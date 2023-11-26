Тур: 12. Стадион: Презеро Арена. Главный судья: Айтекин Дениз
1:1
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаКрамарич Андрей
25' Желтая карточкаФернандес Эдимилсон
29' Желтая карточкаКаси Антони
30' Желтая карточкаБрукс Джон
32' Желтая карточкаКабак Озан
0:1
39' ГолРихтер Марко
44' Желтая карточкаПрёмель Гриша
1:1
48' ГолСков Роберт
1:1
68' Не забитый пенальтиБаркок Аймен
68' Желтая карточкаРихтер Марко
90' Желтая карточкаМвене Филлипп
90'+6
Ход матча
25'
29'
30'
32'
39'
44'
48'
1:1
63'
68'
1:1
68'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 6
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
506 Количество передач 426
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Брукс
Джон
22
Фогт
Кевин
29
Сков
Роберт
16
Стах
Антон
19
Каси
Антони
14
Краусс
Том
10
Рихтер
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Брукс ДжонЗащитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
-
29 Сков РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Стах АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
-
9 Бебу ИлаЗащитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
-
39 Бишоф ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рихтер МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
43 Груда БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Зиверт Ян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Хоффенхайм
Майнц
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.7%
85.7%
5 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
42.9%
12 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 10 побед
32 матча
31.3%
28.1%
40.6%
10 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
15.6%
56.3%
28.1%
5 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.5%
31.3%
31.2%
12 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
22
Голов в среднем за матч
1.76
1.47
Среднее время на гол
51
61
Всего голов
29
27
Голов в среднем за матч
1.93
1.59
Среднее время на гол
46
56
Всего голов
59
49
Голов в среднем за матч
1.84
1.53
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
48
58
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бейер Максимилиан
|6
|0.5
|Крамарич Андрей
|4 (3)
|0.33
|Сков Роберт
|3
|0.25
|Вегхорст Ваут
|3 (1)
|0.25
|Прёмель Гриша
|2
|0.17
|Бюльтер Мариус
|1
|0.08
|Кадержабек Павел
|1
|0.08
|Гриллич Флориан
|1
|0.08
|Брукс Джон
|1
|0.08
|Кабак Озан
|1
|0.08
|Стах Антон
|1
|0.08
|Бауманн Оливер
|0
|0
|Бишоф Том
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чхэ-Сон Ли II
|2
|0.17
|Каси Антони
|2
|0.17
|Баррейро Леандро
|2
|0.17
|Груда Брайан
|1
|0.08
|Ажорк Людовик
|1
|0.08
|Рихтер Марко
|1
|0.08
|Баркок Аймен
|1
|0.08
|Краусс Том
|1
|0.08
|Онисиво Карим
|0
|0
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Да Коста Данни
|0
|0
|Эль-Гази Анвар
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прёмель Гриша
|5
|0
|Акпогума Кевин
|4
|0
|Брукс Джон
|3
|0
|Вегхорст Ваут
|3
|0
|Гриллич Флориан
|3
|0
|Кабак Озан
|3
|0
|Фогт Кевин
|2
|0
|Крамарич Андрей
|2
|0
|Кадержабек Павел
|2
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Бебу Ила
|1
|0
|Сков Роберт
|1
|0
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Стах Антон
|1
|0
|Беккер Финн
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|5
|0
|Ван дер Берг Сепп
|5
|0
|Фернандес Эдимилсон
|3
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|3
|0
|Каси Антони
|3
|0
|Баррейро Леандро
|3
|0
|Свенссон Бо
|2
|0
|Бель Штефан
|2
|0
|Центнер Робин
|2
|0
|Рихтер Марко
|2
|0
|Груда Брайан
|2
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Ажорк Людовик
|1
|0
|Мвене Филлипп
|1
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|Баркок Аймен
|1
|0
Результаты матчей
Хоффенхайм
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Майнц
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
6
Хоффенхайм
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Майнц
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
15
3
Хоффенхайм
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
8% (1)
83% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Майнц
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
8
Упущенные победы
22
9
Голы по времени матча
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
10%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
5
50%
0
0%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
12
16
10 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
17%
4
25%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
6
50%
1
6%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
1
8%
5
31%
76-90
Забито
15
6
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
3
20%
0
0%
1-15
5
33%
2
33%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
4
27%
2
33%
76-90
Пропущено
8
9
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
3
38%
1
11%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Забито
25
12
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
4
16%
1
8%
1-15
6
24%
3
25%
16-30
3
12%
2
17%
31-45
6
24%
0
0%
46-60
2
8%
3
25%
61-75
4
16%
3
25%
76-90
Пропущено
20
25
12 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
10%
5
20%
1-15
4
20%
3
12%
16-30
6
30%
1
4%
31-45
2
10%
6
24%
46-60
4
20%
2
8%
61-75
2
10%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3
Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Любек - Хоффенхайм 1:4 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:3
Майнц
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Дармштадт - Майнц 0:0 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Герта - Майнц 3:0 Бохум - Майнц 2:2
Майнц - Бавария 1:3 Боруссия М - Майнц 2:2 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 2:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Майнц - Дуйсбург 2:0 Вердер - Майнц 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Майнц 4:1 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Майнц - Бёрнли 1:0 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Кобленц - Майнц 1:6 Боруссия Д - Майнц 2:2 Майнц - Штутгарт 1:4 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0
Результаты матчей
Хоффенхайм
Майнц
Точный счет
1:3
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:3
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:3
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
3
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
2:3
4 раза 33%
1:3
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
3
5 раз 42%
2
2 раза 17%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Хоффенхайм
Майнц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
25
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
39
57
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|37 - 10
|34
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|43 - 9
|32
|3.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|31 - 15
|27
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 19
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|29 - 12
|23
|6.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 21
|20
|7.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 13
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 21
|16
|9.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 23
|15
|10.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|21 - 24
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|25 - 27
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 25
|11
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|17 - 26
|11
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 25
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|15 - 33
|9
|16.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|12 - 25
|8
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 27
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|9 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|21 - 5
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 10
|16
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 6
|15
|5.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|19 - 4
|14
|6.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 12
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 5
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 8
|16
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|8.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|16 - 18
|6
|9.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 17
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 19
|4
|13.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 15
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
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|Бавария
|Кейн Гарри
|18 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|15 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|9 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (2)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (6)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|5
|Майнц
|Ван дер Берг Сепп
|5
|Дармштадт
|Кларер Кристоф
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:1 Майнц
Исход игры
Хоффенхайм
88.1% (104)
Ничья
7.6% (9)
Майнц
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
73.45% (83)
Меньше
26.55% (30)
Обе команды забьют
Да
76.99% (87)
Нет
23.01% (26)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
50.8% (60)