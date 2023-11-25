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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 10906 Главный судья: Эрнандес Алехандро
Хетафе
2:1
Конец матча
Альмерия
0'
0:1
7' Гол
Рамазани Ларжи
24' Желтая карточка
Рико Диего
28' Желтая карточка
Альдерете Омар
30' Желтая карточка
Хосе Бордалас
1:1
33' Гол
Гринвуд Мэйсон
2:1
45' Гол
Майораль Борха
52' Желтая карточка
Гонсалес Эдгар
60' Желтая карточка
Баптистао Лео
63' Желтая карточка
Рамазани Ларжи
64' Желтая карточка
Баба Иддрису
90'+5

Ход матча

7'
0:1
Рамазани Ларжи
(Брандарис Хуан)
24'
Рико Диего
 
28'
Альдерете Омар
 
30'
Хосе Бордалас
 
30'
Оскар Родригес
Кармона Хосе Анхель
 
33'
Гринвуд Мэйсон
(Альдерете Омар)
1:1
45'
Майораль Борха
2:1
46'
Дьене Даконам
Альдерете Омар
 
52'
 
Гонсалес Эдгар
60'
 
Баптистао Лео
63'
 
Рамазани Ларжи
64'
 
Баба Иддрису
67'
 
Лазаро
Эмбарба Адриан
68'
 
Посо Алехандро
Мендес Убулан
72'
Аленья Карлес
Латаса Хуан
 
75'
 
Мелеро Гонсало
Робертоне Лукас
83'
 
Санка Чами Марчиано
Рамазани Ларжи
84'
 
Пуигмаль Арнау
Аррибас Серхио
89'
Мата Хайме
Майораль Борха
 
89'
Анхилери Фабрисио
Гринвуд Мэйсон
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 425 Количество передач 363
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 115
Хетафе 90.4% (104)
X 8.7% (10)
Альмерия 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
4
Альварес
Гастон
15
Альдерете
Омар
16
Рико
Диего
18
Кармона
Хосе
Анхель
5
Милья
Луис
20
Максимович
Неманья
12
Гринвуд
Мэйсон
19
Майораль
Борха
14
Латаса
Хуан
25
Максимиану
Луиш
24
Мендес
Убулан
21
Брандарис
Хуан
3
Гонсалес
Эдгар
15
Акиеме
Серхио
4
Баба
Иддрису
5
Робертоне
Лукас
12
Баптистао
Лео
19
Аррибас
Серхио
10
Эмбарба
Адриан
7
Рамазани
Ларжи
Хетафе
4-4-2
Альмерия
4-2-3-1

История личных встреч

Хетафе
Альмерия

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

18 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
С
4:0
С
0:1
П
1:0
КК
1:0
КК
1:1
П
1:0
П
1:0
П
2:2
П
2:0
П
2:3
П
2:2
П
1:0
П
2:1
П
2:2
ПД
4:2
ПД
0:2

Голы

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

2.11
0.89

Среднее время на гол

42
101

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1
1.11

Среднее время на гол

90
81

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

1.56
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

57
90

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 8 (2) 0.57
Гринвуд Мэйсон 2 0.14
Латаса Хуан 2 0.14
Аленья Карлес 1 0.07
Кармона Хосе Анхель 1 0.07
Митрович Стефан 1 0.07
Максимович Неманья 1 0.07
Альварес Гастон 1 0.07
Рико Диего 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Альдерете Омар 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 5 0.36
Суарес Луис III 4 (1) 0.29
Рамазани Ларжи 2 0.14
Баптистао Лео 2 0.14
Акиеме Серхио 2 0.14
Каики Да Силва 1 0.07
Робертоне Лукас 0 0
Мелеро Гонсало 0 0
Брандарис Хуан 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 6 1
Мата Хайме 4 1
Дуарте Домингуш 4 1
Хосе Бордалас 3 1
Дамиан Суарес 4 0
Рико Диего 4 0
Аленья Карлес 4 0
Митрович Стефан 3 0
Оскар Родригес 3 0
Альдерете Омар 3 0
Альварес Гастон 3 0
Латаса Хуан 3 0
Кармона Хосе Анхель 3 0
Анхилери Фабрисио 1 1
Сория Давид 2 0
Майораль Борха 2 0
Максимович Неманья 2 0
Арамбарри Мауро 2 0
Гринвуд Мэйсон 2 0
Лосано Энтони 1 0
Порту Кристиан 1 0
Иглесиас Хуан 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертоне Лукас 4 0
Рамазани Ларжи 4 0
Гонсалес Эдгар 2 1
Баптистао Лео 3 0
Баба Иддрису 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Эмбарба Адриан 2 0
Мелеро Гонсало 2 0
Монтес Сесар 2 0
Брандарис Хуан 2 0
Морено Висенте 1 0
Акиеме Серхио 1 0
Максимиану Луиш 1 0
Суарес Луис III 1 0
Каики Да Силва 1 0
Пубиль Марк 1 0

