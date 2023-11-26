  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Тернана
0:1
Второй тайм: 48'
Палермо
0'
28' Желтая карточка
Коррадо Никколо
0:1
31' Гол
Лучиони Фабио
38' Желтая карточка
Кулибали Мамаду
43' Желтая карточка
Матею Алеш

Ход матча

28'
Коррадо Никколо
 
31'
0:1
Лучиони Фабио
(Штулац Лео)
38'
 
Кулибали Мамаду
43'
 
Матею Алеш

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Палермо
9.00
Реклама, pari.ru
3.65
Реклама, fon.bet
2.36
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
1
Яннарилли
Энтони
23
Диаките
Салим
19
Капуано
Марко
44
Lorenzo
Lucchesi
15
Касасола
Тиаго
91
Коррадо
Никколо
25
Лабойко
Якуб
8
Де
Бур
Кес
10
Фалетти
Сесар
28
Ди
Стефано
Филиппо
9
Раймондо
Антонио
22
Пильячелли
Мирко
37
Матею
Алеш
5
Лучиони
Фабио
15
Ivan
Marconi
3
Хансен
Кристоффер
Лунн
4
Гомес
Клаудио
6
Штулац
Лео
7
Манкузо
Леонардо
80
Кулибали
Мамаду
10
Ди
Мариано
Франческо
9
Брунори
Маттео
Тернана
3-4-1-2
Палермо
4-2-3-1

История личных встреч

Тернана
Палермо

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

СB
0:0
СB
3:0
СC
1:1
СC
0:0
СB
2:3
СB
1:0
СB
1:2
СB
1:0

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.25

Среднее время на гол

60
360

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1.25

Среднее время на гол

120
72

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.13
0.75

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
120

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диаките Салим 2 0.14
Касасола Тиаго 2 0.14
Раймондо Антонио 2 0.14
Ди Стефано Филиппо 2 0.14
Фалетти Сесар 1 (1) 0.07
Дионизи Федерико 1 0.07
Соренсен Фредерик 1 0.07
Челли Алессандро III 1 0.07
Луперини Грегорио 0 0
Пююхтя Никлас 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 4 (2) 0.29
Манкузо Леонардо 3 0.21
Штулац Лео 2 0.14
Лучиони Фабио 2 0.14
Хендерсон Лиам 1 0.07
Чеккарони Пьетро 1 0.07
Солери Эдоардо 1 0.07
Сегре Джакопо 1 0.07
Инсинье Роберто 1 0.07
Ди Франческо Федерико 1 0.07
Кулибали Мамаду 1 0.07
Аурелио Джузеппе 1 0.07
Nicolo Valente 0 0
Ди Мариано Франческо 0 0
Хансен Кристоффер Лунн 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лабойко Якуб 5 0
Фалетти Сесар 4 0
Луперини Грегорио 4 0
Диаките Салим 4 0
Капуано Марко 2 1
Дионизи Федерико 2 0
Челли Алессандро III 2 0
Ди Стефано Филиппо 2 0
Яннарилли Энтони 1 0
Вивиани Федерико 1 0
Соренсен Фредерик 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Фавилли Андреа 1 0
Богдан Лука 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Коррадо Никколо 1 0
Пююхтя Никлас 1 0
Раймондо Антонио 1 0
Фавазули Костантино 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матею Алеш 4 0
Кулибали Мамаду 4 0
Лучиони Фабио 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Корини Эудженио 1 1
Штулац Лео 2 0
Брунори Маттео 2 0
Гомес Клаудио 2 0
Аурелио Джузеппе 2 0
Инсинье Роберто 1 0
Ди Франческо Федерико 1 0
Ivan Marconi 1 0
Чеккарони Пьетро 1 0
Солери Эдоардо 1 0
Nicolo Valente 1 0
Aljosa Vasic 1 0
Хансен Кристоффер Лунн 1 0

Результаты матчей

Тернана
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Палермо
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Тернана
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Палермо
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

5
8
Тернана
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Палермо
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
2
40%
2
22%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
40%
4
44%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
3
38%
4
44%
76-90

Пропущено

11
7
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
18%
1
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
43%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
36%
2
29%
76-90

Забито

13
18
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
3
23%
3
17%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
5
38%
8
44%
76-90

Пропущено

17
10
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
3
18%
1
10%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
5
50%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
18%
2
20%
61-75
6
35%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Специя - Тернана 2:2 Тернана - Венеция 0:1 Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1
Читтаделла - Тернана 2:2 Тернана - Реджана 3:0 Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1 Тернана - Бари 0:0 Тернана - Кремонезе 0:1 Катанзаро - Тернана 2:1 Тернана - Сампдория 1:2 Салернитана - Тернана 1:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Комо - Тернана 3:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Кальяри - Тернана 2:1 Тернана - Венеция 1:4 Тернана - Пиза 2:1
Палермо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2
Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджана - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3 Леньяго Салус - Палермо 1:1 Болонья - Палермо 2:2 Палермо - Виртус Верона 0:1 Палермо - Брешия 2:2

