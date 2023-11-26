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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Тоттенхэм
1:0
Первый тайм: 45'
Астон Вилла
0'
1:0
22' Гол
Ло Чельсо Джовани
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Уоткинс Олли
27' Желтая карточка
Кэш Мэтти
38' Желтая карточка
Камара Бубакар
41' Желтая карточка
Макгинн Джон

Ход матча

22'
Ло Чельсо Джовани
(Порро Педро)
1:0
24'
 
Уоткинс Олли
27'
 
Кэш Мэтти
32'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
Бентанкур Родриго
 
38'
 
Камара Бубакар
41'
 
Макгинн Джон

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 139
Тоттенхэм 76.3% (106)
X 14.4% (20)
Астон Вилла 9.4% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Астон Вилла
3.80
5.20
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7.60
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Викарио
Гульельмо
23
Порро
Педро
12
Эмерсон
Жуниор
33
Дэвис
Бен
38
Удоги
Дестини
30
Бентанкур
Родриго
18
Ло
Чельсо
Джовани
22
Джонсон
Бреннан
21
Кулушевски
Деян
11
Хиль
Бриан
7
Хын
Мин
Сон
1
Мартинес
Эмилиано
4
Конса
Эзри
3
Карлос
Диего
Сантос
14
Торрес
Пау
II
12
Динь
Люка
2
Кэш
Мэтти
44
Камара
Бубакар
I
6
Соарес
Дуглас
7
Макгинн
Джон
19
Диаби
Мусса
11
Уоткинс
Олли
Тоттенхэм
4-2-3-1
Астон Вилла
4-4-2

История личных встреч

Тоттенхэм
Астон Вилла

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
42.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 1 победа

27 матчей

66.7%
11.1%
22.2%
18 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
25.9%
29.7%
12 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

44.4%
51.9%
3.7%
12 побед 14 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
К
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
КЛ
0:4
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

21
31

Голов в среднем за матч

1.62
2.21

Среднее время на гол

55
40

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

0.79
0.85

Среднее время на гол

114
106

Всего голов

32
42

Голов в среднем за матч

1.19
1.56

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

75
57

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 8 0.62
Мэддисон Джеймс 3 0.23
Кулушевски Деян 3 0.23
Ромеро Кристиан 2 0.15
Ришарлисон 1 0.08
Сарр Пап Матар 1 0.08
Джонсон Бреннан 1 0.08
Ло Чельсо Джовани 1 0.08
Эмерсон Жуниор 1 0.08
Ван де Вен Микки 1 0.08
Порро Педро 0 0
Манор Соломон 0 0
Удоги Дестини 0 0
Перишич Иван 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 6 0.46
Соарес Дуглас 5 (3) 0.38
Бэйли Леон 3 0.23
Диаби Мусса 3 0.23
Макгинн Джон 3 0.23
Кэш Мэтти 2 0.15
Дуран Джон 2 0.15
Рамси Джакоб 1 0.08
Торрес Пау II 1 0.08
Динь Люка 0 0
Тилеманс Юри 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 6 1
Удоги Дестини 4 1
Ромеро Кристиан 2 1
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
Сарр Пап Матар 3 0
Перишич Иван 2 0
Викарио Гульельмо 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Ришарлисон 2 0
Бентанкур Родриго 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Эмерсон Жуниор 1 0
Манор Соломон 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Порро Педро 1 0
Скипп Оливер 1 0
Джонсон Бреннан 1 0
Ван де Вен Микки 1 0
Велиз Алехо 1 0
Анж Постекоглу 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динь Люка 4 0
Кэш Мэтти 4 0
Соарес Дуглас 4 0
Камара Бубакар I 4 0
Мартинес Эмилиано 2 0
Макгинн Джон 2 0
Дзаньоло Николо 2 0
Конса Эзри 2 0
Дуран Джон 2 0
Уоткинс Олли 1 0
Бэйли Леон 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Астон Вилла
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
3
Тоттенхэм
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Астон Вилла
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

14
21
Тоттенхэм
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Астон Вилла
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

15
24

Голы по времени матча

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
14%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

8
11
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
2
18%
76-90

Забито

15
21
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
13%
1
5%
1-15
3
20%
5
24%
16-30
3
20%
1
5%
31-45
3
20%
3
14%
46-60
4
27%
4
19%
61-75
0
0%
7
33%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

22
28
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
3
14%
3
11%
1-15
3
14%
7
25%
16-30
5
23%
1
4%
31-45
5
23%
4
14%
46-60
4
18%
6
21%
61-75
2
9%
7
25%
76-90

Пропущено

17
18
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
6%
3
17%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
8
44%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
8
47%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Челси 1:4 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0
Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Лидс - Тоттенхэм 1:4 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1
Астон Вилла
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1
АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Челси - Астон Вилла 0:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Хиберниан 3:0 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Хиберниан - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Валенсия - Астон Вилла 1:2

