Тур: 14. Стадион: Либеро Либерати.
0'
28' Желтая карточкаКоррадо Никколо
0:1
31' ГолЛучиони Фабио
38' Желтая карточкаКулибали Мамаду
43' Желтая карточкаМатею Алеш
Ход матча
28'
31'
0:1
38'
43'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
25
Лабойко
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бреда Роберто
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
История личных встреч
Тернана
Палермо
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа
8 матчей
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.25
Среднее время на гол
60
360
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
1.25
Среднее время на гол
120
72
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.13
0.75
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
80
120
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диаките Салим
|2
|0.14
|Касасола Тиаго
|2
|0.14
|Раймондо Антонио
|2
|0.14
|Ди Стефано Филиппо
|2
|0.14
|Фалетти Сесар
|1 (1)
|0.07
|Дионизи Федерико
|1
|0.07
|Соренсен Фредерик
|1
|0.07
|Челли Алессандро III
|1
|0.07
|Луперини Грегорио
|0
|0
|Пююхтя Никлас
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|4 (2)
|0.29
|Манкузо Леонардо
|3
|0.21
|Штулац Лео
|2
|0.14
|Лучиони Фабио
|2
|0.14
|Хендерсон Лиам
|1
|0.07
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.07
|Солери Эдоардо
|1
|0.07
|Сегре Джакопо
|1
|0.07
|Инсинье Роберто
|1
|0.07
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.07
|Кулибали Мамаду
|1
|0.07
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.07
|Nicolo Valente
|0
|0
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лабойко Якуб
|5
|0
|Фалетти Сесар
|4
|0
|Луперини Грегорио
|4
|0
|Диаките Салим
|4
|0
|Капуано Марко
|2
|1
|Дионизи Федерико
|2
|0
|Челли Алессандро III
|2
|0
|Ди Стефано Филиппо
|2
|0
|Яннарилли Энтони
|1
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Соренсен Фредерик
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Фавилли Андреа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Коррадо Никколо
|1
|0
|Пююхтя Никлас
|1
|0
|Раймондо Антонио
|1
|0
|Фавазули Костантино
|1
|0
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матею Алеш
|4
|0
|Кулибали Мамаду
|4
|0
|Лучиони Фабио
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Корини Эудженио
|1
|1
|Штулац Лео
|2
|0
|Брунори Маттео
|2
|0
|Гомес Клаудио
|2
|0
|Аурелио Джузеппе
|2
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Ди Франческо Федерико
|1
|0
|Ivan Marconi
|1
|0
|Чеккарони Пьетро
|1
|0
|Солери Эдоардо
|1
|0
|Nicolo Valente
|1
|0
|Aljosa Vasic
|1
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|1
|0
Результаты матчей
Тернана
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Палермо
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Тернана
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Палермо
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
5
8
Тернана
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Палермо
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
2
40%
2
22%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
40%
4
44%
76-90
Пропущено
6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
3
38%
4
44%
76-90
Пропущено
11
7
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
18%
1
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
43%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
36%
2
29%
76-90
Забито
13
18
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
3
23%
3
17%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
5
38%
8
44%
76-90
Пропущено
17
10
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
3
18%
1
10%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
5
50%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
18%
2
20%
61-75
6
35%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Специя - Тернана 2:2 Тернана - Венеция 0:1 Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1
Читтаделла - Тернана 2:2 Тернана - Реджана 3:0 Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1 Тернана - Бари 0:0 Тернана - Кремонезе 0:1 Катанзаро - Тернана 2:1 Тернана - Сампдория 1:2 Салернитана - Тернана 1:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Комо - Тернана 3:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Кальяри - Тернана 2:1 Тернана - Венеция 1:4 Тернана - Пиза 2:1
Палермо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2
Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджана - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3 Леньяго Салус - Палермо 1:1 Болонья - Палермо 2:2 Палермо - Виртус Верона 0:1 Палермо - Брешия 2:2
Результаты матчей
Тернана
Палермо
Точный счет
0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 50%
2:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Тернана
Палермо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
52
16
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
94
310
67
112
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|28 - 13
|30
|2.
|14
|9
|3
|2
|22 - 11
|30
|3.
|1:0
|14
|8
|2
|4
|19 - 10
|26
|4.
|14
|7
|4
|3
|21 - 12
|25
|5.
|13
|7
|3
|3
|17 - 14
|24
|6.
|1:0
|14
|7
|3
|4
|21 - 18
|24
|7.
|14
|6
|5
|3
|14 - 13
|23
|8.
|14
|6
|4
|4
|17 - 18
|22
|9.
|0:1
|14
|5
|4
|5
|17 - 13
|19
|10.
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|11.
|14
|3
|9
|2
|15 - 16
|18
|12.
|14
|4
|5
|5
|14 - 15
|17
|13.
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|14.
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|15.
|13
|3
|5
|5
|10 - 13
|14
|16.
|14
|3
|4
|7
|14 - 18
|13
|17.
|13
|3
|3
|7
|13 - 21
|12
|18.
|14
|1
|7
|6
|11 - 20
|10
|19.
|0:1
|14
|1
|4
|9
|12 - 19
|7
|20.
|14
|1
|4
|9
|10 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|2.
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|3.
|8
|4
|2
|2
|11 - 11
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|5.
|1:0
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|6.
|0:1
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|7.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|9.
|7
|3
|0
|4
|8 - 9
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|8 - 7
|9
|11.
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|12.
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|13.
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|14.
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|15.
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|16.
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|17.
|0:1
|8
|1
|2
|5
|5 - 7
|5
|18.
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|19.
|6
|0
|4
|2
|3 - 5
|4
|20.
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|3.
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|4.
|7
|3
|4
|0
|8 - 5
|13
|5.
|6
|4
|0
|2
|16 - 9
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|7.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|9.
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|10.
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|11.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|13.
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|14.
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|15.
|0:1
|7
|2
|2
|3
|4 - 6
|8
|16.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|17.
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|19.
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|20.
|0:1
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|8 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|6 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|7
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|6