Тур: 19.
Позже
История личных встреч
Динамо Махачкала
Тюмень
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сердеров Сердер
|5
|0.28
|Глушков Никита Сергеевич
|2
|0.11
|Абдуллахи Квари
|2
|0.11
|Касинтура Эгаш
|2
|0.11
|Юсупов Залимхан
|2 (1)
|0.11
|Костюков Михаил
|1
|0.06
|Ковачевич Владимир
|1
|0.06
|Алибеков Муталип
|1
|0.06
|Магомедов Ражаб
|1
|0.06
Тюмень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Порохов Илья
|5 (2)
|0.28
|Байтуков Руслан
|3
|0.17
|Шитов Виталий
|3
|0.17
|Татаринов Евгений
|3 (1)
|0.17
|Коротаев Александр
|2
|0.11
|Бем Александр
|2
|0.11
|Маркелов Иван
|2 (1)
|0.11
|Кобялко Антон
|1
|0.06
|Чуканов Андреа
|1
|0.06
|Печенкин Никита
|1
|0.06
|Синяк Антон
|1
|0.06
|Болотов Евгений
|1
|0.06
|Самойлов Денис
|1
|0.06
Карточки
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юсупов Залимхан
|5
|0
|Касинтура Эгаш
|4
|0
|Кагермазов Сослан
|3
|0
|Алибеков Муталип
|3
|0
|Храмцов Максим
|3
|0
|Абдуллахи Квари
|3
|0
|Сердеров Сердер
|2
|0
|Ковачевич Владимир
|2
|0
|Глушков Никита Сергеевич
|2
|0
|Костюков Михаил
|1
|0
|Магомедов Ражаб
|1
|0
|Волк Давид
|1
|0
|Сундуков Темиркан
|1
|0
|Шумахов Идар
|1
|0
|Лисакович Руслан
|1
|0
Тюмень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Печенкин Никита
|3
|1
|Дружинин Игорь
|4
|0
|Татаринов Евгений
|2
|1
|Байтуков Руслан
|3
|0
|Самойлов Денис
|3
|0
|Маркелов Иван
|2
|0
|Синяк Антон
|2
|0
|Болотов Евгений
|2
|0
|Шитов Виталий
|2
|0
|Балахонцев Никита
|2
|0
|Бем Александр
|1
|0
|Мырзаков Кирилл
|1
|0
|Порохов Илья
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Махачкала
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Тюмень
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
3
Динамо Махачкала
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Тюмень
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
7
15
Динамо Махачкала
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Тюмень
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
8
18
Голы по времени матча
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
2
18%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
5
45%
3
30%
61-75
1
9%
2
20%
76-90
Пропущено
4
8
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Забито
7
16
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 10
1
14%
1
6%
1-15
2
29%
1
6%
16-30
2
29%
1
6%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
29%
7
44%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
67%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Забито
18
26
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 10
7 Не забивали 3
3
17%
2
8%
1-15
3
17%
2
8%
16-30
4
22%
1
4%
31-45
0
0%
7
27%
46-60
5
28%
5
19%
61-75
3
17%
9
35%
76-90
Пропущено
7
14
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
29%
5
36%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Махачкала
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 0:0
Динамо Махачкала - Черноморец Нв 1:0 Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Енисей - Динамо Махачкала 0:1 Форте - Динамо Махачкала 1:0 Динамо Махачкала - Сокол 2:0 Динамо Махачкала - Алания 3:0 Ленинградец - Динамо Махачкала 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:2 Динамо Махачкала - Шинник 1:1 Тюмень - Динамо Махачкала 0:0 Волгарь - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - КАМАЗ 0:1 Динамо Махачкала - Кубань 2:0 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 0:0 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1
Тюмень
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Тюмень - Кубань 3:0 Тюмень - Сокол 2:0 Нефтехимик - Тюмень 0:2 Черноморец Нв - Тюмень 0:1
Тюмень - Волгарь 1:0 Тюмень - Торпедо Москва 0:0 Шинник - Тюмень 1:2 Динамо Владивосток - Тюмень 2:0 Кубань - Тюмень 1:1 Тюмень - Родина Москва 2:2 Алания - Тюмень 1:1 Тюмень - Арсенал Тула 1:2 Акрон - Тюмень 1:2 Тюмень - Динамо Махачкала 0:0 КАМАЗ - Тюмень 2:1 Тюмень - Ленинградец 4:0 Тюмень - Енисей 1:0 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:0 Тюмень - Химки 3:1 Новосибирск - Тюмень 0:2
Результаты матчей
Динамо Махачкала
Тюмень
Точный счет
2:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
2:0
4 раза 22%
0:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Динамо Махачкала
Тюмень
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
82
45
55
18
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
71
27
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
153
612
810
117
315
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|27 - 13
|35
|2.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 13
|34
|3.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|18 - 7
|34
|4.
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|26 - 19
|32
|5.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|22 - 17
|31
|6.
|18
|7
|8
|3
|22 - 15
|29
|7.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|29 - 25
|24
|8.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 18
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|17 - 16
|24
|10.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|16 - 19
|23
|11.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|18 - 21
|22
|12.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|23 - 31
|22
|13.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|14 - 20
|20
|14.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|17 - 32
|19
|15.
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|17 - 24
|18
|16.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|14 - 22
|17
|17.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|13 - 24
|16
|18.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|16 - 26
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 5
|21
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 6
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 11
|19
|5.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 3
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|7.
|9
|5
|3
|1
|12 - 4
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 7
|17
|9.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 9
|16
|10.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|12 - 8
|16
|11.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|12.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 8
|14
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|15.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|16.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 4
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 13
|14
|6.
|9
|2
|5
|2
|10 - 11
|11
|7.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|10 - 13
|11
|8.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 10
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|10.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 14
|8
|11.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 20
|7
|12.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 22
|7
|13.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 9
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 10
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 10
|5
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|4 - 16
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 15
|1
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|11
|Алания
|Машуков Ислам
|9
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|9
|Шинник
|Андреев Игорь
|6
|Акрон
|Эльдарушев Абу-Саид
|6
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|7
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|7
|КАМАЗ
|Фартуна Борис
|7
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 5
|Торпедо Москва
|Рейна Йорди
|6
Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Тюмень
Исход игры
Динамо Махачкала
63.3% (38)
Ничья
28.3% (17)
Тюмень
8.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
34.55% (19)
Меньше
65.45% (36)
Обе команды забьют
Да
56.36% (31)
Нет
43.64% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
23.3% (14)
1:0 Динамо Махачкала
21.7% (13)
2:1 Динамо Махачкала
20% (12)
2:0 Динамо Махачкала
6.7% (4)
0:0 Ничья
5% (3)
3:0 Динамо Махачкала
3.3% (2)
0:1 Тюмень
3.3% (2)
1:2 Тюмень
3.3% (2)
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