Результаты матчей

Тоттенхэм
Астон Вилла

Точный счет

2:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
1:4
1 раз 20%
3:1
3 раза 50%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
3
3 раза 50%
4
2 раза 33%
6
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
5
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
8 раз 67%
1
3 раза 25%
5
1 раз 8%
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
1
5
1
6
2.5
1
5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
1.5
Больше Меньше
7
5
1
11
2.5
7
5
1
11
3.5
3
9
1
11
4.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 13 9 3 1 27 - 10 30
2.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 2 2 33 - 13 29
3.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 13 9 2 2 25 - 15 29
4.
Ливерпуль
 Заявка 13 8 4 1 28 - 11 28
5.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 13 8 1 4 29 - 18 25
6.
Ньюкасл
 Заявка 13 7 2 4 31 - 14 23
7.
Брайтон
 Заявка 13 6 4 3 28 - 23 22
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 0 5 13 - 16 21
9.
Вест Хэм
 Заявка 13 6 2 5 23 - 23 20
10.
Челси
 Заявка 13 4 4 5 22 - 20 16
11.
Брентфорд
 Заявка 13 4 4 5 19 - 18 16
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 4 3 5 16 - 20 15
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 4 3 6 13 - 18 15
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 3 4 6 16 - 21 13
15.
Фулхэм
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
16.
Борнмут
 Заявка 13 3 3 7 14 - 28 12
17.
Лутон Таун
 Заявка 13 2 3 8 12 - 23 9
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 1 2 10 11 - 34 5
19.
Эвертон
 Заявка 12 4 2 6 14 - 17 4
20.
Бёрнли
 Заявка 13 1 1 11 10 - 32 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 6 6 0 0 23 - 5 18
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 6 0 0 17 - 2 18
3.
Ньюкасл
 Заявка 7 6 0 1 18 - 4 18
4.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 18 - 7 17
5.
Манчестер Сити
 Заявка 6 5 1 0 17 - 4 16
6.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 6 5 0 1 10 - 6 15
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 10 12
8.
Брайтон
 Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9.
Вест Хэм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
11.
Брентфорд
 Заявка 7 2 3 2 12 - 11 9
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
13.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
14.
Фулхэм
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
15.
Челси
 Заявка 7 1 3 3 10 - 11 6
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
18.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 5 - 6 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 1 1 5 7 - 19 4
20.
Бёрнли
 Заявка 7 0 0 7 5 - 20 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
2.
Арсенал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
4.
Челси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
6.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
8.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
10.
Брентфорд
 Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
13.
Фулхэм
 Заявка 7 1 3 3 6 - 13 6
14.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
15.
Бёрнли
 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 1 4 8 - 18 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 0 1 5 4 - 15 1
20.
Эвертон
 Заявка 6 3 1 2 9 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (5)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 8 (1)
Ньюкасл Исак Александр 7
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Челси Джексон Николас 7
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 5
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Грамотно подставился на чужой половине поля Уоткинс и заработал для своей команды перспективный стандарт.
  • Офсайд
    45'
    Идеальный пас вырезал Хёйбьерг на ход Сону, который оторвался от соперника на скорости и отправил мяч в сетку красивым обводящим ударом. Гол был отменен из-за офсайда.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма шесть минут.
  • 44'
    С угла поля навесил Соарес в центр штрафной, но здесь нарушил правила Конса в верховой борьбе против Удоги.
  • Угловой
    43'
    Продавил соперника по флангу Динь и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.
  • Желтая карточка
    42'
    Макгинн слишком активно оспаривал решение арбитра, доказывая свою правоту, за что получил желтую карточку.
  • 41'
    На фланге получил по ногам Удоги в подкате от Кэша. Можно было показывать карточку, но судья откровенно пожалел нарушителя.
  • Желтая карточка
    40'
    Откровенно сбивал соперника в центре поля Камара, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.
  • 39'
    Мягко забросил Соарес в штрафную на ход Уоткинсу, но тому пробить головой в борьбе против Дэвиса не удалось.
  • 38'
    На скорости убежал по флангу Джонсон и прострелил в штрафную низом, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в руки вратарю. 
  • 37'
    Отобрал мяч на фланге Хёйбьерг и прострелил тут же в центр штрафной, но на выходе смог прервать этот пас Мартинес.
  • 36'
    Пробивал с линии чужой штрафной Кулушевски в дальний угол после скидки от Порро, но мяч полетел в сантиметрах от штанги.
  • 35'
    Диагональный пас исполнял Эмерсон на ход Хилю по левой бровке, но вернулся в оборону Кэш и вынес сферу подальше от ворот.
  • 34'
