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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Страсбург
1:1
Конец матча
Марсель
0'
1:0
6' Гол
Эмега Эмануэль
1:1
27' Гол
Клосс Жонатан
54' Желтая карточка
Лоди Ренан
89' Желтая карточка
Баква Дилан
90' Желтая карточка
Верету Жордан
90'+4

Ход матча

6'
Эмега Эмануэль
(Гамейро Кевин)
1:0
27'
1:1
Клосс Жонатан
54'
 
Лоди Ренан
55'
Баква Дилан
Габриэл Анжело
 
56'
 
Сарр Исмаила
Корреа Хоакин
69'
Мотиба Лебо
Эмега Эмануэль
 
69'
 
Обамеянг Пьер-Эмерик
Оливейра Витор
69'
 
Унаи Аззедин
Арит Амин
83'
Соболь Эдуард
Делен Тома
 
84'
Сахи Дион
Диарра Хабиб
 
84'
Сиссоко Ибраима
Мванга Жуниор
 
84'
 
Надир Билал
Ндиайе Ильман
89'
Баква Дилан
 
90'
 
Верету Жордан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 11
  • 0 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 331 Количество передач 509
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Страсбург 2.7% (3)
X 20.4% (23)
Марсель 77% (87)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Селс
Матц
2
Гильберт
Фредерик
22
Ньямси
Жерзино
5
Перрен
Люка
3
Делен
Тома
23
Габриэл
Анжело
29
Дукуре
Исмаэль
18
Мванга
Жуниор
19
Диарра
Хабиб
9
Гамейро
Кевин
10
Эмега
Эмануэль
16
Лопес
Пау
7
Клосс
Жонатан
99
Мбемба
Шансель
5
Балерди
Леонардо
12
Лоди
Ренан
19
Кондогбия
Жоффрей
27
Верету
Жордан
29
Ндиайе
Ильман
11
Арит
Амин
20
Корреа
Хоакин
9
Оливейра
Витор
Страсбург
4-4-1-1
Марсель
4-2-3-1

История личных встреч

Страсбург
Марсель

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

14 матчей

7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
4:0
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
0:1
К
3:1
Л1
2:0
Л1
1:1
КЛ
1:1
Л1
3:2
Л1
2:0
Л1
3:3
Л1
4:3

Голы

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1.2
1.11

Среднее время на гол

75
81

Всего голов

22
9

Голов в среднем за матч

2.44
1.8

Среднее время на гол

36
50

Всего голов

28
19

Голов в среднем за матч

2
1.36

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

45
66

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мотиба Лебо 3 0.25
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.17
Эмега Эмануэль 2 0.17
Диарра Хабиб 1 0.08
Сахи Дион 1 0.08
Гамейро Кевин 0 0
Перрен Люка 0 0
Габриэл Анжело 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарр Исмаила 3 0.25
Оливейра Витор 2 0.17
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.08
Ндиайе Ильман 1 0.08
Мбемба Шансель 1 0.08
Жиго Самуэль 1 0.08
Клосс Жонатан 1 0.08
Унаи Аззедин 1 0.08
Согло Эмран 1 0.08
Арит Амин 0 0
Верету Жордан 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сеная Марвин 1 1
Гильберт Фредерик 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Баква Дилан 2 0
Дукуре Исмаэль 2 0
Эмега Эмануэль 2 0
Виейра Патрик 1 0
Селс Матц 1 0
Сиссоко Ибраима 1 0
Делен Тома 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Деминге Джесси 1 0
Перрен Люка 1 0
Мванга Жуниор 1 0
Габриэл Анжело 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоди Ренан 5 0
Верету Жордан 3 0
Жиго Самуэль 3 0
Балерди Леонардо 1 1
Корреа Хоакин 2 0
Ронжье Валентин 2 0
Арит Амин 2 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Мурильо Микаэль 1 0
Клосс Жонатан 1 0
Оливейра Витор 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0

Результаты матчей

Страсбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Марсель
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
6
Страсбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Марсель
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

2
6
Страсбург
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Марсель
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

7
6
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
14%
3
50%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
1
13%
3
23%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
100%
1
17%
76-90

Пропущено

9
2
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
11%
1
50%
1-15
2
22%
1
50%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

9
12
1 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
11%
4
33%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
2
17%
61-75
4
44%
2
17%
76-90

