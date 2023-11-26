  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Зрители: 13099 Главный судья: Стефански Даниэль
Рух Хожув
1:1
Конец матча
Корона Кельце
0'
23' Желтая карточка
Dawid Blanik
46' Желтая карточка
Садлок Мацей
1:0
49' Гол
Щепан Даниэль
80' Желтая карточка
Хофмейстер Йоав
82' Желтая карточка
Tomasz Foszmanczyk
1:1
90' Гол
Milos Trojak
90'+5
31
Каминьски
Кжиштоф
26
Михальский
Кацпер
4
Przemyslaw
Szur
21
Садлок
Мацей
77
Бартолевски
Матеуш
88
Скверчиньски
Кацпер
8
Patryk
Sikora
6
Tomasz
Swedrowski
13
Lukasz
Moneta
70
Козак
Милош
95
Щепан
Даниэль
55
Дзеконски
Ксавье
2
Затор
Доминик
4
Малярчик
Петр
66
Milos
Trojak
28
Годиньо
Маркус
18
Хофмейстер
Йоав
10
Дякону
Роналдо
88
Martin
Remacle
11
Ноно
Давид
17
Dawid
Blanik
20
Далмау
Адриан
Рух Хожув
4-4-2
Корона Кельце
4-1-4-1

История личных встреч

Рух Хожув
Корона Кельце

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

19 матчей

52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

Э
1:0
Э
4:0
Э
2:1
Э
1:2
ER
0:2
Э
0:0
Э
0:1
Э
2:0
Э
1:4
Э
2:1
КП
3:1
Э
1:1
Э
4:1
Э
2:2
Э
0:1
Э
0:1
Э
3:0
Э
0:0
OE
0:2

Голы

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.78
1.4

Среднее время на гол

50
64

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

1.37
1.05

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

65
85

Бомбардиры внутри турнира

Рух Хожув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Щепан Даниэль 5 (3) 0.31
Tomasz Swedrowski 3 0.19
Michal Feliks 2 0.13
Бартолевски Матеуш 1 0.06
Подставски Томаш 1 0.06
Михальский Кацпер 1 0.06
Tomasz Wojtowicz 1 0.06
Стажиньски Филип 0 0
Lukasz Moneta 0 0
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Remacle 4 0.27
Ноно Давид 3 (2) 0.2
Далмау Адриан 3 (1) 0.2
Дякону Роналдо 3 0.2
Шикавка Евгений 2 0.13
Чижички Матеуш 1 0.07
Затор Доминик 1 0.07
Milos Trojak 1 0.07
Jakub Konstantyn 1 0.07
Годиньо Маркус 0 0
Dawid Blanik 0 0
Jacek Podgorski 0 0
Хофмейстер Йоав 0 0

Карточки

Рух Хожув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садлок Мацей 7 0
Konrad Kasolik 0 2
Подставски Томаш 3 0
Щепан Даниэль 3 0
Михальский Кацпер 3 0
Бартолевски Матеуш 3 0
Szymon Szymanski 1 1
Tomasz Foszmanczyk 2 0
Tomasz Swedrowski 2 0
Козак Милош 2 0
Remigiusz Szywacz 2 0
Летневски Юлиуш 2 0
Tomasz Wojtowicz 2 0
Барановски Павел 1 0
Przemyslaw Szur 1 0
Стечик Доминик 1 0
Michal Feliks 1 0
Patryk Sikora 1 0
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ноно Давид 3 0
Квецень Бартош 3 0
Годиньо Маркус 3 0
Хофмейстер Йоав 3 0
Dawid Blanik 2 0
Martin Remacle 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Такач Далибор 2 0
Jacek Podgorski 2 0
Затор Доминик 2 0
Петров Кирилл 1 0
Камил Кузера 1 0
Малярчик Петр 1 0
Milos Trojak 1 0
Шикавка Евгений 1 0
Чижички Матеуш 1 0

Результаты матчей

Рух Хожув
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Корона Кельце
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
4
Рух Хожув
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Корона Кельце
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

4
12
Рух Хожув
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Корона Кельце
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
73% (11)
7% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

12
16

Голы по времени матча

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
2
29%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Пропущено

12
10
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
2
20%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
3
25%
3
30%
76-90

Забито

5
12
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
13 Не забивали 9
0
0%
3
25%
1-15
2
40%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
2
40%
4
33%
76-90

Пропущено

15
9
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
5
33%
1
11%
31-45
3
20%
3
33%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
2
13%
3
33%
76-90

Забито

15
19
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 4
2
13%
3
16%
1-15
4
27%
4
21%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
27%
3
16%
61-75
4
27%
6
32%
76-90

