Тур: 16. Стадион: Городской стадион Познань. Главный судья: Сильвестшак Дамиан
1:3
Конец матча
0'
0:0
6' Не забитый пенальтиСанчез Джорди
15' Желтая карточкаСильва Луис
0:1
16' ГолАльварес Франциско
51' Желтая карточкаDominik Kun
79' Желтая карточкаМилич Антонио
82' Желтая карточкаПавловски Бартоломей
1:1
88' ГолКарлстрём Йеспер
90' Желтая карточкаМуравски Радослав
1:2
90' ГолAntoni Klimek
1:3
90' ГолПавловски Бартоломей
90'+9
Ход матча
6'
0:0
15'
16'
51'
79'
88'
1:1
90'
1:2
90'
23
Блажич
Миха
22
Dominik
Kun
92
Нунеш
Фабиу
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Блажич МихаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Нунеш ФабиуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
99 Рондич ИмадНападающий
-
-
-
-
88 Ignacy Dawid
-
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
История личных встреч
Лех
Видзев Лодзь
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.6
1.17
Среднее время на гол
56
77
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
0.83
0.2
Среднее время на гол
108
450
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.18
0.73
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
76
123
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вельде Кристоффер
|6 (1)
|0.38
|Исхак Микаэль
|6
|0.38
|Мархвиньски Филип
|5
|0.31
|Ба-Луа Адриэль
|4
|0.25
|Карлстрём Йеспер
|2
|0.13
|Шимчак Филип
|1
|0.06
|Блажич Миха
|1
|0.06
|Червински Алан
|1
|0.06
|Милич Антонио
|1
|0.06
|Дагерстол Филип
|1
|0.06
|Гургул Михал
|1
|0.06
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Хотич Дино
|0
|0
|Квеквескири Ника
|0
|0
|Муравски Радослав
|0
|0
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Соуза Афонсу
|0
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|4 (1)
|0.25
|Санчез Джорди
|4
|0.25
|Рондич Имад
|2
|0.13
|Альварес Франциско
|2
|0.13
|Цыганик Андрей
|2
|0.13
|Нунеш Фабиу
|1
|0.06
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0.06
|Жиро Матеуш
|1
|0.06
|Ernest Terpilowski
|1
|0.06
|Antoni Klimek
|1
|0.06
|Милош Мато
|0
|0
|Ганоушек Марек
|0
|0
|Керк Себастьян
|0
|0
|Dominik Kun
|0
|0
|Равас Генрих
|0
|0
|Шеху Юлиан
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравски Радослав
|6
|1
|Карлстрём Йеспер
|4
|0
|Исхак Микаэль
|3
|0
|Вельде Кристоффер
|3
|0
|Андерссон Элиас
|2
|0
|Червински Алан
|2
|0
|Милич Антонио
|2
|0
|Шимчак Филип
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Дуглас Барри
|1
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Дагерстол Филип
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Мархвиньски Филип
|1
|0
|Соуза Афонсу
|1
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Луис
|3
|2
|Ганоушек Марек
|4
|0
|Милош Мато
|4
|0
|Нунеш Фабиу
|4
|0
|Цыганик Андрей
|4
|0
|Санчез Джорди
|4
|0
|Шеху Юлиан
|4
|0
|Dominik Kun
|2
|0
|Жиро Матеуш
|2
|0
|Шота Серафин
|2
|0
|Альварес Франциско
|2
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
|Filip Przybulek
|1
|0
Результаты матчей
Лех
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
78% (7)
0% (0)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Видзев Лодзь
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
5
8
Лех
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Видзев Лодзь
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
6
8
Лех
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
69% (11)
6% (1)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Видзев Лодзь
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
11
16
Голы по времени матча
Забито
22
11
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
3
14%
2
18%
1-15
2
9%
1
9%
16-30
7
32%
3
27%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
5
23%
5
45%
76-90
Пропущено
11
16
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
18%
2
13%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
1
9%
1
6%
31-45
1
9%
3
19%
46-60
2
18%
4
25%
61-75
3
27%
4
25%
76-90
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
3
43%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Пропущено
11
7
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
3
27%
2
29%
76-90
Забито
29
19
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
3
10%
2
11%
1-15
3
10%
1
5%
16-30
8
28%
6
32%
31-45
6
21%
2
11%
46-60
2
7%
1
5%
61-75
7
24%
7
37%
76-90
Пропущено
22
23
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
2
9%
4
17%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
6
27%
1
4%
31-45
2
9%
3
13%
46-60
3
14%
5
22%
61-75
6
27%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Легия - Лех 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0 Завиша - Лех 0:4 Краковия - Лех 1:1
Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Лех - Пуща Неполомице 4:1 Погонь Щецин - Лех 5:0 Лех - Ракув 4:1 Лех - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Лех 0:2 Лех - Гурник Забже 1:1 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Кауно Жальгирис - Лех 1:2 Лех - Радомяк Радом 2:0 Лех - Кауно Жальгирис 3:1 Пяст - Лех 1:2
Видзев Лодзь
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 КС Висла Пулавы - Видзев Лодзь 1:4 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1
Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Конкордия Эльблонг - Видзев Лодзь 0:4 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 1:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 1:0 Видзев Лодзь - Р. Жешув 0:0
Результаты матчей
Лех
Видзев Лодзь
Точный счет
4:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
4 раза 44%
2:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
7 раз 78%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
9 раз 56%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Лех
Видзев Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
34
45
16
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
142
97
511
412
214
214
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|12 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (2)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|7 (1)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 7
|Лех
|Муравски Радослав
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|7