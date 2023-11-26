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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Айтекин Дениз
Хоффенхайм
1:1
Второй тайм: 60'
Майнц
0'
25' Желтая карточка
Крамарич Андрей
25' Желтая карточка
Фернандес Эдимилсон
29' Желтая карточка
Каси Антони
30' Желтая карточка
Брукс Джон
32' Желтая карточка
Кабак Озан
0:1
39' Гол
Рихтер Марко
44' Желтая карточка
Прёмель Гриша
1:1
49' Гол
Сков Роберт

Ход матча

25'
Крамарич Андрей
 
25'
 
Фернандес Эдимилсон
29'
 
Каси Антони
30'
Брукс Джон
 
32'
Кабак Озан
 
39'
0:1
Рихтер Марко
(Фернандес Эдимилсон)
44'
Прёмель Гриша
 
46'
Акпогума Кевин
Кабак Озан
 
46'
Гриллич Флориан
Прёмель Гриша
 
46'
Кадержабек Павел
Бюльтер Мариус
 
49'
Сков Роберт
(Кадержабек Павел)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 316 Количество передач 183
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 118
Хоффенхайм 88.1% (104)
X 7.6% (9)
Майнц 4.2% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бауманн
Оливер
5
Кабак
Озан
23
Брукс
Джон
22
Фогт
Кевин
29
Сков
Роберт
6
Прёмель
Гриша
16
Стах
Антон
27
Крамарич
Андрей
21
Бюльтер
Мариус
10
Вегхорст
Ваут
14
Бейер
Максимилиан
27
Центнер
Робин
30
Видмер
Сильван
20
Фернандес
Эдимилсон
19
Каси
Антони
2
Мвене
Филлипп
14
Краусс
Том
8
Баррейро
Леандро
4
Баркок
Аймен
7
Чхэ-Сон
Ли
II
10
Рихтер
Марко
17
Ажорк
Людовик
Хоффенхайм
3-5-2
Майнц
4-2-3-1

История личных встреч

Хоффенхайм
Майнц

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.7%
85.7%
5 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
12 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 10 побед

32 матча

31.3%
28.1%
40.6%
10 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

15.6%
56.3%
28.1%
5 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
31.3%
31.2%
12 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

Б
1:0
ТМК
2:2
Б
4:1
Б
2:0
Б
0:2
Б
1:2
Б
1:1
ТМК
2:1
ТМС
2:1
Б
0:1
Б
1:5
Б
4:2
Б
1:1
Б
4:2
Б
2:3
Б
4:0
Б
4:4
Б
3:2
Б
3:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
2:4
Б
2:2
Б
0:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
0:4
Б
1:2
Б
4:2
Б
0:1
Б
2:1
Б2
1:1

Голы

Всего голов

30
22

Голов в среднем за матч

1.76
1.47

Среднее время на гол

51
61

Всего голов

29
27

Голов в среднем за матч

1.93
1.59

Среднее время на гол

46
56

Всего голов

59
49

Голов в среднем за матч

1.84
1.53

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

48
58

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бейер Максимилиан 6 0.5
Крамарич Андрей 4 (3) 0.33
Сков Роберт 3 0.25
Вегхорст Ваут 3 (1) 0.25
Прёмель Гриша 2 0.17
Бюльтер Мариус 1 0.08
Кадержабек Павел 1 0.08
Гриллич Флориан 1 0.08
Брукс Джон 1 0.08
Кабак Озан 1 0.08
Стах Антон 1 0.08
Бауманн Оливер 0 0
Бишоф Том 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхэ-Сон Ли II 2 0.17
Каси Антони 2 0.17
Баррейро Леандро 2 0.17
Груда Брайан 1 0.08
Ажорк Людовик 1 0.08
Рихтер Марко 1 0.08
Баркок Аймен 1 0.08
Краусс Том 1 0.08
Онисиво Карим 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Да Коста Данни 0 0
Эль-Гази Анвар 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прёмель Гриша 5 0
Акпогума Кевин 4 0
Брукс Джон 3 0
Вегхорст Ваут 3 0
Гриллич Флориан 3 0
Кабак Озан 3 0
Фогт Кевин 2 0
Крамарич Андрей 2 0
Кадержабек Павел 2 0
Бауманн Оливер 1 0
Бебу Ила 1 0
Сков Роберт 1 0
Бюльтер Мариус 1 0
Салаи Аттила 1 0
Стах Антон 1 0
Беккер Финн 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 5 0
Ван дер Берг Сепп 5 0
Фернандес Эдимилсон 3 0
Чхэ-Сон Ли II 3 0
Каси Антони 3 0
Баррейро Леандро 3 0
Свенссон Бо 2 0
Бель Штефан 2 0
Центнер Робин 2 0
Груда Брайан 2 0
Да Коста Данни 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Рихтер Марко 1 0
Баркок Аймен 1 0

Результаты матчей

Хоффенхайм
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Майнц
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
5
Хоффенхайм
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Майнц
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

15
3
Хоффенхайм
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
9% (1)
82% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Майнц
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

21
8

Голы по времени матча

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

11
15
9 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
18%
4
27%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
5
45%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
1
9%
5
33%
76-90

