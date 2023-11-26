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В турнирной таблице обескровленный вычетом очков "Эвертон" идёт на предпоследнем, 19-м месте, лишь по дополнительным показателям опережая "Бёрнли". Думаю, многие в курсе, что ранее у "ирисок" в активе было 14 баллов, но недавно 10 очков у ливерпульцев отобрали. "МЮ" до 13 тура занимал шестое место, но недавние успехи конкурентов в виде "Ньюкасла" и "Брайтона" чуть подвинули вниз манкунианцев - на восьмое место. Успех поможет "МЮ" вернуть себе шестое место. "Эвертон" в случае победы выйдет на 18-ю позицию.