Тур: 19.
Позже
История личных встреч
Торпедо Москва
Родина Москва
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рейна Йорди
|3 (1)
|0.17
|Стефанович Илья
|3 (1)
|0.17
|Гонгадзе Георгий
|2
|0.11
|Юзепчук Роман
|2
|0.11
|Лебеденко Игорь
|1
|0.06
|Горбунов Игорь
|1
|0.06
|Журавлёв Юрий
|1
|0.06
|Калугин Никита
|1
|0.06
|Москвичёв Владимир
|1
|0.06
|Манелов Ираклий
|1
|0.06
Родина Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тимошенко Иван
|9 (2)
|0.5
|Гордюшенко Астемир
|4
|0.22
|Турищев Максим
|4
|0.22
|Калмыков Амур
|4 (1)
|0.22
|Самко Владислав
|2
|0.11
|Султонов Мухаммад
|1
|0.06
|Клещенко Александр
|1
|0.06
|Вачхольз Уэсли Ната
|1
|0.06
|Куль Руслан
|1 (1)
|0.06
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бородин Сергей Алексеевич
|7
|0
|Рейна Йорди
|6
|0
|Калугин Никита
|5
|0
|Шамкин Даниил
|3
|0
|Громыко Валерий
|2
|0
|Стефанович Илья
|2
|0
|Гонгадзе Георгий
|2
|0
|Юзепчук Роман
|2
|0
|Енин Иван
|2
|0
|Усанов Алексей
|2
|0
|Манелов Ираклий
|2
|0
|Чурич Марио
|2
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Бабурин Егор
|1
|0
|Горбунов Игорь
|1
|0
|Шевченко Глеб
|1
|0
|Иваньков Александр II
|1
|0
|Червяков Руслан
|1
|0
Родина Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плиев Заурбек
|4
|0
|Калмыков Амур
|4
|0
|Камышев Илья
|3
|0
|Вачхольз Уэсли Ната
|3
|0
|Фищенко Руслан
|3
|0
|Сокол Артём
|1
|1
|Клещенко Александр
|2
|0
|Гордюшенко Астемир
|2
|0
|Насыров Исламжан
|2
|0
|Кризан Митча
|2
|0
|Воропаев Артём
|2
|0
|Бакаев Солтмурад
|2
|0
|Юдинцев Георгий
|2
|0
|Дмитриев Олег
|1
|0
|Тимошенко Иван
|1
|0
|Кочиев Хетаг
|1
|0
Результаты матчей
Торпедо Москва
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Родина Москва
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
5
Торпедо Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Родина Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
4
12
Торпедо Москва
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Родина Москва
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
7
17
Голы по времени матча
Забито
11
13
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
2
18%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
3
27%
3
23%
76-90
Пропущено
9
10
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
1
11%
4
40%
76-90
Забито
5
14
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
1
20%
3
21%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
20%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
40%
4
29%
76-90
Пропущено
10
8
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
4
40%
4
50%
76-90
Забито
16
27
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 9
7 Не забивали 6
3
19%
4
15%
1-15
1
6%
4
15%
16-30
2
13%
3
11%
31-45
3
19%
6
22%
46-60
2
13%
3
11%
61-75
5
31%
7
26%
76-90
Пропущено
19
18
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
1
5%
2
11%
1-15
4
21%
2
11%
16-30
4
21%
1
6%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
4
21%
3
17%
61-75
5
26%
8
44%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 0:3 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 2:0
Кубань - Торпедо Москва 2:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ленинградец 2:3 Уфа - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Енисей 1:0 Торпедо Москва - Акрон 1:0 Родина Москва - Торпедо Москва 2:0 Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Алания - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Сокол 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Химки - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Торпедо Москва - Рубин 1:1
Родина Москва
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Родина Москва - Черноморец Нв 4:0 Арсенал Тула - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Черноморец Нв 3:0 Волгарь - Родина Москва 0:4
Родина Москва - Динамо Махачкала 0:0 Арсенал Тула - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Акрон 0:1 Кубань - Родина Москва 1:0 Родина Москва - КАМАЗ 1:0 Текстильщик - Родина Москва 1:3 Родина Москва - Шинник 1:4 Тюмень - Родина Москва 2:2 Енисей - Родина Москва 2:2 Родина Москва - Торпедо Москва 2:0 Нефтехимик - Родина Москва 1:4 Родина Москва - Алания 1:2 Химки - Родина Москва 2:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:1 Ленинградец - Родина Москва 1:1 Черноморец Нв - Родина Москва 0:0
Результаты матчей
Торпедо Москва
Родина Москва
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
2:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
4
4 раза 22%
2
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
Торпедо Москва
Родина Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
45
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
54
18
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
126
513
711
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|27 - 13
|35
|2.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 13
|34
|3.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|18 - 7
|34
|4.
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|26 - 19
|32
|5.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|22 - 17
|31
|6.
|18
|7
|8
|3
|22 - 15
|29
|7.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|29 - 25
|24
|8.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 18
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|17 - 16
|24
|10.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|16 - 19
|23
|11.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|18 - 21
|22
|12.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|23 - 31
|22
|13.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|14 - 20
|20
|14.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|17 - 32
|19
|15.
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|17 - 24
|18
|16.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|14 - 22
|17
|17.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|13 - 24
|16
|18.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|16 - 26
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 5
|21
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 6
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 11
|19
|5.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 3
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|7.
|9
|5
|3
|1
|12 - 4
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 7
|17
|9.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 9
|16
|10.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|12 - 8
|16
|11.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|12.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 8
|14
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|15.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|16.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 4
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 13
|14
|6.
|9
|2
|5
|2
|10 - 11
|11
|7.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|10 - 13
|11
|8.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 10
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|10.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 14
|8
|11.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 20
|7
|12.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 22
|7
|13.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 9
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 10
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 10
|5
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|4 - 16
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 15
|1
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|11
|Алания
|Машуков Ислам
|9
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|9
|Шинник
|Андреев Игорь
|6
|Акрон
|Эльдарушев Абу-Саид
|6
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|7
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|7
|КАМАЗ
|Фартуна Борис
|7
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 5
|Торпедо Москва
|Рейна Йорди
|6
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Родина Москва
Исход игры
Торпедо Москва
61.5% (32)
Ничья
19.2% (10)
Родина Москва
19.2% (10)
Тотал 2.5
Больше
42.31% (22)
Меньше
57.69% (30)
Обе команды забьют
Да
59.62% (31)
Нет
40.38% (21)
Популярный счёт
2:1 Торпедо Москва
28.8% (15)
1:0 Торпедо Москва
26.9% (14)
1:1 Ничья
17.3% (9)
1:2 Родина Москва
13.5% (7)
2:0 Торпедо Москва
5.8% (3)
0:1 Родина Москва
3.8% (2)
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