  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Солсбери Майкл
Фулхэм
2:2
Второй тайм: 77'
Вулверхэмптон
0'
1:0
7' Гол
Айуоби Алекс
19' Желтая карточка
Рим Тим
1:1
22' Гол
Кунья Матеус
33' Желтая карточка
Гомес Жоао
2:1
59' Пенальти
Виллиан Боргес
2:2
75' Пенальти
Хи-Чан Хван

Ход матча

7'
Айуоби Алекс
(Робинсон Энтони)
1:0
19'
Рим Тим
 
19'
 
Доэрти Мэтт
Аит-Нури Раян
22'
1:1
Кунья Матеус
(Беллегард Жан-Рикнер)
33'
 
Гомес Жоао
59'
Виллиан Боргес
2:1
62'
 
Калайджич Саша
Беллегард Жан-Рикнер
75'
2:2
Хи-Чан Хван
77'
Винисиус Карлос
Хименес Рауль
 
77'
Уилсон Гарри
Перейра Андреас
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 303 Количество передач 238
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 132
Фулхэм 45.5% (60)
X 37.9% (50)
Вулверхэмптон 16.7% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фулхэм
Ничья
Вулверхэмптон
3.30
4.50
Реклама, fon.bet
3.65
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Лено
Бернд
21
Кастань
Тимоти
3
Угелумба
Кэлвин
13
Рим
Тим
33
Робинсон
Энтони
6
Рид
Харрисон
10
Кэрни
Том
22
Айуоби
Алекс
18
Перейра
Андреас
20
Виллиан
Боргес
7
Хименес
Рауль
1
Са
Жозе
4
Буэно
Сантьяго
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
22
Семеду
Нелсон
27
Беллегард
Жан-Рикнер
5
Лемина
Марио
8
Гомес
Жоао
3
Аит-Нури
Раян
11
Хи-Чан
Хван
12
Кунья
Матеус
Фулхэм
4-2-3-1
Вулверхэмптон
3-5-2

История личных встреч

Фулхэм
Вулверхэмптон

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

22 матча

18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

18.2%
40.9%
40.9%
4 победы 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
Ч
2:0
Ч
2:0
Ч
1:3
Ч
4:4
Ч
3:2
Ч
0:3
Ч
3:0
К
3:3
К
0:0
Ч
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.09
1

Среднее время на гол

82
90

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

34
22

Голов в среднем за матч

1.55
1

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

58
90

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рид Бобби 2 0.15
Пальинья Жоау 2 0.15
Виллиан Боргес 2 (1) 0.15
Перейра Андреас 1 0.08
Рим Тим 1 0.08
Хименес Рауль 1 0.08
Айуоби Алекс 1 0.08
Винисиус Карлос 1 0.08
Робинсон Энтони 0 0
Уилсон Гарри 0 0
Рид Харрисон 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 6 0.46
Кунья Матеус 3 0.23
Лемина Марио 2 0.15
Калайджич Саша 2 0.15
Нету Педру 1 0.08
Сарабия Пабло 1 0.08
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.08
Гомеш Тоти 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 5 0
Рим Тим 3 1
Робинсон Энтони 4 0
Угелумба Кэлвин 1 1
Хименес Рауль 2 0
Тете Кенни 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Уилсон Гарри 2 0
Рид Харрисон 2 0
Перейра Андреас 2 0
Диоп Исса 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Рид Бобби 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Родак Марек 1 0
Лукич Саша 1 0
Винисиус Карлос 1 0
Родриго Мунис 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 5 1
Доусон Крэйг 5 0
Гомес Жоао 5 0
Семеду Нелсон 4 0
Аит-Нури Раян 4 0
Нету Педру 3 0
Хи-Чан Хван 3 0
Луис Матеус II 1 1
Силва Фабио 2 0
Килман Макс 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 1
О'Нил Гари 1 0
Сарабия Пабло 1 0
Доэрти Мэтт 1 0
Са Жозе 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Кунья Матеус 1 0
Дойл Томми 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Вулверхэмптон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
4
Фулхэм
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Вулверхэмптон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

4
6
Фулхэм
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Вулверхэмптон
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

4
10

Голы по времени матча

Забито

4
7
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
1
25%
4
57%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
3
43%
4
50%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
43%
3
33%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Пропущено

12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
2
17%
6
50%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
1
8%
1
8%
76-90

Забито

11
16
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 1
1
9%
1
6%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
6%
31-45
1
9%
3
19%
46-60
5
45%
4
25%
61-75
2
18%
7
44%
76-90

