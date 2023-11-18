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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 19.
Динамо Махачкала
0:1
Первый тайм: 28'
Тюмень
0'
0:1
15' Гол
Шитов Виталий

Ход матча

15'
0:1
Шитов Виталий
Прогнозы 126
Динамо Махачкала 59.5% (75)
X 34.9% (44)
Тюмень 5.6% (7)
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Динамо Махачкала
Тюмень

История личных встреч

Динамо Махачкала
Тюмень

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

МПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сердеров Сердер 5 0.26
Глушков Никита Сергеевич 2 0.11
Абдуллахи Квари 2 0.11
Касинтура Эгаш 2 0.11
Юсупов Залимхан 2 (1) 0.11
Костюков Михаил 1 0.05
Ковачевич Владимир 1 0.05
Алибеков Муталип 1 0.05
Магомедов Ражаб 1 0.05
Тюмень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Порохов Илья 5 (2) 0.26
Шитов Виталий 4 0.21
Байтуков Руслан 3 0.16
Татаринов Евгений 3 (1) 0.16
Коротаев Александр 2 0.11
Бем Александр 2 0.11
Маркелов Иван 2 (1) 0.11
Кобялко Антон 1 0.05
Чуканов Андреа 1 0.05
Печенкин Никита 1 0.05
Синяк Антон 1 0.05
Болотов Евгений 1 0.05
Самойлов Денис 1 0.05

Карточки

Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсупов Залимхан 5 0
Касинтура Эгаш 4 0
Кагермазов Сослан 3 0
Алибеков Муталип 3 0
Храмцов Максим 3 0
Абдуллахи Квари 3 0
Сердеров Сердер 2 0
Ковачевич Владимир 2 0
Глушков Никита Сергеевич 2 0
Костюков Михаил 1 0
Магомедов Ражаб 1 0
Волк Давид 1 0
Сундуков Темиркан 1 0
Шумахов Идар 1 0
Лисакович Руслан 1 0
Тюмень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Печенкин Никита 3 1
Дружинин Игорь 4 0
Татаринов Евгений 2 1
Байтуков Руслан 3 0
Самойлов Денис 3 0
Маркелов Иван 2 0
Синяк Антон 2 0
Болотов Евгений 2 0
Шитов Виталий 2 0
Балахонцев Никита 2 0
Бем Александр 1 0
Мырзаков Кирилл 1 0
Порохов Илья 1 0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Тюмень
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
3
Динамо Махачкала
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Тюмень
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

7
15
Динамо Махачкала
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Тюмень
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

8
18

Голы по времени матча

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
2
18%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
5
45%
3
30%
61-75
1
9%
2
20%
76-90

Пропущено

4
8
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Забито

7
16
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 10
1
14%
1
6%
1-15
2
29%
1
6%
16-30
2
29%
1
6%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
29%
7
44%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
67%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

18
26
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 10
7 Не забивали 3
3
17%
2
8%
1-15
3
17%
2
8%
16-30
4
22%
1
4%
31-45
0
0%
7
27%
46-60
5
28%
5
19%
61-75
3
17%
9
35%
76-90

Пропущено

7
14
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
29%
5
36%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Махачкала
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 0:0
Динамо Махачкала - Черноморец Нв 1:0 Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Енисей - Динамо Махачкала 0:1 Форте - Динамо Махачкала 1:0 Динамо Махачкала - Сокол 2:0 Динамо Махачкала - Алания 3:0 Ленинградец - Динамо Махачкала 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:2 Динамо Махачкала - Шинник 1:1 Тюмень - Динамо Махачкала 0:0 Волгарь - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - КАМАЗ 0:1 Динамо Махачкала - Кубань 2:0 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 0:0 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1
Тюмень
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Тюмень - Кубань 3:0 Тюмень - Сокол 2:0 Нефтехимик - Тюмень 0:2 Черноморец Нв - Тюмень 0:1
Тюмень - Волгарь 1:0 Тюмень - Торпедо Москва 0:0 Шинник - Тюмень 1:2 Динамо Владивосток - Тюмень 2:0 Кубань - Тюмень 1:1 Тюмень - Родина Москва 2:2 Алания - Тюмень 1:1 Тюмень - Арсенал Тула 1:2 Акрон - Тюмень 1:2 Тюмень - Динамо Махачкала 0:0 КАМАЗ - Тюмень 2:1 Тюмень - Ленинградец 4:0 Тюмень - Енисей 1:0 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:0 Тюмень - Химки 3:1 Новосибирск - Тюмень 0:2

Результаты матчей

Динамо Махачкала
Тюмень

Точный счет

2:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

2:0
4 раза 22%
0:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Динамо Махачкала
Тюмень

