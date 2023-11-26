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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Квятковски Томаш
Пуща Неполомице
2:1
Конец матча
Гурник Забже
0'
24' Желтая карточка
Бартош Якуб
28' Желтая карточка
Якуба Роман
36' Желтая карточка
Хайда Войцех
0:1
45' Пенальти
Daisuke Yokota
1:1
54' Гол
Piotr Mrozinski
2:1
71' Гол
Семашко Артур
73' Желтая карточка
Крачун Артур
86' Желтая карточка
Kacper Cichon
90' Желтая карточка
Нашименту Филипе
90' Желтая карточка
Bartlomiej Poczobut
90'+8
48
Зых
Оливер
8
Piotr
Mrozinski
22
Крачун
Артур
3
Якуба
Роман
21
Кой
Михал
16
Вальски
Михал
5
Konrad
Stepien
17
Бартош
Якуб
70
Хайда
Войцех
11
Холевяк
Матеуш
25
Запольник
Камиль
1
Белица
Даниэль
19
Norbert
Barczak
5
Щесняк
Криспин
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
8
Пачеко
Даниэль
6
Расак
Дамиан
18
Daisuke
Yokota
55
Чиж
Шимон
11
Эннали
Лоуренс
9
Мусёлик
Себастьян
Пуща Неполомице
4-2-3-1
Гурник Забже
4-2-3-1

История личных встреч

Пуща Неполомице
Гурник Забже

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
1:3
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lukasz Solowiej 5 (1) 0.31
Семашко Артур 4 0.25
Крачун Артур 3 (2) 0.19
Холевяк Матеуш 2 0.13
Запольник Камиль 1 0.06
Якуба Роман 1 0.06
Piotr Mrozinski 1 0.06
Кидрич Рок 1 0.06
Вальски Михал 1 0.06
Bartlomiej Poczobut 1 0.06
Konrad Stepien 0 0
Хайда Войцех 0 0
Marcel Pieczek 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daisuke Yokota 6 (3) 0.38
Мусёлик Себастьян 2 0.13
Чиж Шимон 2 0.13
Подольски Лукас 1 0.06
Яницки Рафал 1 0.06
Ольковски Павел 1 0.06
Сиплак Михал 1 0.06
Расак Дамиан 1 0.06
Щесняк Криспин 1 0.06
Капралик Адриан 1 0.06
Пачеко Даниэль 0 0
Янжа Эрик 0 0
Секулич Борис 0 0
Дадок Роберт 0 0
Кравчик Пётр 0 0

Карточки

Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крачун Артур 7 1
Jacub Serafin 6 0
Konrad Stepien 4 1
Хайда Войцех 4 0
Якуба Роман 4 0
Бартош Якуб 3 0
Семашко Артур 3 0
Майчрзак Джордан 3 0
Piotr Mrozinski 2 0
Запольник Камиль 2 0
Bartlomiej Poczobut 2 0
Мешанович Мурис 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Кой Михал 1 0
Lukasz Solowiej 1 0
Hubert Tomalski 1 0
Кидрич Рок 1 0
Зых Оливер 1 0
Kacper Cichon 1 0
Igor Pieprzyca 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Щесняк Криспин 2 1
Янжа Эрик 3 0
Секулич Борис 3 0
Дадок Роберт 3 0
Триантафиллопулос Константинос 3 0
Daisuke Yokota 3 0
Подольски Лукас 2 0
Яницки Рафал 2 0
Сиплак Михал 2 0
Мусёлик Себастьян 2 0
Kamil Lukoszek 0 1
Пачеко Даниэль 1 0
Ольковски Павел 1 0
Нашименту Филипе 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Войтушек Норберт 1 0
Капралик Адриан 1 0

Результаты матчей

Пуща Неполомице
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Гурник Забже
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
6
Пуща Неполомице
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Гурник Забже
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

19
4

Упущенные победы

3
5
Пуща Неполомице
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Гурник Забже
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
6% (1)
50% (8)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

21
4

Упущенные победы

8
11

Голы по времени матча

Забито

10
12
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
0
0%
2
17%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
4
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Пропущено

11
14
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
1
9%
2
14%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
6
55%
2
14%
76-90

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
3
30%
1
20%
1-15
1
10%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
20%
76-90

Пропущено

20
6
9 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
1
17%
31-45
4
20%
1
17%
46-60
1
5%
1
17%
61-75
6
30%
3
50%
76-90

Забито

20
17
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
3
15%
3
18%
1-15
4
20%
2
12%
16-30
3
15%
4
24%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
5
25%
2
12%
61-75
3
15%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

