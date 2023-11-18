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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 19.
Алания
 
Позже
Химки
Прогнозы 60
Алания 60% (36)
X 33.3% (20)
Химки 6.7% (4)
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Алания
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Алания
Химки

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

МПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
54

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 9 (2) 0.5
Гиоргобиани Николай 4 (1) 0.22
Гурциев Батраз 3 (1) 0.17
Кротов Вячеслав 2 0.11
Цараев Алан 1 0.06
Царукян Валерий 1 0.06
Хадарцев Батраз 1 (1) 0.06
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руденко Александр Александрович 5 (1) 0.28
Хосонов Хетаг 4 (2) 0.22
Нетфуллин Равиль 2 0.11
Магомедов Бутта 2 0.11
Яковлев Владислав Геннадьевич 2 0.11
Касимов Тимур 2 0.11
Терехов Сергей 1 0.06
Панченко Кирилл 1 0.06
Исаенко Олег 1 0.06
Волков Захар 1 0.06
Степанов Данил 1 0.06
Берковский Илья 1 0.06
Варатынов Сергей 1 0.06
Корян Аршак 1 (1) 0.06

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарба Заур 4 1
Багаев Алан 4 0
Гиоргобиани Николай 2 1
Засеев Азамат 2 0
Качмазов Сослан 2 0
Хабалов Алан 2 0
Караев Давид 2 0
Машуков Ислам 2 0
Плиев Константин 2 0
Шавлохов Давид 2 0
Царукян Валерий 2 0
Бакаев Михаил 1 0
Чочиев Алан 1 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Хадарцев Батраз 1 0
Гурциев Батраз 1 0
Цараев Алан 1 0
Мельников Степан 1 0
Кобесов Давид 1 0
Дауров Руслан 1 0
Сухорученко Михаил 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голубович Петар 5 0
Варатынов Сергей 4 0
Степанов Данил 3 0
Хосонов Хетаг 1 1
Терехов Сергей 2 0
Кулишев Артём 2 0
Обухов Игорь 2 0
Скворцов Лев 2 0
Нетфуллин Равиль 0 1
Корян Аршак 1 0
Мохаммад Амир 1 0
Магомедов Бутта 1 0
Андраде Лео 1 0
Исаенко Олег 1 0
Волков Захар 1 0
Берковский Илья 1 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 1 0
Мелентиевич Стефан 1 0

Результаты матчей

Алания
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Химки
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
5
Алания
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Химки
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

10
11
Алания
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
67% (12)
11% (2)
Химки
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

12
16

Голы по времени матча

Забито

11
14
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
0
0%
1
7%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
4
36%
4
29%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
3
27%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
20%
1
9%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
40%
3
27%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
1
10%
3
25%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
3
30%
2
17%
76-90

Пропущено

13
8
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
3
23%
2
25%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
1
8%
3
38%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
1
8%
2
25%
76-90

Забито

21
26
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
4 Не забивали 2
1
5%
2
8%
1-15
4
19%
4
15%
16-30
5
24%
5
19%
31-45
3
14%
4
15%
46-60
5
24%
5
19%
61-75
3
14%
6
23%
76-90

Пропущено

18
19
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
4
22%
3
16%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
2
11%
3
16%
31-45
3
17%
6
32%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
1
6%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
КАМАЗ - Алания 1:1 Шинник - Алания 3:3 Алания - Арсенал Тула 1:1 Волгарь - Алания 1:0
Алания - Ленинградец 1:0 Химки - Алания 2:2 Сокол - Алания 0:0 Ротор - Алания 1:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Динамо Махачкала - Алания 3:0 Алания - Тюмень 1:1 Алания - Енисей 2:1 Кубань - Алания 0:1 Родина Москва - Алания 1:2 Алания - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - КАМАЗ 2:0 Алания - Нефтехимик 1:0 Черноморец Нв - Алания 1:1 Шахтёр Солигорск - Алания 0:1
Химки
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Химки - Акрон 2:2 Черноморец Нв - Химки 1:3 Химки - Динамо Владивосток 4:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0
КАМАЗ - Химки 2:2 Химки - Уфа 1:0 Химки - Енисей 1:0 Химки - Алания 2:2 Акрон - Химки 0:2 2DROTS - Химки 0:2 Химки - Ленинградец 2:1 СКА-Хабаровск - Химки 3:1 Арсенал Тула - Химки 0:2 Химки - Кубань 1:1 Химки - Волгарь 0:0 Сокол - Химки 1:0 Химки - Родина Москва 2:0 Шинник - Химки 1:2 Нефтехимик - Химки 0:1 Химки - Торпедо Москва 1:2

