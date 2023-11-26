Тур: 16. Стадион: Городской стадион Познань. Главный судья: Сильвестшак Дамиан
0:1
Второй тайм: 62'
0'
0:0
6' Не забитый пенальтиСанчез Джорди
15' Желтая карточкаСильва Луис
0:1
16' ГолАльварес Франциско
52' Желтая карточкаDominik Kun
Ход матча
6'
0:0
15'
16'
52'
23
Блажич
Миха
22
Dominik
Kun
92
Нунеш
Фабиу
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Блажич МихаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Нунеш ФабиуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
99 Рондич ИмадНападающий
-
-
-
-
88 Ignacy Dawid
-
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
История личных встреч
Лех
Видзев Лодзь
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.6
1.17
Среднее время на гол
56
77
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
0.83
0.2
Среднее время на гол
108
450
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.18
0.73
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
76
123
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вельде Кристоффер
|6 (1)
|0.38
|Исхак Микаэль
|6
|0.38
|Мархвиньски Филип
|5
|0.31
|Ба-Луа Адриэль
|4
|0.25
|Карлстрём Йеспер
|1
|0.06
|Блажич Миха
|1
|0.06
|Червински Алан
|1
|0.06
|Милич Антонио
|1
|0.06
|Дагерстол Филип
|1
|0.06
|Шимчак Филип
|1
|0.06
|Гургул Михал
|1
|0.06
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Хотич Дино
|0
|0
|Квеквескири Ника
|0
|0
|Муравски Радослав
|0
|0
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Соуза Афонсу
|0
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчез Джорди
|4
|0.25
|Павловски Бартоломей
|3 (1)
|0.19
|Альварес Франциско
|2
|0.13
|Цыганик Андрей
|2
|0.13
|Рондич Имад
|2
|0.13
|Нунеш Фабиу
|1
|0.06
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0.06
|Жиро Матеуш
|1
|0.06
|Ernest Terpilowski
|1
|0.06
|Милош Мато
|0
|0
|Ганоушек Марек
|0
|0
|Керк Себастьян
|0
|0
|Dominik Kun
|0
|0
|Равас Генрих
|0
|0
|Шеху Юлиан
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравски Радослав
|5
|1
|Карлстрём Йеспер
|4
|0
|Исхак Микаэль
|3
|0
|Вельде Кристоффер
|3
|0
|Андерссон Элиас
|2
|0
|Червински Алан
|2
|0
|Шимчак Филип
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Дуглас Барри
|1
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Милич Антонио
|1
|0
|Дагерстол Филип
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Мархвиньски Филип
|1
|0
|Соуза Афонсу
|1
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Луис
|3
|2
|Ганоушек Марек
|4
|0
|Милош Мато
|4
|0
|Нунеш Фабиу
|4
|0
|Цыганик Андрей
|4
|0
|Санчез Джорди
|4
|0
|Шеху Юлиан
|4
|0
|Жиро Матеуш
|2
|0
|Шота Серафин
|2
|0
|Альварес Франциско
|2
|0
|Dominik Kun
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
|Filip Przybulek
|1
|0
Результаты матчей
Лех
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Видзев Лодзь
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
8
Лех
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Видзев Лодзь
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
6
8
Лех
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (11)
7% (1)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Видзев Лодзь
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
10
16
Голы по времени матча
Забито
21
8
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
3
14%
2
25%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
7
33%
3
38%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
19%
3
38%
76-90
Пропущено
8
15
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
25%
2
13%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
2
25%
4
27%
61-75
1
13%
3
20%
76-90
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
3
43%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Пропущено
11
7
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
3
27%
2
29%
76-90
Забито
28
16
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
3
11%
2
13%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
8
29%
6
38%
31-45
6
21%
2
13%
46-60
2
7%
1
6%
61-75
6
21%
5
31%
76-90
Пропущено
19
22
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
2
11%
4
18%
1-15
2
11%
4
18%
16-30
6
32%
1
5%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
3
16%
5
23%
61-75
4
21%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Легия - Лех 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0 Завиша - Лех 0:4 Краковия - Лех 1:1
Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Лех - Пуща Неполомице 4:1 Погонь Щецин - Лех 5:0 Лех - Ракув 4:1 Лех - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Лех 0:2 Лех - Гурник Забже 1:1 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Кауно Жальгирис - Лех 1:2 Лех - Радомяк Радом 2:0 Лех - Кауно Жальгирис 3:1 Пяст - Лех 1:2
Видзев Лодзь
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 КС Висла Пулавы - Видзев Лодзь 1:4 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1
Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Конкордия Эльблонг - Видзев Лодзь 0:4 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 1:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 1:0 Видзев Лодзь - Р. Жешув 0:0
Результаты матчей
Лех
Видзев Лодзь
Точный счет
2:0
2 раза 25%
4:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
4 раза 50%
2:1
2 раза 25%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
7 раз 88%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
9 раз 60%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Лех
Видзев Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
34
44
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
132
96
411
411
114
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|27 - 13
|33
|2.
|16
|9
|4
|3
|36 - 21
|31
|3.
|0:1
|16
|8
|5
|3
|28 - 20
|29
|4.
|15
|8
|4
|3
|31 - 17
|28
|5.
|16
|8
|2
|6
|29 - 18
|26
|6.
|15
|7
|4
|4
|23 - 20
|25
|7.
|16
|7
|3
|6
|19 - 24
|24
|8.
|1:0
|16
|6
|4
|6
|19 - 20
|22
|9.
|16
|6
|3
|7
|23 - 24
|21
|10.
|15
|5
|4
|6
|18 - 19
|19
|11.
|16
|5
|4
|7
|17 - 20
|19
|12.
|16
|4
|6
|6
|16 - 18
|18
|13.
|16
|2
|12
|2
|14 - 14
|18
|14.
|15
|3
|8
|4
|19 - 19
|17
|15.
|15
|3
|7
|5
|14 - 20
|16
|16.
|16
|4
|4
|8
|20 - 31
|16
|17.
|16
|1
|7
|8
|15 - 27
|10
|18.
|16
|2
|2
|12
|11 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|22 - 5
|22
|2.
|9
|6
|3
|0
|20 - 4
|21
|3.
|0:1
|9
|6
|2
|1
|21 - 9
|20
|4.
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|5.
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|6.
|1:0
|7
|5
|0
|2
|9 - 6
|15
|7.
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|8.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|9.
|9
|4
|1
|4
|18 - 15
|13
|10.
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|11.
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|12.
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|13.
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|14.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|15.
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|16.
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|17.
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|18.
|8
|1
|3
|4
|5 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|2.
|7
|4
|1
|2
|11 - 3
|13
|3.
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|4.
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|5.
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|6.
|0:1
|7
|2
|3
|2
|7 - 11
|9
|7.
|8
|3
|0
|5
|9 - 17
|9
|8.
|8
|2
|3
|3
|14 - 16
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|10.
|9
|2
|2
|5
|12 - 14
|8
|11.
|9
|0
|8
|1
|7 - 8
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|13.
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|14.
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|15.
|1:0
|9
|1
|4
|4
|10 - 14
|7
|16.
|8
|1
|1
|6
|10 - 20
|4
|17.
|8
|0
|3
|5
|6 - 14
|3
|18.
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|12 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (2)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|7 (1)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 7
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|7
|Сталь Мелец
|Эхманн Марко
|7