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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Эвертон
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 145
Эвертон 14.5% (21)
X 23.4% (34)
Манчестер Юнайтед 62.1% (90)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Эвертон
Ничья
Манчестер Юнайтед
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикфорд
Джордан
18
Янг
Эшли
6
Тарковски
Джеймс
32
Брэнтуэйт
Джерред
19
Миколенко
Виталий
11
Харрисон
Джек
37
Гарнер
Джеймс
27
Гуэйе
Идрисса
7
Макнил
Дуайт
16
Дукуре
Абдулай
9
Калверт-Льюин
Доминик
24
Онана
Андре
20
Далот
Диогу
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
39
Мактоминай
Скотт
37
Майну
Кобби
10
Рэшфорд
Маркус
8
Фернандеш
Бруну
17
Гарначо
Алехандро
9
Марсьяль
Антони
Эвертон
4-4-1-1
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Эвертон
Манчестер Юнайтед

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
58.3%
10 побед 7 ничьих 0 побед

25 матчей

24%
76%
0 побед 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

32%
68%
0 побед 8 ничьих 17 побед

Второй тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 14 побед

37 матчей

21.6%
27%
51.4%
8 побед 10 ничьих 19 побед

Первый тайм

16.2%
37.8%
46%
6 побед 14 ничьих 17 побед

Второй тайм

27%
35.1%
37.9%
10 побед 13 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
2:0
К
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ТМК
4:0
ПЛ
3:3
КЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМК
0:0
К
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:4
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
К
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.35
0.8

Среднее время на гол

66
112

Всего голов

37
22

Голов в среднем за матч

1.85
1.29

Среднее время на гол

48
69

Всего голов

60
38

Голов в среднем за матч

1.62
1.03

Тотал матчей

2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
17
Больше 46%
Меньше 54%
20
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

55
87

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукуре Абдулай 4 0.33
Калверт-Льюин Доминик 3 0.25
Миколенко Виталий 2 0.17
Харрисон Джек 1 0.08
Тарковски Джеймс 1 0.08
Гарнер Джеймс 1 0.08
Гуэйе Идрисса 1 0.08
Данджума Арно 1 0.08
Паттерсон Нэйтан 0 0
Макнил Дуайт 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 3 (1) 0.25
Мактоминай Скотт 3 0.25
Эриксен Кристиан 1 0.08
Линделоф Виктор 1 0.08
Рэшфорд Маркус 1 0.08
Каземиро Карлос 1 0.08
Варан Рафаэль 1 0.08
Далот Диогу 1 0.08
Межбри Ханнибал 1 0.08
Эванс Джонни 0 0
Магуайр Гарри 0 0
Уан-Биссака Аарон 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Пельистри Факундо 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янг Эшли 4 1
Брэнтуэйт Джерред 4 0
Дукуре Абдулай 3 0
Гуэйе Идрисса 2 0
Тарковски Джеймс 2 0
Пикфорд Джордан 2 0
Гарнер Джеймс 2 0
Шон 1 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Кин Майкл 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Онана Амаду 1 0
Чермити Юссеф 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 4 0
Онана Андре 3 0
Антони 2 0
Амрабат Софьян 2 0
Далот Диогу 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Мартинес Лисандро 2 0
Эванс Джонни 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Шоу Люк 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Регилон Серхио 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Гарначо Алехандро 1 0
Эрик тен Хаг 1 0

Результаты матчей

Эвертон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Манчестер Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
2
Эвертон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Манчестер Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

10
7
Эвертон
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

13
9

Голы по времени матча

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
50%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
1
10%
4
50%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
10%
2
20%
1-15
3
30%
4
40%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
3
30%
1
10%
61-75
1
10%
1
10%
76-90

Забито

16
14
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
5
31%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
4
25%
2
14%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
2
13%
7
50%
76-90

Пропущено

15
15
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
7%
2
13%
1-15
4
27%
5
33%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
5
33%
1
7%
61-75
2
13%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 3:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1
Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Борнмут 3:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Брентфорд - Эвертон 1:3 Эвертон - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Донкастер - Эвертон 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Эвертон - Фулхэм 0:1 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Сток Сити - Эвертон 0:1 Болтон - Эвертон 0:0 Уиган - Эвертон 0:1 Стад де Ньон - Эвертон 1:2
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1

