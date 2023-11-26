Тур: 12. Стадион: Войт-Арена. Главный судья: Цвайер Феликс
0:0
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаДашнер Лукас
51' Желтая карточкаДинкчи Эрен
51' Желтая карточкаШёппнер Ян
58' Желтая карточкаБесте Ян-Никлас
65' Желтая карточкаШлоттербек Кевен
77' Желтая карточкаХактаб Траоре Омар
90' Желтая карточкаАнтви-Аджей Кристофер
90'+5
Ход матча
27'
51'
51'
58'
65'
66'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 5
-
4 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 7
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
258 Количество передач 198
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Бек
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бек АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Дашнер ЛукасНападающий
- Нападающий
-
11 Асано ТакумаНападающий
- Запасные игроки
-
23 Тиде НикласВратарь
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хайденхайм
Бохум
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
15 матчей
26.7%
13.3%
60%
4 победы 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.63
0.71
Среднее время на гол
55
126
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
2.14
1.63
Среднее время на гол
42
55
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
1.87
1.2
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
48
75
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесте Ян-Никлас
|5
|0.42
|Кляйндинст Тим
|5 (2)
|0.42
|Динкчи Эрен
|5
|0.42
|Пирингер Марвин
|1
|0.08
|Шёппнер Ян
|1
|0.08
|Тоеркауф Норман
|0
|0
|Бек Адриан
|0
|0
|Хактаб Траоре Омар
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асано Такума
|4
|0.33
|Штёгер Кевин
|3 (2)
|0.25
|Дашнер Лукас
|1
|0.08
|Лосилья Антони
|1
|0.08
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.08
|Шлоттербек Кевен
|1
|0.08
|Хофманн Филипп
|0
|0
|Виттек Максимилиан
|0
|0
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Динкчи Эрен
|5
|0
|Бесте Ян-Никлас
|3
|0
|Пирингер Марвин
|3
|0
|Тоеркауф Норман
|2
|0
|Хактаб Траоре Омар
|2
|0
|Кляйндинст Тим
|1
|0
|Майнка Патрик
|1
|0
|Пик Флориан
|1
|0
|Мюллер Кевин
|1
|0
|Бек Адриан
|1
|0
|Шёппнер Ян
|1
|0
|Зирслебен Тим
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шлоттербек Кевен
|4
|0
|Лосилья Антони
|3
|0
|Штёгер Кевин
|3
|0
|Гамбоа Кристиан
|3
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|3
|0
|Бернардо Фернандес
|3
|0
|Ордец Иван
|2
|0
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|Беро Матуш
|2
|0
|Машович Эрхан
|2
|0
|Дашнер Лукас
|2
|0
|Хофманн Филипп
|1
|0
|Риман Мануэль
|1
|0
|Пасслак Феликс
|1
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|1
|0
|Патрик Остерхаге
|1
|0
Результаты матчей
Хайденхайм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Бохум
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
3
Хайденхайм
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Бохум
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
2
6
Хайденхайм
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Бохум
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
6
9
Голы по времени матча
Забито
11
5
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
9%
1
20%
1-15
3
27%
1
20%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
10
17
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
12%
1-15
1
10%
3
18%
16-30
2
20%
5
29%
29%
31-45
1
10%
2
12%
46-60
2
20%
2
12%
61-75
4
40%
3
18%
76-90
Забито
7
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
3
43%
2
29%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
15
7
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
6
40%
0
0%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
2
13%
2
29%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
2
13%
1
14%
76-90
Забито
18
12
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
1
6%
2
17%
1-15
3
17%
3
25%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
4
22%
2
17%
46-60
5
28%
3
25%
61-75
3
17%
1
8%
76-90
Пропущено
25
24
12 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
6
24%
2
8%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
4
16%
7
29%
29%
31-45
1
4%
5
21%
46-60
6
24%
2
8%
61-75
6
24%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Бавария - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1
Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Ростокер 1895 - Хайденхайм 0:8 Хайденхайм - Верона 3:2 Хайденхайм - Пафос 1:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:1 СВ Мергельштеттен - Хайденхайм 0:14
Бохум
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Де Графсхап - Бохум 1:2 Бохум - Кёльн 1:1 Дармштадт - Бохум 1:2 Бохум - Майнц 2:2
Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 Бохум - Боруссия М 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Арминия - Бохум 2:2 Бохум - Лутон Таун 1:3 Парма - Бохум 1:0 Специя - Бохум 4:3 Фортуна - Бохум 3:1 Ферль - Бохум 3:1
Результаты матчей
Хайденхайм
Бохум
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 60%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
4:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Хайденхайм
Бохум
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
14
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
34
24
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
84
66
39
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|37 - 10
|34
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|43 - 9
|32
|3.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|31 - 15
|27
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 19
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|29 - 12
|23
|6.
|1:1 Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 21
|20
|7.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 13
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 21
|16
|9.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 23
|15
|10.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|21 - 24
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|25 - 27
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 25
|11
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|17 - 26
|11
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 25
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|15 - 33
|9
|16.
|1:1 Заявка
|12
|1
|5
|6
|12 - 25
|8
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 27
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|9 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|21 - 5
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 10
|16
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 6
|15
|5.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|19 - 4
|14
|6.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 12
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|14.
|1:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|16.
|1:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 5
|16
|3.
|1:1 Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 8
|16
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|8.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|16 - 18
|6
|9.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 17
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 19
|4
|13.
|1:1 Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 15
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
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|Бавария
|Кейн Гарри
|18 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|15 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|9 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (2)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (6)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|5
|Майнц
|Ван дер Берг Сепп
|5
|Дармштадт
|Кларер Кристоф
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хайденхайм 0:0 Бохум
Исход игры
Хайденхайм
54.2% (64)
Ничья
29.7% (35)
Бохум
16.1% (19)
Тотал 2.5
Больше
60.18% (68)
Меньше
39.82% (45)
Обе команды забьют
Да
87.61% (99)
Нет
12.39% (14)
Популярный счёт
2:1 Хайденхайм
39% (46)
1:1 Ничья
26.3% (31)
1:0 Хайденхайм
7.6% (9)
1:2 Бохум
7.6% (9)
1:3 Бохум
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
3:2 Хайденхайм
1.7% (2)
0:1 Бохум
1.7% (2)
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