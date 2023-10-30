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  4. МЛС 2023
Стадион: .
Цинциннати
0:0
Первый тайм: 19'
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Нью-Йорк Ред Буллз
2.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Челентано
Роман
15
Москера
Йерсон
21
Миазга
Мэтт
32
Мерфи
Ян
28
Гэддис
Рэймон
31
Барреаль
Альваро
5
Нвободо
Обинна
93
Морено
Хуниор
10
Акоста
Лусиано
19
Васкес
Брэндон
14
Баджи
Доминик
1
Карлос
Мигел
Коронел
6
Данкан
Кайл
4
Рейес
Андрес
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
21
Фернандес
Омир
16
Йервуд
Дрю
8
Амайя
Фрэнки
82
Лима
Лукас
II
74
Барлоу
Том
11
Маноэль
Элиас
Цинциннати
3-4-1-2
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-1-1

История личных встреч

Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

М
1:2
М
1:2
ОК
1:1
М
1:2
М
1:1
М
1:1
М
0:1
М
0:0
М
0:1
М
2:0
М
3:2
М
0:2
М
1:0
ОК
2:3

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1
1.13

Среднее время на гол

90
80

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

14
18

Голов в среднем за матч

1
1.29

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

90
70

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 17 (7) 0.49
Васкес Брэндон 8 (1) 0.23
Барреаль Альваро 5 0.14
Баджи Доминик 5 0.14
Бупендза Аарон 5 0.14
Морено Хуниор 4 0.11
Сантос Сержио II 4 0.11
Нвободо Обинна 2 0.06
Ариас Сантьяго 2 0.06
Москера Йерсон 2 0.06
Хагглунд Ник 1 0.03
Бреннер 1 0.03
Кубо Юя 0 0
Пауэлл Альвас 0 0
Миазга Мэтт 0 0
Ангуло Марко 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маноэль Элиас 6 0.17
Фернандес Омир 6 (2) 0.17
Амайя Фрэнки 5 0.14
Толкин Джон 4 (1) 0.11
Барлоу Том 4 0.11
Лима Лукас II 3 0.08
Харпер Кэмерон 2 0.06
Ванзейр Данте 2 0.06
Рейес Андрес 2 0.06
Бёрк Кори 2 0.06
Нилис Шон 1 0.03
Кассерес Кристиан 1 0.03
Эдельман Даниэль 1 0.03
Кармона Викельман 1 0.03
Данкан Кайл 0 0
Донкор Рональд 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвободо Обинна 10 0
Миазга Мэтт 9 0
Москера Йерсон 7 1
Акоста Лусиано 7 0
Мерфи Ян 3 2
Барреаль Альваро 6 0
Сантос Сержио II 5 0
Хагглунд Ник 2 1
Ариас Сантьяго 3 0
Гэддис Рэймон 3 0
Васкес Брэндон 3 0
Челентано Роман 3 0
Пинту Малик 3 0
Пауэлл Альвас 1 1
Кубо Юя 2 0
Бреннер 2 0
Бупендза Аарон 2 0
Ангуло Марко 2 0
Хэлси Бретт 1 0
Ордоньес Аркимидес 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейес Андрес 12 1
Данкан Кайл 11 0
Нилис Шон 9 1
Харпер Кэмерон 6 1
Кассерес Кристиан 7 0
Ндам Хассан 4 1
Толкин Джон 5 0
Эдельман Даниэль 5 0
Карлос Мигел Коронел 4 0
Барлоу Том 4 0
Йервуд Дрю 4 0
Амайя Фрэнки 4 0
Бёрк Кори 3 0
Ванзейр Данте 2 0
Фернандес Омир 2 0
Маноэль Элиас 2 0
Нилис Дилан 1 0
Страуд Питер 1 0

Результаты матчей

Цинциннати
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (12)
29% (5)
0% (0)
Нью-Йорк Ред Буллз
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

6
8
Цинциннати
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Нью-Йорк Ред Буллз
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

23
24
Цинциннати
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
44% (15)
41% (14)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
32% (11)
26% (9)
Нью-Йорк Ред Буллз
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
20% (7)
46% (16)
34% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
34% (12)
40% (14)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

17
13

Упущенные победы

29
32

Голы по времени матча

Забито

33
17
14 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 7
18 Не забивали 24
3
9%
2
12%
1-15
5
15%
3
18%
16-30
6
18%
4
24%
31-45
8
24%
3
18%
46-60
8
24%
1
6%
61-75
3
9%
4
24%
76-90

Пропущено

13
20
10 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
23%
2
10%
1-15
2
15%
6
30%
16-30
5
38%
3
15%
31-45
2
15%
4
20%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
1
8%
3
15%
76-90

Забито

25
25
6 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 23
1
4%
1
4%
1-15
1
4%
3
12%
16-30
4
16%
5
20%
31-45
5
20%
6
24%
46-60
5
20%
1
4%
61-75
9
36%
9
36%
76-90

Пропущено

25
20
19 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
5
20%
2
10%
1-15
5
20%
3
15%
16-30
9
36%
4
20%
31-45
3
12%
2
10%
46-60
1
4%
4
20%
61-75
2
8%
5
25%
76-90

Забито

58
42
20 В 1-м тайме 18
38 Во 2-м тайме 24
20 Забивали первыми 15
4 Не забивали 12
4
7%
3
7%
1-15
6
10%
6
14%
16-30
10
17%
9
21%
31-45
13
22%
9
21%
46-60
13
22%
2
5%
61-75
12
21%
13
31%
76-90

Пропущено

38
40
29 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 25
8
21%
4
10%
1-15
7
18%
9
23%
16-30
14
37%
7
18%
31-45
5
13%
6
15%
46-60
1
3%
6
15%
61-75
3
8%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Интер Майами - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Торонто - Цинциннати 2:3
Цинциннати - Шарлотт 3:0 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0 Цинциннати - Интер Майами 3:3 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1 Цинциннати - Спортинг Канзас-Сити 3:3 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 5:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2
Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атлетико Сан-Луис 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1

Результаты матчей

Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз

Точный счет

1:0
4 раза 24%
3:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
1 раз 6%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

3:0
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 35%
2
9 раз 26%
3
9 раз 26%
0
4 раза 12%
1
14 раз 40%
0
12 раз 34%
2
5 раз 14%
5
2 раза 6%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
13
5
11
6
1.5
7
11
6
11
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
10
7
7
10
1.5
2
15
3
14
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
4
0.5
Больше Меньше
23
12
18
16
1.5
9
26
9
25
2.5
4
31

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 22 (6)
Цинциннати Акоста Лусиано 17 (10)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 17
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 16 (7)
Ванкувер Уайткэпс Уайт Брайан 16 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 12
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 12
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 10
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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Цинциннати
Ничья
Нью-Йорк Ред Буллз
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