    С центра поля Дэвис забросил в штрафную на ход Хилю, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Конса.
  • Замена
    33'
    Вынужденная замена в составе хозяев произошла. Вместо травмированного Бентанкура на поле появился Хёйбьерг.
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    • Травма, повреждение
      32'
      Снова на ровном месте присел на газон Бентанкур. Похоже, не сможет продолжить поединок игрок "Тоттенхэма".
    • 31'
      Тонко отдавал в штрафную соперника Бентанкур на ход Удоги, но тот не смог оторваться от Кэша и потерял сферу.
    • 30'
      Диагональ исполнял Порро в штрафную на ход Сону, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Консе и не смог пробить.
    • 29'
      Очередная остановка в нашем поединке. В прошлом эпизоде получил повреждение Бентанкур, потребуется ему помощь медиков.
    • Желтая карточка
      28'
      В центре поля грубо сыграл Кэш в подкате в ноги Бентанкуру. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.
    • Офсайд
      27'
      После долгих совещаний арбитры приняли решение отменить взятие ворот, зафиксировав офсайд у форварда "Астон Виллы".
    • Видеоповтор
      26'
      Пауза в матче. Долгое время арбитры просматривают момент с взятием ворот на предмет офсайда. Ждем окончательный вердикт.
    • 25'
       Олли Уоткинс! Сразу же смогли сравнять счет гости! Убежали они сразу же в контратаку, так с левого фланга навесил Макгинн на линию вратарской, куда ворвался Уоткинс и головой вколотил снаряд в сетку.
    • Описание гола
      23'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Джовани Ло Чельсо! Смогли все же дожать соперника лондонцы. После навеса с угла поля на линии чужой штрафной подхватил мяч хорошо на ногу Ло Чельсо и с лету пробил точно под перекладину. 
    • 22'
      Убежал в контратаку на скорости Хиль и навесил на дальнюю штангу, но здесь пролетел мимо мяча головой Сон.
    • 21'
      Сместился с левого фланга к линии штрафной Сон и пробил по воротам, но мяч застрял на этот раз в гуще защитников.
    • 20'
      Бентанкур вырезал в штрафную соперника на Порро, который не стал бить, а отдал поперек на Сона, но в подкате перехватил Конса.
    • 19'
      Отобрал мяч на фланге Удоги и отдал тонко в штрафную, но здесь сферу без труда перехватил Кэш и вынес в аут.
    • 18'
      Ворвался в зону соперника на скорости Хиль и прострелил вдоль ворот низом, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
    • Офсайд
      17'
      Один на один с голкипером выскочил Кулушевски после паса от Бентанкура, но арбитр остановил атаку из-за офсайда.
    • 16'
      Сон с правого фланга отдавал пас в центр на од Кулушевски, но в последний момент мяч в подкате перехватил Торрес.
    • 15'
      Убежал в атаку по флангу Джонсон и прострелил вдоль ворот на Сона, который в падении пробил с линии вратарской, но не попал в створ ворот.
    • 14'
      Отобрал мяч на фланге Кулушевски и отдал вперед на Порро, который пробил с острого угла, но угодил точно в Карлоса.
    • 13'
      Мягко забросил Хиль в штрафную, куда ворвался на скорости Удоги, но подтолкнул он соперника в спину, что не осталось без внимания арбитра.
    • 12'
      Тонко вырезал в штрафную Ло Чельсо на ход Сону, но тот не смог оторваться от защитника и в итоге потерял мяч.
    • 11'
      Прорывался по флангу на скорости Диаби и прострелил в центр, но никто из партнеров не смог поддержать эту атаку.
    • 10'
      По флангу забросил Удоги на ход Хилю, но тот в верховой борьбе против Консы нарушил правила.
    • Опасный момент
      9'
      Удоги диагональ исполнял в штрафную на ход Хилю, который пробил сразу же в дальнюю девятку, но в падении отбил сферу в сторону Мартинес, а добивание Порро оказалось неточным.
    • 8'
      Диагональ исполнял Порро на ход Сону в штрафную соперника, но вышел далеко из ворот Мартинес и отвел угрозу.
    • 7'
      Со штрафного навесил на дальнюю штангу Динь. Здесь головой пробил по воротам Торрес, но мяч полетел над перекладиной.
    • 6'
      На фланге грамотно подставился Динь и вынудил нарушить правила соперника. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 5'
      Пробил по воротам с дальней дистанции Бентанкур после выигранного подбора, но мяч полетел выше перекладины.
    • Штанга
      4'
      Перехватил мяч на чужой половине поля Хиль и отдал вперед на Кулушевски, который финтом обыграл защитника и пробил в дальнюю девятку, но штанга сейчас спасла гостей от пропущенного гола.
    • 3'
      выскакивал один на один с голкипером Удоги после заброса от Сона, но с ходу пробил он выше перекладины.
    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе бордовый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 42.1% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тоттенхэм 1:0 Астон Вилла

    Исход игры
    Тоттенхэм
    75.7% (106)
    Ничья
    14.3% (20)
    Астон Вилла
    10% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.7% (79)
    Меньше
    31.3% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    78.26% (90)
    Нет
    21.74% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    42.1% (59)
    1:1 Ничья
    8.6% (12)
    2:0 Тоттенхэм
    7.9% (11)
    1:0 Тоттенхэм
    7.9% (11)
    1:2 Астон Вилла
    3.6% (5)
    2:2 Ничья
    2.9% (4)
    3:1 Тоттенхэм
    2.9% (4)
    3:2 Тоттенхэм
    2.1% (3)
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