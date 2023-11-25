Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Хетафе

89' Дьене Даконам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

87' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Аленья Карлес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Максимиану Луиш взял и забрал мяч на выходе

85' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Матч возобновится спорным мячом

84' Тактическая замена. Аррибас Серхио уходит с поля и его заменяет Arnau Puigmal

83' Тактическая замена. Largie Ramazani уходит с поля и его заменяет Санка Чами Марчиано

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Альварес Гастон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

82' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

80' Рико Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Лазаро нанес удар головой, но Давид Сория спокойно отбил мяч.

80' Аррибас Серхио из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Аррибас Серхио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Лазаро нанес удар, но тот был заблокирован.

78' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Баба Иддрису выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

77' Удар от ворот произведет Хетафе

76' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

75' Лазаро из команды Альмерия нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

74' Посо Алехандро из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Баба Иддрису выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Робертоне Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Рико Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Матч возобновлен

72' Латаса Хуан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Баба Иддрису выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Оскар Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Посо Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Максимович Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Хетафе

64' Баба Иддрису получил желтую карточку от судьи

64' Удар от ворот произведет Альмерия

64' Альварес Гастон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Милья Луис из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Рефери не любит споров - именно за это Largie Ramazani сейчас получил желтую

63' Largie Ramazani наказан за толчок Дьене Даконам

63' Гринвуд Мэйсон из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Матч возобновлен

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

62' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Баптистао Лео совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

60' Альварес Гастон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Игрок из команды Альмерия делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

59' Оооо... вот это был удар! Майораль Борха должен был забить с этой позиции.

59' Хорошую попытку сделал Майораль Борха . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Латаса Хуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Largie Ramazani наказан за толчок Рико Диего

58' Удар от ворот произведет Альмерия

58' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Оскар Родригес

57' Гринвуд Мэйсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Largie Ramazani из команды Альмерия в офсайде

55' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Баба Иддрису выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Рико Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Альмерия

53' Рико Диего не смог попасть в створ ударом издали

52' Гонсалес Эдгар - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

52' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Хетафе

51' Эмбарба Адриан из команды Альмерия наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

51' Робертоне Лукас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Гонсалес Эдгар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Аррибас Серхио из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Гонсалес Эдгар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Максимович Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Хорошую попытку сделал Акиеме Серхио . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Баба Иддрису создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.