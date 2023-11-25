Тур: 13. Стадион: де ла Мейно. Главный судья: Брисар Жером
Ход матча
6'
1:0
27'
1:1
54'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 10
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
130 Количество передач 319
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Диарра
Хабиб
16
Лопес
Пау
12
Лоди
Ренан
11
Арит
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Соу СаидуЗащитник
-
24 Абакар СиллаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сахи ДионПолузащитник
-
12 Мотиба ЛебоПолузащитник
-
26 Баква ДиланПолузащитник
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Лоди РенанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Арит АминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Бланко РубенВратарь
- Защитник
-
18 Меите БамоЗащитник
-
37 Согло ЭмранПолузащитник
-
34 Надир БилалПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Страсбург
Марсель
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
14 матчей
7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
1.2
1.11
Среднее время на гол
75
81
Всего голов
22
9
Голов в среднем за матч
2.44
1.8
Среднее время на гол
36
50
Всего голов
28
19
Голов в среднем за матч
2
1.36
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
45
66
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мотиба Лебо
|3
|0.25
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.17
|Эмега Эмануэль
|2
|0.17
|Диарра Хабиб
|1
|0.08
|Сахи Дион
|1
|0.08
|Гамейро Кевин
|0
|0
|Перрен Люка
|0
|0
|Габриэл Анжело
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарр Исмаила
|3
|0.25
|Оливейра Витор
|2
|0.17
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.08
|Ндиайе Ильман
|1
|0.08
|Мбемба Шансель
|1
|0.08
|Жиго Самуэль
|1
|0.08
|Клосс Жонатан
|1
|0.08
|Унаи Аззедин
|1
|0.08
|Согло Эмран
|1
|0.08
|Арит Амин
|0
|0
|Верету Жордан
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сеная Марвин
|1
|1
|Гильберт Фредерик
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Дукуре Исмаэль
|2
|0
|Эмега Эмануэль
|2
|0
|Виейра Патрик
|1
|0
|Селс Матц
|1
|0
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
|Делен Тома
|1
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Деминге Джесси
|1
|0
|Баква Дилан
|1
|0
|Перрен Люка
|1
|0
|Мванга Жуниор
|1
|0
|Габриэл Анжело
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоди Ренан
|5
|0
|Жиго Самуэль
|3
|0
|Балерди Леонардо
|1
|1
|Верету Жордан
|2
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Ронжье Валентин
|2
|0
|Арит Амин
|2
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|Мурильо Микаэль
|1
|0
|Клосс Жонатан
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
Результаты матчей
Страсбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Марсель
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
5
Страсбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Марсель
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
2
6
Страсбург
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Марсель
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
4
11
Голы по времени матча
Забито
6
5
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
1
14%
3
25%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
100%
1
17%
76-90
Пропущено
9
2
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
11%
1
50%
1-15
2
22%
1
50%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
8
11
0 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
4
36%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
2
18%
61-75
4
50%
2
18%
76-90
Пропущено
16
14
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
6%
3
21%
1-15
3
19%
2
14%
16-30
5
31%
2
14%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
2
13%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Страсбург - Клермон 0:0 Ренн - Страсбург 1:1 ПСЖ - Страсбург 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0
Страсбург - Нант 1:2 Страсбург - Ланс 0:1 Мец - Страсбург 0:1 Страсбург - Монпелье 2:2 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Ницца - Страсбург 2:0 Страсбург - Тулуза 2:0 Монако - Страсбург 3:0 Страсбург - Лион 2:1 Страсбург - Вердер 2:1 Фрайбург - Страсбург 2:2 Страсбург - Штурм Грац 3:0 Бешикташ - Страсбург 2:1 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Лорьян - Страсбург 2:1 Страсбург - ПСЖ 1:1
Марсель
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ланс - Марсель 1:0 АЕК - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 0:0 Марсель - АЕК 3:1
Ницца - Марсель 1:0 Марсель - Гавр 3:0 Марсель - Брайтон 2:2 Монако - Марсель 3:2 ПСЖ - Марсель 4:0 Аякс - Марсель 3:3 Марсель - Тулуза 0:0 Нант - Марсель 1:1 Марсель - Брест 2:0 Мец - Марсель 2:2 Марсель - Панатинаикос 2:1 Марсель - Реймс 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Марсель - Байер Л 1:2 Валвейк - Марсель 0:1 Эйпен - Марсель 1:0
Результаты матчей
Страсбург
Марсель
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Страсбург
Марсель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
33
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
65
38
56
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 11
|30
|2.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|13 - 4
|26
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 19
|24
|4.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 15
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 11
|20
|6.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 13
|15
|8.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 23
|14
|10.
|1:1 Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|11.
|1:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 16
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 16
|12
|14.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|16 - 16
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 16
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 21
|9
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 1
|12
|5.
|1:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 11
|9
|10.
|1:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|14.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 7
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|4.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 15
|9
|5.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 11
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 8
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|15.
|1:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|17.
|1:1 Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|14 (2)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Головин Александр
|5 (2)
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 4
|Ренн
|Матич Неманья
|5
|Ланс
|Гради Жонатан
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Страсбург 1:1 Марсель
Исход игры
Страсбург
2.7% (3)
Ничья
20.4% (23)
Марсель
77% (87)
Тотал 2.5
Больше
58.93% (66)
Меньше
41.07% (46)
Обе команды забьют
Да
75.89% (85)
Нет
24.11% (27)
Популярный счёт
1:2 Марсель
53.1% (60)
0:1 Марсель
20.4% (23)
1:1 Ничья
16.8% (19)
1:3 Марсель
2.7% (3)
0:0 Ничья
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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