Тур: 13. Стадион: Парк де Пренс. Главный судья: Бастьен Бенуа
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Главный тренер: Энрике Луис
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Главный тренер: Хюттер Ади
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История личных встреч
ПСЖ
Монако
24 матча
66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
29.2%
12.5%
14 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
36 матчей
44.4%
30.6%
25%
16 побед 11 ничьих 9 побед
Первый тайм
47.2%
33.3%
19.5%
17 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.9%
33.3%
27.8%
14 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
29
Голов в среднем за матч
2
1.61
Среднее время на гол
45
55
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.17
0.94
Среднее время на гол
77
95
Всего голов
57
46
Голов в среднем за матч
1.58
1.28
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
56
70
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|13 (3)
|1.08
|Хакими Ашраф
|3
|0.25
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0.17
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0.17
|Асенсио Марко
|2
|0.17
|Рамуш Гонсалу
|2
|0.17
|Витинья II
|2
|0.17
|Солер Карлос
|1
|0.08
|Фабиан Руис
|1
|0.08
|Кан-Ин Ли
|1
|0.08
|Дембеле Усман
|0
|0
|Баркола Бредли
|0
|0
|Эрнандес Люка
|0
|0
|Угарте Мануэль
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Головин Александр
|5
|0.42
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|0.42
|Минамино Такуми
|3
|0.25
|Балогун Фоларин
|3
|0.25
|Аклиуш Манес
|3
|0.25
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0.08
|Якобс Исмаил
|1
|0.08
|Марипан Гильермо
|1
|0.08
|Закария Денис
|1
|0.08
|Боаду Мирон
|1
|0.08
|Синго Вилфред
|1
|0.08
|Кайо Энрике
|0
|0
|Фофана Юссуф
|0
|0
|Матсима Крислен
|0
|0
|Матазо Элио
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиан Руис
|2
|0
|Мбаппе Килиан
|2
|0
|Кан-Ин Ли
|2
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Мукиэле Норди
|1
|0
|Эрнандес Люка
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Хакими Ашраф
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|Угарте Мануэль
|1
|0
|Баркола Бредли
|1
|0
|Н'Дур Шер
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Закария Денис
|5
|0
|Головин Александр
|4
|0
|Фофана Юссуф
|3
|0
|Камара Мохамед
|3
|0
|Магасса Сунгуту
|3
|0
|Синго Вилфред
|2
|0
|Матсима Крислен
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0
|Дьятта Крепен
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
|Аклиуш Манес
|1
|0
|Диоп Эден
|1
|0
Результаты матчей
ПСЖ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Монако
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
2
5
ПСЖ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Монако
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
14
13
ПСЖ
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Монако
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
16
18
Голы по времени матча
Забито
15
12
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
3
20%
3
25%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
4
27%
2
17%
76-90
Пропущено
4
10
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
4
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
25%
3
30%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
10%
76-90
Забито
14
13
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
14%
1
8%
1-15
3
21%
4
31%
16-30
4
29%
3
23%
31-45
2
14%
4
31%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
29
25
16 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
5
17%
1
4%
1-15
4
14%
7
28%
16-30
7
24%
5
20%
31-45
5
17%
7
28%
46-60
2
7%
3
12%
61-75
6
21%
2
8%
76-90
Пропущено
9
14
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
0
0%
6
43%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
3
33%
3
21%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Реймс - ПСЖ 0:3 Милан - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Монпелье 3:0 Брест - ПСЖ 2:3
ПСЖ - Милан 3:0 ПСЖ - Страсбург 3:0 Ренн - ПСЖ 1:3 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Клермон - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Марсель 4:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 ПСЖ - Ницца 2:3 Лион - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Ланс 3:1 Тулуза - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Интер Милан 1:2 ПСЖ - Серезо Осака 2:3 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0
Монако
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1
Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0 Болонья - Монако 2:3 Лидс - Монако 0:2 Бетис - Монако 1:3 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Результаты матчей
ПСЖ
Монако
Точный счет
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
3
6 раз 50%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
ПСЖ
Монако
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
51
51
42
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
42
42
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
93
93
84
66
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 9
|27
|2.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|13 - 4
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 14
|24
|4.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 15
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 11
|20
|6.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 13
|15
|8.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 23
|14
|10.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 13
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 16
|12
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|14.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|16 - 16
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 16
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 18
|9
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 4
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 1
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 11
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|14.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 7
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|4.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|5.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 11
|7
|7.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 8
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|6
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|13 (1)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Головин Александр
|5 (2)
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Ренн
|Матич Неманья
|5
|Ланс
|Гради Жонатан
|5
|Монако
|Закария Денис
|5
|Ланс
|Медина Факундо
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ПСЖ - Монако
Исход игры
ПСЖ
82.6% (57)
Ничья
10.1% (7)
Монако
7.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
81.82% (54)
Меньше
18.18% (12)
Обе команды забьют
Да
87.88% (58)
Нет
12.12% (8)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
53.6% (37)
3:1 ПСЖ
7.2% (5)
2:0 ПСЖ
7.2% (5)
1:1 Ничья
5.8% (4)
3:2 ПСЖ
5.8% (4)
2:2 Ничья
4.3% (3)
1:0 ПСЖ
4.3% (3)
1:2 Монако
2.9% (2)
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