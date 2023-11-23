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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Тоттенхэм
 
Позже
Астон Вилла
Прогнозы 50
Тоттенхэм 86% (43)
X 10% (5)
Астон Вилла 4% (2)
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Тоттенхэм
Ничья
Астон Вилла
3.90
4.15
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Тоттенхэм
Астон Вилла

История личных встреч

Тоттенхэм
Астон Вилла

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
42.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 1 победа

27 матчей

66.7%
11.1%
22.2%
18 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
25.9%
29.7%
12 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

44.4%
51.9%
3.7%
12 побед 14 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
К
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
КЛ
0:4
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

21
31

Голов в среднем за матч

1.62
2.21

Среднее время на гол

55
40

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

0.79
0.85

Среднее время на гол

114
106

Всего голов

32
42

Голов в среднем за матч

1.19
1.56

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

75
57

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 8 0.67
Мэддисон Джеймс 3 0.25
Кулушевски Деян 3 0.25
Ромеро Кристиан 2 0.17
Ришарлисон 1 0.08
Сарр Пап Матар 1 0.08
Джонсон Бреннан 1 0.08
Эмерсон Жуниор 1 0.08
Ван де Вен Микки 1 0.08
Манор Соломон 0 0
Порро Педро 0 0
Удоги Дестини 0 0
Перишич Иван 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 6 0.5
Соарес Дуглас 5 (3) 0.42
Бэйли Леон 3 0.25
Диаби Мусса 3 0.25
Макгинн Джон 3 0.25
Кэш Мэтти 2 0.17
Дуран Джон 2 0.17
Рамси Джакоб 1 0.08
Торрес Пау II 1 0.08
Динь Люка 0 0
Тилеманс Юри 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 6 1
Удоги Дестини 4 1
Ромеро Кристиан 2 1
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
Сарр Пап Матар 3 0
Перишич Иван 2 0
Викарио Гульельмо 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Ришарлисон 2 0
Бентанкур Родриго 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Эмерсон Жуниор 1 0
Манор Соломон 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Порро Педро 1 0
Скипп Оливер 1 0
Джонсон Бреннан 1 0
Ван де Вен Микки 1 0
Велиз Алехо 1 0
Анж Постекоглу 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динь Люка 4 0
Соарес Дуглас 4 0
Камара Бубакар I 4 0
Кэш Мэтти 3 0
Мартинес Эмилиано 2 0
Макгинн Джон 2 0
Дзаньоло Николо 2 0
Конса Эзри 2 0
Дуран Джон 2 0
Уоткинс Олли 1 0
Бэйли Леон 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Астон Вилла
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
3
Тоттенхэм
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Астон Вилла
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

14
21
Тоттенхэм
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Астон Вилла
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

15
24

Голы по времени матча

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
14%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

8
11
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
2
18%
76-90

Забито

15
21
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
13%
1
5%
1-15
3
20%
5
24%
16-30
3
20%
1
5%
31-45
3
20%
3
14%
46-60
4
27%
4
19%
61-75
0
0%
7
33%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

22
28
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
3
14%
3
11%
1-15
3
14%
7
25%
16-30
5
23%
1
4%
31-45
5
23%
4
14%
46-60
4
18%
6
21%
61-75
2
9%
7
25%
76-90

Пропущено

17
18
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
6%
3
17%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
8
44%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
8
47%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Челси 1:4 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0
Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Лидс - Тоттенхэм 1:4 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1
Астон Вилла
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1
АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Челси - Астон Вилла 0:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Хиберниан 3:0 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Хиберниан - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Валенсия - Астон Вилла 1:2

Результаты матчей

Тоттенхэм
Астон Вилла

Точный счет

2:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
1:4
1 раз 20%
3:1
3 раза 50%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
3
3 раза 50%
4
2 раза 33%
6
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
5
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
8 раз 67%
1
3 раза 25%
5
1 раз 8%
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
1
5
1
6
2.5
1
5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
1.5
Больше Меньше
7
5
1
11
2.5
7
5
1
11
3.5
3
9
1
11
4.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 12 9 1 2 32 - 12 28
2.
Ливерпуль
 Заявка 12 8 3 1 27 - 10 27
3.
Арсенал
 Заявка 12 8 3 1 26 - 10 27
4.
Тоттенхэм
 Заявка 12 8 2 2 24 - 15 26
5.
Астон Вилла
 Заявка 12 8 1 3 29 - 17 25
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 0 5 13 - 16 21
7.
Ньюкасл
 Заявка 12 6 2 4 27 - 13 20
8.
Брайтон
 Заявка 12 5 4 3 25 - 21 19
9.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 2 5 21 - 22 17
10.
Челси
 Заявка 12 4 4 4 21 - 16 16
11.
Брентфорд
 Заявка 12 4 4 4 19 - 17 16
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 4 3 5 12 - 16 15
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 4 3 5 16 - 20 15
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
15.
Фулхэм
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
16.
Борнмут
 Заявка 12 2 3 7 11 - 27 9
17.
Лутон Таун
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 1 2 9 10 - 31 5
19.
Эвертон
 Заявка 12 4 2 6 14 - 17 4
20.
Бёрнли
 Заявка 12 1 1 10 9 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 6 6 0 0 23 - 5 18
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 6 0 0 17 - 2 18
3.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 18 - 7 17
4.
Манчестер Сити
 Заявка 5 5 0 0 16 - 3 15
5.
Ньюкасл
 Заявка 6 5 0 1 14 - 3 15
6.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 0 1 9 - 6 12
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 10 12
8.
Брайтон
 Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9.
Вест Хэм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
11.
Брентфорд
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
13.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
14.
Фулхэм
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
15.
Челси
 Заявка 7 1 3 3 10 - 11 6
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 5 - 6 4
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 1 1 4 6 - 16 4
19.
Лутон Таун
 Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
20.
Бёрнли
 Заявка 6 0 0 6 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
2.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
3.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
4.
Арсенал
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
7.
Ливерпуль
 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
8.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
9.
Брентфорд
 Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
12.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
13.
Фулхэм
 Заявка 7 1 3 3 6 - 13 6
14.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
15.
Бёрнли
 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
17.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
18.
Борнмут
 Заявка 5 0 1 4 5 - 17 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 0 1 5 4 - 15 1
20.
Эвертон
 Заявка 6 3 1 2 9 - 11 0
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Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 13 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 8 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 7
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Челси Джексон Николас 7
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 5
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 ноября 2023, осталось 2 дня 7 часов 29 минут.

    Главный судья: Джонс Роберт

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 49% пользователей.
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    • Прогнозы 50
    Тоттенхэм 86% (43)
    X 10% (5)
    Астон Вилла 4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Астон Вилла
    3.90
    4.15
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    2.90
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    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Астон Вилла онлайн

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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Астон Вилла

    Исход игры
    Тоттенхэм
    86.3% (44)
    Ничья
    9.8% (5)
    Астон Вилла
    3.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    64% (32)
    Меньше
    36% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    70% (35)
    Нет
    30% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    49% (25)
    2:0 Тоттенхэм
    19.6% (10)
    1:0 Тоттенхэм
    9.8% (5)
    1:1 Ничья
    5.9% (3)
    3:1 Тоттенхэм
    3.9% (2)
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