Тур: 19.
История личных встреч
Алания
Химки
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
54
Бомбардиры внутри турнира
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машуков Ислам
|9 (2)
|0.5
|Гиоргобиани Николай
|4 (1)
|0.22
|Гурциев Батраз
|3 (1)
|0.17
|Кротов Вячеслав
|2
|0.11
|Цараев Алан
|1
|0.06
|Царукян Валерий
|1
|0.06
|Хадарцев Батраз
|1 (1)
|0.06
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руденко Александр Александрович
|5 (1)
|0.28
|Хосонов Хетаг
|4 (2)
|0.22
|Нетфуллин Равиль
|2
|0.11
|Магомедов Бутта
|2
|0.11
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|2
|0.11
|Касимов Тимур
|2
|0.11
|Терехов Сергей
|1
|0.06
|Панченко Кирилл
|1
|0.06
|Исаенко Олег
|1
|0.06
|Волков Захар
|1
|0.06
|Степанов Данил
|1
|0.06
|Берковский Илья
|1
|0.06
|Варатынов Сергей
|1
|0.06
|Корян Аршак
|1 (1)
|0.06
Карточки
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарба Заур
|4
|1
|Багаев Алан
|4
|0
|Гиоргобиани Николай
|2
|1
|Засеев Азамат
|2
|0
|Качмазов Сослан
|2
|0
|Хабалов Алан
|2
|0
|Караев Давид
|2
|0
|Машуков Ислам
|2
|0
|Плиев Константин
|2
|0
|Шавлохов Давид
|2
|0
|Царукян Валерий
|2
|0
|Бакаев Михаил
|1
|0
|Чочиев Алан
|1
|0
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0
|Хадарцев Батраз
|1
|0
|Гурциев Батраз
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Мельников Степан
|1
|0
|Кобесов Давид
|1
|0
|Дауров Руслан
|1
|0
|Сухорученко Михаил
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голубович Петар
|5
|0
|Варатынов Сергей
|4
|0
|Степанов Данил
|3
|0
|Хосонов Хетаг
|1
|1
|Терехов Сергей
|2
|0
|Кулишев Артём
|2
|0
|Обухов Игорь
|2
|0
|Скворцов Лев
|2
|0
|Нетфуллин Равиль
|0
|1
|Корян Аршак
|1
|0
|Мохаммад Амир
|1
|0
|Магомедов Бутта
|1
|0
|Андраде Лео
|1
|0
|Исаенко Олег
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
|Берковский Илья
|1
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|1
|0
|Мелентиевич Стефан
|1
|0
Результаты матчей
Алания
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Химки
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
5
Алания
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Химки
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
10
11
Алания
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
67% (12)
11% (2)
Химки
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
12
16
Голы по времени матча
Забито
11
14
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
0
0%
1
7%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
4
36%
4
29%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
3
27%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
20%
1
9%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
40%
3
27%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
10
12
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
1
10%
3
25%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
3
30%
2
17%
76-90
Пропущено
13
8
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
3
23%
2
25%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
1
8%
3
38%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
1
8%
2
25%
76-90
Забито
21
26
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
4 Не забивали 2
1
5%
2
8%
1-15
4
19%
4
15%
16-30
5
24%
5
19%
31-45
3
14%
4
15%
46-60
5
24%
5
19%
61-75
3
14%
6
23%
76-90
Пропущено
18
19
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
4
22%
3
16%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
2
11%
3
16%
31-45
3
17%
6
32%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
1
6%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
КАМАЗ - Алания 1:1 Шинник - Алания 3:3 Алания - Арсенал Тула 1:1 Волгарь - Алания 1:0
Алания - Ленинградец 1:0 Химки - Алания 2:2 Сокол - Алания 0:0 Ротор - Алания 1:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Динамо Махачкала - Алания 3:0 Алания - Тюмень 1:1 Алания - Енисей 2:1 Кубань - Алания 0:1 Родина Москва - Алания 1:2 Алания - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - КАМАЗ 2:0 Алания - Нефтехимик 1:0 Черноморец Нв - Алания 1:1 Шахтёр Солигорск - Алания 0:1
Химки
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Химки - Акрон 2:2 Черноморец Нв - Химки 1:3 Химки - Динамо Владивосток 4:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0
КАМАЗ - Химки 2:2 Химки - Уфа 1:0 Химки - Енисей 1:0 Химки - Алания 2:2 Акрон - Химки 0:2 2DROTS - Химки 0:2 Химки - Ленинградец 2:1 СКА-Хабаровск - Химки 3:1 Арсенал Тула - Химки 0:2 Химки - Кубань 1:1 Химки - Волгарь 0:0 Сокол - Химки 1:0 Химки - Родина Москва 2:0 Шинник - Химки 1:2 Нефтехимик - Химки 0:1 Химки - Торпедо Москва 1:2
Результаты матчей
Алания
Химки
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
4 раза 50%
2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
2
8 раз 44%
1
7 раз 39%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Алания
Химки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
81
37
54
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
162
711
99
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|27 - 13
|35
|2.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 13
|34
|3.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|18 - 7
|34
|4.
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|26 - 19
|32
|5.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|22 - 17
|31
|6.
|18
|7
|8
|3
|22 - 15
|29
|7.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|29 - 25
|24
|8.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 18
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|17 - 16
|24
|10.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|16 - 19
|23
|11.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|18 - 21
|22
|12.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|23 - 31
|22
|13.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|14 - 20
|20
|14.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|17 - 32
|19
|15.
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|17 - 24
|18
|16.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|14 - 22
|17
|17.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|13 - 24
|16
|18.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|16 - 26
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 5
|21
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 6
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 11
|19
|5.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 3
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|7.
|9
|5
|3
|1
|12 - 4
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 7
|17
|9.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 9
|16
|10.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|12 - 8
|16
|11.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|12.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 8
|14
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|15.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|16.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 4
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 13
|14
|6.
|9
|2
|5
|2
|10 - 11
|11
|7.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|10 - 13
|11
|8.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 10
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|10.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 14
|8
|11.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 20
|7
|12.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 22
|7
|13.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 9
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 10
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 10
|5
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|4 - 16
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 15
|1
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|11
|Алания
|Машуков Ислам
|9
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|9
|Шинник
|Андреев Игорь
|6
|Акрон
|Эльдарушев Абу-Саид
|6
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|7
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|7
|КАМАЗ
|Фартуна Борис
|7
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 5
|Торпедо Москва
|Рейна Йорди
|6
Прогнозы на матч Алания - Химки
Исход игры
Алания
60% (36)
Ничья
33.3% (20)
Химки
6.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
45.61% (26)
Меньше
54.39% (31)
Обе команды забьют
Да
70.18% (40)
Нет
29.82% (17)
Популярный счёт
2:1 Алания
31.7% (19)
1:1 Ничья
23.3% (14)
1:0 Алания
21.7% (13)
2:2 Ничья
6.7% (4)
0:0 Ничья
3.3% (2)
2:0 Алания
3.3% (2)
2:3 Химки
3.3% (2)
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