Результаты матчей

Эвертон
Манчестер Юнайтед

Точный счет

0:1
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
4 раза 33%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5
2
5
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
1
4
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
3
9
3
9
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 13 9 3 1 27 - 10 30
2.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 2 2 33 - 13 29
3.
Астон Вилла
 Заявка 13 9 1 3 31 - 18 28
4.
Ливерпуль
 Заявка 13 8 4 1 28 - 11 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 8 2 3 25 - 17 26
6.
Ньюкасл
 Заявка 13 7 2 4 31 - 14 23
7.
Брайтон
 Заявка 13 6 4 3 28 - 23 22
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 0 5 13 - 16 21
9.
Вест Хэм
 Заявка 13 6 2 5 23 - 23 20
10.
Челси
 Заявка 13 4 4 5 22 - 20 16
11.
Брентфорд
 Заявка 13 4 4 5 19 - 18 16
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 4 3 5 16 - 20 15
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 4 3 6 13 - 18 15
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 3 4 6 16 - 21 13
15.
Фулхэм
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
16.
Борнмут
 Заявка 13 3 3 7 14 - 28 12
17.
Лутон Таун
 Заявка 13 2 3 8 12 - 23 9
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 1 2 10 11 - 34 5
19.
Эвертон
 Заявка 12 4 2 6 14 - 17 4
20.
Бёрнли
 Заявка 13 1 1 11 10 - 32 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 6 6 0 0 23 - 5 18
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 6 0 0 17 - 2 18
3.
Ньюкасл
 Заявка 7 6 0 1 18 - 4 18
4.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 18 - 7 17
5.
Манчестер Сити
 Заявка 6 5 1 0 17 - 4 16
6.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 10 12
8.
Брайтон
 Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9.
Вест Хэм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
11.
Брентфорд
 Заявка 7 2 3 2 12 - 11 9
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
13.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
14.
Фулхэм
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
15.
Челси
 Заявка 7 1 3 3 10 - 11 6
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
18.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 5 - 6 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 1 1 5 7 - 19 4
20.
Бёрнли
 Заявка 7 0 0 7 5 - 20 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
2.
Арсенал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
4.
Челси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
6.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
8.
Астон Вилла
 Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
9.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
11.
Брентфорд
 Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
13.
Фулхэм
 Заявка 7 1 3 3 6 - 13 6
14.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
15.
Бёрнли
 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 1 4 8 - 18 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 0 1 5 4 - 15 1
20.
Эвертон
 Заявка 6 3 1 2 9 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (5)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 8 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Челси Джексон Николас 7
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 5
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 6
Весь список
  • До матча
  • В турнирной таблице обескровленный вычетом очков "Эвертон" идёт на предпоследнем, 19-м месте, лишь по дополнительным показателям опережая "Бёрнли". Думаю, многие в курсе, что ранее у "ирисок" в активе было 14 баллов, но недавно 10 очков у ливерпульцев отобрали. "МЮ" до 13 тура занимал шестое место, но недавние успехи конкурентов в виде "Ньюкасла" и "Брайтона" чуть подвинули вниз манкунианцев - на восьмое место. Успех поможет "МЮ" вернуть себе шестое место. "Эвертон" в случае победы выйдет на 18-ю позицию.
  • Подавляющее число побед в противостоянии "ирисок" и "красных дьяволов", разумеется, у последних. 83 против 59 в пользу сегодняшних гостей при 46 ничьих в чемпионате Англии. Что касается недавних официальных матчей между соперниками, то в трёх последних играх побеждал "МЮ". Последняя победа "Эвертона" одержана полтора года назад – в апреле 2022 года, 1:0.
  • Здравствуйте, дорогие гости нашего портала! LiveResult.ru начинает текстовую трансляцию игры "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед" в рамках 13 тура АПЛ. До матча на "Гудисон Парке" остаётся менее часа. Следить за игрой вместе с Вами буду я, Серёдкин Григорий. Добро пожаловать! Стартуем ровно в 19:30 по московскому времени.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 ноября 2023, осталось 7 минут.

    Главный судья: Брукс Джон

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Прогнозы 145
Эвертон 14.5% (21)
X 23.4% (34)
Манчестер Юнайтед 62.1% (90)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Манчестер Юнайтед
3.35
3.45
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2.75
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Эвертон - Манчестер Юнайтед

Исход игры
Эвертон
14.3% (21)
Ничья
23.8% (35)
Манчестер Юнайтед
61.9% (91)
Тотал 2.5
Больше
56.52% (65)
Меньше
43.48% (50)
Обе команды забьют
Да
83.48% (96)
Нет
16.52% (19)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
33.3% (49)
1:1 Ничья
21.1% (31)
2:1 Эвертон
8.8% (13)
0:1 Манчестер Юнайтед
7.5% (11)
0:2 Манчестер Юнайтед
3.4% (5)
1:0 Эвертон
2% (3)
1:3 Манчестер Юнайтед
1.4% (2)
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