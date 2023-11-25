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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Клермон
0:3
Конец матча
Ланс
0'
0:1
11' Гол
Вахи Элю
32' Желтая карточка
Киэ Грежон
45' Желтая карточка
Вахи Элю
45' Вторая желтая карточка
Вахи Элю
45' Красная карточка
Сейду Алиду
45' Красная карточка
Pascal Gastien
0:2
50' Гол
Томассон Адриен
68' Желтая карточка
Гоналон Максим
70' Желтая карточка
Хусанов Абдукодир
0:3
82' Гол
Саид Уэсли
90'+7

Ход матча

11'
0:1
Вахи Элю
(Агилар Рубен)
32'
Киэ Грежон
 
45'
 
Вахи Элю
45'
 
Вахи Элю
45'
Сейду Алиду
 
45'
Pascal Gastien
 
46'
Ожье Флоран
Рашани Эльбасан
 
46'
 
Гилавоги Морган
Фюльжени Анжело
50'
0:2
Томассон Адриен
66'
Гоналон Максим
Маньен Йоанн
 
66'
Николсон Шамар
Киэ Грежон
 
66'
Бутубба Биляль
Кейта Хабиб
 
66'
 
Менди Нампали
Абдул-Самед Салис
67'
 
Сотока Флориан
Томассон Адриен
68'
Гоналон Максим
 
70'
 
Хусанов Абдукодир
76'
 
Саид Уэсли
Гилавоги Морган
82'
0:3
Саид Уэсли
(Сотока Флориан)
85'
 
Диуф Энди
Эль Айнауи Нейл
86'
Зеффан Мехди
Конате Шейк
 

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 10
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 275 Количество передач 230
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Клермон 8.8% (10)
X 21.2% (24)
Ланс 69.9% (79)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Диао
Мори
17
Пельмар
Анди
36
Сейду
Алиду
5
Кофрие
Максимилиано
15
Конате
Шейк
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
6
Кейта
Хабиб
7
Маньен
Йоанн
10
Чам
Мухаммед
18
Рашани
Эльбасан
95
Киэ
Грежон
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
25
Хусанов
Абдукодир
14
Медина
Факундо
2
Агилар
Рубен
29
Франковски
Пшемыслав
23
Эль
Айнауи
Нейл
6
Абдул-Самед
Салис
28
Томассон
Адриен
11
Фюльжени
Анжело
9
Вахи
Элю
Клермон
3-4-2-1
Ланс
3-4-2-1

История личных встреч

Клермон
Ланс

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
80%
2 победы 8 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

24 матча

16.7%
37.5%
45.8%
4 победы 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

20.8%
58.3%
20.9%
5 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

8.3%
54.2%
37.5%
2 победы 13 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
0:4
Л1
2:1
ТМК
3:1
Л1
3:1
Л1
2:2
Л2
1:1
КЛ
2:2
Л2
1:1
Л2
1:0
Л2
0:0
Л2
0:1
Л2
1:0
Л2
3:1
Л2
1:1
Л2
1:1
Л2
2:2
Л2
1:1
Л2
0:0
Л2
1:0
Л2
2:1
Л2
2:0
КЛ
3:0
Л2
1:2
Л2
2:1

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1
0.92

Среднее время на гол

90
97

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

1.85
1.09

Среднее время на гол

48
82

Всего голов

35
24

Голов в среднем за матч

1.46
1

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
7
Больше 29%
Меньше 71%
17

Среднее время на гол

61
90

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 3 (1) 0.25
Маньен Йоанн 2 0.17
Конате Шейк 2 0.17
Ожье Флоран 1 0.08
Ветеска Матеуш 1 0.08
Киэ Грежон 1 (1) 0.08
Николсон Шамар 0 0
Кофрие Максимилиано 0 0
Сейду Алиду 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотока Флориан 3 (2) 0.23
Мачадо Дейвер 3 0.23
Вахи Элю 2 0.15
Саид Уэсли 2 0.15
Гилавоги Морган 2 0.15
Медина Факундо 1 0.08
Томассон Адриен 1 0.08
Гради Жонатан 1 0.08
Эль Айнауи Нейл 1 0.08
Фюльжени Анжело 0 0
Франковски Пшемыслав 0 0
Агилар Рубен 0 0
Кортес Оскар 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сейду Алиду 4 1
Гоналон Максим 3 0
Pascal Gastien 1 1
Гастьен Йоан 2 0
Диао Мори 2 0
Кофрие Максимилиано 2 0
Чам Мухаммед 2 0
Конате Шейк 2 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 0 1
Рашани Эльбасан 1 0
Ожье Флоран 1 0
Киэ Грежон 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Николсон Шамар 1 0
Кейта Хабиб 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вахи Элю 5 1
Гради Жонатан 5 0
Медина Факундо 5 0
Самба Брис 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Сотока Флориан 2 0
Дансо Кевин 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Франк Эз 2 0
Томассон Адриен 0 1
Менди Нампали 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Диуф Энди 1 0
Эль Айнауи Нейл 1 0
Хусанов Абдукодир 1 0

Результаты матчей

Клермон
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Ланс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Клермон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ланс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

5
9
Клермон
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Ланс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

7
12

Голы по времени матча

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
33%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
3
33%
31-45
2
20%
3
33%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
50%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Пропущено

6
4
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
4
67%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

9
16
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 4
2
22%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
33%
1
6%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
1
11%
5
31%
76-90

Пропущено

16
13
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
5
31%
0
0%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
1
6%
6
46%
31-45
2
13%
4
31%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Клермон - Лорьян 1:0 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Ницца 0:1 Лион - Клермон 1:2
Клермон - Родез 0:0 Клермон - ПСЖ 0:0 Гавр - Клермон 2:1 Клермон - Нант 0:1 Тулуза - Клермон 2:2 Клермон - Мец 0:1 Реймс - Клермон 2:0 Клермон - Монако 2:4 Клермон - Гавр 1:0 Клермон - Труа 1:0 Клермон - Монпелье 1:1 Сент-Этьен - Клермон 2:0 Клермон - Орлеан 1:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Клермон - Лорьян 2:0 Брест - Клермон 2:1
Ланс
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0
Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0 Ланс - Лилль 1:1 Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1 Ланс - Тулуза 2:1 Севилья - Ланс 1:1 Ланс - Мец 0:1 Монако - Ланс 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Ренн 1:1 Брест - Ланс 3:2 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Ланс - Торино 0:0 Вольфсбург - Ланс 1:1 Ланс - Дижон 2:0

Результаты матчей

Клермон
Ланс

Точный счет

0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Клермон
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
3
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
9
4
3
9
1.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 13 9 3 1 34 - 11 30
2.
Ницца
 Заявка 12 7 5 0 13 - 4 26
3.
Монако
 Заявка 13 7 3 3 27 - 19 24
4.
Реймс
 Заявка 12 6 2 4 17 - 15 20
5.
Лилль
 Заявка 12 5 5 2 15 - 11 20
6.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7.
Брест
 Заявка 11 4 3 4 11 - 13 15
8.
Гавр
 Заявка 12 3 6 3 12 - 13 15
9.
Нант
 Заявка 12 4 2 6 17 - 23 14
10.
Марсель
 Заявка 11 3 4 4 12 - 13 13
11.
Мец
 Заявка 12 3 4 5 12 - 18 13
12.
Монпелье
 Заявка 11 3 4 4 19 - 16 12
13.
Страсбург
 Заявка 11 3 3 5 9 - 15 12
14.
Ренн
 Заявка 12 2 6 4 16 - 16 12
15.
Тулуза
 Заявка 12 2 6 4 13 - 16 12
16.
Лорьян
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
17.
Клермон
 Заявка 12 2 3 7 10 - 21 9
18.
Лион
 Заявка 11 1 4 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 1 1 20 - 6 16
2.
Монако
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Лилль
 Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4.
Ницца
 Заявка 6 3 3 0 6 - 1 12
5.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
6.
Ланс
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
7.
Реймс
 Заявка 6 3 0 3 7 - 8 9
8.
Лорьян
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9.
Ренн
 Заявка 7 2 3 2 14 - 11 9
10.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
11.
Нант
 Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
12.
Страсбург
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
13.
Гавр
 Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
14.
Монпелье
 Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
15.
Тулуза
 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
16.
Мец
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 Заявка 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Лион
 Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
2.
Ницца
 Заявка 6 4 2 0 7 - 3 14
3.
Реймс
 Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
4.
Монако
 Заявка 7 2 3 2 14 - 15 9
5.
Ланс
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
6.
Брест
 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
7.
Мец
 Заявка 6 2 1 3 5 - 11 7
8.
Лилль
 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
9.
Гавр
 Заявка 6 1 4 1 6 - 8 7
10.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 6
11.
Нант
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
12.
Тулуза
 Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
13.
Клермон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
14.
Лион
 Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
15.
Страсбург
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
16.
Ренн
 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
17.
Лорьян
 Заявка 6 0 2 4 6 - 13 2
18.
Марсель
 Заявка 6 0 2 4 5 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 14 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Головин Александр 5 (2)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Клермон Сейду Алиду 1 4
Ренн Матич Неманья 5
Ланс Гради Жонатан 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Ланс заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Клермон: 48%, Ланс: 52%.
  • 97'
    Зеффан Мехди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 97'
    Хусанов Абдукодир ослабляет давление, выбив мяч.
  • 97'
    Клермон пытается что-то создать.
  • 96'
    Зеффан Мехди из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 93'
      Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Матч возобновлен
    • 92'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 92'
      Диуф Энди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Клермон 8.8% (10)
    X 21.2% (24)
    Ланс 69.9% (79)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Клермон 0:3 Ланс онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Клермон 0:3 Ланс

    Исход игры
    Клермон
    8.8% (10)
    Ничья
    21.2% (24)
    Ланс
    69.9% (79)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.14% (39)
    Меньше
    64.86% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    53.15% (59)
    Нет
    46.85% (52)
    Популярный счёт
    0:1 Ланс
    35.4% (40)
    1:2 Ланс
    28.3% (32)
    1:1 Ничья
    17.7% (20)
    2:1 Клермон
    4.4% (5)
    0:2 Ланс
    4.4% (5)
    1:0 Клермон
    2.7% (3)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
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