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
2
4
5
1.5
5
5
1
8
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
1
2
7
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
15
3
6
12
1.5
8
10
1
17
2.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тюмень
 1:0 Заявка 19 11 5 3 28 - 13 38
2.
Акрон
 0:1 Заявка 19 10 4 5 26 - 14 34
3.
Динамо Махачкала
 0:1 Заявка 19 10 4 5 18 - 8 34
4.
Химки
 Заявка 18 9 5 4 26 - 19 32
5.
Алания
 Заявка 18 8 7 3 22 - 17 31
6.
Арсенал Тула
 18 7 8 3 22 - 15 29
7.
КАМАЗ
 Заявка 19 6 7 6 19 - 18 25
8.
Енисей
 Заявка 18 7 3 8 29 - 25 24
9.
Родина Москва
 Заявка 18 6 6 6 27 - 18 24
10.
Торпедо Москва
 Заявка 18 6 5 7 16 - 19 23
11.
Шинник
 Заявка 19 6 5 8 25 - 33 23
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 18 6 4 8 18 - 21 22
13.
Нефтехимик
 Заявка 18 5 5 8 14 - 20 20
14.
Сокол
 Заявка 18 5 4 9 17 - 32 19
15.
Черноморец Нв
 Заявка 18 3 9 6 17 - 24 18
16.
Волгарь
 1:0 Заявка 19 4 6 9 17 - 26 18
17.
Ленинградец
 Заявка 18 4 5 9 14 - 22 17
18.
Кубань
 Заявка 18 4 4 10 13 - 24 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тюмень
 1:0 Заявка 10 6 3 1 17 - 5 21
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 6 3 1 14 - 6 21
3.
Алания
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
4.
Енисей
 Заявка 9 6 1 2 22 - 11 19
5.
Динамо Махачкала
 0:1 Заявка 10 6 1 3 12 - 4 19
6.
КАМАЗ
 Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
7.
Арсенал Тула
 9 5 3 1 12 - 4 18
8.
Акрон
 0:1 Заявка 10 5 2 3 15 - 8 17
9.
Торпедо Москва
 Заявка 9 5 1 3 11 - 9 16
10.
Химки
 Заявка 9 4 4 1 12 - 8 16
11.
Шинник
 Заявка 10 4 4 2 15 - 13 16
12.
Родина Москва
 Заявка 9 4 2 3 14 - 8 14
13.
Кубань
 Заявка 9 3 3 3 9 - 8 12
14.
Нефтехимик
 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
15.
Сокол
 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
16.
Черноморец Нв
 Заявка 8 2 4 2 10 - 10 10
17.
Волгарь
 1:0 Заявка 9 2 2 5 9 - 17 8
18.
Ленинградец
 Заявка 8 0 3 5 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 0:1 Заявка 9 5 2 2 11 - 6 17
2.
Тюмень
 1:0 Заявка 9 5 2 2 11 - 8 17
3.
Химки
 Заявка 9 5 1 3 14 - 11 16
4.
Динамо Махачкала
 0:1 Заявка 9 4 3 2 6 - 4 15
5.
Ленинградец
 Заявка 10 4 2 4 10 - 13 14
6.
Арсенал Тула
 9 2 5 2 10 - 11 11
7.
Алания
 Заявка 10 2 5 3 10 - 13 11
8.
Родина Москва
 Заявка 9 2 4 3 13 - 10 10
9.
Волгарь
 1:0 Заявка 10 2 4 4 8 - 9 10
10.
Нефтехимик
 Заявка 9 2 2 5 6 - 10 8
11.
Черноморец Нв
 Заявка 10 1 5 4 7 - 14 8
12.
Шинник
 Заявка 9 2 1 6 10 - 20 7
13.
Сокол
 Заявка 9 2 1 6 9 - 22 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 9 1 4 4 5 - 10 7
15.
КАМАЗ
 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
16.
Енисей
 Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
17.
Кубань
 Заявка 9 1 1 7 4 - 16 4
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 0 1 7 4 - 15 1
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 11
Алания Машуков Ислам 9
Родина Москва Тимошенко Иван 9
Шинник Андреев Игорь 7
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 6
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 7
КАМАЗ Горелов Павел 7
КАМАЗ Фартуна Борис 7
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 5
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 28'
    Правым крылом атаковали сейчас тюменцы, но передача на ход оказалась безадресной, удачно там поставил корпус динамовский защитник. От ворот будет.
  • 27'
    Эгаш Касинтура отработал в обороне, перехватив мяч перед своей штрафной площадью, не допустив удара противника по воротам и вынеся сферу за боковую линию.
     
