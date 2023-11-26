На фланге получил по ногам Удоги в подкате от Кэша. Можно было показывать карточку, но судья откровенно пожалел нарушителя.

Макгинн слишком активно оспаривал решение арбитра, доказывая свою правоту, за что получил желтую карточку.

Продавил соперника по флангу Динь и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.

С угла поля навесил Соарес в центр штрафной, но здесь нарушил правила Конса в верховой борьбе против Удоги.

Судья компенсировал к времени первого тайма шесть минут.

Идеальный пас вырезал Хёйбьерг на ход Сону, который оторвался от соперника на скорости и отправил мяч в сетку красивым обводящим ударом. Гол был отменен из-за офсайда.

Грамотно подставился на чужой половине поля Уоткинс и заработал для своей команды перспективный стандарт.

С центра поля Дэвис забросил в штрафную на ход Хилю, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Конса.

Диагональный пас исполнял Эмерсон на ход Хилю по левой бровке, но вернулся в оборону Кэш и вынес сферу подальше от ворот.

Пробивал с линии чужой штрафной Кулушевски в дальний угол после скидки от Порро, но мяч полетел в сантиметрах от штанги.

Отобрал мяч на фланге Хёйбьерг и прострелил тут же в центр штрафной, но на выходе смог прервать этот пас Мартинес.

На скорости убежал по флангу Джонсон и прострелил в штрафную низом, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в руки вратарю.

Мягко забросил Соарес в штрафную на ход Уоткинсу, но тому пробить головой в борьбе против Дэвиса не удалось.

Откровенно сбивал соперника в центре поля Камара, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.

Убежал в контратаку на скорости Хиль и навесил на дальнюю штангу, но здесь пролетел мимо мяча головой Сон.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Джовани Ло Чельсо! Смогли все же дожать соперника лондонцы. После навеса с угла поля на линии чужой штрафной подхватил мяч хорошо на ногу Ло Чельсо и с лету пробил точно под перекладину.

Олли Уоткинс! Сразу же смогли сравнять счет гости! Убежали они сразу же в контратаку, так с левого фланга навесил Макгинн на линию вратарской, куда ворвался Уоткинс и головой вколотил снаряд в сетку.

Пауза в матче. Долгое время арбитры просматривают момент с взятием ворот на предмет офсайда. Ждем окончательный вердикт.

В центре поля грубо сыграл Кэш в подкате в ноги Бентанкуру. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.

Очередная остановка в нашем поединке. В прошлом эпизоде получил повреждение Бентанкур, потребуется ему помощь медиков.

Диагональ исполнял Порро в штрафную на ход Сону, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Консе и не смог пробить.

Тонко отдавал в штрафную соперника Бентанкур на ход Удоги, но тот не смог оторваться от Кэша и потерял сферу.

Снова на ровном месте присел на газон Бентанкур. Похоже, не сможет продолжить поединок игрок "Тоттенхэма".

21' Сместился с левого фланга к линии штрафной Сон и пробил по воротам, но мяч застрял на этот раз в гуще защитников.

20' Бентанкур вырезал в штрафную соперника на Порро, который не стал бить, а отдал поперек на Сона, но в подкате перехватил Конса.

19' Отобрал мяч на фланге Удоги и отдал тонко в штрафную, но здесь сферу без труда перехватил Кэш и вынес в аут.

18' Ворвался в зону соперника на скорости Хиль и прострелил вдоль ворот низом, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

17' Один на один с голкипером выскочил Кулушевски после паса от Бентанкура, но арбитр остановил атаку из-за офсайда.

16' Сон с правого фланга отдавал пас в центр на од Кулушевски, но в последний момент мяч в подкате перехватил Торрес.

15' Убежал в атаку по флангу Джонсон и прострелил вдоль ворот на Сона, который в падении пробил с линии вратарской, но не попал в створ ворот.

14' Отобрал мяч на фланге Кулушевски и отдал вперед на Порро, который пробил с острого угла, но угодил точно в Карлоса.

13' Мягко забросил Хиль в штрафную, куда ворвался на скорости Удоги, но подтолкнул он соперника в спину, что не осталось без внимания арбитра.

12' Тонко вырезал в штрафную Ло Чельсо на ход Сону, но тот не смог оторваться от защитника и в итоге потерял мяч.

11' Прорывался по флангу на скорости Диаби и прострелил в центр, но никто из партнеров не смог поддержать эту атаку.

10' По флангу забросил Удоги на ход Хилю, но тот в верховой борьбе против Консы нарушил правила.

9' Удоги диагональ исполнял в штрафную на ход Хилю, который пробил сразу же в дальнюю девятку, но в падении отбил сферу в сторону Мартинес, а добивание Порро оказалось неточным.

8' Диагональ исполнял Порро на ход Сону в штрафную соперника, но вышел далеко из ворот Мартинес и отвел угрозу.

7' Со штрафного навесил на дальнюю штангу Динь. Здесь головой пробил по воротам Торрес, но мяч полетел над перекладиной.

6' На фланге грамотно подставился Динь и вынудил нарушить правила соперника. Штрафной удар исполнять будут гости.

5' Пробил по воротам с дальней дистанции Бентанкур после выигранного подбора, но мяч полетел выше перекладины.

4' Перехватил мяч на чужой половине поля Хиль и отдал вперед на Кулушевски, который финтом обыграл защитника и пробил в дальнюю девятку, но штанга сейчас спасла гостей от пропущенного гола.

3' выскакивал один на один с голкипером Удоги после заброса от Сона, но с ходу пробил он выше перекладины.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе бордовый комплект формы.