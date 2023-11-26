Тур: 16. Стадион: Stadion Puszczy. Главный судья: Квятковски Томаш
2:1
Второй тайм: 84'
0'
24' Желтая карточкаБартош Якуб
28' Желтая карточкаЯкуба Роман
36' Желтая карточкаХайда Войцех
0:1
45' ПенальтиDaisuke Yokota
1:1
54' ГолPiotr Mrozinski
2:1
71' ГолСемашко Артур
73' Желтая карточкаКрачун Артур
Ход матча
24'
28'
36'
45'
0:1
54'
71'
73'
48
Зых
Оливер
22
Крачун
Артур
21
Кой
Михал
17
Бартош
Якуб
70
Хайда
Войцех
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
55
Чиж
Шимон
- Основной состав
-
48 Зых ОливерВратарь
- Защитник
-
22 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
-
21 Кой МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бартош ЯкубПолузащитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
19 Jakub Stec
-
30 Adam Kramarz
-
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Сиплак МихалЗащитник
-
96 Дадок РобертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
История личных встреч
Пуща Неполомице
Гурник Забже
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
45
Бомбардиры внутри турнира
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lukasz Solowiej
|5 (1)
|0.31
|Семашко Артур
|4
|0.25
|Крачун Артур
|3 (2)
|0.19
|Холевяк Матеуш
|2
|0.13
|Запольник Камиль
|1
|0.06
|Якуба Роман
|1
|0.06
|Piotr Mrozinski
|1
|0.06
|Кидрич Рок
|1
|0.06
|Вальски Михал
|1
|0.06
|Bartlomiej Poczobut
|1
|0.06
|Konrad Stepien
|0
|0
|Хайда Войцех
|0
|0
|Marcel Pieczek
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daisuke Yokota
|6 (3)
|0.38
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.13
|Чиж Шимон
|2
|0.13
|Подольски Лукас
|1
|0.06
|Яницки Рафал
|1
|0.06
|Ольковски Павел
|1
|0.06
|Сиплак Михал
|1
|0.06
|Расак Дамиан
|1
|0.06
|Щесняк Криспин
|1
|0.06
|Капралик Адриан
|1
|0.06
|Пачеко Даниэль
|0
|0
|Янжа Эрик
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
|Дадок Роберт
|0
|0
|Кравчик Пётр
|0
|0
Карточки
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крачун Артур
|7
|1
|Jacub Serafin
|6
|0
|Konrad Stepien
|4
|1
|Хайда Войцех
|4
|0
|Якуба Роман
|4
|0
|Бартош Якуб
|3
|0
|Семашко Артур
|3
|0
|Майчрзак Джордан
|3
|0
|Piotr Mrozinski
|2
|0
|Запольник Камиль
|2
|0
|Мешанович Мурис
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Кой Михал
|1
|0
|Lukasz Solowiej
|1
|0
|Bartlomiej Poczobut
|1
|0
|Hubert Tomalski
|1
|0
|Кидрич Рок
|1
|0
|Зых Оливер
|1
|0
|Igor Pieprzyca
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Щесняк Криспин
|2
|1
|Янжа Эрик
|3
|0
|Секулич Борис
|3
|0
|Дадок Роберт
|3
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0
|Daisuke Yokota
|3
|0
|Подольски Лукас
|2
|0
|Яницки Рафал
|2
|0
|Сиплак Михал
|2
|0
|Мусёлик Себастьян
|2
|0
|Kamil Lukoszek
|0
|1
|Пачеко Даниэль
|1
|0
|Ольковски Павел
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
Результаты матчей
Пуща Неполомице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Гурник Забже
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
5
Пуща Неполомице
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Гурник Забже
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
19
4
Упущенные победы
3
5
Пуща Неполомице
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Гурник Забже
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
7% (1)
47% (7)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
20
4
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
8
11
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
2
18%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
3
38%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Пропущено
10
12
1 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
6
60%
2
17%
76-90
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
3
30%
1
20%
1-15
1
10%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
20%
76-90
Пропущено
20
6
9 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
1
17%
31-45
4
20%
1
17%
46-60
1
5%
1
17%
61-75
6
30%
3
50%
76-90
Забито
18
16
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
3
17%
3
19%
1-15
4
22%
2
13%
16-30
3
17%
3