Результаты матчей

Тернана
Палермо

Точный счет

0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 50%
2:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Тернана
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
4
3
10
1.5
6
7
1
12
2.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 14 9 3 2 28 - 13 30
2.
Венеция
 14 9 3 2 22 - 11 30
3.
Палермо
 1:0 14 8 2 4 19 - 10 26
4.
Кремонезе
 14 7 4 3 21 - 12 25
5.
Комо
 13 7 3 3 17 - 14 24
6.
Катанзаро
 1:0 14 7 3 4 21 - 18 24
7.
Модена
 14 6 5 3 14 - 13 23
8.
Читтаделла
 14 6 4 4 17 - 18 22
9.
Козенца
 0:1 14 5 4 5 17 - 13 19
10.
Сампдория
 14 5 3 6 16 - 17 18
11.
Бари
 14 3 9 2 15 - 16 18
12.
Пиза
 14 4 5 5 14 - 15 17
13.
Зюйдтироль
 13 4 4 5 18 - 17 16
14.
Реджана
 14 3 7 4 14 - 17 16
15.
Брешия
 13 3 5 5 10 - 13 14
16.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 18 13
17.
Лекко
 13 3 3 7 13 - 21 12
18.
Специя
 14 1 7 6 11 - 20 10
19.
Тернана
 0:1 14 1 4 9 12 - 19 7
20.
ФералпиСало
 14 1 4 9 10 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 8 5 3 0 12 - 4 18
2.
Венеция
 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Читтаделла
 8 4 2 2 11 - 11 14
4.
Комо
 6 4 1 1 9 - 7 13
5.
Катанзаро
 1:0 7 4 1 2 11 - 9 13
6.
Козенца
 0:1 7 3 2 2 13 - 7 11
7.
Палермо
 1:0 7 3 1 3 9 - 7 10
8.
Модена
 7 3 1 3 6 - 8 10
9.
Сампдория
 7 3 0 4 8 - 9 9
10.
Кремонезе
 8 2 3 3 8 - 7 9
11.
Зюйдтироль
 6 2 2 2 10 - 8 8
12.
Реджана
 7 1 5 1 7 - 8 8
13.
Бари
 7 1 5 1 6 - 8 8
14.
Асколи
 6 2 1 3 7 - 6 7
15.
Пиза
 7 1 3 3 8 - 10 6
16.
Брешия
 7 1 3 3 4 - 8 6
17.
Тернана
 0:1 8 1 2 5 5 - 7 5
18.
Лекко
 6 1 1 4 7 - 12 4
19.
Специя
 6 0 4 2 3 - 5 4
20.
ФералпиСало
 6 0 2 4 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Палермо
 1:0 7 5 1 1 10 - 3 16
3.
Венеция
 7 4 2 1 9 - 3 14
4.
Модена
 7 3 4 0 8 - 5 13
5.
Парма
 6 4 0 2 16 - 9 12
6.
Комо
 7 3 2 2 8 - 7 11
7.
Катанзаро
 1:0 7 3 2 2 10 - 9 11
8.
Пиза
 7 3 2 2 6 - 5 11
9.
Бари
 7 2 4 1 9 - 8 10
10.
Сампдория
 7 2 3 2 8 - 8 9
11.
Брешия
 6 2 2 2 6 - 5 8
12.
Читтаделла
 6 2 2 2 6 - 7 8
13.
Зюйдтироль
 7 2 2 3 8 - 9 8
14.
Реджана
 7 2 2 3 7 - 9 8
15.
Козенца
 0:1 7 2 2 3 4 - 6 8
16.
Лекко
 7 2 2 3 6 - 9 8
17.
Асколи
 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Специя
 8 1 3 4 8 - 15 6
19.
ФералпиСало
 8 1 2 5 5 - 16 5
20.
Тернана
 0:1 6 0 2 4 7 - 12 2
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 8 (2)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
ФералпиСало Davide Balestrero 7
Специя Николау Димитрис 1 5
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Козенца Д'Орацио Томмазо 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Матею Алеш получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Кулибали Мамаду получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Штулац Лео сделал результативную передачу.
  • 31'
    Г О О О О Л - Лучиони Фабио бьет в цель!
  • 28'
    Niccolo Corrado получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится победой Палермо.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.34. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.34 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Палермо
9.00
Реклама, pari.ru
3.65
Реклама, fon.bet
2.36
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тернана 0:1 Палермо онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Тернана
Палермо
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 