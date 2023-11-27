Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Первый тайм

49' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Фулхэм

41' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Перейра Андреас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

36' Айуоби Алекс из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Гомес Жоао получил желтую карточку от судьи

32' Беллегард Жан-Рикнер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

30' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

29' Айуоби Алекс не смог попасть в створ ударом издали

28' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

27' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Кунья Матеус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

23' Игрок из команды Фулхэм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

21' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Рим Тим - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

18' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

17' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Перейра Андреас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Удар от ворот произведет Фулхэм

15' Лемина Марио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Ох, нехорошо это выглядит. Аит-Нури Раян получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' [player1] играет рукой

10' Хорошую попытку сделал Кэрни Том . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Виллиан Боргес из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Айуоби Алекс из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Виллиан Боргес из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Г О О О О Л - Айуоби Алекс забивает с левой ноги!

7' Робинсон Энтони из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Матч возобновлен

5' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

3' Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Перейра Андреас из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Фулхэм начинает с центра поля