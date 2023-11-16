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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 19.
Динамо Махачкала
 
Позже
Тюмень
Прогнозы 60
Динамо Махачкала 63.3% (38)
X 28.3% (17)
Тюмень 8.3% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Махачкала
Ничья
Тюмень
2.16
3.30
2.91
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Динамо Махачкала
Тюмень

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

МПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сердеров Сердер 5 0.28
Глушков Никита Сергеевич 2 0.11
Абдуллахи Квари 2 0.11
Касинтура Эгаш 2 0.11
Юсупов Залимхан 2 (1) 0.11
Костюков Михаил 1 0.06
Ковачевич Владимир 1 0.06
Алибеков Муталип 1 0.06
Магомедов Ражаб 1 0.06
Тюмень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Порохов Илья 5 (2) 0.28
Байтуков Руслан 3 0.17
Шитов Виталий 3 0.17
Татаринов Евгений 3 (1) 0.17
Коротаев Александр 2 0.11
Бем Александр 2 0.11
Маркелов Иван 2 (1) 0.11
Кобялко Антон 1 0.06
Чуканов Андреа 1 0.06
Печенкин Никита 1 0.06
Синяк Антон 1 0.06
Болотов Евгений 1 0.06
Самойлов Денис 1 0.06

Карточки

Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсупов Залимхан 5 0
Касинтура Эгаш 4 0
Кагермазов Сослан 3 0
Алибеков Муталип 3 0
Храмцов Максим 3 0
Абдуллахи Квари 3 0
Сердеров Сердер 2 0
Ковачевич Владимир 2 0
Глушков Никита Сергеевич 2 0
Костюков Михаил 1 0
Магомедов Ражаб 1 0
Волк Давид 1 0
Сундуков Темиркан 1 0
Шумахов Идар 1 0
Лисакович Руслан 1 0
Тюмень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Печенкин Никита 3 1
Дружинин Игорь 4 0
Татаринов Евгений 2 1
Байтуков Руслан 3 0
Самойлов Денис 3 0
Маркелов Иван 2 0
Синяк Антон 2 0
Болотов Евгений 2 0
Шитов Виталий 2 0
Балахонцев Никита 2 0
Бем Александр 1 0
Мырзаков Кирилл 1 0
Порохов Илья 1 0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Тюмень
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
3
Динамо Махачкала
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Тюмень
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

7
15
Динамо Махачкала
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Тюмень
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

8
18

Голы по времени матча

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
2
18%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
5
45%
3
30%
61-75
1
9%
2
20%
76-90

Пропущено

4
8
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Забито

7
16
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 10
1
14%
1
6%
1-15
2
29%
1
6%
16-30
2
29%
1
6%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
29%
7
44%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
67%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

18
26
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 10
7 Не забивали 3
3
17%
2
8%
1-15
3
17%
2
8%
16-30
4
22%
1
4%
31-45
0
0%
7
27%
46-60
5
28%
5
19%
61-75
3
17%
9
35%
76-90

Пропущено

7
14
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
29%
5
36%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Махачкала
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 0:0
Динамо Махачкала - Черноморец Нв 1:0 Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Енисей - Динамо Махачкала 0:1 Форте - Динамо Махачкала 1:0 Динамо Махачкала - Сокол 2:0 Динамо Махачкала - Алания 3:0 Ленинградец - Динамо Махачкала 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:2 Динамо Махачкала - Шинник 1:1 Тюмень - Динамо Махачкала 0:0 Волгарь - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - КАМАЗ 0:1 Динамо Махачкала - Кубань 2:0 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 0:0 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1
Тюмень
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Тюмень - Кубань 3:0 Тюмень - Сокол 2:0 Нефтехимик - Тюмень 0:2 Черноморец Нв - Тюмень 0:1
Тюмень - Волгарь 1:0 Тюмень - Торпедо Москва 0:0 Шинник - Тюмень 1:2 Динамо Владивосток - Тюмень 2:0 Кубань - Тюмень 1:1 Тюмень - Родина Москва 2:2 Алания - Тюмень 1:1 Тюмень - Арсенал Тула 1:2 Акрон - Тюмень 1:2 Тюмень - Динамо Махачкала 0:0 КАМАЗ - Тюмень 2:1 Тюмень - Ленинградец 4:0 Тюмень - Енисей 1:0 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:0 Тюмень - Химки 3:1 Новосибирск - Тюмень 0:2

Результаты матчей

Динамо Махачкала
Тюмень

Точный счет

2:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

2:0
4 раза 22%
0:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Динамо Махачкала
Тюмень

