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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Цвайер Феликс
Хайденхайм
0:0
Конец матча
Бохум
0'
27' Желтая карточка
Дашнер Лукас
51' Желтая карточка
Динкчи Эрен
51' Желтая карточка
Шёппнер Ян
58' Желтая карточка
Бесте Ян-Никлас
65' Желтая карточка
Шлоттербек Кевен
77' Желтая карточка
Хактаб Траоре Омар
90' Желтая карточка
Антви-Аджей Кристофер
90'+5

Ход матча

27'
 
Дашнер Лукас
51'
Динкчи Эрен
 
51'
Шёппнер Ян
 
58'
Бесте Ян-Никлас
 
65'
 
Шлоттербек Кевен
66'
Буш Марнон
Шёппнер Ян
 
66'
Томалла Денис
Бек Адриан
 
66'
Доведан Никола
Динкчи Эрен
 
66'
 
Фёрстер Филипп
Дашнер Лукас
76'
 
Антви-Аджей Кристофер
Асано Такума
77'
Хактаб Траоре Омар
 
80'
Пирингер Марвин
Хактаб Траоре Омар
 
81'
Пик Флориан
Бесте Ян-Никлас
 
90'
 
Антви-Аджей Кристофер

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 5
  • 4 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 7
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 258 Количество передач 198
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Хайденхайм 54.2% (64)
X 29.7% (35)
Бохум 16.1% (19)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мюллер
Кевин
23
Хактаб
Траоре
Омар
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
19
Фёренбах
Йонас
33
Малони
Леннард
8
Динкчи
Эрен
3
Шёппнер
Ян
21
Бек
Адриан
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
4
Машович
Эрхан
31
Шлоттербек
Кевен
5
Бернардо
Фернандес
6
Патрик
Остерхаге
8
Лосилья
Антони
7
Штёгер
Кевин
13
Дашнер
Лукас
33
Хофманн
Филипп
11
Асано
Такума
Хайденхайм
4-1-4-1
Бохум
4-3-3

История личных встреч

Хайденхайм
Бохум

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

15 матчей

26.7%
13.3%
60%
4 победы 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

Б2
0:2
Б2
3:0
Б2
3:0
Б2
2:3
Б2
1:0
Б2
3:2
Б2
1:0
Б2
1:2
Б2
0:0
Б2
2:1
Б2
2:4
Б2
1:1
Б2
4:1
Б2
5:0
К
0:2

Голы

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.63
0.71

Среднее время на гол

55
126

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

2.14
1.63

Среднее время на гол

42
55

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

1.87
1.2

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

48
75

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесте Ян-Никлас 5 0.42
Кляйндинст Тим 5 (2) 0.42
Динкчи Эрен 5 0.42
Пирингер Марвин 1 0.08
Шёппнер Ян 1 0.08
Тоеркауф Норман 0 0
Бек Адриан 0 0
Хактаб Траоре Омар 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асано Такума 4 0.33
Штёгер Кевин 3 (2) 0.25
Дашнер Лукас 1 0.08
Лосилья Антони 1 0.08
Пасьенса Гонсало 1 0.08
Шлоттербек Кевен 1 0.08
Хофманн Филипп 0 0
Виттек Максимилиан 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динкчи Эрен 5 0
Бесте Ян-Никлас 3 0
Пирингер Марвин 3 0
Тоеркауф Норман 2 0
Хактаб Траоре Омар 2 0
Кляйндинст Тим 1 0
Майнка Патрик 1 0
Пик Флориан 1 0
Мюллер Кевин 1 0
Бек Адриан 1 0
Шёппнер Ян 1 0
Зирслебен Тим 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шлоттербек Кевен 4 0
Лосилья Антони 3 0
Штёгер Кевин 3 0
Гамбоа Кристиан 3 0
Антви-Аджей Кристофер 3 0
Бернардо Фернандес 3 0
Ордец Иван 2 0
Пасьенса Гонсало 2 0
Беро Матуш 2 0
Машович Эрхан 2 0
Дашнер Лукас 2 0
Хофманн Филипп 1 0
Риман Мануэль 1 0
Пасслак Феликс 1 0
Квартенг Мориц-Брони 1 0
Патрик Остерхаге 1 0

Результаты матчей

Хайденхайм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Бохум
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
3
Хайденхайм
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Бохум
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

2
6
Хайденхайм
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Бохум
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

11
5
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
9%
1
20%
1-15
3
27%
1
20%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

10
17
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
12%
1-15
1
10%
3
18%
16-30
2
20%
5
29%
29%
31-45
1
10%
2
12%
46-60
2
20%
2
12%
61-75
4
40%
3
18%
76-90

Забито

7
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
3
43%
2
29%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

15
7
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
6
40%
0
0%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
2
13%
2
29%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
2
13%
1
14%
76-90

Забито

18
12
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
1
6%
2
17%
1-15
3
17%
3
25%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
4
22%
2
17%
46-60
5
28%
3
25%
61-75
3
17%
1
8%
76-90

