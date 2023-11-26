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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Катанзаро
1:0
Перерыв
Козенца
0'
1:0
12' Гол
Йемелло Пьетро
19' Желтая карточка
Прашелик Матеуш
20' Желтая карточка
Сунас Димитрис
23' Желтая карточка
Бьяши Томмазо
26' Желтая карточка
Маррас Мануэль

Ход матча

12'
Йемелло Пьетро
(Panos Katseris)
1:0
19'
 
Прашелик Матеуш
20'
Сунас Димитрис
 
23'
Бьяши Томмазо
 
26'
 
Маррас Мануэль

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Катанзаро
Ничья
Козенца
2.11
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Все Коэффициенты
1
Фулиньяти
Андреа
77
Panos
Katseris
23
Бригенти
Николо
14
Сконьямилло
Стефано
72
Davide
Veroli
24
Сунас
Димитрис
18
Гион
Андреа
21
Помпетти
Марко
27
Вандепутте
Яри
28
Бьяши
Томмазо
9
Йемелло
Пьетро
1
Микай
Алессандро
27
Pietro
Martino
23
Вентури
Майкл
13
Мерони
Андреа
11
Д'Орацио
Томмазо
14
Кало
Джакомо
26
Прашелик
Матеуш
7
Маррас
Мануэль
42
Вока
Идриз
9
Тутино
Дженнаро
10
Форте
Франческо
Катанзаро
4-4-2
Козенца
4-2-3-1

История личных встреч

Катанзаро
Козенца

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

10 матчей

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

СC
0:0
СC
2:1
ЛП
1:1
ЛП
0:3
ЛП
1:1
ЛП
1:1
ЛП
1:0
ЛП
1:0
КИЛП
1:3
ЛП
0:0

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

0.5
1.33

Среднее время на гол

180
67

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.8
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

112
90

Бомбардиры внутри турнира

Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандепутте Яри 5 (1) 0.36
Йемелло Пьетро 3 0.21
Бьяши Томмазо 3 0.21
Верна Лука 2 0.14
Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.14
Сунас Димитрис 1 0.07
Помпетти Марко 1 0.07
Бриньола Энрико 1 0.07
Гион Андреа 1 0.07
Стоппа Маттео 0 0
Panos Katseris 0 0
Сконьямилло Стефано 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тутино Дженнаро 3 (1) 0.21
Маццокки Симоне 3 0.21
Вока Идриз 3 0.21
Форте Франческо 2 0.14
Вентури Майкл 2 0.14
Маррас Мануэль 1 0.07
Канотто Луиджи 1 0.07
Ариоли Алессандро 1 0.07
Massimo Zilli 1 0.07
Кало Джакомо 0 0
Рисполи Андреа 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Baldovino Cimino 0 0

Карточки

Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сконьямилло Стефано 5 0
Бригенти Николо 3 0
Миранда Кевин 1 1
Шитум Марио 2 0
Бьяши Томмазо 2 0
Гион Андреа 2 0
Davide Veroli 2 0
Panos Katseris 2 0
Оливери Андреа 0 1
Йемелло Пьетро 1 0
Сунас Димитрис 1 0
Вандепутте Яри 1 0
Стоппа Маттео 1 0
Д'Андреа Лука 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Д'Орацио Томмазо 6 0
Канотто Луиджи 4 0
Вентури Майкл 4 0
Прашелик Матеуш 4 0
Тутино Дженнаро 3 0
Маррас Мануэль 3 0
Кало Джакомо 3 0
Вока Идриз 3 0
Вивиани Маттиа 3 0
Маццокки Симоне 2 0
Флоренци Альдо 2 0
Фонтанаросса Алессандро 2 0
Сгарби Филиппо 0 1
Микай Алессандро 1 0
Мерони Андреа 1 0
Ариоли Алессандро 1 0
Дзуккон Федерико 1 0

Результаты матчей

Катанзаро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Козенца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
1
Катанзаро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Козенца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

9
11
Катанзаро
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Козенца
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

11
12

Голы по времени матча

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
50%
76-90

Пропущено

11
5
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
27%
2
40%
76-90

Забито

10
13
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
0
0%
3
23%
1-15
1
10%
4
31%
16-30
6
60%
0
0%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
20%
2
15%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
4
57%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Забито

18
17
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
1
6%
4
24%
1-15
3
17%
4
24%
16-30
6
33%
1
6%
31-45
3
17%
2
12%
46-60
2
11%
2
12%
61-75
3
17%
4
24%
76-90

