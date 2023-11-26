Тур: 14. Стадион: Никола Чераволо.
0'
1:0
12' ГолЙемелло Пьетро
19' Желтая карточкаПрашелик Матеуш
20' Желтая карточкаСунас Димитрис
23' Желтая карточкаБьяши Томмазо
26' Желтая карточкаМаррас Мануэль
Ход матча
12'
1:0
19'
20'
23'
26'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
18
Гион
Андреа
14
Кало
Джакомо
42
Вока
Идриз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сала АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vincenzo Vivarini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Катанзаро
Козенца
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
10 матчей
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
0.5
1.33
Среднее время на гол
180
67
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
0.8
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
112
90
Бомбардиры внутри турнира
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандепутте Яри
|5 (1)
|0.36
|Йемелло Пьетро
|3
|0.21
|Бьяши Томмазо
|3
|0.21
|Верна Лука
|2
|0.14
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.14
|Сунас Димитрис
|1
|0.07
|Помпетти Марко
|1
|0.07
|Бриньола Энрико
|1
|0.07
|Гион Андреа
|1
|0.07
|Стоппа Маттео
|0
|0
|Panos Katseris
|0
|0
|Сконьямилло Стефано
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тутино Дженнаро
|3 (1)
|0.21
|Маццокки Симоне
|3
|0.21
|Вока Идриз
|3
|0.21
|Форте Франческо
|2
|0.14
|Вентури Майкл
|2
|0.14
|Маррас Мануэль
|1
|0.07
|Канотто Луиджи
|1
|0.07
|Ариоли Алессандро
|1
|0.07
|Massimo Zilli
|1
|0.07
|Кало Джакомо
|0
|0
|Рисполи Андреа
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Baldovino Cimino
|0
|0
Карточки
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сконьямилло Стефано
|5
|0
|Бригенти Николо
|3
|0
|Миранда Кевин
|1
|1
|Шитум Марио
|2
|0
|Бьяши Томмазо
|2
|0
|Гион Андреа
|2
|0
|Davide Veroli
|2
|0
|Panos Katseris
|2
|0
|Оливери Андреа
|0
|1
|Йемелло Пьетро
|1
|0
|Сунас Димитрис
|1
|0
|Вандепутте Яри
|1
|0
|Стоппа Маттео
|1
|0
|Д'Андреа Лука
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Д'Орацио Томмазо
|6
|0
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Вентури Майкл
|4
|0
|Прашелик Матеуш
|4
|0
|Тутино Дженнаро
|3
|0
|Маррас Мануэль
|3
|0
|Кало Джакомо
|3
|0
|Вока Идриз
|3
|0
|Вивиани Маттиа
|3
|0
|Маццокки Симоне
|2
|0
|Флоренци Альдо
|2
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|2
|0
|Сгарби Филиппо
|0
|1
|Микай Алессандро
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Ариоли Алессандро
|1
|0
|Дзуккон Федерико
|1
|0
Результаты матчей
Катанзаро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Козенца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
1
Катанзаро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Козенца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
9
11
Катанзаро
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Козенца
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
11
12
Голы по времени матча
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
50%
76-90
Пропущено
11
5
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
27%
2
40%
76-90
Забито
10
13
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
0
0%
3
23%
1-15
1
10%
4
31%
16-30
6
60%
0
0%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
20%
2
15%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
4
57%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Забито
18
17
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
1
6%
4
24%
1-15
3
17%
4
24%
16-30
6
33%
1
6%
31-45
3
17%
2
12%
46-60
2
11%
2
12%
61-75
3
17%
4
24%
76-90
Пропущено
20
12
11 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
2
10%
0
0%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
3
15%
2
17%
46-60
1
5%
5
42%
61-75
5
25%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Катанзаро
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0
Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0 Катанзаро - Латина 0:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 Потенца - Катанзаро 3:2
Козенца
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Козенца - Реджана 2:0 Козенца - ФералпиСало 1:1 Специя - Козенца 0:0 Сампдория - Козенца 2:0
Козенца - Лекко 3:0 Пиза - Козенца 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Палермо - Козенца 0:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Брешия - Козенца 1:0 Козенца - Модена 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 3:0 Козенца - Сассуоло 2:5 Фрозиноне - Козенца 3:3 Губбио - Козенца 1:2 Козенца - Ареццо 1:0 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Козенца - Кальяри 0:1
Результаты матчей
Катанзаро
Козенца
Точный счет
3:0
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Катанзаро
Козенца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
43
24
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
33
34
15
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
103
67
58
310
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|28 - 13
|30
|2.
|14
|9
|3
|2
|22 - 11
|30
|3.
|1:0
|14
|8
|2
|4
|19 - 10
|26
|4.
|14
|7
|4
|3
|21 - 12
|25
|5.
|13
|7
|3
|3
|17 - 14
|24
|6.
|1:0
|14
|7
|3
|4
|21 - 18
|24
|7.
|14
|6
|5
|3
|14 - 13
|23
|8.
|14
|6
|4
|4
|17 - 18
|22
|9.
|0:1
|14
|5
|4
|5
|17 - 13
|19
|10.
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|11.
|14
|3
|9
|2
|15 - 16
|18
|12.
|14
|4
|5
|5
|14 - 15
|17
|13.
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|14.
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|15.
|13
|3
|5
|5
|10 - 13
|14
|16.
|14
|3
|4
|7
|14 - 18
|13
|17.
|13
|3
|3
|7
|13 - 21
|12
|18.
|14
|1
|7
|6
|11 - 20
|10
|19.
|0:1
|14
|1
|4
|9
|12 - 19
|7
|20.
|14
|1
|4
|9
|10 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|2.
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|3.
|8
|4
|2
|2
|11 - 11
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|5.
|1:0
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|6.
|0:1
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|7.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|9.
|7
|3
|0
|4
|8 - 9
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|8 - 7
|9
|11.
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|12.
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|13.
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|14.
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|15.
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|16.
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|17.
|0:1
|8
|1
|2
|5
|5 - 7
|5
|18.
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|19.
|6
|0
|4
|2
|3 - 5
|4
|20.
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|3.
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|4.
|7
|3
|4
|0
|8 - 5
|13
|5.
|6
|4
|0
|2
|16 - 9
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|7.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|9.
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|10.
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|11.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|13.
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|14.
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|15.
|0:1
|7
|2
|2
|3
|4 - 6
|8
|16.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|17.
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|19.
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|20.
|0:1
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|8 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|6 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|7
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|6