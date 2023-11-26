Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Удар от ворот произведет Бохум

86' Удар от ворот произведет Бохум

85' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

84' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Матч возобновится спорным мячом

82' Штёгер Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Гамбоа Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Штёгер Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Малони Леннард наказан за толчок Патрик Остерхаге

78' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе

77' Хактаб Траоре Омар - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

77' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Хайденхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Доведан Никола пробует нанести удар издали, но Мануэль Риманн ловит мяч

76' Асано Такума не смог попасть в створ ударом издали

75' Удар от ворот произведет Бохум

74' Игрок из команды Хайденхайм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

73' Бесте Ян-Никлас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Удар от ворот произведет Бохум

68' Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе

68' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Шлоттербек Кевен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

65' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Гимбер Бенедикт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Матч возобновится спорным мячом

63' Малони Леннард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Патрик Остерхаге нанес удар, но тот был заблокирован.

62' Штёгер Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Хорошую попытку сделал Бернардо Фернандес . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Патрик Остерхаге создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Гамбоа Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Малони Леннард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Бесте Ян-Никлас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

58' Бесте Ян-Никлас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Хорошую попытку сделал Кляйндинст Тим . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Динкчи Эрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Удар от ворот произведет Хайденхайм

55' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Дашнер Лукас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Патрик Остерхаге пробует нанести удар издали, но Kevin Mueller держит все под контролем

53' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Хайденхайм

50' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Патрик Остерхаге нанес удар, но промахнулся очень сильно.

48' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе

46' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе