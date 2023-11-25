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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Страсбург
1:1
Второй тайм: 80'
Марсель
0'
1:0
6' Гол
Эмега Эмануэль
1:1
27' Гол
Клосс Жонатан
54' Желтая карточка
Лоди Ренан

Ход матча

6'
Эмега Эмануэль
(Гамейро Кевин)
1:0
27'
1:1
Клосс Жонатан
54'
 
Лоди Ренан
55'
Баква Дилан
Габриэл Анжело
 
56'
 
Сарр Исмаила
Корреа Хоакин
69'
Мотиба Лебо
Эмега Эмануэль
 
69'
 
Обамеянг Пьер-Эмерик
Оливейра Витор
69'
 
Унаи Аззедин
Арит Амин

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 10
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 130 Количество передач 319
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогнозы 113
Страсбург 2.7% (3)
X 20.4% (23)
Марсель 77% (87)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Страсбург
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Марсель
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Селс
Матц
2
Гильберт
Фредерик
22
Ньямси
Жерзино
5
Перрен
Люка
3
Делен
Тома
23
Габриэл
Анжело
29
Дукуре
Исмаэль
18
Мванга
Жуниор
19
Диарра
Хабиб
9
Гамейро
Кевин
10
Эмега
Эмануэль
16
Лопес
Пау
7
Клосс
Жонатан
99
Мбемба
Шансель
5
Балерди
Леонардо
12
Лоди
Ренан
19
Кондогбия
Жоффрей
27
Верету
Жордан
29
Ндиайе
Ильман
11
Арит
Амин
20
Корреа
Хоакин
9
Оливейра
Витор
Страсбург
4-4-1-1
Марсель
4-2-3-1

История личных встреч

Страсбург
Марсель

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

14 матчей

7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
4:0
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
0:1
К
3:1
Л1
2:0
Л1
1:1
КЛ
1:1
Л1
3:2
Л1
2:0
Л1
3:3
Л1
4:3

Голы

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1.2
1.11

Среднее время на гол

75
81

Всего голов

22
9

Голов в среднем за матч

2.44
1.8

Среднее время на гол

36
50

Всего голов

28
19

Голов в среднем за матч

2
1.36

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

45
66

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мотиба Лебо 3 0.25
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.17
Эмега Эмануэль 2 0.17
Диарра Хабиб 1 0.08
Сахи Дион 1 0.08
Гамейро Кевин 0 0
Перрен Люка 0 0
Габриэл Анжело 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарр Исмаила 3 0.25
Оливейра Витор 2 0.17
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.08
Ндиайе Ильман 1 0.08
Мбемба Шансель 1 0.08
Жиго Самуэль 1 0.08
Клосс Жонатан 1 0.08
Унаи Аззедин 1 0.08
Согло Эмран 1 0.08
Арит Амин 0 0
Верету Жордан 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сеная Марвин 1 1
Гильберт Фредерик 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Дукуре Исмаэль 2 0
Эмега Эмануэль 2 0
Виейра Патрик 1 0
Селс Матц 1 0
Сиссоко Ибраима 1 0
Делен Тома 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Деминге Джесси 1 0
Баква Дилан 1 0
Перрен Люка 1 0
Мванга Жуниор 1 0
Габриэл Анжело 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоди Ренан 5 0
Жиго Самуэль 3 0
Балерди Леонардо 1 1
Верету Жордан 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Ронжье Валентин 2 0
Арит Амин 2 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Мурильо Микаэль 1 0
Клосс Жонатан 1 0
Оливейра Витор 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0

Результаты матчей

Страсбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Марсель
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
5
Страсбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Марсель
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

2
6
Страсбург
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Марсель
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

6
5
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
1
14%
3
25%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
100%
1
17%
76-90

Пропущено

9
2
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
11%
1
50%
1-15
2
22%
1
50%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

8
11
0 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
4
36%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
2
18%
61-75
4
50%
2
18%
76-90

