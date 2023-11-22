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Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
ПСЖ
 
Позже
Монако
Прогнозы 69
ПСЖ 82.6% (57)
X 10.1% (7)
Монако 7.2% (5)
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ПСЖ
Монако

История личных встреч

ПСЖ
Монако

24 матча

66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
29.2%
12.5%
14 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

36 матчей

44.4%
30.6%
25%
16 побед 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

47.2%
33.3%
19.5%
17 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.9%
33.3%
27.8%
14 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
2:0
К
0:2
Л1
0:2
Л1
3:2
Л1
1:4
Л1
3:3
Л1
3:1
Л1
0:4
С
4:0
Л1
7:1
КЛ
3:0
Л1
1:2
С
1:2
К
5:0
КЛ
1:4
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
0:2
Л1
0:3
К
2:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:2
К
0:1
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
0:0
КЛ
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1

Голы

Всего голов

36
29

Голов в среднем за матч

2
1.61

Среднее время на гол

45
55

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.17
0.94

Среднее время на гол

77
95

Всего голов

57
46

Голов в среднем за матч

1.58
1.28

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

56
70

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 13 (3) 1.08
Хакими Ашраф 3 0.25
Коло-Муани Рандаль 2 0.17
Заир-Эмери Уоррен 2 0.17
Асенсио Марко 2 0.17
Рамуш Гонсалу 2 0.17
Витинья II 2 0.17
Солер Карлос 1 0.08
Фабиан Руис 1 0.08
Кан-Ин Ли 1 0.08
Дембеле Усман 0 0
Баркола Бредли 0 0
Эрнандес Люка 0 0
Угарте Мануэль 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Головин Александр 5 0.42
Бен-Йеддер Виссам 5 0.42
Минамино Такуми 3 0.25
Балогун Фоларин 3 0.25
Аклиуш Манес 3 0.25
Скардовелли Вандерсон 1 0.08
Якобс Исмаил 1 0.08
Марипан Гильермо 1 0.08
Закария Денис 1 0.08
Боаду Мирон 1 0.08
Синго Вилфред 1 0.08
Кайо Энрике 0 0
Фофана Юссуф 0 0
Матсима Крислен 0 0
Матазо Элио 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиан Руис 2 0
Мбаппе Килиан 2 0
Кан-Ин Ли 2 0
Заир-Эмери Уоррен 2 0
Шкриньяр Милан 1 0
Мукиэле Норди 1 0
Эрнандес Люка 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Угарте Мануэль 1 0
Баркола Бредли 1 0
Н'Дур Шер 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Закария Денис 5 0
Головин Александр 4 0
Фофана Юссуф 3 0
Камара Мохамед 3 0
Магасса Сунгуту 3 0
Синго Вилфред 2 0
Матсима Крислен 2 0
Матазо Элио 2 0
Скардовелли Вандерсон 1 0
Дьятта Крепен 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Аклиуш Манес 1 0
Диоп Эден 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Монако
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
5
ПСЖ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Монако
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

14
13
ПСЖ
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Монако
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

16
18

Голы по времени матча

Забито

15
12
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
3
20%
3
25%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
4
27%
2
17%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
4
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
25%
3
30%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
10%
76-90

Забито

14
13
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
14%
1
8%
1-15
3
21%
4
31%
16-30
4
29%
3
23%
31-45
2
14%
4
31%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

29
25
16 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
5
17%
1
4%
1-15
4
14%
7
28%
16-30
7
24%
5
20%
31-45
5
17%
7
28%
46-60
2
7%
3
12%
61-75
6
21%
2
8%
76-90

Пропущено

9
14
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
0
0%
6
43%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
3
33%
3
21%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Реймс - ПСЖ 0:3 Милан - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Монпелье 3:0 Брест - ПСЖ 2:3
ПСЖ - Милан 3:0 ПСЖ - Страсбург 3:0 Ренн - ПСЖ 1:3 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Клермон - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Марсель 4:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 ПСЖ - Ницца 2:3 Лион - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Ланс 3:1 Тулуза - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Интер Милан 1:2 ПСЖ - Серезо Осака 2:3 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0
Монако
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1
Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0 Болонья - Монако 2:3 Лидс - Монако 0:2 Бетис - Монако 1:3 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1

