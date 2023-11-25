Тур: 13. Стадион: Габриэль Монтпье. Главный судья: Мийо Бенуа
Ход матча
11'
0:1
33'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
99
Диао
Мори
17
Пельмар
Анди
36
Сейду
Алиду
15
Конате
Шейк
10
Чам
Мухаммед
95
Киэ
Грежон
30
Самба
Брис
9
Вахи
Элю
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
-
17 Пельмар АндиЗащитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Защитник
-
15 Конате ШейкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чам МухаммедПолузащитник
- Полузащитник
-
95 Киэ ГрежонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Беркани СтэнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Вахи ЭлюНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
-
20 Мауасса ФетПолузащитник
-
10 Коста ДавидПолузащитник
-
18 Диуф ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Саид УэслиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Клермон
Ланс
10 матчей
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
80%
2 победы 8 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
24 матча
16.7%
37.5%
45.8%
4 победы 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
20.8%
58.3%
20.9%
5 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
8.3%
54.2%
37.5%
2 победы 13 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1
0.92
Среднее время на гол
90
97
Всего голов
24
12
Голов в среднем за матч
1.85
1.09
Среднее время на гол
48
82
Всего голов
35
24
Голов в среднем за матч
1.46
1
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
Среднее время на гол
61
90
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чам Мухаммед
|3 (1)
|0.25
|Маньен Йоанн
|2
|0.17
|Конате Шейк
|2
|0.17
|Ожье Флоран
|1
|0.08
|Ветеска Матеуш
|1
|0.08
|Киэ Грежон
|1 (1)
|0.08
|Николсон Шамар
|0
|0
|Кофрие Максимилиано
|0
|0
|Сейду Алиду
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотока Флориан
|3 (2)
|0.23
|Мачадо Дейвер
|3
|0.23
|Вахи Элю
|2
|0.15
|Гилавоги Морган
|2
|0.15
|Медина Факундо
|1
|0.08
|Саид Уэсли
|1
|0.08
|Гради Жонатан
|1
|0.08
|Эль Айнауи Нейл
|1
|0.08
|Фюльжени Анжело
|0
|0
|Франковски Пшемыслав
|0
|0
|Агилар Рубен
|0
|0
|Кортес Оскар
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сейду Алиду
|4
|0
|Гоналон Максим
|2
|0
|Гастьен Йоан
|2
|0
|Диао Мори
|2
|0
|Кофрие Максимилиано
|2
|0
|Чам Мухаммед
|2
|0
|Конате Шейк
|2
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|0
|1
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|Ожье Флоран
|1
|0
|Бутубба Биляль
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
|Кейта Хабиб
|1
|0
|Pascal Gastien
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гради Жонатан
|5
|0
|Медина Факундо
|5
|0
|Вахи Элю
|4
|0
|Самба Брис
|2
|0
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Сотока Флориан
|2
|0
|Дансо Кевин
|2
|0
|Абдул-Самед Салис
|2
|0
|Франк Эз
|2
|0
|Томассон Адриен
|0
|1
|Менди Нампали
|1
|0
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|Фюльжени Анжело
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|Диуф Энди
|1
|0
|Эль Айнауи Нейл
|1
|0
Результаты матчей
Клермон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Ланс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Клермон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ланс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
5
9
Клермон
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Ланс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
7
12
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Забито
6
9
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
50%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
17%
3
33%
76-90
Пропущено
6
4
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
4
67%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
9
13
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
2
22%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
1
11%
4
31%
76-90
Пропущено
13
13
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
4
31%
0
0%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
1
8%
6
46%
31-45
1
8%
4
31%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Клермон - Лорьян 1:0 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Ницца 0:1 Лион - Клермон 1:2
Клермон - Родез 0:0 Клермон - ПСЖ 0:0 Гавр - Клермон 2:1 Клермон - Нант 0:1 Тулуза - Клермон 2:2 Клермон - Мец 0:1 Реймс - Клермон 2:0 Клермон - Монако 2:4 Клермон - Гавр 1:0 Клермон - Труа 1:0 Клермон - Монпелье 1:1 Сент-Этьен - Клермон 2:0 Клермон - Орлеан 1:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Клермон - Лорьян 2:0 Брест - Клермон 2:1
Ланс
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0
Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0 Ланс - Лилль 1:1 Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1 Ланс - Тулуза 2:1 Севилья - Ланс 1:1 Ланс - Мец 0:1 Монако - Ланс 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Ренн 1:1 Брест - Ланс 3:2 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Ланс - Торино 0:0 Вольфсбург - Ланс 1:1 Ланс - Дижон 2:0
Результаты матчей
Клермон
Ланс
Точный счет
0:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Клермон
Ланс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
51
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
33
23
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
84
38
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 11
|30
|2.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|13 - 4
|26
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 19
|24
|4.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 15
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 11
|20
|6.
|1:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 13
|15
|8.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 23
|14
|10.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 13
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 16
|12
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|14.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|16 - 16
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 16
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|17.
|0:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 1
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|6.
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 11
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|14.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 7
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|17.
|0:1 Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|4.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 15
|9
|5.
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 11
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 8
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|13.
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|14 (2)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Головин Александр
|5 (2)
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Ренн
|Матич Неманья
|5
|Ланс
|Гради Жонатан
|5
|Монако
|Закария Денис
|5
|Ланс
|Медина Факундо
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Клермон 0:1 Ланс
Исход игры
Клермон
8.8% (10)
Ничья
21.2% (24)
Ланс
69.9% (79)
Тотал 2.5
Больше
35.14% (39)
Меньше
64.86% (72)
Обе команды забьют
Да
53.15% (59)
Нет
46.85% (52)
Популярный счёт
0:1 Ланс
35.4% (40)
1:2 Ланс
28.3% (32)
1:1 Ничья
17.7% (20)
2:1 Клермон
4.4% (5)
0:2 Ланс
4.4% (5)
1:0 Клермон
2.7% (3)
0:0 Ничья
2.7% (3)
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