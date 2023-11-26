Тур: 16. Стадион: Городской стадион Хожува. Главный судья: Стефански Даниэль
0:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
23'
21
Садлок
Мацей
70
Козак
Милош
66
Milos
Trojak
11
Ноно
Давид
17
Dawid
Blanik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Садлок МацейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Козак МилошНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ян Вос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ноно ДавидПолузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
История личных встреч
Рух Хожув
Корона Кельце
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
19 матчей
52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.78
1.4
Среднее время на гол
50
64
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
26
20
Голов в среднем за матч
1.37
1.05
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
65
85
Бомбардиры внутри турнира
Рух Хожув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Щепан Даниэль
|4 (3)
|0.25
|Tomasz Swedrowski
|3
|0.19
|Michal Feliks
|2
|0.13
|Бартолевски Матеуш
|1
|0.06
|Подставски Томаш
|1
|0.06
|Михальский Кацпер
|1
|0.06
|Tomasz Wojtowicz
|1
|0.06
|Стажиньски Филип
|0
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Remacle
|4
|0.27
|Ноно Давид
|3 (2)
|0.2
|Далмау Адриан
|3 (1)
|0.2
|Дякону Роналдо
|3
|0.2
|Шикавка Евгений
|2
|0.13
|Чижички Матеуш
|1
|0.07
|Затор Доминик
|1
|0.07
|Jakub Konstantyn
|1
|0.07
|Годиньо Маркус
|0
|0
|Dawid Blanik
|0
|0
|Jacek Podgorski
|0
|0
|Хофмейстер Йоав
|0
|0
Карточки
Рух Хожув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садлок Мацей
|6
|0
|Konrad Kasolik
|0
|2
|Подставски Томаш
|3
|0
|Щепан Даниэль
|3
|0
|Михальский Кацпер
|3
|0
|Бартолевски Матеуш
|3
|0
|Szymon Szymanski
|1
|1
|Tomasz Swedrowski
|2
|0
|Козак Милош
|2
|0
|Remigiusz Szywacz
|2
|0
|Летневски Юлиуш
|2
|0
|Tomasz Wojtowicz
|2
|0
|Tomasz Foszmanczyk
|1
|0
|Барановски Павел
|1
|0
|Przemyslaw Szur
|1
|0
|Стечик Доминик
|1
|0
|Michal Feliks
|1
|0
|Patryk Sikora
|1
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ноно Давид
|3
|0
|Квецень Бартош
|3
|0
|Годиньо Маркус
|3
|0
|Dawid Blanik
|2
|0
|Martin Remacle
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Такач Далибор
|2
|0
|Jacek Podgorski
|2
|0
|Затор Доминик
|2
|0
|Хофмейстер Йоав
|2
|0
|Петров Кирилл
|1
|0
|Камил Кузера
|1
|0
|Малярчик Петр
|1
|0
|Milos Trojak
|1
|0
|Шикавка Евгений
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
Результаты матчей
Рух Хожув
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Корона Кельце
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
3
Рух Хожув
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Корона Кельце
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
4
12
Рух Хожув
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Корона Кельце
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
11
15
Голы по времени матча
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
2
33%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Пропущено
11
9
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
2
22%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
2
18%
3
33%
76-90
Забито
5
12
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 8
0
0%
3
25%
1-15
2
40%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
2
40%
4
33%
76-90
Пропущено
15
9
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
5
33%
1
11%
31-45
3
20%
3
33%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
2
13%
3
33%
76-90
Забито
14
18
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 4
2
14%
3
17%
1-15
4
29%
4
22%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
29%
3
17%
61-75
4
29%
5
28%
76-90
Пропущено
26
18
15 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
1
4%
0
0%
1-15
6
23%
2
11%
16-30
8
31%
3
17%
31-45
4
15%
3
17%
46-60
3
12%
4
22%
61-75
4
15%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Хожув
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2
Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Легия Варшава II - Рух Хожув 3:2 Рух Хожув - Ракув 3:5 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Рух Хожув - Пяст 0:3 Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Одра Ополе - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - Пяст 0:1 Рух Хожув - Сталь Жешув 1:1
Корона Кельце
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 Пяст - Корона Кельце 0:0 Легия Варшава II - Корона Кельце 2:4 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3
Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Jagiellonia Bialystok II - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Легия - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Корона Кельце - Брук-Бет Термалица 3:0 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Корона Кельце - Хробры Глогув 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3
Результаты матчей
Рух Хожув
Корона Кельце
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Рух Хожув
Корона Кельце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
34
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
43
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
104
510
410
114
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|27 - 13
|33
|2.
|16
|9
|4
|3
|36 - 21
|31
|3.
|15
|8
|5
|2
|28 - 19
|29
|4.
|15
|8
|4
|3
|31 - 17
|28
|5.
|16
|8
|2
|6
|29 - 18
|26
|6.
|15
|7
|4
|4
|23 - 20
|25
|7.
|16
|7
|3
|6
|19 - 24
|24
|8.
|16
|6
|3
|7
|23 - 24
|21
|9.
|15
|5
|4
|6
|18 - 19
|19
|10.
|15
|5
|4
|6
|18 - 20
|19
|11.
|16
|5
|4
|7
|17 - 20
|19
|12.
|16
|4
|6
|6
|16 - 18
|18
|13.
|16
|2
|12
|2
|14 - 14
|18
|14.
|0:0
|15
|3
|8
|4
|18 - 18
|17
|15.
|15
|3
|7
|5
|14 - 20
|16
|16.
|16
|4
|4
|8
|20 - 31
|16
|17.
|0:0
|16
|1
|7
|8
|14 - 26
|10
|18.
|16
|2
|2
|12
|11 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|22 - 5
|22
|2.
|9
|6
|3
|0
|20 - 4
|21
|3.
|8
|6
|2
|0
|21 - 8
|20
|4.
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|5.
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|6.
|7
|5
|0
|2
|9 - 6
|15
|7.
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|8.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|9.
|9
|4
|1
|4
|18 - 15
|13
|10.
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|11.
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|12.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|13.
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|14.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|15.
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|16.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|17.
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|18.
|8
|1
|3
|4
|5 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|2.
|7
|4
|1
|2
|11 - 3
|13
|3.
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|4.
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|5.
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|6.
|7
|2
|3
|2
|7 - 11
|9
|7.
|8
|3
|0
|5
|9 - 17
|9
|8.
|8
|2
|3
|3
|14 - 16
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|10.
|9
|2
|2
|5
|12 - 14
|8
|11.
|9
|0
|8
|1
|7 - 8
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|13.
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|14.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|6 - 9
|7
|15.
|8
|1
|1
|6
|10 - 20
|4
|16.
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
|17.
|0:0
|8
|0
|3
|5
|6 - 14
|3
|18.
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|12 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (2)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|7 (1)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 7
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4
|Сталь Мелец
|Эхманн Марко
|7
|Лех
|Муравски Радослав
|1 5