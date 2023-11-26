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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Сильвестшак Дамиан
Лех
1:3
Конец матча
Видзев Лодзь
0'
0:0
6' Не забитый пенальти
Санчез Джорди
15' Желтая карточка
Сильва Луис
0:1
16' Гол
Альварес Франциско
51' Желтая карточка
Dominik Kun
79' Желтая карточка
Милич Антонио
82' Желтая карточка
Павловски Бартоломей
1:1
88' Гол
Карлстрём Йеспер
90' Желтая карточка
Муравски Радослав
1:2
90' Гол
Antoni Klimek
1:3
90' Гол
Павловски Бартоломей
90'+9
41
Мрожек
Бартош
23
Блажич
Миха
16
Милич
Антонио
5
Андерссон
Элиас
2
Перейра
Жоэл
III
6
Карлстрём
Йеспер
22
Муравски
Радослав
50
Ба-Луа
Адриэль
10
Мархвиньски
Филип
9
Исхак
Микаэль
11
Вельде
Кристоффер
1
Равас
Генрих
95
Стемпиньски
Мариуш
4
Жиро
Матеуш
15
Фернандес
Хуан
III
2
Сильва
Луис
22
Dominik
Kun
25
Ганоушек
Марек
10
Альварес
Франциско
92
Нунеш
Фабиу
9
Санчез
Джорди
47
Antoni
Klimek
Лех
3-4-3
Видзев Лодзь
4-3-3

История личных встреч

Лех
Видзев Лодзь

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

Э
1:2
Э
2:0
Э
2:2
Э
1:0
Э
4:0
Э
0:1
Э
0:0
Э
0:1
Э
1:0
Э
1:1
OE
1:1

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.6
1.17

Среднее время на гол

56
77

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

0.83
0.2

Среднее время на гол

108
450

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.18
0.73

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

76
123

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вельде Кристоффер 6 (1) 0.38
Исхак Микаэль 6 0.38
Мархвиньски Филип 5 0.31
Ба-Луа Адриэль 4 0.25
Карлстрём Йеспер 2 0.13
Шимчак Филип 1 0.06
Блажич Миха 1 0.06
Червински Алан 1 0.06
Милич Антонио 1 0.06
Дагерстол Филип 1 0.06
Гургул Михал 1 0.06
Перейра Жоэл III 0 0
Хотич Дино 0 0
Квеквескири Ника 0 0
Муравски Радослав 0 0
Андерссон Элиас 0 0
Соуза Афонсу 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 4 (1) 0.25
Санчез Джорди 4 0.25
Рондич Имад 2 0.13
Альварес Франциско 2 0.13
Цыганик Андрей 2 0.13
Нунеш Фабиу 1 0.06
Стемпиньски Мариуш 1 0.06
Жиро Матеуш 1 0.06
Ernest Terpilowski 1 0.06
Antoni Klimek 1 0.06
Милош Мато 0 0
Ганоушек Марек 0 0
Керк Себастьян 0 0
Dominik Kun 0 0
Равас Генрих 0 0
Шеху Юлиан 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 6 1
Карлстрём Йеспер 4 0
Исхак Микаэль 3 0
Вельде Кристоффер 3 0
Андерссон Элиас 2 0
Червински Алан 2 0
Милич Антонио 2 0
Шимчак Филип 2 0
Собех Артур 1 0
Дуглас Барри 1 0
Беднарек Филип 1 0
Дагерстол Филип 1 0
Ба-Луа Адриэль 1 0
Мархвиньски Филип 1 0
Соуза Афонсу 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Луис 3 2
Ганоушек Марек 4 0
Милош Мато 4 0
Нунеш Фабиу 4 0
Цыганик Андрей 4 0
Санчез Джорди 4 0
Шеху Юлиан 4 0
Dominik Kun 2 0
Жиро Матеуш 2 0
Шота Серафин 2 0
Альварес Франциско 2 0
Павловски Бартоломей 1 0
Ernest Terpilowski 1 0
Filip Przybulek 1 0

Результаты матчей

Лех
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
78% (7)
0% (0)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Видзев Лодзь
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

5
8
Лех
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Видзев Лодзь
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

6
8
Лех
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
69% (11)
6% (1)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Видзев Лодзь
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

11
16

Голы по времени матча

Забито

22
11
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
3
14%
2
18%
1-15
2
9%
1
9%
16-30
7
32%
3
27%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
5
23%
5
45%
76-90

Пропущено

11
16
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
18%
2
13%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
1
9%
1
6%
31-45
1
9%
3
19%
46-60
2
18%
4
25%
61-75
3
27%
4
25%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
3
43%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Пропущено

11
7
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
3
27%
2
29%
76-90

Забито

29
19
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
3
10%
2
11%
1-15
3
10%
1
5%
16-30
8
28%
6
32%
31-45
6
21%
2
11%
46-60
2
7%
1
5%
61-75
7
24%
7
37%
76-90

