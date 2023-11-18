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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 19.
Торпедо Москва
 
Позже
Родина Москва
Прогнозы 52
Торпедо Москва 61.5% (32)
X 19.2% (10)
Родина Москва 19.2% (10)
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Ничья
Родина Москва
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История личных встреч

Торпедо Москва
Родина Москва

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

МПЛ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейна Йорди 3 (1) 0.17
Стефанович Илья 3 (1) 0.17
Гонгадзе Георгий 2 0.11
Юзепчук Роман 2 0.11
Лебеденко Игорь 1 0.06
Горбунов Игорь 1 0.06
Журавлёв Юрий 1 0.06
Калугин Никита 1 0.06
Москвичёв Владимир 1 0.06
Манелов Ираклий 1 0.06
Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимошенко Иван 9 (2) 0.5
Гордюшенко Астемир 4 0.22
Турищев Максим 4 0.22
Калмыков Амур 4 (1) 0.22
Самко Владислав 2 0.11
Султонов Мухаммад 1 0.06
Клещенко Александр 1 0.06
Вачхольз Уэсли Ната 1 0.06
Куль Руслан 1 (1) 0.06

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бородин Сергей Алексеевич 7 0
Рейна Йорди 6 0
Калугин Никита 5 0
Шамкин Даниил 3 0
Громыко Валерий 2 0
Стефанович Илья 2 0
Гонгадзе Георгий 2 0
Юзепчук Роман 2 0
Енин Иван 2 0
Усанов Алексей 2 0
Манелов Ираклий 2 0
Чурич Марио 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Бабурин Егор 1 0
Горбунов Игорь 1 0
Шевченко Глеб 1 0
Иваньков Александр II 1 0
Червяков Руслан 1 0
Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Заурбек 4 0
Калмыков Амур 4 0
Камышев Илья 3 0
Вачхольз Уэсли Ната 3 0
Фищенко Руслан 3 0
Сокол Артём 1 1
Клещенко Александр 2 0
Гордюшенко Астемир 2 0
Насыров Исламжан 2 0
Кризан Митча 2 0
Воропаев Артём 2 0
Бакаев Солтмурад 2 0
Юдинцев Георгий 2 0
Дмитриев Олег 1 0
Тимошенко Иван 1 0
Кочиев Хетаг 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Родина Москва
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
5
Торпедо Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Родина Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

4
12
Торпедо Москва
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Родина Москва
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

7
17

Голы по времени матча

Забито

11
13
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
2
18%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
3
27%
3
23%
76-90

Пропущено

9
10
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
1
11%
4
40%
76-90

Забито

5
14
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
1
20%
3
21%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
20%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
40%
4
29%
76-90

Пропущено

10
8
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
4
40%
4
50%
76-90

Забито

16
27
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 9
7 Не забивали 6
3
19%
4
15%
1-15
1
6%
4
15%
16-30
2
13%
3
11%
31-45
3
19%
6
22%
46-60
2
13%
3
11%
61-75
5
31%
7
26%
76-90

Пропущено

19
18
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
1
5%
2
11%
1-15
4
21%
2
11%
16-30
4
21%
1
6%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
4
21%
3
17%
61-75
5
26%
8
44%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 0:3 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 2:0
Кубань - Торпедо Москва 2:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ленинградец 2:3 Уфа - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Енисей 1:0 Торпедо Москва - Акрон 1:0 Родина Москва - Торпедо Москва 2:0 Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Алания - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Сокол 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Химки - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Торпедо Москва - Рубин 1:1
Родина Москва
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Родина Москва - Черноморец Нв 4:0 Арсенал Тула - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Черноморец Нв 3:0 Волгарь - Родина Москва 0:4
Родина Москва - Динамо Махачкала 0:0 Арсенал Тула - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Акрон 0:1 Кубань - Родина Москва 1:0 Родина Москва - КАМАЗ 1:0 Текстильщик - Родина Москва 1:3 Родина Москва - Шинник 1:4 Тюмень - Родина Москва 2:2 Енисей - Родина Москва 2:2 Родина Москва - Торпедо Москва 2:0 Нефтехимик - Родина Москва 1:4 Родина Москва - Алания 1:2 Химки - Родина Москва 2:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:1 Ленинградец - Родина Москва 1:1 Черноморец Нв - Родина Москва 0:0

