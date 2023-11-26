Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

50' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Команда Майнц имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Хорошую попытку сделал Прёмель Гриша . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Бюльтер Мариус из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

46' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Баррейро Леандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Судья подбегает и показывает Прёмель Гриша из команды Хоффенхайм отложенную желтую карточку за фол.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Фернандес Эдимилсон не смог попасть в створ ударом издали

44' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Хорошую попытку сделал Баркок Аймен . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Команда Майнц забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

39' Г О О О О Л - Рихтер Марко забивает с правой ноги!

39' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Фернандес Эдимилсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

38' Мвене Филлипп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

38' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Рихтер Марко пробует нанести удар издали, но Оливер Бауманн держит все под контролем

35' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Кабак Озан получает желтую карточку за толчок соперника.

32' Каси Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Бейер Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Брукс Джон получил желтую карточку от судьи

30' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Каси Антони получил желтую карточку от судьи

28' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Хорошую попытку сделал Бейер Максимилиан . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

26' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Крамарич Андрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Матч возобновлен

25' Фернандес Эдимилсон грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

25' Крамарич Андрей грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

25' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

25' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удар от ворот произведет Майнц

22' Удар от ворот произведет Майнц

22' Бейер Максимилиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Краусс Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Мвене Филлипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

7' Рихтер Марко не смог попасть в створ ударом издали

7' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

5' Краусс Том оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Краусс Том оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Мвене Филлипп из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Стах Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

2' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Фогт Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Майнц начинает с центра поля