Пропущено

25
24
12 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
6
24%
2
8%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
4
16%
7
29%
29%
31-45
1
4%
5
21%
46-60
6
24%
2
8%
61-75
6
24%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Бавария - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1
Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Ростокер 1895 - Хайденхайм 0:8 Хайденхайм - Верона 3:2 Хайденхайм - Пафос 1:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:1 СВ Мергельштеттен - Хайденхайм 0:14
Бохум
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Де Графсхап - Бохум 1:2 Бохум - Кёльн 1:1 Дармштадт - Бохум 1:2 Бохум - Майнц 2:2
Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 Бохум - Боруссия М 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Арминия - Бохум 2:2 Бохум - Лутон Таун 1:3 Парма - Бохум 1:0 Специя - Бохум 4:3 Фортуна - Бохум 3:1 Ферль - Бохум 3:1

Результаты матчей

Хайденхайм
Бохум

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 60%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
4:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Хайденхайм
Бохум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
1
4
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
4
2
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
4
6
6
1.5
3
9
1
11
2.5
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 11 1 0 37 - 10 34
2.
Бавария
 Заявка 12 10 2 0 43 - 9 32
3.
Штутгарт
 Заявка 12 9 0 3 31 - 15 27
4.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 3 2 25 - 19 24
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 7 2 3 29 - 12 23
6.
Хоффенхайм
 1:1 Заявка 12 6 2 4 24 - 21 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
8.
Вольфсбург
 Заявка 12 5 1 6 17 - 21 16
9.
Фрайбург
 Заявка 12 4 3 5 15 - 23 15
10.
Аугсбург
 Заявка 12 3 5 4 21 - 24 14
11.
Боруссия М
 Заявка 12 3 4 5 25 - 27 13
12.
Вердер
 Заявка 12 3 2 7 18 - 25 11
13.
Хайденхайм
 Заявка 12 3 2 7 17 - 26 11
14.
Бохум
 Заявка 12 1 7 4 11 - 25 10
15.
Дармштадт
 Заявка 12 2 3 7 15 - 33 9
16.
Майнц
 1:1 Заявка 12 1 5 6 12 - 25 8
17.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 1 9 12 - 27 7
18.
Кёльн
 Заявка 12 1 3 8 9 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 6 6 0 0 21 - 5 18
2.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
3.
Боруссия Д
 Заявка 7 5 1 1 13 - 10 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 4 2 0 19 - 4 14
6.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
7.
Фрайбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
8.
Хайденхайм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
9.
Вердер
 Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
11.
Аугсбург
 Заявка 6 2 3 1 13 - 12 9
12.
Боруссия М
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
13.
Дармштадт
 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
14.
Майнц
 1:1 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
15.
Бохум
 Заявка 5 0 4 1 6 - 8 4
16.
Хоффенхайм
 1:1 Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
17.
Кёльн
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2.
Байер Л
 Заявка 6 5 1 0 16 - 5 16
3.
Хоффенхайм
 1:1 Заявка 6 5 1 0 15 - 8 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 0 3 10 - 8 9
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
7.
Боруссия Д
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Боруссия М
 Заявка 6 1 3 2 16 - 18 6
9.
Бохум
 Заявка 7 1 3 3 5 - 17 6
10.
Аугсбург
 Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
11.
Фрайбург
 Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
12.
Дармштадт
 Заявка 6 1 1 4 5 - 19 4
13.
Майнц
 1:1 Заявка 7 0 4 3 7 - 15 4
14.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
15.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
16.
Кёльн
 Заявка 6 0 2 4 3 - 14 2
17.
Вердер
 Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
18.
Хайденхайм
 Заявка 6 0 1 5 6 - 16 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 15 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 9 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (2)
Бавария Сане Лерой 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Майнц Кор Доминик 5
Хоффенхайм Прёмель Гриша 5
Майнц Ван дер Берг Сепп 5
Дармштадт Кларер Кристоф 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 91'
      Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Майнка Патрик из команды Хайденхайм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 90'
      Гимбер Бенедикт ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Контроль мяча: Хайденхайм: 53%, Бохум: 47%.
    • 90'
      Удар от ворот произведет Бохум
    • 89'
      Оооо... вот это был удар! Кляйндинст Тим должен был забить с этой позиции.
    • 89'
      Кляйндинст Тим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 89'
      Машович Эрхан ошибается в защите.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Voith-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Хайденхайм 54.2% (64)
    X 29.7% (35)
    Бохум 16.1% (19)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хайденхайм 0:0 Бохум

    Исход игры
    Хайденхайм
    54.2% (64)
    Ничья
    29.7% (35)
    Бохум
    16.1% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.18% (68)
    Меньше
    39.82% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    87.61% (99)
    Нет
    12.39% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Хайденхайм
    39% (46)
    1:1 Ничья
    26.3% (31)
    1:0 Хайденхайм
    7.6% (9)
    1:2 Бохум
    7.6% (9)
    1:3 Бохум
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    3:2 Хайденхайм
    1.7% (2)
    0:1 Бохум
    1.7% (2)
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