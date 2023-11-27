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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Ласык Петр
Радомяк Радом
0:1
Конец матча
Шленск Вроцлав
0'
0:0
21' Не забитый пенальти
Pedro Rodriguez2
25' Желтая карточка
Петков Алекс
37' Желтая карточка
Леандро
48' Желтая карточка
Бранко Рафаэл
0:1
55' Гол
Экспозито Эрик
80' Желтая карточка
Самец-Талар Пётр
90'+5
12
Albert
Posiadala
13
Гжесик
Ян
16
Цихоцки
Матеуш
29
Бранко
Рафаэл
33
Абрамович
Давид
9
Леандро
8
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
77
Донис
Христос
27
Вольски
Рафал
96
Pedro
Rodriguez2
17
Роча
Леонардо
12
Лещыньски
Рафал
19
Янасик
Патрик
4
Бейгер
Лукаш
5
Петков
Алекс
33
Маценко
Егор
16
Покорны
Петер
24
Самец-Талар
Пётр
8
Ольсен
Патрик
17
Шварц
Петр
22
Жуковски
Матеуш
9
Экспозито
Эрик
Радомяк Радом
4-4-2
Шленск Вроцлав
4-1-4-1

История личных встреч

Радомяк Радом
Шленск Вроцлав

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

Э
0:1
Э
2:0
Э
0:0
Э
1:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.5

Тотал матчей

0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

120
180

Бомбардиры внутри турнира

Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pedro Rodriguez2 8 0.5
Семеду Эди 3 0.19
Вольски Рафал 1 0.06
Донис Христос 1 0.06
Семеду Лисандру 1 0.06
Кастаньеда Франк 1 0.06
Цихоцки Матеуш 1 0.06
Роча Леонардо 1 0.06
Машаду Луиш 0 0
Абрамович Давид 0 0
Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 13 (5) 0.81
Науэль Матиас 4 0.25
Самец-Талар Пётр 3 0.19
Шварц Петр 2 0.13
Индже Бурак 2 0.13
Кончковски Мартин 1 0.06
Patryk Szwedzik 1 0.06
Палюшек Александр 1 0.06
Бейгер Лукаш 1 0.06
Ольсен Патрик 0 0
Бортвик-Джексон Кэмерон 0 0
Янасик Патрик 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Покорны Петер 0 0
Петков Алекс 0 0

Карточки

Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранко Рафаэл 6 0
Michal Kaput 4 0
Вольски Рафал 3 0
Цихоцки Матеуш 3 0
Гжесик Ян 3 0
Pedro Rodriguez2 3 0
Майк Сестор 2 0
Донис Христос 2 0
Леандро 2 0
Машаду Луиш 2 0
Кастаньеда Франк 2 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 2 0
Damian Jakubik 1 0
Абрамович Давид 1 0
Семеду Лисандру 1 0
Роча Леонардо 1 0
Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Покорны Петер 6 1
Науэль Матиас 3 1
Жуковски Матеуш 4 0
Бейгер Лукаш 4 0
Маценко Егор 2 1
Ольсен Патрик 3 0
Экспозито Эрик 3 0
Самец-Талар Пётр 3 0
Петков Алекс 3 0
Кончковски Мартин 2 0
Лещыньски Рафал 2 0
Шварц Петр 1 0
Жуховски Михал 1 0
Индже Бурак 1 0
Patryk Szwedzik 1 0
Яцек Магера 1 0

Результаты матчей

Радомяк Радом
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Шленск Вроцлав
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
4
Радомяк Радом
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Шленск Вроцлав
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

7
13
Радомяк Радом
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Шленск Вроцлав
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

10
17

Голы по времени матча

Забито

8
14
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 7
1
13%
2
14%
1-15
2
25%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
25%
2
14%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
6
43%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
2
29%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
3
33%
2
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

9
14
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 9
4
44%
1
7%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
1
11%
4
29%
76-90

Пропущено

12
6
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
3
50%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
3
25%
2
33%
76-90

Забито

17
28
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 14
7 Не забивали 0
5
29%
29%
3
11%
1-15
4
24%
4
14%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
3
18%
4
14%
46-60
3
18%
3
11%
61-75
2
12%
10
36%
76-90

