Тур: 14. Стадион: Колизеум. Зрители: 10906 Главный судья: Эрнандес Алехандро
0'
0:1
7' ГолРамазани Ларжи
24' Желтая карточкаРико Диего
28' Желтая карточкаАльдерете Омар
30' Желтая карточкаХосе Бордалас
1:1
33' ГолГринвуд Мэйсон
2:1
45' ГолМайораль Борха
52' Желтая карточкаГонсалес Эдгар
60' Желтая карточкаБаптистао Лео
63' Желтая карточкаРамазани Ларжи
64' Желтая карточкаБаба Иддрису
90'+5
Ход матча
7'
0:1
24'
28'
30'
33'
1:1
45'
2:1
52'
60'
63'
64'
67'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
9 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
425 Количество передач 363
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Сория
Давид
16
Рико
Диего
14
Латаса
Хуан
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Латаса ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Мартин ХорхеНападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 КайкиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Монтес СесарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 ЛазароНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хетафе
Альмерия
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
18 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
2.11
0.89
Среднее время на гол
42
101
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1
1.11
Среднее время на гол
90
81
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
1.56
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
57
90
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майораль Борха
|8 (2)
|0.57
|Гринвуд Мэйсон
|2
|0.14
|Латаса Хуан
|2
|0.14
|Аленья Карлес
|1
|0.07
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.07
|Митрович Стефан
|1
|0.07
|Максимович Неманья
|1
|0.07
|Альварес Гастон
|1
|0.07
|Рико Диего
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Альдерете Омар
|0
|0
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аррибас Серхио
|5
|0.36
|Суарес Луис III
|4 (1)
|0.29
|Рамазани Ларжи
|2
|0.14
|Баптистао Лео
|2
|0.14
|Акиеме Серхио
|2
|0.14
|Каики Да Силва
|1
|0.07
|Робертоне Лукас
|0
|0
|Мелеро Гонсало
|0
|0
|Брандарис Хуан
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|6
|1
|Мата Хайме
|4
|1
|Дуарте Домингуш
|4
|1
|Хосе Бордалас
|3
|1
|Дамиан Суарес
|4
|0
|Рико Диего
|4
|0
|Аленья Карлес
|4
|0
|Митрович Стефан
|3
|0
|Оскар Родригес
|3
|0
|Альдерете Омар
|3
|0
|Альварес Гастон
|3
|0
|Латаса Хуан
|3
|0
|Кармона Хосе Анхель
|3
|0
|Анхилери Фабрисио
|1
|1
|Сория Давид
|2
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Максимович Неманья
|2
|0
|Арамбарри Мауро
|2
|0
|Гринвуд Мэйсон
|2
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Порту Кристиан
|1
|0
|Иглесиас Хуан
|1
|0
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертоне Лукас
|4
|0
|Рамазани Ларжи
|4
|0
|Гонсалес Эдгар
|2
|1
|Баптистао Лео
|3
|0
|Баба Иддрису
|3
|0
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Эмбарба Адриан
|2
|0
|Мелеро Гонсало
|2
|0
|Монтес Сесар
|2
|0
|Брандарис Хуан
|2
|0
|Морено Висенте
|1
|0
|Акиеме Серхио
|1
|0
|Максимиану Луиш
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Каики Да Силва
|1
|0
|Пубиль Марк
|1
|0
Результаты матчей
Хетафе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Альмерия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
6
Хетафе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Альмерия
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
13
Упущенные победы
5
5
Хетафе
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Альмерия
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
13
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
2
33%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
38%
1
17%
76-90
Пропущено
4
19
3 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
2
50%
3
16%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
7
37%
31-45
1
25%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
0
0%
5
26%
76-90
Забито
9
10
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
3
33%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
3
30%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
22%
1
10%
76-90
Пропущено
14
18
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
21%
1
6%
1-15
1
7%
5
28%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
4
29%
5
28%
61-75
2
14%
5
28%
76-90
Забито
17
16
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
3
18%
3
19%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
6
35%
4
25%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
5
29%
29%
2
13%
76-90
Пропущено
18
37
9 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
5
28%
4
11%
1-15
1
6%
5
14%
16-30
3
17%
8
22%
31-45
3
17%
3
8%
46-60
4
22%
7
19%
61-75
2
11%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Кадис 1:0 Тардьента - Хетафе 0:12 Мальорка - Хетафе 0:0
Хетафе - Бетис 1:1 Сельта - Хетафе 2:2 Хетафе - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Хетафе - Осасуна 3:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Хетафе - Алавес 1:0 Жирона - Хетафе 3:0 Хетафе - Барселона 0:0 Хетафе - Витесс 4:1 Гранада - Хетафе 2:1 Хетафе - Реймс 0:1 Хетафе - Индепендьенте дель Валле 2:1 Хетафе - Леганес 1:0 Брэдфорд Сити - Хетафе 0:3
Альмерия
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2
Жирона - Альмерия 5:2 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Альмерия - Гранада 3:3 Севилья - Альмерия 5:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Сельта 2:3 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Гранада 1:0 Альмерия - Антекера 1:1 Альмерия - Малага 0:1 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Эль-Эхидо - Альмерия 0:7 Эспаньол - Альмерия 3:3
Результаты матчей
Хетафе
Альмерия
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Хетафе
Альмерия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
25
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
59
410
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|31 - 16
|34
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|28 - 9
|32
|3.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|27 - 14
|31
|4.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|29 - 12
|28
|5.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 17
|24
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 16
|22
|7.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|17 - 16
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 18
|19
|9.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|17 - 18
|19
|10.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 18
|19
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 12
|18
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 19
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 21
|14
|14.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|18 - 17
|12
|15.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|18 - 24
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 17
|10
|17.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|12 - 18
|9
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|14 - 24
|8
|19.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|19 - 33
|7
|20.
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|16 - 37
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 5
|18
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 3
|16
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|8 - 4
|15
|6.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 11
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|9.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 3
|13
|10.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|11.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 15
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|17.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 15
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|10 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 8
|19
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 14
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|15.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 14
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 10
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|8 - 18
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 19
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|10 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|8 (1)
|Вильярреал
|Морено Херард
|8 (1)
|Хетафе
|Майораль Борха
|8 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|7 (4)
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 6
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 5
|Гранада
|Гумбау Херард
|6
|Кадис
|Алькарас Рубен
|6
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|6