Забито

15
6
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
3
20%
0
0%
1-15
5
33%
2
33%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
4
27%
2
33%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
3
38%
1
11%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Забито

24
11
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
4
17%
1
9%
1-15
6
25%
3
27%
16-30
3
13%
1
9%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
2
8%
3
27%
61-75
4
17%
3
27%
76-90

Пропущено

19
24
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
11%
5
21%
1-15
4
21%
3
13%
16-30
5
26%
1
4%
31-45
2
11%
5
21%
46-60
4
21%
2
8%
61-75
2
11%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3
Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Любек - Хоффенхайм 1:4 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:3
Майнц
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Дармштадт - Майнц 0:0 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Герта - Майнц 3:0 Бохум - Майнц 2:2
Майнц - Бавария 1:3 Боруссия М - Майнц 2:2 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 2:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Майнц - Дуйсбург 2:0 Вердер - Майнц 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Майнц 4:1 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Майнц - Бёрнли 1:0 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Кобленц - Майнц 1:6 Боруссия Д - Майнц 2:2 Майнц - Штутгарт 1:4 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0

Результаты матчей

Хоффенхайм
Майнц

Точный счет

1:3
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:3
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:3
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

2:3
4 раза 36%
1:3
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

3
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Хоффенхайм
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
2
4
4
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
1.5
Больше Меньше
3
8
5
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 11 1 0 37 - 10 34
2.
Бавария
 Заявка 12 10 2 0 43 - 9 32
3.
Штутгарт
 Заявка 12 9 0 3 31 - 15 27
4.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 3 2 25 - 19 24
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 7 2 3 29 - 12 23
6.
Хоффенхайм
 1:1 Заявка 12 6 2 4 24 - 21 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
8.
Вольфсбург
 Заявка 12 5 1 6 17 - 21 16
9.
Фрайбург
 Заявка 12 4 3 5 15 - 23 15
10.
Аугсбург
 Заявка 12 3 5 4 21 - 24 14
11.
Боруссия М
 Заявка 12 3 4 5 25 - 27 13
12.
Вердер
 Заявка 12 3 2 7 18 - 25 11
13.
Хайденхайм
 Заявка 12 3 2 7 17 - 26 11
14.
Бохум
 Заявка 12 1 7 4 11 - 25 10
15.
Дармштадт
 Заявка 12 2 3 7 15 - 33 9
16.
Майнц
 1:1 Заявка 12 1 5 6 12 - 25 8
17.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 1 9 12 - 27 7
18.
Кёльн
 Заявка 12 1 3 8 9 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 6 6 0 0 21 - 5 18
2.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
3.
Боруссия Д
 Заявка 7 5 1 1 13 - 10 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 4 2 0 19 - 4 14
6.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
7.
Фрайбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
8.
Хайденхайм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
9.
Вердер
 Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
11.
Аугсбург
 Заявка 6 2 3 1 13 - 12 9
12.
Боруссия М
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
13.
Дармштадт
 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
14.
Майнц
 1:1 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
15.
Бохум
 Заявка 5 0 4 1 6 - 8 4
16.
Хоффенхайм
 1:1 Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
17.
Кёльн
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2.
Байер Л
 Заявка 6 5 1 0 16 - 5 16
3.
Хоффенхайм
 1:1 Заявка 6 5 1 0 15 - 8 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 0 3 10 - 8 9
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
7.
Боруссия Д
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Боруссия М
 Заявка 6 1 3 2 16 - 18 6
9.
Бохум
 Заявка 7 1 3 3 5 - 17 6
10.
Аугсбург
 Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
11.
Фрайбург
 Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
12.
Дармштадт
 Заявка 6 1 1 4 5 - 19 4
13.
Майнц
 1:1 Заявка 7 0 4 3 7 - 15 4
14.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
15.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
16.
Кёльн
 Заявка 6 0 2 4 3 - 14 2
17.
Вердер
 Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
18.
Хайденхайм
 Заявка 6 0 1 5 6 - 16 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 15 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 9 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (2)
Бавария Сане Лерой 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Майнц Кор Доминик 5
Хоффенхайм Прёмель Гриша 5
Майнц Ван дер Берг Сепп 5
Дармштадт Кларер Кристоф 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 60'
    Рихтер Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 60'
    Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 60'
    Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 60'
    Фогт Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 60'
    Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 60'
    Майнц пытается что-то создать.
  • 59'
    Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    Прогнозы 118
    Хоффенхайм 88.1% (104)
    X 7.6% (9)
    Майнц 4.2% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хоффенхайм
    Ничья
    Майнц
    4.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:1 Майнц

    Исход игры
    Хоффенхайм
    88.1% (104)
    Ничья
    7.6% (9)
    Майнц
    4.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.45% (83)
    Меньше
    26.55% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    76.99% (87)
    Нет
    23.01% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Хоффенхайм
    50.8% (60)
    1:0 Хоффенхайм
    11% (13)
    2:0 Хоффенхайм
    9.3% (11)
    3:1 Хоффенхайм
    9.3% (11)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    1:1 Ничья
    3.4% (4)
    3:2 Хоффенхайм
    2.5% (3)
    1:2 Майнц
    1.7% (2)
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