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  4. МЛС 2023
Стадион: .
Нью-Йорк Ред Буллз
1:1
Итог после пенальти
7
8
Цинциннати

Ход матча

34'
 
Бупендза Аарон
Баджи Доминик
39'
 
Ариас Сантьяго
41'
Барлоу Том
 
45'
Барлоу Том
1:0
55'
Рейес Андрес
 
69'
 
Кубо Юя
Нвободо Обинна
75'
 
Москера Йерсон
75'
1:1
Бупендза Аарон
(Акоста Лусиано)
85'
Страуд Питер
Эдельман Даниэль
 
85'
Serge Ngoma
Барлоу Том
 
90'
Харпер Кэмерон
Данкан Кайл
 
90'
Фернандес Омир
Лима Лукас
 
90'
 
Сантос Сержио
Мерфи Ян
90'
 
Миазга Мэтт
121'
1:2
Акоста Лусиано
121'
Фернандес Омир
2:2
121'
2:3
Кубо Юя
121'
Амайя Фрэнки
3:3
121'
3:3
Ариас Сантьяго
121'
Нилис Шон
4:3
121'
4:4
Васкес Брэндон
121'
Харпер Кэмерон
5:4
121'
5:5
Барреаль Альваро
121'
Толкин Джон
5:5
122'
5:6
Миазга Мэтт
122'
Нилис Дилан
6:6
122'
6:7
Бупендза Аарон
122'
Маноэль Элиас
7:7
122'
7:8
Сантос Сержио
122'
Страуд Питер
8:8
122'
8:8
Москера Йерсон
122'
Serge Ngoma
8:8
122'
8:9
Морено Хуниор
122'
Рейес Андрес
8:9
Пен
7:8
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Карлос
Мигел
Коронел
15
Нилис
Шон
4
Рейес
Андрес
12
Нилис
Дилан
75
Эдельман
Даниэль
6
Данкан
Кайл
8
Амайя
Фрэнки
82
Лима
Лукас
II
47
Толкин
Джон
74
Барлоу
Том
11
Маноэль
Элиас
18
Челентано
Роман
15
Москера
Йерсон
21
Миазга
Мэтт
32
Мерфи
Ян
13
Ариас
Сантьяго
31
Барреаль
Альваро
5
Нвободо
Обинна
93
Морено
Хуниор
10
Акоста
Лусиано
19
Васкес
Брэндон
14
Баджи
Доминик
Нью-Йорк Ред Буллз
3-1-4-2
Цинциннати
3-4-1-2

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Цинциннати

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

15 матчей

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

М
3:0
М
1:2
М
1:2
ОК
1:1
М
1:2
М
1:1
М
1:1
М
0:1
М
0:0
М
0:1
М
2:0
М
3:2
М
0:2
М
1:0
ОК
2:3

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1
1.29

Среднее время на гол

90
70

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.29
1.13

Среднее время на гол

70
80

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.13
1.2

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

79
75

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маноэль Элиас 6 0.16
Фернандес Омир 6 (2) 0.16
Барлоу Том 5 0.14
Амайя Фрэнки 5 0.14
Толкин Джон 4 (1) 0.11
Лима Лукас II 3 0.08
Харпер Кэмерон 2 0.05
Ванзейр Данте 2 0.05
Рейес Андрес 2 0.05
Бёрк Кори 2 0.05
Нилис Шон 1 0.03
Кассерес Кристиан 1 0.03
Эдельман Даниэль 1 0.03
Кармона Викельман 1 0.03
Данкан Кайл 0 0
Донкор Рональд 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 18 (7) 0.5
Васкес Брэндон 8 (1) 0.22
Барреаль Альваро 7 0.19
Бупендза Аарон 6 0.17
Баджи Доминик 5 0.14
Морено Хуниор 4 0.11
Сантос Сержио II 4 0.11
Нвободо Обинна 2 0.06
Ариас Сантьяго 2 0.06
Москера Йерсон 2 0.06
Хагглунд Ник 1 0.03
Бреннер 1 0.03
Кубо Юя 0 0
Пауэлл Альвас 0 0
Миазга Мэтт 0 0
Ангуло Марко 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейес Андрес 13 1
Данкан Кайл 11 0
Нилис Шон 9 1
Харпер Кэмерон 6 1
Кассерес Кристиан 7 0
Ндам Хассан 4 1
Барлоу Том 5 0
Амайя Фрэнки 5 0
Толкин Джон 5 0
Эдельман Даниэль 5 0
Карлос Мигел Коронел 4 0
Йервуд Дрю 4 0
Бёрк Кори 3 0
Маноэль Элиас 3 0
Ванзейр Данте 2 0
Фернандес Омир 2 0
Нилис Дилан 1 0
Страуд Питер 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миазга Мэтт 11 0
Нвободо Обинна 10 0
Москера Йерсон 8 1
Акоста Лусиано 7 0
Барреаль Альваро 7 0
Мерфи Ян 3 2
Сантос Сержио II 5 0
Ариас Сантьяго 4 0
Хагглунд Ник 2 1
Гэддис Рэймон 3 0
Васкес Брэндон 3 0
Бупендза Аарон 3 0
Челентано Роман 3 0
Пинту Малик 3 0
Пауэлл Альвас 1 1
Кубо Юя 2 0
Бреннер 2 0
Ангуло Марко 2 0
Хэлси Бретт 1 0
Ордоньес Аркимидес 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Цинциннати
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
28% (5)
72% (13)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