  • Фол, нарушение
    26'
    А вот фол против Ивана Порохова со стороны Владимира Ковачевича на фланге в центральной трети поля уже фиксируется. Арбитр обходится без жёлтой карточки.
  • Судья
    25'
    Тюменцы упражняются в держании мяча на чужой половине поля. Упражнялись, пока не допустили потерю. Было нарушение правил со стороны гостей, но арбитр показал играть дальше, потому что мяч осталс у хозяев.
  • 24'
    Дошло дело до удара Эгаша Касинтура по чужим воротам. С левого полуфланга после короткой скидки партнёра. Однако сразу же попытка бывшего игрока "Уфы" была накрыта.
  • 23'
    Эгаш Касинтура на левом фланге хозяев в центре поля не смог уйти от соперника, но всё равно принёс кое-какую пользу своей команде, заработав аут.
  • 22'
    Побольше стали трогать мяч игроки "Динамо", только вот по-прежнему не проходят у них какие-либо интересные комбинации.
  • Фол, нарушение
    22'
    Давид Волк выбил мяч от своей штрафной площади к чужой, где Сердер Сердеров подыграл себе рукой, что не осталось без внимания арбитра.
  • 20'
    На своей половине поля в данный момент времени катают мяч игроки команды из Тюмени. "Динамо" в последние минуты не удаётся проводить свои атаки.
  • Штанга
    19'
    Опасно! В штангу попадает теперь "Тюмень"! После вброса аута с правого фланга подхватил мяч игрок гостей и с шестнадцати метров выстрелил в левую боковую стойку. Добить никому из гостей не удалось.
  • 18'
    Пока нет сегодня у "бело-голубых" внятной реакции на пропущенный мяч. "Тюмень" атакует правым флангом и добивается аута в свою пользу. Курбан Бердыев в технической зоне ходит и качает головой из стороны в сторону.
  • 17'
    Предыдущее поражение в Мелбет-Первой лиге у махачкалинского "Динамо" было зафиксировано 28 октября - от подмосковных "Химок".
  • 16'
    В принципе, сибирская команда закономерно вышла вперёд, поскольку до забитого мяча она имела три опасных момента.
  • Описание гола
    15'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! Виталий Шитов!
    Раскатали! Низовыми передачами "Тюмень" разорвала чужую оборону. Порохов из района левого угла чужой штрафной площади покатил мяч к дальнему углу вратарской, а там разобрался точным ударом уже Шитов.
  • 14'
    Сердер Сердеров ошибся в передаче на чужой половине поля, просто подарив мяч соперникам во время низового паса вперёд.
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    • 13'
      Стадион заполнен не полностью, хотя выходной день, а "Динамо" Махачкала проводит важнейший лобовой матч против прямого конкурента.
    • 12'
      Скорости в игре пока не впечатляют, но ничего страшного, ведь не исключено, что команды ещё успеют разыграться в ближайший час, так скажем.
    • Опасный момент
      11'
      И снова опасно у ворот "Динамо"! Третий момент уже не реализует "Тюмень"! Иван Маркелов пробивал с короткой дистанции после доставки углового с левого края и подкинул мяч выше створа.
    • Опасный момент
      10'
      Остро! Могла "Тюмень" открывать счёт сейчас! Илья Порохов приложился с дальней дистанции, и после рикошета от соперника мяч пролетел рядом с левой штангой. Угловой будет.
    • 9'
      Впрочем, "Тюмень" тоже ничего не сообразила в своей позиционной атаке. Давид Волк потом вынес мяч в центр поля, где не смогли за него зацепиться хозяева.
    • 8'
      С помощью левофлангового углового не смогла команда Курбана Бердыева придумать у чужих ворот что-либо интересное. После аута - тоже. В итоге мяч спокойно пришёл в руки Егора Любакова.
    • Угловой
      7'
      Сердер Сердеров подключился по левой зоне атаки махачкалинцев и прострелил в центр штрафной площади, однако Никита Печенкин в подкате вынес мяч на угловой.
    • 6'
      Если "Тюмень" в своё время выступала в высшей лиге чемпионата России, то махачкалинское "Динамо" не может таким похвастать. 
    • 5'
      Встречаются в очном матче две команды из первой тройки турнирной таблицы. А значит, это центральная игра предпоследнего тура Мелбет-Первой лиги в 2023 году.
    • Опасный момент
      4'
      Опасный момент! "Тюмень" могла забивать! Виталий Шитов получил передачу в зону правого инсайда и то ли ударил, то ли прострелил. Получилось рядом со створом. Илья Порохов не дотянулся до мяча в подкате.
    • 3'
      Эгаш Касинтура по левому полуфлангу подвёл мяч к штрафной площади тюменцев, а там случилась потеря у хозяев, но контратаки нет у гостей.
    • 2'
      "Динамо" играет в синей форме, а у "Тюмени" экипировка бело-чёрных цветов.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В 19-м туре Мелбет-Первой лиги махачкалинское "Динамо" сыграет у себя дома против тольяттинского "Акрона". Текстовая онлайн-трансляцию этого матча будет доступна на LiveResult.Ru.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 27.8% пользователей.
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    Прогнозы 126
    Динамо Махачкала 59.5% (75)
    X 34.9% (44)
    Тюмень 5.6% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Махачкала
    Ничья
    Тюмень
    5.40
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    3.50
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    4.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Махачкала 0:1 Тюмень

    Исход игры
    Динамо Махачкала
    59.5% (75)
    Ничья
    34.9% (44)
    Тюмень
    5.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.86% (30)
    Меньше
    74.14% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    54.31% (63)
    Нет
    45.69% (53)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.8% (35)
    1:0 Динамо Махачкала
    25.4% (32)
    2:1 Динамо Махачкала
    15.1% (19)
    2:0 Динамо Махачкала
    7.9% (10)
    0:0 Ничья
    5.6% (7)
    1:2 Тюмень
    3.2% (4)
    3:0 Динамо Махачкала
    1.6% (2)
    3:1 Динамо Махачкала
    1.6% (2)
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