Пропущено

20
12
11 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
2
10%
0
0%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
3
15%
2
17%
46-60
1
5%
5
42%
61-75
5
25%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Катанзаро
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0
Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0 Катанзаро - Латина 0:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 Потенца - Катанзаро 3:2
Козенца
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Козенца - Реджана 2:0 Козенца - ФералпиСало 1:1 Специя - Козенца 0:0 Сампдория - Козенца 2:0
Козенца - Лекко 3:0 Пиза - Козенца 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Палермо - Козенца 0:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Брешия - Козенца 1:0 Козенца - Модена 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 3:0 Козенца - Сассуоло 2:5 Фрозиноне - Козенца 3:3 Губбио - Козенца 1:2 Козенца - Ареццо 1:0 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Козенца - Кальяри 0:1

Результаты матчей

Катанзаро
Козенца

Точный счет

3:0
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Катанзаро
Козенца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
4
3
2
4
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
3
3
4
1.5
1
5
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
6
7
1.5
5
8
3
10
2.5
2
11
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 14 9 3 2 28 - 13 30
2.
Венеция
 14 9 3 2 22 - 11 30
3.
Палермо
 1:0 14 8 2 4 19 - 10 26
4.
Кремонезе
 14 7 4 3 21 - 12 25
5.
Комо
 13 7 3 3 17 - 14 24
6.
Катанзаро
 1:0 14 7 3 4 21 - 18 24
7.
Модена
 14 6 5 3 14 - 13 23
8.
Читтаделла
 14 6 4 4 17 - 18 22
9.
Козенца
 0:1 14 5 4 5 17 - 13 19
10.
Сампдория
 14 5 3 6 16 - 17 18
11.
Бари
 14 3 9 2 15 - 16 18
12.
Пиза
 14 4 5 5 14 - 15 17
13.
Зюйдтироль
 13 4 4 5 18 - 17 16
14.
Реджана
 14 3 7 4 14 - 17 16
15.
Брешия
 13 3 5 5 10 - 13 14
16.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 18 13
17.
Лекко
 13 3 3 7 13 - 21 12
18.
Специя
 14 1 7 6 11 - 20 10
19.
Тернана
 0:1 14 1 4 9 12 - 19 7
20.
ФералпиСало
 14 1 4 9 10 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 8 5 3 0 12 - 4 18
2.
Венеция
 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Читтаделла
 8 4 2 2 11 - 11 14
4.
Комо
 6 4 1 1 9 - 7 13
5.
Катанзаро
 1:0 7 4 1 2 11 - 9 13
6.
Козенца
 0:1 7 3 2 2 13 - 7 11
7.
Палермо
 1:0 7 3 1 3 9 - 7 10
8.
Модена
 7 3 1 3 6 - 8 10
9.
Сампдория
 7 3 0 4 8 - 9 9
10.
Кремонезе
 8 2 3 3 8 - 7 9
11.
Зюйдтироль
 6 2 2 2 10 - 8 8
12.
Реджана
 7 1 5 1 7 - 8 8
13.
Бари
 7 1 5 1 6 - 8 8
14.
Асколи
 6 2 1 3 7 - 6 7
15.
Пиза
 7 1 3 3 8 - 10 6
16.
Брешия
 7 1 3 3 4 - 8 6
17.
Тернана
 0:1 8 1 2 5 5 - 7 5
18.
Лекко
 6 1 1 4 7 - 12 4
19.
Специя
 6 0 4 2 3 - 5 4
20.
ФералпиСало
 6 0 2 4 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Палермо
 1:0 7 5 1 1 10 - 3 16
3.
Венеция
 7 4 2 1 9 - 3 14
4.
Модена
 7 3 4 0 8 - 5 13
5.
Парма
 6 4 0 2 16 - 9 12
6.
Комо
 7 3 2 2 8 - 7 11
7.
Катанзаро
 1:0 7 3 2 2 10 - 9 11
8.
Пиза
 7 3 2 2 6 - 5 11
9.
Бари
 7 2 4 1 9 - 8 10
10.
Сампдория
 7 2 3 2 8 - 8 9
11.
Брешия
 6 2 2 2 6 - 5 8
12.
Читтаделла
 6 2 2 2 6 - 7 8
13.
Зюйдтироль
 7 2 2 3 8 - 9 8
14.
Реджана
 7 2 2 3 7 - 9 8
15.
Козенца
 0:1 7 2 2 3 4 - 6 8
16.
Лекко
 7 2 2 3 6 - 9 8
17.
Асколи
 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Специя
 8 1 3 4 8 - 15 6
19.
ФералпиСало
 8 1 2 5 5 - 16 5
20.
Тернана
 0:1 6 0 2 4 7 - 12 2
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 8 (2)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
ФералпиСало Davide Balestrero 7
Специя Николау Димитрис 1 5
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Козенца Д'Орацио Томмазо 6
Весь список
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Ничья
Козенца
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