Тур: 16. Стадион: Городской стадион Хожува. Зрители: 13099 Главный судья: Стефански Даниэль
1:1
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаDawid Blanik
46' Желтая карточкаСадлок Мацей
1:0
49' ГолЩепан Даниэль
80' Желтая карточкаХофмейстер Йоав
82' Желтая карточкаTomasz Foszmanczyk
1:1
90' ГолMilos Trojak
90'+5
Ход матча
23'
46'
49'
1:0
80'
90'
1:1
21
Садлок
Мацей
70
Козак
Милош
66
Milos
Trojak
11
Ноно
Давид
17
Dawid
Blanik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Садлок МацейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Козак МилошНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ян Вос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ноно ДавидПолузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
История личных встреч
Рух Хожув
Корона Кельце
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
19 матчей
52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.78
1.4
Среднее время на гол
50
64
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
26
20
Голов в среднем за матч
1.37
1.05
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
65
85
Бомбардиры внутри турнира
Рух Хожув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Щепан Даниэль
|5 (3)
|0.31
|Tomasz Swedrowski
|3
|0.19
|Michal Feliks
|2
|0.13
|Бартолевски Матеуш
|1
|0.06
|Подставски Томаш
|1
|0.06
|Михальский Кацпер
|1
|0.06
|Tomasz Wojtowicz
|1
|0.06
|Стажиньски Филип
|0
|0
|Lukasz Moneta
|0
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Remacle
|4
|0.27
|Ноно Давид
|3 (2)
|0.2
|Далмау Адриан
|3 (1)
|0.2
|Дякону Роналдо
|3
|0.2
|Шикавка Евгений
|2
|0.13
|Чижички Матеуш
|1
|0.07
|Затор Доминик
|1
|0.07
|Milos Trojak
|1
|0.07
|Jakub Konstantyn
|1
|0.07
|Годиньо Маркус
|0
|0
|Dawid Blanik
|0
|0
|Jacek Podgorski
|0
|0
|Хофмейстер Йоав
|0
|0
Карточки
Рух Хожув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садлок Мацей
|7
|0
|Konrad Kasolik
|0
|2
|Подставски Томаш
|3
|0
|Щепан Даниэль
|3
|0
|Михальский Кацпер
|3
|0
|Бартолевски Матеуш
|3
|0
|Szymon Szymanski
|1
|1
|Tomasz Foszmanczyk
|2
|0
|Tomasz Swedrowski
|2
|0
|Козак Милош
|2
|0
|Remigiusz Szywacz
|2
|0
|Летневски Юлиуш
|2
|0
|Tomasz Wojtowicz
|2
|0
|Барановски Павел
|1
|0
|Przemyslaw Szur
|1
|0
|Стечик Доминик
|1
|0
|Michal Feliks
|1
|0
|Patryk Sikora
|1
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ноно Давид
|3
|0
|Квецень Бартош
|3
|0
|Годиньо Маркус
|3
|0
|Хофмейстер Йоав
|3
|0
|Dawid Blanik
|2
|0
|Martin Remacle
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Такач Далибор
|2
|0
|Jacek Podgorski
|2
|0
|Затор Доминик
|2
|0
|Петров Кирилл
|1
|0
|Камил Кузера
|1
|0
|Малярчик Петр
|1
|0
|Milos Trojak
|1
|0
|Шикавка Евгений
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
Результаты матчей
Рух Хожув
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Корона Кельце
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
8
4
Рух Хожув
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Корона Кельце
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
4
12
Рух Хожув
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Корона Кельце
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
73% (11)
7% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
12
16
Голы по времени матча
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
2
29%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Пропущено
12
10
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
2
20%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
3
25%
3
30%
76-90
Забито
5
12
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
13 Не забивали 9
0
0%
3
25%
1-15
2
40%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
2
40%
4
33%
76-90
Пропущено
15
9
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
5
33%
1
11%
31-45
3
20%
3
33%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
2
13%
3
33%
76-90
Забито
15
19
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 4
2
13%
3
16%
1-15
4
27%
4
21%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
27%
3
16%
61-75
4
27%
6
32%
76-90
Пропущено
27
19
15 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
1
4%
0
0%
1-15
6
22%
2
11%
16-30
8
30%
30%
3
16%
31-45
4
15%
4
21%
46-60
3
11%
4
21%
61-75
5
19%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Хожув
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2
Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Легия Варшава II - Рух Хожув 3:2 Рух Хожув - Ракув 3:5 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Рух Хожув - Пяст 0:3 Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Одра Ополе - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - Пяст 0:1 Рух Хожув - Сталь Жешув 1:1
Корона Кельце
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 Пяст - Корона Кельце 0:0 Легия Варшава II - Корона Кельце 2:4 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3
Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Jagiellonia Bialystok II - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Легия - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Корона Кельце - Брук-Бет Термалица 3:0 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Корона Кельце - Хробры Глогув 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3
Результаты матчей
Рух Хожув
Корона Кельце
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
1:1
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Рух Хожув
Корона Кельце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
35
34
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
53
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
114
511
411
115
213
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|12 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (2)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|7 (1)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 7
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|7
|Сталь Мелец
|Эхманн Марко
|7