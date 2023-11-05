Стадион: Ред Булл Арена.
1:1
Итог после пенальти
7
8
0'
39' Желтая карточкаАриас Сантьяго
41' Желтая карточкаБарлоу Том
1:0
45' ГолБарлоу Том
55' Желтая карточкаРейес Андрес
75' Желтая карточкаМоскера Йерсон
1:1
75' ГолБупендза Аарон
90' Желтая карточкаМиазга Мэтт
7 8
1:2
2:2
2:3
3:3
3:3
4:3
4:4
5:4
5:5
5:5
5:6
6:6
6:7
7:7
7:8
8:8
8:8
8:8
8:9
8:9
Ход матча
39'
41'
45'
1:0
55'
75'
75'
1:1
90'
121'
1:2
121'
2:2
121'
2:3
121'
3:3
121'
3:3
121'
4:3
121'
4:4
121'
5:4
121'
5:5
121'
5:5
122'
5:6
122'
6:6
122'
6:7
122'
7:7
122'
7:8
122'
8:8
122'
8:8
122'
8:8
122'
8:9
122'
8:9
Пен
7:8
Прогноз на матч от Liveresult
15
Нилис
Шон
12
Нилис
Дилан
47
Толкин
Джон
74
Барлоу
Том
21
Миазга
Мэтт
32
Мерфи
Ян
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Нилис ШонЗащитник
- Защитник
-
12 Нилис ДиланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
-
47 Толкин ДжонПолузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Serge Ngoma
-
Главный тренер: Лесесне Трой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Миазга МэттЗащитник
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Хэлси БреттЗащитник
- Защитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
-
26 Пинту МаликПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нунан Пэт
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Цинциннати
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
15 матчей
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1
1.29
Среднее время на гол
90
70
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.29
1.13
Среднее время на гол
70
80
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
1.13
1.2
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
79
75
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маноэль Элиас
|6
|0.16
|Фернандес Омир
|6 (2)
|0.16
|Барлоу Том
|5
|0.14
|Амайя Фрэнки
|5
|0.14
|Толкин Джон
|4 (1)
|0.11
|Лима Лукас II
|3
|0.08
|Харпер Кэмерон
|2
|0.05
|Ванзейр Данте
|2
|0.05
|Рейес Андрес
|2
|0.05
|Бёрк Кори
|2
|0.05
|Нилис Шон
|1
|0.03
|Кассерес Кристиан
|1
|0.03
|Эдельман Даниэль
|1
|0.03
|Кармона Викельман
|1
|0.03
|Данкан Кайл
|0
|0
|Донкор Рональд
|0
|0
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|18 (7)
|0.5
|Васкес Брэндон
|8 (1)
|0.22
|Барреаль Альваро
|7
|0.19
|Бупендза Аарон
|6
|0.17
|Баджи Доминик
|5
|0.14
|Морено Хуниор
|4
|0.11
|Сантос Сержио II
|4
|0.11
|Нвободо Обинна
|2
|0.06
|Ариас Сантьяго
|2
|0.06
|Москера Йерсон
|2
|0.06
|Хагглунд Ник
|1
|0.03
|Бреннер
|1
|0.03
|Кубо Юя
|0
|0
|Пауэлл Альвас
|0
|0
|Миазга Мэтт
|0
|0
|Ангуло Марко
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рейес Андрес
|13
|1
|Данкан Кайл
|11
|0
|Нилис Шон
|9
|1
|Харпер Кэмерон
|6
|1
|Кассерес Кристиан
|7
|0
|Ндам Хассан
|4
|1
|Барлоу Том
|5
|0
|Амайя Фрэнки
|5
|0
|Толкин Джон
|5
|0
|Эдельман Даниэль
|5
|0
|Карлос Мигел Коронел
|4
|0
|Йервуд Дрю
|4
|0
|Бёрк Кори
|3
|0
|Маноэль Элиас
|3
|0
|Ванзейр Данте
|2
|0
|Фернандес Омир
|2
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Страуд Питер
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миазга Мэтт
|11
|0
|Нвободо Обинна
|10
|0
|Москера Йерсон
|8
|1
|Акоста Лусиано
|7
|0
|Барреаль Альваро
|7
|0
|Мерфи Ян
|3
|2
|Сантос Сержио II
|5
|0
|Ариас Сантьяго
|4
|0
|Хагглунд Ник
|2
|1
|Гэддис Рэймон
|3
|0
|Васкес Брэндон
|3
|0
|Бупендза Аарон
|3
|0
|Челентано Роман
|3
|0
|Пинту Малик
|3
|0
|Пауэлл Альвас
|1
|1
|Кубо Юя
|2
|0
|Бреннер
|2
|0
|Ангуло Марко
|2
|0
|Хэлси Бретт
|1
|0
|Ордоньес Аркимидес
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Цинциннати
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
28% (5)
72% (13)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
6
12
Нью-Йорк Ред Буллз
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Цинциннати
