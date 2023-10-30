Стадион: TQL Stadium.
0:0
Первый тайм: 19'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Миазга
Мэтт
32
Мерфи
Ян
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
16
Йервуд
Дрю
74
Барлоу
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Миазга МэттЗащитник
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Фостер ИсайяЗащитник
-
42 Хэлси БреттЗащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Пинту МаликПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нунан Пэт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
-
74 Барлоу ТомПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
-
12 Нилис ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Serge Ngoma
-
Главный тренер: Лесесне Трой
История личных встреч
Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
14 матчей
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1
1.13
Среднее время на гол
90
80
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
14
18
Голов в среднем за матч
1
1.29
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
90
70
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|17 (7)
|0.49
|Васкес Брэндон
|8 (1)
|0.23
|Барреаль Альваро
|5
|0.14
|Баджи Доминик
|5
|0.14
|Бупендза Аарон
|5
|0.14
|Морено Хуниор
|4
|0.11
|Сантос Сержио II
|4
|0.11
|Нвободо Обинна
|2
|0.06
|Ариас Сантьяго
|2
|0.06
|Москера Йерсон
|2
|0.06
|Хагглунд Ник
|1
|0.03
|Бреннер
|1
|0.03
|Кубо Юя
|0
|0
|Пауэлл Альвас
|0
|0
|Миазга Мэтт
|0
|0
|Ангуло Марко
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маноэль Элиас
|6
|0.17
|Фернандес Омир
|6 (2)
|0.17
|Амайя Фрэнки
|5
|0.14
|Толкин Джон
|4 (1)
|0.11
|Барлоу Том
|4
|0.11
|Лима Лукас II
|3
|0.08
|Харпер Кэмерон
|2
|0.06
|Ванзейр Данте
|2
|0.06
|Рейес Андрес
|2
|0.06
|Бёрк Кори
|2
|0.06
|Нилис Шон
|1
|0.03
|Кассерес Кристиан
|1
|0.03
|Эдельман Даниэль
|1
|0.03
|Кармона Викельман
|1
|0.03
|Данкан Кайл
|0
|0
|Донкор Рональд
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвободо Обинна
|10
|0
|Миазга Мэтт
|9
|0
|Москера Йерсон
|7
|1
|Акоста Лусиано
|7
|0
|Мерфи Ян
|3
|2
|Барреаль Альваро
|6
|0
|Сантос Сержио II
|5
|0
|Хагглунд Ник
|2
|1
|Ариас Сантьяго
|3
|0
|Гэддис Рэймон
|3
|0
|Васкес Брэндон
|3
|0
|Челентано Роман
|3
|0
|Пинту Малик
|3
|0
|Пауэлл Альвас
|1
|1
|Кубо Юя
|2
|0
|Бреннер
|2
|0
|Бупендза Аарон
|2
|0
|Ангуло Марко
|2
|0
|Хэлси Бретт
|1
|0
|Ордоньес Аркимидес
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рейес Андрес
|12
|1
|Данкан Кайл
|11
|0
|Нилис Шон
|9
|1
|Харпер Кэмерон
|6
|1
|Кассерес Кристиан
|7
|0
|Ндам Хассан
|4
|1
|Толкин Джон
|5
|0
|Эдельман Даниэль
|5
|0
|Карлос Мигел Коронел
|4
|0
|Барлоу Том
|4
|0
|Йервуд Дрю
|4
|0
|Амайя Фрэнки
|4
|0
|Бёрк Кори
|3
|0
|Ванзейр Данте
|2
|0
|Фернандес Омир
|2
|0
|Маноэль Элиас
|2
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Страуд Питер
|1
|0
Результаты матчей
Цинциннати
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (12)
29% (5)
0% (0)
Нью-Йорк Ред Буллз
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
6
8
Цинциннати
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Нью-Йорк Ред Буллз
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
23
24
Цинциннати
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
44% (15)
41% (14)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
32% (11)
26% (9)
Нью-Йорк Ред Буллз
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
20% (7)
46% (16)
34% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
34% (12)
40% (14)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
17
13
Упущенные победы
29
32
Голы по времени матча
Забито
33
17
14 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 7
18 Не забивали 24
3
9%
2
12%
1-15
5
15%
3
18%
16-30
6
18%
4
24%
31-45
8
24%
3
18%
46-60
8
24%
1
6%
61-75
3
9%
4
24%
76-90
Пропущено
13
20
10 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
23%
2
10%
1-15
2
15%
6
30%
16-30
5
38%
3
15%
31-45
2
15%
4
20%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
1
8%
3
15%
76-90
Забито
25
25
6 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 23
1
4%
1
4%
1-15
1
4%
3
12%
16-30
4
16%
5
20%
31-45
5
20%
6
24%
46-60
5
20%
1
4%
61-75
9
36%
9
36%
76-90
Пропущено
25
20
19 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
5
20%
2
10%
1-15
5
20%
3
15%
16-30
9
36%
4
20%
31-45
3
12%
2
10%
46-60
1
4%
4
20%
61-75
2
8%
5
25%
76-90
Забито
58
42
20 В 1-м тайме 18
38 Во 2-м тайме 24
20 Забивали первыми 15
4 Не забивали 12
4
7%
3
7%
1-15
6
10%
6
14%
16-30
10
17%
9
21%
31-45
13
22%
9
21%
46-60
13
22%
2
5%
61-75
12
21%
13
31%
76-90
Пропущено
38
40
29 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 25
8
21%
4
10%
1-15
7
18%
9
23%
16-30
14
37%
7
18%
31-45
5
13%
6
15%
46-60
1
3%
6
15%
61-75
3
8%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Интер Майами - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Торонто - Цинциннати 2:3
Цинциннати - Шарлотт 3:0 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0 Цинциннати - Интер Майами 3:3 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1 Цинциннати - Спортинг Канзас-Сити 3:3 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 5:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2
Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атлетико Сан-Луис 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1
Результаты матчей
Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз
Точный счет
1:0
4 раза 24%
3:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
1 раз 6%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
3:0
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 35%
2
9 раз 26%
3
9 раз 26%
0
4 раза 12%
1
14 раз 40%
0
12 раз 34%
2
5 раз 14%
5
2 раза 6%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
135
116
711
611
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
107
710
215
314
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
304
Больше Меньше
2312
1816
926
925
431
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|22 (6)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|17 (10)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|17
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|16 (7)
|Ванкувер Уайткэпс
|Уайт Брайан
|16 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|12
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 10
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 8