Тур: 13. Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. Главный судья: Джонс Роберт
1:0
Первый тайм: 45'
0'
1:0
22' ГолЛо Чельсо Джовани
24' Undefined phrase: football_event_Уоткинс Олли
27' Желтая карточкаКэш Мэтти
38' Желтая карточкаКамара Бубакар
41' Желтая карточкаМакгинн Джон
Ход матча
22'
1:0
24'
27'
38'
41'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Порро
Педро
33
Дэвис
Бен
11
Хиль
Бриан
12
Динь
Люка
19
Диаби
Мусса
11
Уоткинс
Олли
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Порро ПедроЗащитник
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хиль БрианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Велиз АлехоНападающий
-
63 Донли ДжеймиНападающий
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Торрес ПауЗащитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаНападающий
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Ольсен РобинВратарь
-
15 Морено АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Дуран ДжонНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Тоттенхэм
Астон Вилла
19 матчей
94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
42.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 1 победа
27 матчей
66.7%
11.1%
22.2%
18 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
25.9%
29.7%
12 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
44.4%
51.9%
3.7%
12 побед 14 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
21
31
Голов в среднем за матч
1.62
2.21
Среднее время на гол
55
40
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
0.79
0.85
Среднее время на гол
114
106
Всего голов
32
42
Голов в среднем за матч
1.19
1.56
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
75
57
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хын Мин Сон
|8
|0.62
|Мэддисон Джеймс
|3
|0.23
|Кулушевски Деян
|3
|0.23
|Ромеро Кристиан
|2
|0.15
|Ришарлисон
|1
|0.08
|Сарр Пап Матар
|1
|0.08
|Джонсон Бреннан
|1
|0.08
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.08
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.08
|Ван де Вен Микки
|1
|0.08
|Порро Педро
|0
|0
|Манор Соломон
|0
|0
|Удоги Дестини
|0
|0
|Перишич Иван
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|6
|0.46
|Соарес Дуглас
|5 (3)
|0.38
|Бэйли Леон
|3
|0.23
|Диаби Мусса
|3
|0.23
|Макгинн Джон
|3
|0.23
|Кэш Мэтти
|2
|0.15
|Дуран Джон
|2
|0.15
|Рамси Джакоб
|1
|0.08
|Торрес Пау II
|1
|0.08
|Динь Люка
|0
|0
|Тилеманс Юри
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|6
|1
|Удоги Дестини
|4
|1
|Ромеро Кристиан
|2
|1
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|3
|0
|Сарр Пап Матар
|3
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|2
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Ришарлисон
|2
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Эмерсон Жуниор
|1
|0
|Манор Соломон
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Порро Педро
|1
|0
|Скипп Оливер
|1
|0
|Джонсон Бреннан
|1
|0
|Ван де Вен Микки
|1
|0
|Велиз Алехо
|1
|0
|Анж Постекоглу
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Динь Люка
|4
|0
|Кэш Мэтти
|4
|0
|Соарес Дуглас
|4
|0
|Камара Бубакар I
|4
|0
|Мартинес Эмилиано
|2
|0
|Макгинн Джон
|2
|0
|Дзаньоло Николо
|2
|0
|Конса Эзри
|2
|0
|Дуран Джон
|2
|0
|Уоткинс Олли
|1
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
Результаты матчей
Тоттенхэм
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Астон Вилла
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
3
Тоттенхэм
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Астон Вилла
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
14
21
Тоттенхэм
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Астон Вилла
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
15
24
Голы по времени матча
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
14%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
8
11
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
2
18%
76-90
Забито
15
21
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
13%
1
5%
1-15
3
20%
5
24%
16-30
3
20%
1
5%
31-45
3
20%
3
14%
46-60
4
27%
4
19%
61-75
0
0%
7
33%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Забито
22
28
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
3
14%
3
11%
1-15
3
14%
7
25%
16-30
5
23%
1
4%
31-45
5
23%
4
14%
46-60
4
18%
6
21%
61-75
2
9%
7
25%
76-90
Пропущено
17
18
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
6%
3
17%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
8
44%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
8
47%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Челси 1:4 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0
Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Лидс - Тоттенхэм 1:4 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1
Астон Вилла
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1
АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Челси - Астон Вилла 0:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Хиберниан 3:0 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Хиберниан - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Валенсия - Астон Вилла 1:2
Результаты матчей
Тоттенхэм
Астон Вилла
Точный счет
2:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
1:4
1 раз 20%
3:1
3 раза 50%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
3
3 раза 50%
4
2 раза 33%
6
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
5
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
8 раз 67%
1
3 раза 25%
5
1 раз 8%
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Тоттенхэм
Астон Вилла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
15
16
15
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
75
111
75
111
39
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|27 - 10
|30
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|33 - 13
|29
|3.
|1:0 Заявка
|13
|9
|2
|2
|25 - 15
|29
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 11
|28
|5.
|0:1 Заявка
|13
|8
|1
|4
|29 - 18
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|31 - 14
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|28 - 23
|22
|8.
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|13 - 16
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 23
|20
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 20
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 18
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 20
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 18
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 21
|13
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 28
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 23
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|11 - 34
|5
|19.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|4
|20.
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|10 - 32
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 5
|18
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 2
|18
|3.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 4
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 7
|17
|5.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 4
|16
|6.
|1:0 Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 6
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 10
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 11
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 11
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 19
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 20
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 13
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 9
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 13
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|13 - 10
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 18
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|20.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (5)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|8 (1)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|7
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Челси
|Джексон Николас
|7
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 5
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тоттенхэм 1:0 Астон Вилла
Исход игры
Тоттенхэм
75.7% (106)
Ничья
14.3% (20)
Астон Вилла
10% (14)
Тотал 2.5
Больше
68.7% (79)
Меньше
31.3% (36)
Обе команды забьют
Да
78.26% (90)
Нет
21.74% (25)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
42.1% (59)
1:1 Ничья
8.6% (12)
2:0 Тоттенхэм
7.9% (11)
1:0 Тоттенхэм
7.9% (11)
1:2 Астон Вилла
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.9% (4)
3:1 Тоттенхэм
2.9% (4)
3:2 Тоттенхэм
2.1% (3)
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