Пропущено

21
13
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 9
1
5%
0
0%
1-15
5
24%
2
15%
16-30
4
19%
1
8%
31-45
4
19%
5
38%
46-60
4
19%
1
8%
61-75
3
14%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Радомяк Радом
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Висла Плоцк - Радомяк Радом 1:0 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3
Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Гарбарния Краков - Радомяк Радом 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Лех - Радомяк Радом 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Заглембе Сосновец 0:1 Радомяк Радом - Тыхы 0:1
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шленск Вроцлав - Хробры Глогув 2:3 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2
Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Шленск Вроцлав 2:1 Шленск Вроцлав - Опава 0:1 Шленск Вроцлав - Тыхы 1:2

Результаты матчей

Радомяк Радом
Шленск Вроцлав

Точный счет

0:1
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Радомяк Радом
Шленск Вроцлав

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
4
3
2
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
4
5
1
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
6
10
1.5
8
8
3
13
2.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 16 11 3 2 28 - 13 36
2.
Ягеллония Белосток
 16 9 4 3 36 - 21 31
3.
Лех
 16 8 5 3 29 - 22 29
4.
Ракув
 15 8 4 3 31 - 17 28
5.
Погонь Щецин
 16 8 2 6 29 - 18 26
6.
Легия
 15 7 4 4 23 - 20 25
7.
Заглембе Любин
 16 7 3 6 19 - 24 24
8.
Видзев Лодзь
 16 6 4 6 21 - 21 22
9.
Сталь Мелец
 16 6 3 7 23 - 24 21
10.
Радомяк Радом
 16 5 4 7 18 - 20 19
11.
Гурник Забже
 16 5 4 7 17 - 20 19
12.
Варта Познань
 16 4 6 6 16 - 18 18
13.
Пяст
 16 2 12 2 14 - 14 18
14.
Корона Кельце
 15 3 8 4 19 - 19 17
15.
Краковия
 15 3 7 5 14 - 20 16
16.
Пуща Неполомице
 16 4 4 8 20 - 31 16
17.
Рух Хожув
 16 1 7 8 15 - 27 10
18.
ЛКС Лодзь
 16 2 2 12 11 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 8 7 1 0 22 - 5 22
2.
Ракув
 9 6 3 0 20 - 4 21
3.
Лех
 9 6 2 1 22 - 11 20
4.
Легия
 9 5 2 2 16 - 9 17
5.
Шленск Вроцлав
 7 5 1 1 14 - 6 16
6.
Видзев Лодзь
 7 5 0 2 9 - 6 15
7.
Заглембе Любин
 8 4 3 1 10 - 7 15
8.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 15 - 10 14
9.
Погонь Щецин
 9 4 1 4 18 - 15 13
10.
Пуща Неполомице
 8 3 3 2 10 - 11 12
11.
Гурник Забже
 7 3 2 2 5 - 6 11
12.
Корона Кельце
 7 2 4 1 12 - 9 10
13.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
14.
Радомяк Радом
 8 2 3 3 9 - 8 9
15.
ЛКС Лодзь
 8 2 2 4 8 - 17 8
16.
Рух Хожув
 8 1 4 3 9 - 13 7
17.
Краковия
 7 1 3 3 7 - 13 6
18.
Варта Познань
 8 1 3 4 5 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 9 6 2 1 14 - 7 20
2.
Погонь Щецин
 7 4 1 2 11 - 3 13
3.
Варта Познань
 8 3 3 2 11 - 9 12
4.
Радомяк Радом
 8 3 1 4 9 - 12 10
5.
Краковия
 8 2 4 2 7 - 7 10
6.
Лех
 7 2 3 2 7 - 11 9
7.
Заглембе Любин
 8 3 0 5 9 - 17 9
8.
Ягеллония Белосток
 8 2 3 3 14 - 16 9
9.
Легия
 6 2 2 2 7 - 11 8
10.
Гурник Забже
 9 2 2 5 12 - 14 8
11.
Пяст
 9 0 8 1 7 - 8 8
12.
Ракув
 6 2 1 3 11 - 13 7
13.
Сталь Мелец
 8 2 1 5 8 - 14 7
14.
Корона Кельце
 8 1 4 3 7 - 10 7
15.
Видзев Лодзь
 9 1 4 4 12 - 15 7
16.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
17.
Рух Хожув
 8 0 3 5 6 - 14 3
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
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Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 13 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 8 (5)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (2)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 7 (1)
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Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 7
Лех Муравски Радослав 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Рух Хожув Садлок Мацей 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
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    • 37'
      Leandro получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Петков Алекс получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Pedro пробил пенальти, но не смог забить!
    • Судья начинает матч
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