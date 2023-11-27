Тур: 13. Стадион: Крэйвен Коттедж. Главный судья: Солсбери Майкл
2:2
Второй тайм: 77'
0'
1:0
7' ГолАйуоби Алекс
19' Желтая карточкаРим Тим
1:1
22' ГолКунья Матеус
33' Желтая карточкаГомес Жоао
2:1
59' ПенальтиВиллиан Боргес
2:2
75' ПенальтиХи-Чан Хван
Ход матча
7'
1:0
19'
22'
33'
59'
2:1
75'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 5
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
303 Количество передач 238
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Лено
Бернд
13
Рим
Тим
10
Кэрни
Том
22
Айуоби
Алекс
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
11
Хи-Чан
Хван
12
Кунья
Матеус
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
-
22 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
-
38 Харрис ЛюкПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
-
23 Килман МаксЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хи-Чан ХванНападающий
-
12 Кунья МатеусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Буэно УгоЗащитник
- Полузащитник
-
19 Хонни КастроПолузащитник
-
20 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фулхэм
Вулверхэмптон
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
22 матча
18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
18.2%
40.9%
40.9%
4 победы 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.09
1
Среднее время на гол
82
90
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
34
22
Голов в среднем за матч
1.55
1
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
58
90
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рид Бобби
|2
|0.15
|Пальинья Жоау
|2
|0.15
|Виллиан Боргес
|2 (1)
|0.15
|Перейра Андреас
|1
|0.08
|Рим Тим
|1
|0.08
|Хименес Рауль
|1
|0.08
|Айуоби Алекс
|1
|0.08
|Винисиус Карлос
|1
|0.08
|Робинсон Энтони
|0
|0
|Уилсон Гарри
|0
|0
|Рид Харрисон
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хи-Чан Хван
|6
|0.46
|Кунья Матеус
|3
|0.23
|Лемина Марио
|2
|0.15
|Калайджич Саша
|2
|0.15
|Нету Педру
|1
|0.08
|Сарабия Пабло
|1
|0.08
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.08
|Гомеш Тоти
|0
|0
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|5
|0
|Рим Тим
|3
|1
|Робинсон Энтони
|4
|0
|Угелумба Кэлвин
|1
|1
|Хименес Рауль
|2
|0
|Тете Кенни
|2
|0
|Айуоби Алекс
|2
|0
|Уилсон Гарри
|2
|0
|Рид Харрисон
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Рид Бобби
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Родак Марек
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
|Винисиус Карлос
|1
|0
|Родриго Мунис
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|5
|1
|Доусон Крэйг
|5
|0
|Гомес Жоао
|5
|0
|Семеду Нелсон
|4
|0
|Аит-Нури Раян
|4
|0
|Нету Педру
|3
|0
|Хи-Чан Хван
|3
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|Силва Фабио
|2
|0
|Килман Макс
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|0
|1
|О'Нил Гари
|1
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
|Дойл Томми
|1
|0
Результаты матчей
Фулхэм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Вулверхэмптон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
4
Фулхэм
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Вулверхэмптон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
4
6
Фулхэм
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Вулверхэмптон
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
4
10
Голы по времени матча
Забито
4
7
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
1
25%
4
57%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
3
43%
4
50%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
43%
3
33%
61-75
1
14%
3
33%
76-90
Пропущено
12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
2
17%
6
50%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
1
8%
1
8%
76-90
Забито
11
16
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 1
1
9%
1
6%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
6%
31-45
1
9%
3
19%
46-60
5
45%
4
25%
61-75
2
18%
7
44%
76-90
Пропущено
19
20
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
0
0%
3
15%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
5
26%
1
5%
31-45
2
11%
7
35%
46-60
5
26%
2
10%
61-75
4
21%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Ипсвич - Фулхэм 1:3 Брайтон - Фулхэм 1:1
Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Фулхэм - Челси 0:2 Фулхэм - Норвич 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Эвертон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Челси - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2
Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ипсвич - Вулверхэмптон 3:2 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Блэкпул 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Селтик - Вулверхэмптон 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0
Результаты матчей
Фулхэм
Вулверхэмптон
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
3:1
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
5 раз 42%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Фулхэм
Вулверхэмптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
33
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
111
210
57
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|27 - 10
|30
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|33 - 13
|29
|3.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|31 - 18
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 11
|28
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 17
|26
|6.
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|16 - 16
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|31 - 14
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|28 - 23
|22
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 23
|20
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 20
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 18
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 18
|15
|13.
|1:2 Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 22
|15
|14.
|2:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 21
|15
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 21
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 28
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 23
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|11 - 34
|5
|19.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 20
|4
|20.
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|10 - 32
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 5
|18
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 2
|18
|3.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 4
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 7
|17
|5.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 4
|16
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 10
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|10.
|2:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 8
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 11
|9
|13.
|1:2 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 11
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 19
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 20
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 13
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 13
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 9
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|12.
|1:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|13.
|2:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 13
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|13 - 10
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 18
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|20.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (5)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|8 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|7 (5)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Челси
|Джексон Николас
|7
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 5
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фулхэм 2:2 Вулверхэмптон
Исход игры
Фулхэм
45.5% (60)
Ничья
37.9% (50)
Вулверхэмптон
16.7% (22)
Тотал 2.5
Больше
39.47% (45)
Меньше
60.53% (69)
Обе команды забьют
Да
75.44% (86)
Нет
24.56% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.8% (42)
2:1 Фулхэм
23.5% (31)
1:0 Фулхэм
14.4% (19)
2:2 Ничья
5.3% (7)
1:2 Вулверхэмптон
4.5% (6)
0:1 Вулверхэмптон
3% (4)
2:0 Фулхэм
2.3% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!