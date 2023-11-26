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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Тернана
1:1
Конец матча
Палермо
0'
28' Желтая карточка
Коррадо Никколо
0:1
31' Гол
Лучиони Фабио
38' Желтая карточка
Кулибали Мамаду
43' Желтая карточка
Матею Алеш
1:1
63' Гол
Касасола Тиаго
75' Вторая желтая карточка
Коррадо Никколо
78' Желтая карточка
Раймондо Антонио
90'+6

Ход матча

28'
Коррадо Никколо
 
31'
0:1
Лучиони Фабио
(Штулац Лео)
38'
 
Кулибали Мамаду
43'
 
Матею Алеш
63'
Касасола Тиаго
(Lorenzo Lucchesi)
1:1
68'
Пююхтя Никлас
Де Бур Кес
 
70'
 
Хендерсон Лиам
Кулибали Мамаду
70'
 
Сегре Джакопо
Штулац Лео
70'
 
Alessio Buttaro
Матею Алеш
75'
Коррадо Никколо
 
78'
Раймондо Антонио
 
80'
Челли Алессандро
Ди Стефано Филиппо
 
80'
 
Nicolo Valente
Ди Мариано Франческо
85'
 
Аурелио Джузеппе
Хансен Кристоффер Лунн
87'
Фавазули Костантино
Касасола Тиаго
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 8
  • 3 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 352 Количество передач 442
  • 45 Владение мячом, % 55
1
Яннарилли
Энтони
23
Диаките
Салим
19
Капуано
Марко
44
Lorenzo
Lucchesi
15
Касасола
Тиаго
91
Коррадо
Никколо
25
Лабойко
Якуб
8
Де
Бур
Кес
10
Фалетти
Сесар
28
Ди
Стефано
Филиппо
9
Раймондо
Антонио
22
Пильячелли
Мирко
37
Матею
Алеш
5
Лучиони
Фабио
15
Ivan
Marconi
3
Хансен
Кристоффер
Лунн
4
Гомес
Клаудио
6
Штулац
Лео
7
Манкузо
Леонардо
80
Кулибали
Мамаду
10
Ди
Мариано
Франческо
9
Брунори
Маттео
Тернана
3-4-1-2
Палермо
4-2-3-1

История личных встреч

Тернана
Палермо

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

СB
0:0
СB
3:0
СC
1:1
СC
0:0
СB
2:3
СB
1:0
СB
1:2
СB
1:0

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.25

Среднее время на гол

60
360

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1.25

Среднее время на гол

120
72

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.13
0.75

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
120

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касасола Тиаго 3 0.21
Диаките Салим 2 0.14
Раймондо Антонио 2 0.14
Ди Стефано Филиппо 2 0.14
Фалетти Сесар 1 (1) 0.07
Дионизи Федерико 1 0.07
Соренсен Фредерик 1 0.07
Челли Алессандро III 1 0.07
Луперини Грегорио 0 0
Пююхтя Никлас 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Lorenzo Lucchesi 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 4 (2) 0.29
Манкузо Леонардо 3 0.21
Штулац Лео 2 0.14
Лучиони Фабио 2 0.14
Хендерсон Лиам 1 0.07
Чеккарони Пьетро 1 0.07
Солери Эдоардо 1 0.07
Сегре Джакопо 1 0.07
Инсинье Роберто 1 0.07
Ди Франческо Федерико 1 0.07
Кулибали Мамаду 1 0.07
Аурелио Джузеппе 1 0.07
Nicolo Valente 0 0
Ди Мариано Франческо 0 0
Хансен Кристоффер Лунн 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лабойко Якуб 5 0
Фалетти Сесар 4 0
Луперини Грегорио 4 0
Диаките Салим 4 0
Капуано Марко 2 1
Коррадо Никколо 1 1
Дионизи Федерико 2 0
Челли Алессандро III 2 0
Раймондо Антонио 2 0
Ди Стефано Филиппо 2 0
Яннарилли Энтони 1 0
Вивиани Федерико 1 0
Соренсен Фредерик 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Фавилли Андреа 1 0
Богдан Лука 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Пююхтя Никлас 1 0
Фавазули Костантино 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матею Алеш 4 0
Кулибали Мамаду 4 0
Лучиони Фабио 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Корини Эудженио 1 1
Штулац Лео 2 0
Брунори Маттео 2 0
Гомес Клаудио 2 0
Аурелио Джузеппе 2 0
Инсинье Роберто 1 0
Ди Франческо Федерико 1 0
Ivan Marconi 1 0
Чеккарони Пьетро 1 0
Солери Эдоардо 1 0
Nicolo Valente 1 0
Aljosa Vasic 1 0
Хансен Кристоффер Лунн 1 0

Результаты матчей

Тернана
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Палермо
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
1
Тернана
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Палермо
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

5
8
Тернана
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Палермо
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
2
33%
2
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
2
33%
4
40%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
2
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
3
38%
4
44%
76-90

