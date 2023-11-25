Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Удар от ворот произведет Ланс

52' Киэ Грежон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Чам Мухаммед из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Матч возобновлен

51' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

51' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Клермон

50' УДАЛЕНИЕ! - Паскаль Гастьен удален за устное оскорбление в адрес судьи

48' Сейду Алиду получает красную карточку за не спортивное поведение

48' КРАСНАЯ! Драма тут разворачивается: Вахи Элю получает вторую желтую за неспортивное поведение и высылается с поля!

48' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

47' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

47' Диао Мори из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Матч возобновлен

47' Вахи Элю грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

41' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Абдул-Самед Салис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Чам Мухаммед пробует нанести удар издали, но Брис Самба держит все под контролем

37' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Фюльжени Анжело навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Оооо... вот это был удар! Вахи Элю должен был забить с этой позиции.

36' Вахи Элю нанес удар головой, но Mory Diaw спокойно отбил мяч.

36' Томассон Адриен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Матч возобновлен

34' Гради Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

33' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Клермон

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Киэ Грежон получил желтую карточку от судьи

32' Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

30' Агилар Рубен из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Вахи Элю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Киэ Грежон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Абдул-Самед Салис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Кейта Хабиб не смог попасть в створ ударом издали

27' Удар от ворот произведет Ланс

27' Маньен Йоанн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Оооо... вот это был удар! Киэ Грежон должен был забить с этой позиции.

26' Киэ Грежон пробует нанести удар издали, но Брис Самба ловит мяч

26' Конате Шейк из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Рашани Эльбасан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Томассон Адриен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Томассон Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Агилар Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Ланс

12' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

12' Конате Шейк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Агилар Рубен из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Оооо... вот это был удар! Франковски Пшемыслав должен был забить с этой позиции.