6
12
Нью-Йорк Ред Буллз
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Цинциннати
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

17
3

Упущенные победы

13
35
Нью-Йорк Ред Буллз
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (14)
43% (16)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
32% (12)
27% (10)
Цинциннати
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
14% (5)
39% (14)
47% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
31% (11)
42% (15)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

6
11

Волевые победы

22
9

Упущенные победы

19
47

Голы по времени матча

Забито

26
26
10 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 8
24 Не забивали 21
1
4%
1
4%
1-15
3
12%
1
4%
16-30
6
23%
4
15%
31-45
6
23%
5
19%
46-60
1
4%
6
23%
61-75
9
35%
9
35%
76-90

Пропущено

21
26
9 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
2
10%
5
19%
1-15
3
14%
5
19%
16-30
4
19%
10
38%
31-45
2
10%
3
12%
46-60
5
24%
1
4%
61-75
5
24%
2
8%
76-90

Забито

17
36
9 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 13
26 Не забивали 19
2
12%
3
8%
1-15
3
18%
6
17%
16-30
4
24%
7
19%
31-45
3
18%
8
22%
46-60
1
6%
8
22%
61-75
4
24%
4
11%
76-90

Пропущено

23
13
13 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
2
9%
3
23%
1-15
7
30%
2
15%
16-30
4
17%
5
38%
31-45
4
17%
2
15%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
4
17%
1
8%
76-90

Забито

43
62
19 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 40
16 Забивали первыми 21
13 Не забивали 4
3
7%
4
6%
1-15
6
14%
7
11%
16-30
10
23%
11
18%
31-45
9
21%
13
21%
46-60
2
5%
14
23%
61-75
13
30%
13
21%
76-90

Пропущено

44
39
22 В 1-м тайме 30
22 Во 2-м тайме 9
18 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 24
4
9%
8
21%
1-15
10
23%
7
18%
16-30
8
18%
15
38%
31-45
6
14%
5
13%
46-60
7
16%
1
3%
61-75
9
20%
3
8%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 5:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атлетико Сан-Луис 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1
Цинциннати
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Интер Майами - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2
Торонто - Цинциннати 2:3 Цинциннати - Шарлотт 3:0 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0 Цинциннати - Интер Майами 3:3 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1 Цинциннати - Спортинг Канзас-Сити 3:3 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
Цинциннати

Точный счет

1:1
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
3:0
5 раз 28%
1:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
3
7 раз 39%
2
5 раз 28%
1
5 раз 28%
0
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
8 раз 44%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%

Точный счет

1:1
7 раз 19%
1:0
6 раз 16%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
3:0
7 раз 19%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 41%
0
13 раз 35%
2
5 раз 14%
5
2 раза 5%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
13 раз 36%
3
10 раз 28%
2
9 раз 25%
0
4 раза 11%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Ред Буллз
Цинциннати

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
17
1
7
12
1.5
12
6
3
16
2.5
7
11
2
17
3.5
1
18
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
15
3
2
16
1.5
7
11
1
17
2.5
3
15
1
17
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
13
0.5
Больше Меньше
32
4
9
28
1.5
19
17
4
33
2.5
10
26
3
34
3.5
2
35
4.5

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 22 (6)
Цинциннати Акоста Лусиано 18 (12)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 18 (7)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 17
Ванкувер Уайткэпс Уайт Брайан 16 (4)
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Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 13
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 12
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 10
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 8
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    • 121'
      ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Ариас Сантьяго не забивает в серии пенальти
    • 121'
      Г О О О О Л - Фрэнки Амайя реализовал пенальти!
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