31
20
11 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
2
6%
3
15%
1-15
3
10%
1
5%
16-30
6
19%
4
20%
31-45
5
16%
3
15%
46-60
3
10%
4
20%
61-75
12
39%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Пуща Неполомице
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 3:0 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2 Сталь Жешув - Пуща Неполомице 1:0
Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Пуща Неполомице - Краковия 1:1 Лех - Пуща Неполомице 4:1 Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 3:1 Пуща Неполомице - Хапоэль Беэр-Шева 2:0
Гурник Забже
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гурник Забже - Висла Краков 1:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 1:0 Заглембе Сосновец - Гурник Забже 1:2
ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Гурник Забже - Ракув 2:1 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 2:1 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 ГКС Катовице - Гурник Забже 0:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Лех - Гурник Забже 1:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Кёльн - Гурник Забже 3:1

Результаты матчей

Пуща Неполомице
Гурник Забже

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

4:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
10 раз 63%
0
4 раза 25%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Пуща Неполомице
Гурник Забже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
8
1
3
5
1.5
1
8
1
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
4
6
10
1.5
2
14
1
15
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 15 10 3 2 27 - 13 33
2.
Ягеллония Белосток
 16 9 4 3 36 - 21 31
3.
Лех
 15 8 5 2 28 - 19 29
4.
Ракув
 15 8 4 3 31 - 17 28
5.
Погонь Щецин
 16 8 2 6 29 - 18 26
6.
Легия
 15 7 4 4 23 - 20 25
7.
Заглембе Любин
 16 7 3 6 19 - 24 24
8.
Сталь Мелец
 16 6 3 7 23 - 24 21
9.
Радомяк Радом
 15 5 4 6 18 - 19 19
10.
Видзев Лодзь
 15 5 4 6 18 - 20 19
11.
Гурник Забже
 16 5 4 7 17 - 20 19
12.
Варта Познань
 16 4 6 6 16 - 18 18
13.
Пяст
 16 2 12 2 14 - 14 18
14.
Корона Кельце
 0:0 15 3 8 4 18 - 18 17
15.
Краковия
 15 3 7 5 14 - 20 16
16.
Пуща Неполомице
 16 4 4 8 20 - 31 16
17.
Рух Хожув
 0:0 16 1 7 8 14 - 26 10
18.
ЛКС Лодзь
 16 2 2 12 11 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 8 7 1 0 22 - 5 22
2.
Ракув
 9 6 3 0 20 - 4 21
3.
Лех
 8 6 2 0 21 - 8 20
4.
Легия
 9 5 2 2 16 - 9 17
5.
Шленск Вроцлав
 7 5 1 1 14 - 6 16
6.
Видзев Лодзь
 7 5 0 2 9 - 6 15
7.
Заглембе Любин
 8 4 3 1 10 - 7 15
8.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 15 - 10 14
9.
Погонь Щецин
 9 4 1 4 18 - 15 13
10.
Пуща Неполомице
 8 3 3 2 10 - 11 12
11.
Гурник Забже
 7 3 2 2 5 - 6 11
12.
Корона Кельце
 0:0 7 2 4 1 12 - 9 10
13.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
14.
Радомяк Радом
 7 2 3 2 9 - 7 9
15.
ЛКС Лодзь
 8 2 2 4 8 - 17 8
16.
Рух Хожув
 0:0 8 1 4 3 8 - 12 7
17.
Краковия
 7 1 3 3 7 - 13 6
18.
Варта Познань
 8 1 3 4 5 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 8 5 2 1 13 - 7 17
2.
Погонь Щецин
 7 4 1 2 11 - 3 13
3.
Варта Познань
 8 3 3 2 11 - 9 12
4.
Радомяк Радом
 8 3 1 4 9 - 12 10
5.
Краковия
 8 2 4 2 7 - 7 10
6.
Лех
 7 2 3 2 7 - 11 9
7.
Заглембе Любин
 8 3 0 5 9 - 17 9
8.
Ягеллония Белосток
 8 2 3 3 14 - 16 9
9.
Легия
 6 2 2 2 7 - 11 8
10.
Гурник Забже
 9 2 2 5 12 - 14 8
11.
Пяст
 9 0 8 1 7 - 8 8
12.
Ракув
 6 2 1 3 11 - 13 7
13.
Сталь Мелец
 8 2 1 5 8 - 14 7
14.
Корона Кельце
 0:0 8 1 4 3 6 - 9 7
15.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
16.
Видзев Лодзь
 8 0 4 4 9 - 14 4
17.
Рух Хожув
 0:0 8 0 3 5 6 - 14 3
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 12 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 8 (5)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (2)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 7 (1)
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Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 7
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Сталь Мелец Эхманн Марко 7
Лех Муравски Радослав 1 5
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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