19%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
3
17%
5
31%
76-90
Пропущено
30
18
10 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
2
7%
3
17%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
5
17%
4
22%
31-45
5
17%
2
11%
46-60
3
10%
3
17%
61-75
12
40%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Пуща Неполомице
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 3:0 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2 Сталь Жешув - Пуща Неполомице 1:0
Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Пуща Неполомице - Краковия 1:1 Лех - Пуща Неполомице 4:1 Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 3:1 Пуща Неполомице - Хапоэль Беэр-Шева 2:0
Гурник Забже
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гурник Забже - Висла Краков 1:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 1:0 Заглембе Сосновец - Гурник Забже 1:2
ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Гурник Забже - Ракув 2:1 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 2:1 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 ГКС Катовице - Гурник Забже 0:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Лех - Гурник Забже 1:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Кёльн - Гурник Забже 3:1
Результаты матчей
Пуща Неполомице
Гурник Забже
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
4:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
9 раз 60%
0
4 раза 27%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Пуща Неполомице
Гурник Забже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
35
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
114
510
213
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|27 - 13
|33
|2.
|16
|9
|4
|3
|36 - 21
|31
|3.
|15
|8
|5
|2
|28 - 19
|29
|4.
|15
|8
|4
|3
|31 - 17
|28
|5.
|16
|8
|2
|6
|29 - 18
|26
|6.
|15
|7
|4
|4
|23 - 20
|25
|7.
|16
|7
|3
|6
|19 - 24
|24
|8.
|16
|6
|3
|7
|23 - 24
|21
|9.
|15
|5
|4
|6
|18 - 19
|19
|10.
|15
|5
|4
|6
|18 - 20
|19
|11.
|1:2
|16
|5
|4
|7
|17 - 20
|19
|12.
|16
|4
|6
|6
|16 - 18
|18
|13.
|16
|2
|12
|2
|14 - 14
|18
|14.
|14
|3
|7
|4
|18 - 18
|16
|15.
|15
|3
|7
|5
|14 - 20
|16
|16.
|2:1
|16
|4
|4
|8
|20 - 31
|16
|17.
|15
|1
|6
|8
|14 - 26
|9
|18.
|16
|2
|2
|12
|11 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|22 - 5
|22
|2.
|9
|6
|3
|0
|20 - 4
|21
|3.
|8
|6
|2
|0
|21 - 8
|20
|4.
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|5.
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|6.
|7
|5
|0
|2
|9 - 6
|15
|7.
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|8.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|9.
|9
|4
|1
|4
|18 - 15
|13
|10.
|2:1
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|11.
|1:2
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|12.
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|13.
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|14.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|15.
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|16.
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|17.
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|18.
|8
|1
|3
|4
|5 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|2.
|7
|4
|1
|2
|11 - 3
|13
|3.
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|4.
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|5.
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|6.
|7
|2
|3
|2
|7 - 11
|9
|7.
|8
|3
|0
|5
|9 - 17
|9
|8.
|8
|2
|3
|3
|14 - 16
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|10.
|1:2
|9
|2
|2
|5
|12 - 14
|8
|11.
|9
|0
|8
|1
|7 - 8
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|13.
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|14.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|15.
|2:1
|8
|1
|1
|6
|10 - 20
|4
|16.
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
|17.
|8
|0
|3
|5
|6 - 14
|3
|18.
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|12 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (2)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|7 (1)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4
|Сталь Мелец
|Эхманн Марко
|7
|Лех
|Муравски Радослав
|1 5