Результаты матчей

Хетафе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Альмерия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
6
Хетафе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Альмерия
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
13

Упущенные победы

5
5
Хетафе
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Альмерия
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
2
33%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Пропущено

4
19
3 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
2
50%
3
16%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
7
37%
31-45
1
25%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
0
0%
5
26%
76-90

Забито

9
10
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
3
33%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
3
30%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
22%
1
10%
76-90

Пропущено

14
18
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
21%
1
6%
1-15
1
7%
5
28%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
4
29%
5
28%
61-75
2
14%
5
28%
76-90

Забито

17
16
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
3
18%
3
19%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
6
35%
4
25%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
5
29%
29%
2
13%
76-90

Пропущено

18
37
9 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
5
28%
4
11%
1-15
1
6%
5
14%
16-30
3
17%
8
22%
31-45
3
17%
3
8%
46-60
4
22%
7
19%
61-75
2
11%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Кадис 1:0 Тардьента - Хетафе 0:12 Мальорка - Хетафе 0:0
Хетафе - Бетис 1:1 Сельта - Хетафе 2:2 Хетафе - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Хетафе - Осасуна 3:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Хетафе - Алавес 1:0 Жирона - Хетафе 3:0 Хетафе - Барселона 0:0 Хетафе - Витесс 4:1 Гранада - Хетафе 2:1 Хетафе - Реймс 0:1 Хетафе - Индепендьенте дель Валле 2:1 Хетафе - Леганес 1:0 Брэдфорд Сити - Хетафе 0:3
Альмерия
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2
Жирона - Альмерия 5:2 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Альмерия - Гранада 3:3 Севилья - Альмерия 5:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Сельта 2:3 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Гранада 1:0 Альмерия - Антекера 1:1 Альмерия - Малага 0:1 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Эль-Эхидо - Альмерия 0:7 Эспаньол - Альмерия 3:3

Результаты матчей

Хетафе
Альмерия

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Альмерия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
1
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
4
10
2
12
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 13 11 1 1 31 - 16 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 10 2 1 28 - 9 32
3.
Барселона
 Заявка 14 9 4 1 27 - 14 31
4.
Атлетико М
 Заявка 12 9 1 2 29 - 12 28
5.
Атлетик Б
 Заявка 13 7 3 3 25 - 17 24
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 6 4 3 23 - 16 22
7.
Бетис
 Заявка 13 5 6 2 17 - 16 21
8.
Валенсия
 Заявка 14 5 4 5 16 - 18 19
9.
Хетафе
 Заявка 14 4 7 3 17 - 18 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 7 3 16 - 18 19
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 5 3 5 11 - 12 18
12.
Алавес
 Заявка 14 4 3 7 14 - 19 15
13.
Осасуна
 Заявка 13 4 2 7 15 - 21 14
14.
Севилья
 Заявка 12 2 6 4 18 - 17 12
15.
Вильярреал
 Заявка 13 3 3 7 18 - 24 12
16.
Кадис
 Заявка 12 2 4 6 10 - 17 10
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 6 5 12 - 18 9
18.
Сельта
 Заявка 14 1 5 8 14 - 24 8
19.
Гранада
 Заявка 14 1 4 9 19 - 33 7
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 3 11 16 - 37 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 6 6 0 0 16 - 7 18
2.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 15 - 5 18
3.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 1 0 15 - 3 16
4.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
5.
Хетафе
 Заявка 7 4 3 0 8 - 4 15
6.
Бетис
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 2 1 18 - 11 14
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
9.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
10.
Алавес
 Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
12.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Севилья
 Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
14.
Райо Вальекано
 Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
15.
Гранада
 Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
16.
Осасуна
 Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
17.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
18.
Вильярреал
 Заявка 7 1 1 5 11 - 15 4
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 2 5 10 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Барселона
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
4.
Райо Вальекано
 Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
5.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
6.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
Осасуна
 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
Вильярреал
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
11.
Бетис
 Заявка 7 1 4 2 8 - 14 7
12.
Валенсия
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
14.
Мальорка
 Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
15.
Хетафе
 Заявка 7 0 4 3 9 - 14 4
16.
Севилья
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
17.
Алавес
 Заявка 7 0 2 5 4 - 10 2
18.
Кадис
 Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
19.
Гранада
 Заявка 7 0 1 6 8 - 18 1
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 1 6 6 - 19 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 8 (1)
Вильярреал Морено Херард 8 (1)
Хетафе Майораль Борха 8 (1)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Осасуна Катена Алехандро 1 5
Гранада Гумбау Херард 6
Кадис Алькарас Рубен 6
Реал Сосьедад Субельдия Игор 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Хетафе вырывает победу
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 10906 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Хетафе: 54%, Альмерия: 46%.
  • 95'
    Лазаро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Дамиан Суарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Альмерия начинает контратаку
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Хетафе 90.4% (104)
    X 8.7% (10)
    Альмерия 0.9% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хетафе 2:1 Альмерия