Результаты матчей

Торпедо Москва
Родина Москва

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

2:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
4
4 раза 22%
2
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
Родина Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
5
4
1
8
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
12
6
5
13
1.5
7
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тюмень
 Заявка 18 10 5 3 27 - 13 35
2.
Акрон
 Заявка 18 10 4 4 26 - 13 34
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 18 10 4 4 18 - 7 34
4.
Химки
 Заявка 18 9 5 4 26 - 19 32
5.
Алания
 Заявка 18 8 7 3 22 - 17 31
6.
Арсенал Тула
 18 7 8 3 22 - 15 29
7.
Енисей
 Заявка 18 7 3 8 29 - 25 24
8.
Родина Москва
 Заявка 18 6 6 6 27 - 18 24
9.
КАМАЗ
 Заявка 18 6 6 6 17 - 16 24
10.
Торпедо Москва
 Заявка 18 6 5 7 16 - 19 23
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 18 6 4 8 18 - 21 22
12.
Шинник
 Заявка 18 6 4 8 23 - 31 22
13.
Нефтехимик
 Заявка 18 5 5 8 14 - 20 20
14.
Сокол
 Заявка 18 5 4 9 17 - 32 19
15.
Черноморец Нв
 Заявка 18 3 9 6 17 - 24 18
16.
Ленинградец
 Заявка 18 4 5 9 14 - 22 17
17.
Кубань
 Заявка 18 4 4 10 13 - 24 16
18.
Волгарь
 Заявка 18 3 6 9 16 - 26 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тюмень
 Заявка 10 6 3 1 17 - 5 21
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 6 3 1 14 - 6 21
3.
Алания
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
4.
Енисей
 Заявка 9 6 1 2 22 - 11 19
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 6 1 2 12 - 3 19
6.
КАМАЗ
 Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
7.
Арсенал Тула
 9 5 3 1 12 - 4 18
8.
Акрон
 Заявка 9 5 2 2 15 - 7 17
9.
Торпедо Москва
 Заявка 9 5 1 3 11 - 9 16
10.
Химки
 Заявка 9 4 4 1 12 - 8 16
11.
Шинник
 Заявка 9 4 3 2 13 - 11 15
12.
Родина Москва
 Заявка 9 4 2 3 14 - 8 14
13.
Кубань
 Заявка 9 3 3 3 9 - 8 12
14.
Нефтехимик
 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
15.
Сокол
 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
16.
Черноморец Нв
 Заявка 8 2 4 2 10 - 10 10
17.
Волгарь
 Заявка 9 2 2 5 9 - 17 8
18.
Ленинградец
 Заявка 8 0 3 5 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 9 5 2 2 11 - 6 17
2.
Химки
 Заявка 9 5 1 3 14 - 11 16
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 4 3 2 6 - 4 15
4.
Тюмень
 Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
5.
Ленинградец
 Заявка 10 4 2 4 10 - 13 14
6.
Арсенал Тула
 9 2 5 2 10 - 11 11
7.
Алания
 Заявка 10 2 5 3 10 - 13 11
8.
Родина Москва
 Заявка 9 2 4 3 13 - 10 10
9.
Нефтехимик
 Заявка 9 2 2 5 6 - 10 8
10.
Черноморец Нв
 Заявка 10 1 5 4 7 - 14 8
11.
Шинник
 Заявка 9 2 1 6 10 - 20 7
12.
Сокол
 Заявка 9 2 1 6 9 - 22 7
13.
Волгарь
 Заявка 9 1 4 4 7 - 9 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 9 1 4 4 5 - 10 7
15.
КАМАЗ
 Заявка 8 1 2 5 3 - 10 5
16.
Енисей
 Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
17.
Кубань
 Заявка 9 1 1 7 4 - 16 4
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 0 1 7 4 - 15 1
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Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 11
Алания Машуков Ислам 9
Родина Москва Тимошенко Иван 9
Шинник Андреев Игорь 6
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 6
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 7
КАМАЗ Горелов Павел 7
КАМАЗ Фартуна Борис 7
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 5
Торпедо Москва Рейна Йорди 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Родина Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 ноября 2023, осталось 2 дня 8 часов 6 минут.



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    • Прогнозы 52
    Торпедо Москва 61.5% (32)
    X 19.2% (10)
    Родина Москва 19.2% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    Родина Москва
    3.25
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    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Родина Москва

    Исход игры
    Торпедо Москва
    61.5% (32)
    Ничья
    19.2% (10)
    Родина Москва
    19.2% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.31% (22)
    Меньше
    57.69% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    59.62% (31)
    Нет
    40.38% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Торпедо Москва
    28.8% (15)
    1:0 Торпедо Москва
    26.9% (14)
    1:1 Ничья
    17.3% (9)
    1:2 Родина Москва
    13.5% (7)
    2:0 Торпедо Москва
    5.8% (3)
    0:1 Родина Москва
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