Пропущено

17
15
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
6%
4
27%
1-15
4
24%
2
13%
16-30
5
29%
29%
2
13%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
2
12%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Страсбург - Клермон 0:0 Ренн - Страсбург 1:1 ПСЖ - Страсбург 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0
Страсбург - Нант 1:2 Страсбург - Ланс 0:1 Мец - Страсбург 0:1 Страсбург - Монпелье 2:2 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Ницца - Страсбург 2:0 Страсбург - Тулуза 2:0 Монако - Страсбург 3:0 Страсбург - Лион 2:1 Страсбург - Вердер 2:1 Фрайбург - Страсбург 2:2 Страсбург - Штурм Грац 3:0 Бешикташ - Страсбург 2:1 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Лорьян - Страсбург 2:1 Страсбург - ПСЖ 1:1
Марсель
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ланс - Марсель 1:0 АЕК - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 0:0 Марсель - АЕК 3:1
Ницца - Марсель 1:0 Марсель - Гавр 3:0 Марсель - Брайтон 2:2 Монако - Марсель 3:2 ПСЖ - Марсель 4:0 Аякс - Марсель 3:3 Марсель - Тулуза 0:0 Нант - Марсель 1:1 Марсель - Брест 2:0 Мец - Марсель 2:2 Марсель - Панатинаикос 2:1 Марсель - Реймс 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Марсель - Байер Л 1:2 Валвейк - Марсель 0:1 Эйпен - Марсель 1:0

Результаты матчей

Страсбург
Марсель

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
2
3
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
5
3
9
1.5
5
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 13 9 3 1 34 - 11 30
2.
Ницца
 Заявка 12 7 5 0 13 - 4 26
3.
Монако
 Заявка 13 7 3 3 27 - 19 24
4.
Реймс
 Заявка 12 6 2 4 17 - 15 20
5.
Лилль
 Заявка 12 5 5 2 15 - 11 20
6.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7.
Брест
 Заявка 11 4 3 4 11 - 13 15
8.
Гавр
 Заявка 12 3 6 3 12 - 13 15
9.
Нант
 Заявка 12 4 2 6 17 - 23 14
10.
Марсель
 Заявка 12 3 5 4 13 - 14 14
11.
Страсбург
 Заявка 12 3 4 5 10 - 16 13
12.
Мец
 Заявка 12 3 4 5 12 - 18 13
13.
Монпелье
 Заявка 11 3 4 4 19 - 16 12
14.
Ренн
 Заявка 12 2 6 4 16 - 16 12
15.
Тулуза
 Заявка 12 2 6 4 13 - 16 12
16.
Лорьян
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
17.
Клермон
 Заявка 12 2 3 7 10 - 21 9
18.
Лион
 Заявка 11 1 4 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 1 1 20 - 6 16
2.
Монако
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Лилль
 Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4.
Ницца
 Заявка 6 3 3 0 6 - 1 12
5.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
6.
Ланс
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
7.
Реймс
 Заявка 6 3 0 3 7 - 8 9
8.
Лорьян
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9.
Ренн
 Заявка 7 2 3 2 14 - 11 9
10.
Страсбург
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
12.
Нант
 Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
13.
Гавр
 Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
14.
Монпелье
 Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
15.
Тулуза
 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
16.
Мец
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 Заявка 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Лион
 Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
2.
Ницца
 Заявка 6 4 2 0 7 - 3 14
3.
Реймс
 Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
4.
Монако
 Заявка 7 2 3 2 14 - 15 9
5.
Ланс
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
6.
Брест
 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
7.
Мец
 Заявка 6 2 1 3 5 - 11 7
8.
Лилль
 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
9.
Гавр
 Заявка 6 1 4 1 6 - 8 7
10.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 6
11.
Нант
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
12.
Тулуза
 Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
13.
Клермон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
14.
Лион
 Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
15.
Страсбург
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
16.
Ренн
 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
17.
Марсель
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
18.
Лорьян
 Заявка 6 0 2 4 6 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 14 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Головин Александр 5 (2)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
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Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Клермон Сейду Алиду 1 4
Ренн Матич Неманья 5
Ланс Гради Жонатан 5
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Страсбург 2.7% (3)
    X 20.4% (23)
    Марсель 77% (87)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Страсбург 1:1 Марсель

    Исход игры
    Страсбург
    2.7% (3)
    Ничья
    20.4% (23)
    Марсель
    77% (87)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.93% (66)
    Меньше
    41.07% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    75.89% (85)
    Нет
    24.11% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Марсель
    53.1% (60)
    0:1 Марсель
    20.4% (23)
    1:1 Ничья
    16.8% (19)
    1:3 Марсель
    2.7% (3)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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