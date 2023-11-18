Побольше стали трогать мяч игроки "Динамо", только вот по-прежнему не проходят у них какие-либо интересные комбинации.

Эгаш Касинтура на левом фланге хозяев в центре поля не смог уйти от соперника, но всё равно принёс кое-какую пользу своей команде, заработав аут.

Дошло дело до удара Эгаша Касинтура по чужим воротам. С левого полуфланга после короткой скидки партнёра. Однако сразу же попытка бывшего игрока "Уфы" была накрыта.

Тюменцы упражняются в держании мяча на чужой половине поля. Упражнялись, пока не допустили потерю. Было нарушение правил со стороны гостей, но арбитр показал играть дальше, потому что мяч осталс у хозяев.

А вот фол против Ивана Порохова со стороны Владимира Ковачевича на фланге в центральной трети поля уже фиксируется. Арбитр обходится без жёлтой карточки.

Эгаш Касинтура отработал в обороне, перехватив мяч перед своей штрафной площадью, не допустив удара противника по воротам и вынеся сферу за боковую линию.

Правым крылом атаковали сейчас тюменцы, но передача на ход оказалась безадресной, удачно там поставил корпус динамовский защитник. От ворот будет.

Сердер Сердеров ошибся в передаче на чужой половине поля, просто подарив мяч соперникам во время низового паса вперёд.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! Виталий Шитов! Раскатали! Низовыми передачами "Тюмень" разорвала чужую оборону. Порохов из района левого угла чужой штрафной площади покатил мяч к дальнему углу вратарской, а там разобрался точным ударом уже Шитов.

В принципе, сибирская команда закономерно вышла вперёд, поскольку до забитого мяча она имела три опасных момента.

Предыдущее поражение в Мелбет-Первой лиге у махачкалинского "Динамо" было зафиксировано 28 октября - от подмосковных "Химок".

Пока нет сегодня у "бело-голубых" внятной реакции на пропущенный мяч. "Тюмень" атакует правым флангом и добивается аута в свою пользу. Курбан Бердыев в технической зоне ходит и качает головой из стороны в сторону.

Опасно! В штангу попадает теперь "Тюмень"! После вброса аута с правого фланга подхватил мяч игрок гостей и с шестнадцати метров выстрелил в левую боковую стойку. Добить никому из гостей не удалось.

На своей половине поля в данный момент времени катают мяч игроки команды из Тюмени. "Динамо" в последние минуты не удаётся проводить свои атаки.

Давид Волк выбил мяч от своей штрафной площади к чужой, где Сердер Сердеров подыграл себе рукой, что не осталось без внимания арбитра.

13' Стадион заполнен не полностью, хотя выходной день, а "Динамо" Махачкала проводит важнейший лобовой матч против прямого конкурента.

12' Скорости в игре пока не впечатляют, но ничего страшного, ведь не исключено, что команды ещё успеют разыграться в ближайший час, так скажем.

11' И снова опасно у ворот "Динамо"! Третий момент уже не реализует "Тюмень"! Иван Маркелов пробивал с короткой дистанции после доставки углового с левого края и подкинул мяч выше створа.

10' Остро! Могла "Тюмень" открывать счёт сейчас! Илья Порохов приложился с дальней дистанции, и после рикошета от соперника мяч пролетел рядом с левой штангой. Угловой будет.

9' Впрочем, "Тюмень" тоже ничего не сообразила в своей позиционной атаке. Давид Волк потом вынес мяч в центр поля, где не смогли за него зацепиться хозяева.

8' С помощью левофлангового углового не смогла команда Курбана Бердыева придумать у чужих ворот что-либо интересное. После аута - тоже. В итоге мяч спокойно пришёл в руки Егора Любакова.

7' Сердер Сердеров подключился по левой зоне атаки махачкалинцев и прострелил в центр штрафной площади, однако Никита Печенкин в подкате вынес мяч на угловой.

6' Если "Тюмень" в своё время выступала в высшей лиге чемпионата России, то махачкалинское "Динамо" не может таким похвастать.

5' Встречаются в очном матче две команды из первой тройки турнирной таблицы. А значит, это центральная игра предпоследнего тура Мелбет-Первой лиги в 2023 году.