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
17
3
Упущенные победы
13
35
Нью-Йорк Ред Буллз
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (14)
43% (16)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
32% (12)
27% (10)
Цинциннати
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
14% (5)
39% (14)
47% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
31% (11)
42% (15)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
6
11
Волевые победы
22
9
Упущенные победы
19
47
Голы по времени матча
Забито
26
26
10 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 8
24 Не забивали 21
1
4%
1
4%
1-15
3
12%
1
4%
16-30
6
23%
4
15%
31-45
6
23%
5
19%
46-60
1
4%
6
23%
61-75
9
35%
9
35%
76-90
Пропущено
21
26
9 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
2
10%
5
19%
1-15
3
14%
5
19%
16-30
4
19%
10
38%
31-45
2
10%
3
12%
46-60
5
24%
1
4%
61-75
5
24%
2
8%
76-90
Забито
17
36
9 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 13
26 Не забивали 19
2
12%
3
8%
1-15
3
18%
6
17%
16-30
4
24%
7
19%
31-45
3
18%
8
22%
46-60
1
6%
8
22%
61-75
4
24%
4
11%
76-90
Пропущено
23
13
13 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
2
9%
3
23%
1-15
7
30%
2
15%
16-30
4
17%
5
38%
31-45
4
17%
2
15%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
4
17%
1
8%
76-90
Забито
43
62
19 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 40
16 Забивали первыми 21
13 Не забивали 4
3
7%
4
6%
1-15
6
14%
7
11%
16-30
10
23%
11
18%
31-45
9
21%
13
21%
46-60
2
5%
14
23%
61-75
13
30%
13
21%
76-90
Пропущено
44
39
22 В 1-м тайме 30
22 Во 2-м тайме 9
18 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 24
4
9%
8
21%
1-15
10
23%
7
18%
16-30
8
18%
15
38%
31-45
6
14%
5
13%
46-60
7
16%
1
3%
61-75
9
20%
3
8%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 5:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атлетико Сан-Луис 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1
Цинциннати
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Интер Майами - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2
Торонто - Цинциннати 2:3 Цинциннати - Шарлотт 3:0 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0 Цинциннати - Интер Майами 3:3 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1 Цинциннати - Спортинг Канзас-Сити 3:3 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
Цинциннати
Точный счет
1:1
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
3:0
5 раз 28%
1:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
3
7 раз 39%
2
5 раз 28%
1
5 раз 28%
0
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
8 раз 44%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
Точный счет
1:1
7 раз 19%
1:0
6 раз 16%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
3:0
7 раз 19%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 41%
0
13 раз 35%
2
5 раз 14%
5
2 раза 5%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
13 раз 36%
3
10 раз 28%
2
9 раз 25%
0
4 раза 11%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Ред Буллз
Цинциннати
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
171
712
126
316
711
217
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
153
216
711
117
315
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2413
Больше Меньше
324
928
1917
433
1026
334
235
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|22 (6)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|18 (12)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|18 (7)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|17
|Ванкувер Уайткэпс
|Уайт Брайан
|16 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 13
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|12
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 10
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 8