Пропущено

16
14
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
6%
3
21%
1-15
3
19%
2
14%
16-30
5
31%
2
14%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
2
13%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Страсбург - Клермон 0:0 Ренн - Страсбург 1:1 ПСЖ - Страсбург 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0
Страсбург - Нант 1:2 Страсбург - Ланс 0:1 Мец - Страсбург 0:1 Страсбург - Монпелье 2:2 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Ницца - Страсбург 2:0 Страсбург - Тулуза 2:0 Монако - Страсбург 3:0 Страсбург - Лион 2:1 Страсбург - Вердер 2:1 Фрайбург - Страсбург 2:2 Страсбург - Штурм Грац 3:0 Бешикташ - Страсбург 2:1 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Лорьян - Страсбург 2:1 Страсбург - ПСЖ 1:1
Марсель
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ланс - Марсель 1:0 АЕК - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 0:0 Марсель - АЕК 3:1
Ницца - Марсель 1:0 Марсель - Гавр 3:0 Марсель - Брайтон 2:2 Монако - Марсель 3:2 ПСЖ - Марсель 4:0 Аякс - Марсель 3:3 Марсель - Тулуза 0:0 Нант - Марсель 1:1 Марсель - Брест 2:0 Мец - Марсель 2:2 Марсель - Панатинаикос 2:1 Марсель - Реймс 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Марсель - Байер Л 1:2 Валвейк - Марсель 0:1 Эйпен - Марсель 1:0

Результаты матчей

Страсбург
Марсель

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
3
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
6
5
3
8
1.5
5
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 13 9 3 1 34 - 11 30
2.
Ницца
 Заявка 12 7 5 0 13 - 4 26
3.
Монако
 Заявка 13 7 3 3 27 - 19 24
4.
Реймс
 Заявка 12 6 2 4 17 - 15 20
5.
Лилль
 Заявка 12 5 5 2 15 - 11 20
6.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7.
Брест
 Заявка 11 4 3 4 11 - 13 15
8.
Гавр
 Заявка 12 3 6 3 12 - 13 15
9.
Нант
 Заявка 12 4 2 6 17 - 23 14
10.
Марсель
 1:1 Заявка 12 3 5 4 13 - 14 14
11.
Страсбург
 1:1 Заявка 12 3 4 5 10 - 16 13
12.
Мец
 Заявка 12 3 4 5 12 - 18 13
13.
Монпелье
 Заявка 11 3 4 4 19 - 16 12
14.
Ренн
 Заявка 12 2 6 4 16 - 16 12
15.
Тулуза
 Заявка 12 2 6 4 13 - 16 12
16.
Лорьян
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
17.
Клермон
 Заявка 12 2 3 7 10 - 21 9
18.
Лион
 Заявка 11 1 4 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 1 1 20 - 6 16
2.
Монако
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Лилль
 Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4.
Ницца
 Заявка 6 3 3 0 6 - 1 12
5.
Марсель
 1:1 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
6.
Ланс
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
7.
Реймс
 Заявка 6 3 0 3 7 - 8 9
8.
Лорьян
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9.
Ренн
 Заявка 7 2 3 2 14 - 11 9
10.
Страсбург
 1:1 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
12.
Нант
 Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
13.
Гавр
 Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
14.
Монпелье
 Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
15.
Тулуза
 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
16.
Мец
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 Заявка 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Лион
 Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
2.
Ницца
 Заявка 6 4 2 0 7 - 3 14
3.
Реймс
 Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
4.
Монако
 Заявка 7 2 3 2 14 - 15 9
5.
Ланс
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
6.
Брест
 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
7.
Мец
 Заявка 6 2 1 3 5 - 11 7
8.
Лилль
 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
9.
Гавр
 Заявка 6 1 4 1 6 - 8 7
10.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 6
11.
Нант
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
12.
Тулуза
 Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
13.
Клермон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
14.
Лион
 Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
15.
Страсбург
 1:1 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
16.
Ренн
 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
17.
Марсель
 1:1 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
18.
Лорьян
 Заявка 6 0 2 4 6 - 13 2
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 14 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Головин Александр 5 (2)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
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Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Клермон Сейду Алиду 1 4
Ренн Матич Неманья 5
Ланс Гради Жонатан 5
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    Прогнозы 113
    Страсбург 2.7% (3)
    X 20.4% (23)
    Марсель 77% (87)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Страсбург
    Ничья
    Марсель
    5.95
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    4.25
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    3.85
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Страсбург 1:1 Марсель

    Исход игры
    Страсбург
    2.7% (3)
    Ничья
    20.4% (23)
    Марсель
    77% (87)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.93% (66)
    Меньше
    41.07% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    75.89% (85)
    Нет
    24.11% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Марсель
    53.1% (60)
    0:1 Марсель
    20.4% (23)
    1:1 Ничья
    16.8% (19)
    1:3 Марсель
    2.7% (3)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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