Пропущено

11
7
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
18%
1
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
43%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
36%
2
29%
76-90

Забито

14
19
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
3
21%
3
16%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
2
14%
1
5%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
3
21%
3
16%
61-75
5
36%
8
42%
76-90

Пропущено

18
11
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
3
17%
1
9%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
5
45%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
17%
3
27%
61-75
6
33%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Специя - Тернана 2:2 Тернана - Венеция 0:1 Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1
Читтаделла - Тернана 2:2 Тернана - Реджана 3:0 Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1 Тернана - Бари 0:0 Тернана - Кремонезе 0:1 Катанзаро - Тернана 2:1 Тернана - Сампдория 1:2 Салернитана - Тернана 1:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Комо - Тернана 3:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Кальяри - Тернана 2:1 Тернана - Венеция 1:4 Тернана - Пиза 2:1
Палермо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2
Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджана - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3 Леньяго Салус - Палермо 1:1 Болонья - Палермо 2:2 Палермо - Виртус Верона 0:1 Палермо - Брешия 2:2

Результаты матчей

Тернана
Палермо

Точный счет

0:1
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 50%
2:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Тернана
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
2
1
7
1.5
3
4
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
6
8
1
13
2.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 14 9 3 2 28 - 13 30
2.
Венеция
 14 9 3 2 22 - 11 30
3.
Кремонезе
 14 7 4 3 21 - 12 25
4.
Комо
 13 7 3 3 17 - 14 24
5.
Палермо
 14 7 3 4 19 - 11 24
6.
Катанзаро
 14 7 3 4 22 - 18 24
7.
Модена
 14 6 5 3 14 - 13 23
8.
Читтаделла
 14 6 4 4 17 - 18 22
9.
Козенца
 14 5 4 5 17 - 14 19
10.
Сампдория
 14 5 3 6 16 - 17 18
11.
Бари
 14 3 9 2 15 - 16 18
12.
Пиза
 14 4 5 5 14 - 15 17
13.
Зюйдтироль
 13 4 4 5 18 - 17 16
14.
Реджана
 14 3 7 4 14 - 17 16
15.
Брешия
 13 3 5 5 10 - 13 14
16.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 18 13
17.
Лекко
 13 3 3 7 13 - 21 12
18.
Специя
 14 1 7 6 11 - 20 10
19.
Тернана
 14 1 5 8 13 - 19 8
20.
ФералпиСало
 14 1 4 9 10 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 8 5 3 0 12 - 4 18
2.
Венеция
 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Читтаделла
 8 4 2 2 11 - 11 14
4.
Комо
 6 4 1 1 9 - 7 13
5.
Катанзаро
 7 4 1 2 12 - 9 13
6.
Козенца
 7 3 2 2 13 - 7 11
7.
Палермо
 7 3 1 3 9 - 7 10
8.
Модена
 7 3 1 3 6 - 8 10
9.
Сампдория
 7 3 0 4 8 - 9 9
10.
Кремонезе
 8 2 3 3 8 - 7 9
11.
Зюйдтироль
 6 2 2 2 10 - 8 8
12.
Реджана
 7 1 5 1 7 - 8 8
13.
Бари
 7 1 5 1 6 - 8 8
14.
Асколи
 6 2 1 3 7 - 6 7
15.
Пиза
 7 1 3 3 8 - 10 6
16.
Брешия
 7 1 3 3 4 - 8 6
17.
Тернана
 8 1 3 4 6 - 7 6
18.
Лекко
 6 1 1 4 7 - 12 4
19.
Специя
 6 0 4 2 3 - 5 4
20.
ФералпиСало
 6 0 2 4 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Палермо
 7 4 2 1 10 - 4 14
3.
Венеция
 7 4 2 1 9 - 3 14
4.
Модена
 7 3 4 0 8 - 5 13
5.
Парма
 6 4 0 2 16 - 9 12
6.
Комо
 7 3 2 2 8 - 7 11
7.
Катанзаро
 7 3 2 2 10 - 9 11
8.
Пиза
 7 3 2 2 6 - 5 11
9.
Бари
 7 2 4 1 9 - 8 10
10.
Сампдория
 7 2 3 2 8 - 8 9
11.
Брешия
 6 2 2 2 6 - 5 8
12.
Читтаделла
 6 2 2 2 6 - 7 8
13.
Зюйдтироль
 7 2 2 3 8 - 9 8
14.
Реджана
 7 2 2 3 7 - 9 8
15.
Козенца
 7 2 2 3 4 - 7 8
16.
Лекко
 7 2 2 3 6 - 9 8
17.
Асколи
 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Специя
 8 1 3 4 8 - 15 6
19.
ФералпиСало
 8 1 2 5 5 - 16 5
20.
Тернана
 6 0 2 4 7 - 12 2
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 8 (2)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
ФералпиСало Davide Balestrero 7
Специя Николау Димитрис 1 5
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Козенца Д'Орацио Томмазо 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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