Результаты матчей

ПСЖ
Монако

Точный счет

3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

3
6 раз 50%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
5
1
1.5
5
1
4
2
2.5
3
3
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
4
2
4
2
2.5
3
3
1
5
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
9
3
1.5
9
3
8
4
2.5
6
6
2
10
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 3 1 29 - 9 27
2.
Ницца
 Заявка 12 7 5 0 13 - 4 26
3.
Монако
 Заявка 12 7 3 2 25 - 14 24
4.
Реймс
 Заявка 12 6 2 4 17 - 15 20
5.
Лилль
 Заявка 12 5 5 2 15 - 11 20
6.
Ланс
 Заявка 12 4 4 4 13 - 13 16
7.
Брест
 Заявка 11 4 3 4 11 - 13 15
8.
Гавр
 Заявка 12 3 6 3 12 - 13 15
9.
Нант
 Заявка 12 4 2 6 17 - 23 14
10.
Марсель
 Заявка 11 3 4 4 12 - 13 13
11.
Мец
 Заявка 12 3 4 5 12 - 18 13
12.
Монпелье
 Заявка 11 3 4 4 19 - 16 12
13.
Страсбург
 Заявка 11 3 3 5 9 - 15 12
14.
Ренн
 Заявка 12 2 6 4 16 - 16 12
15.
Тулуза
 Заявка 12 2 6 4 13 - 16 12
16.
Лорьян
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
17.
Клермон
 Заявка 11 2 3 6 10 - 18 9
18.
Лион
 Заявка 11 1 4 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 1 1 15 - 4 13
3.
Лилль
 Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4.
Ницца
 Заявка 6 3 3 0 6 - 1 12
5.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
6.
Ланс
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
7.
Реймс
 Заявка 6 3 0 3 7 - 8 9
8.
Лорьян
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9.
Ренн
 Заявка 7 2 3 2 14 - 11 9
10.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
11.
Нант
 Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
12.
Страсбург
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
13.
Гавр
 Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
14.
Монпелье
 Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
15.
Тулуза
 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
16.
Мец
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
18.
Лион
 Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
2.
Ницца
 Заявка 6 4 2 0 7 - 3 14
3.
Реймс
 Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
4.
Монако
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
5.
Брест
 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
6.
Мец
 Заявка 6 2 1 3 5 - 11 7
7.
Лилль
 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
8.
Гавр
 Заявка 6 1 4 1 6 - 8 7
9.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 6
10.
Нант
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
11.
Тулуза
 Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
12.
Клермон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
13.
Ланс
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
14.
Лион
 Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
15.
Страсбург
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
16.
Ренн
 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
17.
Лорьян
 Заявка 6 0 2 4 6 - 13 2
18.
Марсель
 Заявка 6 0 2 4 5 - 12 2
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Головин Александр 5 (2)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ренн Матич Неманья 5
Ланс Гради Жонатан 5
Монако Закария Денис 5
Ланс Медина Факундо 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 ноября 2023, осталось 2 дня 14 часов 34 минуты.

    Главный судья: Бастьен Бенуа

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 53.6% пользователей.
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    • Прогнозы 69
    ПСЖ 82.6% (57)
    X 10.1% (7)
    Монако 7.2% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Монако
    6.30
    5.40
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    6.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПСЖ - Монако

    Исход игры
    ПСЖ
    82.6% (57)
    Ничья
    10.1% (7)
    Монако
    7.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.82% (54)
    Меньше
    18.18% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    87.88% (58)
    Нет
    12.12% (8)
    Популярный счёт
    2:1 ПСЖ
    53.6% (37)
    3:1 ПСЖ
    7.2% (5)
    2:0 ПСЖ
    7.2% (5)
    1:1 Ничья
    5.8% (4)
    3:2 ПСЖ
    5.8% (4)
    2:2 Ничья
    4.3% (3)
    1:0 ПСЖ
    4.3% (3)
    1:2 Монако
    2.9% (2)
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