Пропущено

22
23
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
2
9%
4
17%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
6
27%
1
4%
31-45
2
9%
3
13%
46-60
3
14%
5
22%
61-75
6
27%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Легия - Лех 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0 Завиша - Лех 0:4 Краковия - Лех 1:1
Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Лех - Пуща Неполомице 4:1 Погонь Щецин - Лех 5:0 Лех - Ракув 4:1 Лех - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Лех 0:2 Лех - Гурник Забже 1:1 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Кауно Жальгирис - Лех 1:2 Лех - Радомяк Радом 2:0 Лех - Кауно Жальгирис 3:1 Пяст - Лех 1:2
Видзев Лодзь
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 КС Висла Пулавы - Видзев Лодзь 1:4 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1
Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Конкордия Эльблонг - Видзев Лодзь 0:4 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 1:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 1:0 Видзев Лодзь - Р. Жешув 0:0

Результаты матчей

Лех
Видзев Лодзь

Точный счет

4:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
4 раза 44%
2:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
7 раз 78%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
9 раз 56%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Лех
Видзев Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
1.5
Больше Меньше
3
4
4
5
2.5
1
6
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
14
2
9
7
1.5
5
11
4
12
2.5
2
14
2
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 15 10 3 2 27 - 13 33
2.
Ягеллония Белосток
 16 9 4 3 36 - 21 31
3.
Лех
 16 8 5 3 29 - 22 29
4.
Ракув
 15 8 4 3 31 - 17 28
5.
Погонь Щецин
 16 8 2 6 29 - 18 26
6.
Легия
 15 7 4 4 23 - 20 25
7.
Заглембе Любин
 16 7 3 6 19 - 24 24
8.
Видзев Лодзь
 16 6 4 6 21 - 21 22
9.
Сталь Мелец
 16 6 3 7 23 - 24 21
10.
Радомяк Радом
 15 5 4 6 18 - 19 19
11.
Гурник Забже
 16 5 4 7 17 - 20 19
12.
Варта Познань
 16 4 6 6 16 - 18 18
13.
Пяст
 16 2 12 2 14 - 14 18
14.
Корона Кельце
 15 3 8 4 19 - 19 17
15.
Краковия
 15 3 7 5 14 - 20 16
16.
Пуща Неполомице
 16 4 4 8 20 - 31 16
17.
Рух Хожув
 16 1 7 8 15 - 27 10
18.
ЛКС Лодзь
 16 2 2 12 11 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 8 7 1 0 22 - 5 22
2.
Ракув
 9 6 3 0 20 - 4 21
3.
Лех
 9 6 2 1 22 - 11 20
4.
Легия
 9 5 2 2 16 - 9 17
5.
Шленск Вроцлав
 7 5 1 1 14 - 6 16
6.
Видзев Лодзь
 7 5 0 2 9 - 6 15
7.
Заглембе Любин
 8 4 3 1 10 - 7 15
8.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 15 - 10 14
9.
Погонь Щецин
 9 4 1 4 18 - 15 13
10.
Пуща Неполомице
 8 3 3 2 10 - 11 12
11.
Гурник Забже
 7 3 2 2 5 - 6 11
12.
Корона Кельце
 7 2 4 1 12 - 9 10
13.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
14.
Радомяк Радом
 7 2 3 2 9 - 7 9
15.
ЛКС Лодзь
 8 2 2 4 8 - 17 8
16.
Рух Хожув
 8 1 4 3 9 - 13 7
17.
Краковия
 7 1 3 3 7 - 13 6
18.
Варта Познань
 8 1 3 4 5 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 8 5 2 1 13 - 7 17
2.
Погонь Щецин
 7 4 1 2 11 - 3 13
3.
Варта Познань
 8 3 3 2 11 - 9 12
4.
Радомяк Радом
 8 3 1 4 9 - 12 10
5.
Краковия
 8 2 4 2 7 - 7 10
6.
Лех
 7 2 3 2 7 - 11 9
7.
Заглембе Любин
 8 3 0 5 9 - 17 9
8.
Ягеллония Белосток
 8 2 3 3 14 - 16 9
9.
Легия
 6 2 2 2 7 - 11 8
10.
Гурник Забже
 9 2 2 5 12 - 14 8
11.
Пяст
 9 0 8 1 7 - 8 8
12.
Ракув
 6 2 1 3 11 - 13 7
13.
Сталь Мелец
 8 2 1 5 8 - 14 7
14.
Корона Кельце
 8 1 4 3 7 - 10 7
15.
Видзев Лодзь
 9 1 4 4 12 - 15 7
16.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
17.
Рух Хожув
 8 0 3 5 6 - 14 3
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 12 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 8 (5)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (2)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 7
Лех Муравски Радослав 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Рух Хожув Садлок Мацей 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Antoni Klimek сделал результативную передачу.
  • 96'
    Г О О О О Л - Павловски Бартоломей бьет в цель!
  • 93'
    Рондич Имад сделал результативную передачу.
  • 93'
    Г О О О О Л - Antoni Klimek бьет в цель!
  • 90'
    Муравски Радослав получил желтую карточку от судьи
  • 88'
    Филип Шимчак сделал результативную передачу.
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 16'
      Dominik Kun сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Альварес Франциско бьет в цель!
    • 15'
      Сильва Луис получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Санчез Джорди пробил пенальти, но не смог забить!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лех 1:3 Видзев Лодзь онлайн

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