Альмерия 5:2 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Альмерия - Гранада 3:3 Севилья - Альмерия 5:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Сельта 2:3 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Гранада 1:0 Альмерия - Антекера 1:1 Альмерия - Малага 0:1 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Эль-Эхидо - Альмерия 0:7 Эспаньол - Альмерия 3:3

Результаты матчей

Хетафе
Альмерия

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Альмерия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
1
5
1.5
3
4
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5
1
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
4
9
1.5
4
9
2
11
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 13 11 1 1 31 - 16 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 10 2 1 28 - 9 32
3.
Барселона
 Заявка 14 9 4 1 27 - 14 31
4.
Атлетико М
 Заявка 12 9 1 2 29 - 12 28
5.
Атлетик Б
 Заявка 13 7 3 3 25 - 17 24
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 6 4 3 23 - 16 22
7.
Бетис
 Заявка 13 5 6 2 17 - 16 21
8.
Валенсия
 Заявка 14 5 4 5 16 - 18 19
9.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 7 3 16 - 18 19
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 5 3 5 11 - 12 18
11.
Хетафе
 1:1 Заявка 14 3 8 3 16 - 18 17
12.
Алавес
 Заявка 14 4 3 7 14 - 19 15
13.
Осасуна
 Заявка 13 4 2 7 15 - 21 14
14.
Севилья
 Заявка 12 2 6 4 18 - 17 12
15.
Вильярреал
 Заявка 13 3 3 7 18 - 24 12
16.
Кадис
 Заявка 12 2 4 6 10 - 17 10
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 6 5 12 - 18 9
18.
Сельта
 Заявка 14 1 5 8 14 - 24 8
19.
Гранада
 Заявка 14 1 4 9 19 - 33 7
20.
Альмерия
 1:1 Заявка 14 0 4 10 16 - 36 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 6 6 0 0 16 - 7 18
2.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 15 - 5 18
3.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 1 0 15 - 3 16
4.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
5.
Бетис
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
6.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 2 1 18 - 11 14
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
8.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
9.
Алавес
 Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
10.
Хетафе
 1:1 Заявка 7 3 4 0 7 - 4 13
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
12.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Севилья
 Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
14.
Райо Вальекано
 Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
15.
Гранада
 Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
16.
Осасуна
 Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
17.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
18.
Вильярреал
 Заявка 7 1 1 5 11 - 15 4
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 1:1 Заявка 7 0 2 5 10 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Барселона
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
4.
Райо Вальекано
 Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
5.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
6.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
Осасуна
 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
Вильярреал
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
11.
Бетис
 Заявка 7 1 4 2 8 - 14 7
12.
Валенсия
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
14.
Мальорка
 Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
15.
Хетафе
 1:1 Заявка 7 0 4 3 9 - 14 4
16.
Севилья
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
17.
Алавес
 Заявка 7 0 2 5 4 - 10 2
18.
Альмерия
 1:1 Заявка 7 0 2 5 6 - 18 2
19.
Кадис
 Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20.
Гранада
 Заявка 7 0 1 6 8 - 18 1
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 8 (1)
Вильярреал Морено Херард 8 (1)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Барселона Левандовски Роберт 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Осасуна Катена Алехандро 1 5
Гранада Гумбау Херард 6
Кадис Алькарас Рубен 6
Реал Сосьедад Субельдия Игор 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 47'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 47'
    Альмерия контролирует мяч.
  • 46'
    Г О О О О Л - Майораль Борха первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
  • 46'
    Латаса Хуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 46'
    Дамиан Суарес из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 46'
    Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Прогнозы 114
    Хетафе 90.4% (103)
    X 8.8% (10)
    Альмерия 0.9% (1)
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    Лучшие коэффициенты
    Хетафе
    Ничья
    Альмерия
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хетафе 2:1 Альмерия

    Исход игры
    Хетафе
    90.4% (104)
    Ничья
    8.7% (10)
    Альмерия
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.21% (26)
    Меньше
    76.79% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    31.25% (35)
    Нет
    68.75% (77)
    Популярный счёт
    1:0 Хетафе
    54.8% (63)
    2:1 Хетафе
    19.1% (22)
    2:0 Хетафе
    11.3% (13)
    1:1 Ничья
    8.7% (10)
    3:1 Хетафе
    1.7% (2)
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