Тур: 16. Стадион: Stadion im. Braci Czachorow. Главный судья: Ласык Петр
0:0
Второй тайм: 51'
0'
0:0
21' Не забитый пенальтиPedro Rodriguez2
25' Желтая карточкаПетков Алекс
37' Желтая карточкаЛеандро
47' Желтая карточкаБранко Рафаэл
Ход матча
21'
0:0
25'
37'
47'
13
Гжесик
Ян
9
Леандро
33
Маценко
Егор
17
Шварц
Петр
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Гжесик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
92 Майк СесторЗащитник
- Защитник
-
11 Пик ДаниэльЗащитник
-
99 Семеду ЭдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
История личных встреч
Радомяк Радом
Шленск Вроцлав
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.5
Тотал матчей
0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
120
180
Бомбардиры внутри турнира
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pedro Rodriguez2
|8
|0.5
|Семеду Эди
|3
|0.19
|Вольски Рафал
|1
|0.06
|Донис Христос
|1
|0.06
|Семеду Лисандру
|1
|0.06
|Кастаньеда Франк
|1
|0.06
|Цихоцки Матеуш
|1
|0.06
|Роча Леонардо
|1
|0.06
|Машаду Луиш
|0
|0
|Абрамович Давид
|0
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|12 (5)
|0.75
|Науэль Матиас
|4
|0.25
|Самец-Талар Пётр
|3
|0.19
|Шварц Петр
|2
|0.13
|Индже Бурак
|2
|0.13
|Кончковски Мартин
|1
|0.06
|Patryk Szwedzik
|1
|0.06
|Палюшек Александр
|1
|0.06
|Бейгер Лукаш
|1
|0.06
|Ольсен Патрик
|0
|0
|Бортвик-Джексон Кэмерон
|0
|0
|Янасик Патрик
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Покорны Петер
|0
|0
|Петков Алекс
|0
|0
Карточки
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранко Рафаэл
|5
|0
|Michal Kaput
|4
|0
|Вольски Рафал
|3
|0
|Цихоцки Матеуш
|3
|0
|Гжесик Ян
|3
|0
|Pedro Rodriguez2
|3
|0
|Майк Сестор
|2
|0
|Донис Христос
|2
|0
|Леандро
|2
|0
|Машаду Луиш
|2
|0
|Кастаньеда Франк
|2
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|2
|0
|Damian Jakubik
|1
|0
|Абрамович Давид
|1
|0
|Семеду Лисандру
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покорны Петер
|6
|1
|Науэль Матиас
|3
|1
|Жуковски Матеуш
|4
|0
|Бейгер Лукаш
|4
|0
|Маценко Егор
|2
|1
|Ольсен Патрик
|3
|0
|Экспозито Эрик
|3
|0
|Петков Алекс
|3
|0
|Кончковски Мартин
|2
|0
|Лещыньски Рафал
|2
|0
|Самец-Талар Пётр
|2
|0
|Шварц Петр
|1
|0
|Жуховски Михал
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Patryk Szwedzik
|1
|0
|Яцек Магера
|1
|0
Результаты матчей
Радомяк Радом
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Шленск Вроцлав
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
4
Радомяк Радом
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Шленск Вроцлав
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
7
13
Радомяк Радом
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Шленск Вроцлав
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
10
17
Голы по времени матча
Забито
8
13
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
1
13%
2
15%
1-15
2
25%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
6
46%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
9
14
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 8
4
44%
1
7%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
1
11%
4
29%
76-90
Пропущено
12
6
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
3
50%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
3
25%
2
33%
76-90
Забито
17
27
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 13
6 Не забивали 0
5
29%
29%
3
11%
1-15
4
24%
4
15%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
3
18%
3
11%
46-60
3
18%
3
11%
61-75
2
12%
10
37%
76-90
Пропущено
20
13
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 9
1
5%
0
0%
1-15
5
25%
2
15%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
3
15%
5
38%
46-60
4
20%
1
8%
61-75
3
15%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Радомяк Радом
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Висла Плоцк - Радомяк Радом 1:0 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3
Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Гарбарния Краков - Радомяк Радом 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Лех - Радомяк Радом 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Заглембе Сосновец 0:1 Радомяк Радом - Тыхы 0:1
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шленск Вроцлав - Хробры Глогув 2:3 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2
Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Шленск Вроцлав 2:1 Шленск Вроцлав - Опава 0:1 Шленск Вроцлав - Тыхы 1:2
Результаты матчей
Радомяк Радом
Шленск Вроцлав
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Радомяк Радом
Шленск Вроцлав
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
43
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
44
44
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
69
87
312
312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|10
|4
|2
|27 - 13
|34
|2.
|16
|9
|4
|3
|36 - 21
|31
|3.
|16
|8
|5
|3
|29 - 22
|29
|4.
|15
|8
|4
|3
|31 - 17
|28
|5.
|16
|8
|2
|6
|29 - 18
|26
|6.
|15
|7
|4
|4
|23 - 20
|25
|7.
|16
|7
|3
|6
|19 - 24
|24
|8.
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|9.
|16
|6
|3
|7
|23 - 24
|21
|10.
|0:0
|16
|5
|5
|6
|18 - 19
|20
|11.
|16
|5
|4
|7
|17 - 20
|19
|12.
|16
|4
|6
|6
|16 - 18
|18
|13.
|16
|2
|12
|2
|14 - 14
|18
|14.
|15
|3
|8
|4
|19 - 19
|17
|15.
|15
|3
|7
|5
|14 - 20
|16
|16.
|16
|4
|4
|8
|20 - 31
|16
|17.
|16
|1
|7
|8
|15 - 27
|10
|18.
|16
|2
|2
|12
|11 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|22 - 5
|22
|2.
|9
|6
|3
|0
|20 - 4
|21
|3.
|9
|6
|2
|1
|22 - 11
|20
|4.
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|5.
|0:0
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|6.
|7
|5
|0
|2
|9 - 6
|15
|7.
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|8.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|9.
|9
|4
|1
|4
|18 - 15
|13
|10.
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|11.
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|12.
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|13.
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|14.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|9 - 7
|10
|15.
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|16.
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|17.
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|18.
|8
|1
|3
|4
|5 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|13 - 7
|18
|2.
|7
|4
|1
|2
|11 - 3
|13
|3.
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|4.
|0:0
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|5.
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|6.
|7
|2
|3
|2
|7 - 11
|9
|7.
|8
|3
|0
|5
|9 - 17
|9
|8.
|8
|2
|3
|3
|14 - 16
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|10.
|9
|2
|2
|5
|12 - 14
|8
|11.
|9
|0
|8
|1
|7 - 8
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|13.
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|14.
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|15.
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|16.
|8
|1
|1
|6
|10 - 20
|4
|17.
|8
|0
|3
|5
|6 - 14
|3
|18.
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|12 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (2)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|7 (1)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 7
|Лех
|Муравски Радослав
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|7