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
2
4
5
1.5
5
5
1
8
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
1
2
7
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
15
3
6
12
1.5
8
10
1
17
2.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тюмень
 Заявка 18 10 5 3 27 - 13 35
2.
Акрон
 Заявка 18 10 4 4 26 - 13 34
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 18 10 4 4 18 - 7 34
4.
Химки
 Заявка 18 9 5 4 26 - 19 32
5.
Алания
 Заявка 18 8 7 3 22 - 17 31
6.
Арсенал Тула
 18 7 8 3 22 - 15 29
7.
Енисей
 Заявка 18 7 3 8 29 - 25 24
8.
Родина Москва
 Заявка 18 6 6 6 27 - 18 24
9.
КАМАЗ
 Заявка 18 6 6 6 17 - 16 24
10.
Торпедо Москва
 Заявка 18 6 5 7 16 - 19 23
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 18 6 4 8 18 - 21 22
12.
Шинник
 Заявка 18 6 4 8 23 - 31 22
13.
Нефтехимик
 Заявка 18 5 5 8 14 - 20 20
14.
Сокол
 Заявка 18 5 4 9 17 - 32 19
15.
Черноморец Нв
 Заявка 18 3 9 6 17 - 24 18
16.
Ленинградец
 Заявка 18 4 5 9 14 - 22 17
17.
Кубань
 Заявка 18 4 4 10 13 - 24 16
18.
Волгарь
 Заявка 18 3 6 9 16 - 26 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тюмень
 Заявка 10 6 3 1 17 - 5 21
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 6 3 1 14 - 6 21
3.
Алания
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
4.
Енисей
 Заявка 9 6 1 2 22 - 11 19
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 6 1 2 12 - 3 19
6.
КАМАЗ
 Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
7.
Арсенал Тула
 9 5 3 1 12 - 4 18
8.
Акрон
 Заявка 9 5 2 2 15 - 7 17
9.
Торпедо Москва
 Заявка 9 5 1 3 11 - 9 16
10.
Химки
 Заявка 9 4 4 1 12 - 8 16
11.
Шинник
 Заявка 9 4 3 2 13 - 11 15
12.
Родина Москва
 Заявка 9 4 2 3 14 - 8 14
13.
Кубань
 Заявка 9 3 3 3 9 - 8 12
14.
Нефтехимик
 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
15.
Сокол
 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
16.
Черноморец Нв
 Заявка 8 2 4 2 10 - 10 10
17.
Волгарь
 Заявка 9 2 2 5 9 - 17 8
18.
Ленинградец
 Заявка 8 0 3 5 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 9 5 2 2 11 - 6 17
2.
Химки
 Заявка 9 5 1 3 14 - 11 16
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 4 3 2 6 - 4 15
4.
Тюмень
 Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
5.
Ленинградец
 Заявка 10 4 2 4 10 - 13 14
6.
Арсенал Тула
 9 2 5 2 10 - 11 11
7.
Алания
 Заявка 10 2 5 3 10 - 13 11
8.
Родина Москва
 Заявка 9 2 4 3 13 - 10 10
9.
Нефтехимик
 Заявка 9 2 2 5 6 - 10 8
10.
Черноморец Нв
 Заявка 10 1 5 4 7 - 14 8
11.
Шинник
 Заявка 9 2 1 6 10 - 20 7
12.
Сокол
 Заявка 9 2 1 6 9 - 22 7
13.
Волгарь
 Заявка 9 1 4 4 7 - 9 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 9 1 4 4 5 - 10 7
15.
КАМАЗ
 Заявка 8 1 2 5 3 - 10 5
16.
Енисей
 Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
17.
Кубань
 Заявка 9 1 1 7 4 - 16 4
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 0 1 7 4 - 15 1
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 11
Алания Машуков Ислам 9
Родина Москва Тимошенко Иван 9
Шинник Андреев Игорь 6
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 6
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 7
КАМАЗ Горелов Павел 7
КАМАЗ Фартуна Борис 7
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 5
Торпедо Москва Рейна Йорди 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Махачкала - Тюмень от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 ноября 2023, осталось 2 дня 7 часов 47 минут.



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    • Прогнозы 60
    Динамо Махачкала 63.3% (38)
    X 28.3% (17)
    Тюмень 8.3% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Махачкала
    Ничья
    Тюмень
    2.16
    3.30
    2.91
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    Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Тюмень

    Исход игры
    Динамо Махачкала
    63.3% (38)
    Ничья
    28.3% (17)
    Тюмень
    8.3% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.55% (19)
    Меньше
    65.45% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    56.36% (31)
    Нет
    43.64% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    23.3% (14)
    1:0 Динамо Махачкала
    21.7% (13)
    2:1 Динамо Махачкала
    20% (12)
    2:0 Динамо Махачкала
    6.7% (4)
    0:0 Ничья
    5% (3)
    3:0 Динамо Махачкала
    3.3% (2)
    0:1 Тюмень
    3.3% (2)
    1:2 Тюмень
    3.3% (2)
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    Динамо Махачкала
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