Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Люка Перрен не смог попасть в створ ударом издали

Первый тайм

48' Команда Марсель играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

47' Лоди Ренан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Игрок из команды Страсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

45' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Удар от ворот произведет Страсбург

44' Кондогбия Жоффрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Лоди Ренан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Удар от ворот произведет Страсбург

41' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

38' Оливейра Витор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Удар от ворот произведет Марсель

34' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Идет дождь, трудные условия для игроков.

28' Команда Марсель сравняла счет! Игра продолжается!

27' Идет дождь, трудные условия для игроков.

27' Г О О О О Л - Клосс Жонатан левой ногой классно пробил с лета.

26' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Удар от ворот произведет Марсель

25' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Удар от ворот произведет Страсбург

23' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

22' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Верету Жордан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Оооо... вот это был удар! Корреа Хоакин должен был забить с этой позиции.

20' Хорошую попытку сделал Корреа Хоакин . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Оливейра Витор из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Верету Жордан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Люка Перрен возвращается на поле.

15' Матч возобновлен

15' Ох, нехорошо это выглядит. Люка Перрен получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Люка Перрен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Люка Перрен успешно блокирует удар.

12' Удар от ворот произведет Страсбург

11' Оливейра Витор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Верету Жордан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Балерди Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Команда Страсбург забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

6' Г О О О О Л - Эмега Эмануэль забивает с правой ноги!

6' Гамейро Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Хорошую попытку сделал Гамейро Кевин . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Габриэл Анжело создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

4' Удар от ворот произведет Марсель

3' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Клосс Жонатан пробует нанести удар издали, но Матц Зельс держит все под контролем

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Марсель начинает с центра поля