Результаты матчей

Алания
Химки

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
4 раза 50%
2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
2
8 раз 44%
1
7 раз 39%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Алания
Химки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
1
3
7
1.5
5
4
1
9
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
16
2
7
11
1.5
9
9
1
17
2.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тюмень
 Заявка 18 10 5 3 27 - 13 35
2.
Акрон
 Заявка 18 10 4 4 26 - 13 34
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 18 10 4 4 18 - 7 34
4.
Химки
 Заявка 18 9 5 4 26 - 19 32
5.
Алания
 Заявка 18 8 7 3 22 - 17 31
6.
Арсенал Тула
 18 7 8 3 22 - 15 29
7.
Енисей
 Заявка 18 7 3 8 29 - 25 24
8.
Родина Москва
 Заявка 18 6 6 6 27 - 18 24
9.
КАМАЗ
 Заявка 18 6 6 6 17 - 16 24
10.
Торпедо Москва
 Заявка 18 6 5 7 16 - 19 23
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 18 6 4 8 18 - 21 22
12.
Шинник
 Заявка 18 6 4 8 23 - 31 22
13.
Нефтехимик
 Заявка 18 5 5 8 14 - 20 20
14.
Сокол
 Заявка 18 5 4 9 17 - 32 19
15.
Черноморец Нв
 Заявка 18 3 9 6 17 - 24 18
16.
Ленинградец
 Заявка 18 4 5 9 14 - 22 17
17.
Кубань
 Заявка 18 4 4 10 13 - 24 16
18.
Волгарь
 Заявка 18 3 6 9 16 - 26 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тюмень
 Заявка 10 6 3 1 17 - 5 21
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 6 3 1 14 - 6 21
3.
Алания
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
4.
Енисей
 Заявка 9 6 1 2 22 - 11 19
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 6 1 2 12 - 3 19
6.
КАМАЗ
 Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
7.
Арсенал Тула
 9 5 3 1 12 - 4 18
8.
Акрон
 Заявка 9 5 2 2 15 - 7 17
9.
Торпедо Москва
 Заявка 9 5 1 3 11 - 9 16
10.
Химки
 Заявка 9 4 4 1 12 - 8 16
11.
Шинник
 Заявка 9 4 3 2 13 - 11 15
12.
Родина Москва
 Заявка 9 4 2 3 14 - 8 14
13.
Кубань
 Заявка 9 3 3 3 9 - 8 12
14.
Нефтехимик
 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
15.
Сокол
 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
16.
Черноморец Нв
 Заявка 8 2 4 2 10 - 10 10
17.
Волгарь
 Заявка 9 2 2 5 9 - 17 8
18.
Ленинградец
 Заявка 8 0 3 5 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 9 5 2 2 11 - 6 17
2.
Химки
 Заявка 9 5 1 3 14 - 11 16
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 4 3 2 6 - 4 15
4.
Тюмень
 Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
5.
Ленинградец
 Заявка 10 4 2 4 10 - 13 14
6.
Арсенал Тула
 9 2 5 2 10 - 11 11
7.
Алания
 Заявка 10 2 5 3 10 - 13 11
8.
Родина Москва
 Заявка 9 2 4 3 13 - 10 10
9.
Нефтехимик
 Заявка 9 2 2 5 6 - 10 8
10.
Черноморец Нв
 Заявка 10 1 5 4 7 - 14 8
11.
Шинник
 Заявка 9 2 1 6 10 - 20 7
12.
Сокол
 Заявка 9 2 1 6 9 - 22 7
13.
Волгарь
 Заявка 9 1 4 4 7 - 9 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 9 1 4 4 5 - 10 7
15.
КАМАЗ
 Заявка 8 1 2 5 3 - 10 5
16.
Енисей
 Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
17.
Кубань
 Заявка 9 1 1 7 4 - 16 4
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 0 1 7 4 - 15 1
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Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 11
Алания Машуков Ислам 9
Родина Москва Тимошенко Иван 9
Шинник Андреев Игорь 6
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 6
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 7
КАМАЗ Горелов Павел 7
КАМАЗ Фартуна Борис 7
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 5
Торпедо Москва Рейна Йорди 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 ноября 2023, осталось 2 дня 5 часов 36 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    • Прогнозы 60
    Алания 60% (36)
    X 33.3% (20)
    Химки 6.7% (4)
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    Прогнозы на матч Алания - Химки

    Исход игры
    Алания
    60% (36)
    Ничья
    33.3% (20)
    Химки
    6.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.61% (26)
    Меньше
    54.39% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    70.18% (40)
    Нет
    29.82% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Алания
    31.7% (19)
    1:1 Ничья
    23.3% (14)
    1:0 Алания
    21.7% (13)
    2:2 Ничья
    6.7% (4)
    0:0 Ничья
    3.3% (2)
    2:0 Алания
    3.3% (2)
    2:3 Химки
    3.3% (2)
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    Алания
    Химки
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