Пропущено

19
20
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
0
0%
3
15%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
5
26%
1
5%
31-45
2
11%
7
35%
46-60
5
26%
2
10%
61-75
4
21%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Ипсвич - Фулхэм 1:3 Брайтон - Фулхэм 1:1
Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Фулхэм - Челси 0:2 Фулхэм - Норвич 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Эвертон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Челси - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2
Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ипсвич - Вулверхэмптон 3:2 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Блэкпул 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Селтик - Вулверхэмптон 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0

Результаты матчей

Фулхэм
Вулверхэмптон

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
5 раз 42%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
11
1
2
10
1.5
5
7
1
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 13 9 3 1 27 - 10 30
2.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 2 2 33 - 13 29
3.
Астон Вилла
 Заявка 13 9 1 3 31 - 18 28
4.
Ливерпуль
 Заявка 13 8 4 1 28 - 11 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 8 2 3 25 - 17 26
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 8 0 5 16 - 16 24
7.
Ньюкасл
 Заявка 13 7 2 4 31 - 14 23
8.
Брайтон
 Заявка 13 6 4 3 28 - 23 22
9.
Вест Хэм
 Заявка 13 6 2 5 23 - 23 20
10.
Челси
 Заявка 13 4 4 5 22 - 20 16
11.
Брентфорд
 Заявка 13 4 4 5 19 - 18 16
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 4 3 6 13 - 18 15
13.
Вулверхэмптон
 1:2 Заявка 13 4 3 6 17 - 22 15
14.
Фулхэм
 2:1 Заявка 13 4 3 6 12 - 21 15
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 3 4 6 16 - 21 13
16.
Борнмут
 Заявка 13 3 3 7 14 - 28 12
17.
Лутон Таун
 Заявка 13 2 3 8 12 - 23 9
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 1 2 10 11 - 34 5
19.
Эвертон
 Заявка 13 4 2 7 14 - 20 4
20.
Бёрнли
 Заявка 13 1 1 11 10 - 32 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 6 6 0 0 23 - 5 18
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 6 0 0 17 - 2 18
3.
Ньюкасл
 Заявка 7 6 0 1 18 - 4 18
4.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 18 - 7 17
5.
Манчестер Сити
 Заявка 6 5 1 0 17 - 4 16
6.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 10 12
8.
Брайтон
 Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9.
Вест Хэм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
10.
Фулхэм
 2:1 Заявка 6 3 0 3 6 - 8 9
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
12.
Брентфорд
 Заявка 7 2 3 2 12 - 11 9
13.
Вулверхэмптон
 1:2 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
14.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
15.
Челси
 Заявка 7 1 3 3 10 - 11 6
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
18.
Эвертон
 Заявка 7 1 1 5 5 - 9 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 1 1 5 7 - 19 4
20.
Бёрнли
 Заявка 7 0 0 7 5 - 20 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
2.
Арсенал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
5.
Челси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
6.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
7.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
8.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
9.
Астон Вилла
 Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
10.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
11.
Брентфорд
 Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
12.
Вулверхэмптон
 1:2 Заявка 7 2 1 4 8 - 10 7
13.
Фулхэм
 2:1 Заявка 7 1 3 3 6 - 13 6
14.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
15.
Бёрнли
 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 1 4 8 - 18 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 0 1 5 4 - 15 1
20.
Эвертон
 Заявка 6 3 1 2 9 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (5)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 8 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Челси Джексон Николас 7
Эвертон Янг Эшли 1 5
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится победой Вулверхэмптон.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.42. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.42 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 132
    Фулхэм 45.5% (60)
    X 37.9% (50)
    Вулверхэмптон 16.7% (22)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
    Вулверхэмптон
    3.30
    4.50
    Реклама, fon.bet
    3.65
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фулхэм 2:2 Вулверхэмптон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фулхэм 2:2 Вулверхэмптон

    Исход игры
    Фулхэм
    45.5% (60)
    Ничья
    37.9% (50)
    Вулверхэмптон
    16.7% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.47% (45)
    Меньше
    60.53% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    75.44% (86)
    Нет
    24.56% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.8% (42)
    2:1 Фулхэм
    23.5% (31)
    1:0 Фулхэм
    14.4% (19)
    2:2 Ничья
    5.3% (7)
    1:2 Вулверхэмптон
    4.5% (6)
    0:1 Вулверхэмптон
    3% (4)
    2:0 Фулхэм
    2.3% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Фулхэм
    Вулверхэмптон
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     