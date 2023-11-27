Тур: 14. Стадион: Монтиливи. Главный судья: Мелеро Марио
0'
51' Желтая карточкаГурусета Горка
1:0
55' ГолЦыганков Виктор
59' Желтая карточкаБлинд Дэйли
1:1
68' ГолУильямс Иньяки
Ход матча
51'
55'
1:0
59'
68'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 5
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
293 Количество передач 213
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Гарсия
Эрик
17
Блинд
Дэйли
23
Мартин
Иван
14
Гарсия
Алеш
16
Савио
III
15
Лекуе
Иньиго
16
Руис
Иньиго
11
Уильямс
Нико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Гарсия ЭрикЗащитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
-
16 СавиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Торре ПаблоПолузащитник
-
20 Коуто ЯнПолузащитник
-
22 Солис ДжонПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
-
16 Руис ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уильямс НикоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Гомес УнаиПолузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
29 Арес МалкомНападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Жирона
Атлетик Б
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|7 (1)
|0.5
|Савио III
|4
|0.29
|Эррера Янгель
|4
|0.29
|Гарсия Алеш
|3
|0.21
|Цыганков Виктор
|3
|0.21
|Стуани Кристиан
|3
|0.21
|Мартин Иван
|3
|0.21
|Давид Лопес
|2
|0.14
|Коуто Ян
|1
|0.07
|Порту Кристиан
|1
|0.07
|Гарсия Эрик
|1
|0.07
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Мартинес Арнау
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|6
|0.43
|Гурусета Горка
|6
|0.43
|Сансет Ойян
|3
|0.21
|Беренгер Алекс
|2 (1)
|0.14
|Весга Микель
|2 (2)
|0.14
|Уильямс Нико
|1
|0.07
|Де Маркос Оскар
|1
|0.07
|Юри Берчиче
|1
|0.07
|Вильялибре Асьер
|1
|0.07
|Руис Иньиго
|1
|0.07
|Гарсия Дани
|1
|0.07
|Гомес Унаи
|1
|0.07
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стуани Кристиан
|4
|0
|Эррера Янгель
|4
|0
|Гутьеррес Мигель
|3
|0
|Давид Лопес
|3
|0
|Мартин Иван
|3
|0
|Мартинес Арнау
|3
|0
|Коуто Ян
|3
|0
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Хуанпе Хуан
|2
|0
|Савио III
|1
|0
|Блинд Дэйли
|1
|0
|Гарсия Алеш
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Кебе Ибрахима
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сансет Ойян
|1
|2
|Руис Иньиго
|4
|0
|Паредес Айтор
|4
|0
|Де Маркос Оскар
|3
|0
|Гарсия Дани
|3
|0
|Гарсия Рауль
|2
|0
|Эррера Андер
|2
|0
|Гурусета Горка
|2
|0
|Уильямс Иньяки
|2
|0
|Лекуе Иньиго
|2
|0
|Беренгер Алекс
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Вивиан Даниэль
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Юри Берчиче
|1
|0
|Весга Микель
|1
|0
|Йерай Альварес
|1
|0
|Уильямс Нико
|1
|0
|Арес Малком
|1
|0
Результаты матчей
Жирона
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Атлетик Б
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
0
0
Жирона
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Атлетик Б
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
16
18
Жирона
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
0% (0)
62% (8)
Атлетик Б
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
16
18
Голы по времени матча
Забито
15
7
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
7%
2
29%
1-15
1
7%
4
57%
16-30
6
40%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
1
14%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
3
50%
76-90
Забито
16
18
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
0
0%
2
11%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
3
19%
5
28%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
4
25%
4
22%
61-75
3
19%
5
28%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
25%
2
18%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
1
13%
1
9%
76-90
Забито
31
25
14 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
1
3%
4
16%
1-15
4
13%
5
20%
16-30
9
29%
29%
5
20%
31-45
5
16%
1
4%
46-60
6
19%
4
16%
61-75
6
19%
6
24%
76-90
Пропущено
16
17
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
4
25%
2
12%
1-15
4
25%
3
18%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
3
19%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0
Жирона - Альмерия 5:2 Кадис - Жирона 0:1 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2 Жирона - Мальорка 5:3 Гранада - Жирона 2:4 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Жирона - Хетафе 3:0 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Жирона - Лацио 2:1 Наполи - Жирона 1:1 Блэкберн - Жирона 2:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Жирона - Андорра 2:2 Олот - Жирона 2:4
Атлетик Б
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атлетик Б - Сельта 4:3 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 УЕ Руби - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2
Барселона - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Алавес - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Кадис 3:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эйбар 1:1 Селтик - Атлетик Б 3:2 Расинг - Атлетик Б 0:0 Некакса - Атлетик Б 0:2 Чивас Гвадалахара - Атлетик Б 2:0
Результаты матчей
Жирона
Атлетик Б
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
3:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 43%
2:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:4
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
3:0
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Жирона
Атлетик Б
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
33
61
33
43
24
25
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
33
25
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
94
85
94
58
58
49
211
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|31 - 9
|35
|2.
|1:1 Заявка
|14
|11
|2
|1
|32 - 17
|35
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 12
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|27 - 14
|31
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 17
|25
|6.
|1:1 Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 18
|25
|7.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|18 - 16
|24
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 18
|19
|9.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|17 - 18
|19
|10.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 18
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|11 - 13
|18
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 25
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 19
|15
|14.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 24
|14
|15.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|19 - 19
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 20
|10
|17.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 19
|9
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|14 - 24
|8
|19.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|19 - 33
|7
|20.
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|16 - 37
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 7
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 5
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|10 - 2
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 10
|17
|5.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 3
|16
|6.
|1:1 Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 9
|16
|7.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|8 - 4
|15
|8.
|1:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 11
|14
|9.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 3
|13
|10.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|11.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 15
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|14 - 16
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|18.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|10 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 8
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 6
|19
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|5.
|1:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 14
|7
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|15.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 14
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 10
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|8 - 18
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 19
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|11 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|9 (1)
|Вильярреал
|Морено Херард
|8 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|8 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|7 (4)
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 6
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 5
|Реал Мадрид
|Рюдигер Антонио
|6
|Гранада
|Гумбау Херард
|6
|Кадис
|Алькарас Рубен
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жирона 1:1 Атлетик Б
Исход игры
Жирона
70.8% (114)
Ничья
18% (29)
Атлетик Б
11.2% (18)
Тотал 2.5
Больше
65.52% (76)
Меньше
34.48% (40)
Обе команды забьют
Да
78.45% (91)
Нет
21.55% (25)
Популярный счёт
2:1 Жирона
34.8% (56)
1:0 Жирона
12.4% (20)
1:1 Ничья
9.3% (15)
2:2 Ничья
5% (8)
1:2 Атлетик Б
4.3% (7)
3:2 Жирона
1.9% (3)
0:1 Атлетик Б
1.9% (3)
3:1 Жирона
1.2% (2)
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