Пропущено

27
19
15 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
1
4%
0
0%
1-15
6
22%
2
11%
16-30
8
30%
30%
3
16%
31-45
4
15%
4
21%
46-60
3
11%
4
21%
61-75
5
19%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Хожув
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2
Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Легия Варшава II - Рух Хожув 3:2 Рух Хожув - Ракув 3:5 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Рух Хожув - Пяст 0:3 Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Одра Ополе - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - Пяст 0:1 Рух Хожув - Сталь Жешув 1:1
Корона Кельце
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 Пяст - Корона Кельце 0:0 Легия Варшава II - Корона Кельце 2:4 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3
Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Jagiellonia Bialystok II - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Легия - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Корона Кельце - Брук-Бет Термалица 3:0 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Корона Кельце - Хробры Глогув 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3

Результаты матчей

Рух Хожув
Корона Кельце

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
1:1
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Рух Хожув
Корона Кельце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
3
4
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
11
4
5
11
1.5
4
11
1
15
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 15 10 3 2 27 - 13 33
2.
Ягеллония Белосток
 16 9 4 3 36 - 21 31
3.
Лех
 15 8 5 2 28 - 19 29
4.
Ракув
 15 8 4 3 31 - 17 28
5.
Погонь Щецин
 16 8 2 6 29 - 18 26
6.
Легия
 15 7 4 4 23 - 20 25
7.
Заглембе Любин
 16 7 3 6 19 - 24 24
8.
Сталь Мелец
 16 6 3 7 23 - 24 21
9.
Радомяк Радом
 15 5 4 6 18 - 19 19
10.
Видзев Лодзь
 15 5 4 6 18 - 20 19
11.
Гурник Забже
 16 5 4 7 17 - 20 19
12.
Варта Познань
 16 4 6 6 16 - 18 18
13.
Пяст
 16 2 12 2 14 - 14 18
14.
Корона Кельце
 15 3 8 4 19 - 19 17
15.
Краковия
 15 3 7 5 14 - 20 16
16.
Пуща Неполомице
 16 4 4 8 20 - 31 16
17.
Рух Хожув
 16 1 7 8 15 - 27 10
18.
ЛКС Лодзь
 16 2 2 12 11 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 8 7 1 0 22 - 5 22
2.
Ракув
 9 6 3 0 20 - 4 21
3.
Лех
 8 6 2 0 21 - 8 20
4.
Легия
 9 5 2 2 16 - 9 17
5.
Шленск Вроцлав
 7 5 1 1 14 - 6 16
6.
Видзев Лодзь
 7 5 0 2 9 - 6 15
7.
Заглембе Любин
 8 4 3 1 10 - 7 15
8.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 15 - 10 14
9.
Погонь Щецин
 9 4 1 4 18 - 15 13
10.
Пуща Неполомице
 8 3 3 2 10 - 11 12
11.
Гурник Забже
 7 3 2 2 5 - 6 11
12.
Корона Кельце
 7 2 4 1 12 - 9 10
13.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
14.
Радомяк Радом
 7 2 3 2 9 - 7 9
15.
ЛКС Лодзь
 8 2 2 4 8 - 17 8
16.
Рух Хожув
 8 1 4 3 9 - 13 7
17.
Краковия
 7 1 3 3 7 - 13 6
18.
Варта Познань
 8 1 3 4 5 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 8 5 2 1 13 - 7 17
2.
Погонь Щецин
 7 4 1 2 11 - 3 13
3.
Варта Познань
 8 3 3 2 11 - 9 12
4.
Радомяк Радом
 8 3 1 4 9 - 12 10
5.
Краковия
 8 2 4 2 7 - 7 10
6.
Лех
 7 2 3 2 7 - 11 9
7.
Заглембе Любин
 8 3 0 5 9 - 17 9
8.
Ягеллония Белосток
 8 2 3 3 14 - 16 9
9.
Легия
 6 2 2 2 7 - 11 8
10.
Гурник Забже
 9 2 2 5 12 - 14 8
11.
Пяст
 9 0 8 1 7 - 8 8
12.
Ракув
 6 2 1 3 11 - 13 7
13.
Сталь Мелец
 8 2 1 5 8 - 14 7
14.
Корона Кельце
 8 1 4 3 7 - 10 7
15.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
16.
Видзев Лодзь
 8 0 4 4 9 - 14 4
17.
Рух Хожув
 8 0 3 5 6 - 14 3
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 12 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 8 (5)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (2)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 7
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Рух Хожув Садлок Мацей 7
Сталь Мелец Эхманн Марко 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Dawid Blanik получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Рух Хожув 1:1 Корона Кельце онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     