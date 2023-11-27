После навеса Савио слева Цыганков сделал скидку в центр. От ноги соперника мяч отскочил к Эррере, который с линии штрафной площади пробил немного выше перекладины.

Нико Уильямс слева долго готовился к подаче и не уследил за мячом, покинувшем поле.

Замена в составе "Атлетика": вместо Горки Гурусеты на поле вышел Рауль Гарсия.

Весга слева не смог точно прострелить на Рауля Гарсию. Мяч грудью остановил Паредес.

При ничьей и игра на поле стала равной. Команды по очереди владеют мячом, стараясь действовать аккуратнее.

Замена в составе "Жироны": вместо Ивана Мартина на поле вышел Пабло Торре.

У Коуто не получился перевод справа налево на Савио. Соперники у дальней штанги мяч перехватили.

Паредес на чужой половине поля сзади по ногам ударил Эрреру.

Мартинес справа выкатил мяч в центр на Алеша Гарсию, который с двадцати пяти метров пробил выше ворот.

Прострел Иньяки Уильямса справа в центр по линии штрафной площади перехватил Блинд.

Нико Уильямс слева попытался сделал заброс в штрафную площадь на Гурусету, но попал в голову сопернику.

Нико Уильямс от углового флага навесил на Вивиана, который в верховой борьбе перед чужими воротами нарушил правила.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! ИНЬЯКИ УИЛЬЯМС!!! Быструю атаку провели гости. Сансет справа отправил вперёд Иньяки Уильямса, который сместился ив центр, вошёл в штрафную площадь и с двенадцати метров низом пробил в правый угол.

Замена в составе "Жироны": вместо Кристиана Стуани на поле вышел Кристиан Порту.

Замена в составе "Жироны": вместо Арнау Мартинеса на поле вышел Ян Коуто.

А следующий рейд Нико Уильямса вперёд уверенно прервал Мартинес, разъединив Нико и мяч.

Гурусета в центре поля врезал по ногам Мартинесу и получил жёлтую карточку.

Весга на левом фланге не смог убежать от двух соперников и с мячом расстался.

Гассанига забрал мяч в руки после подачи от Иньяки Уильямса справа.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ЦЫГАНКОВ!!! Гутьеррес слева отправил вперёд Савио, который прострелил к дальней штанге. Несколько игроков проскочили мимо мяча, а Цыганков с угла вратарской площади низом сильно пробил под стойку.

Нико Уильямс разыграл угловой удар с партнёром и навесил к дальней штанге. По воротам пробить гостям не удалось.

"Атлетик" забрал мяч и старается "растащить" оборону хозяев по флангам.

Блинд в центральном круге схватил руками Сансета и получил жёлтую карточку.

Нико Уильямс на фланге не смог прокинуть мяч мимо Мартина и подтолкнул Ивана в спину.

Второй тайм в Жироне!

Мартинес справа прострелил в штрафную площадь. Цыганков мяч пропустил, а Стуани соперники сыграть не позволили.

Гутьеррес на фланге красиво обыграл Де Маркоса, но его пас вперёд оказался абсолютно безадресным.

Нико Уильямс по левому флангу прошёл вперёд и заработал аут.

Первый тайм

— Перерыв! "Жирона" - "Атлетик" (Бильбао) - 0:0.

45' Гурусета оказался в офсайде.

44' Второй подряд угловой удар у гостей опасным не получился.

44' Нико Уильямс исполнил подачу от углового флага. Мяч пометался в штрафной площади и улетел на следующий "стандарт".

43' Руис справа со штрафного навесил на Вивиана, который через соперника пробил левее ворот.

42' Эррера на фланге сбил Де Маркоса.

41' Алеш Гарсия в центре поля придержал руками Сансета.

40' Гутьеррес слева прокинул мяч в штрафную площадь, но на перехват первым успел Паредес.

39' Гутьеррес от центральной линии поля решил пробить по воротам. Унай успевал вернуться к линии, а мяч полетел выше цели.

38' Савио сместился вправо и прокинул мяч себе на ход, а вот выиграть забег у Вивиана нападающему "Жироны" не удалось.

37' Нико Уильямс слева прорвался в штрафную площадь и пробил по воротам, а на пути мяча оказался Алеш Гарсия.

36' У Мартинеса не получился пас вперёд по правому флангу. Мяч оказался за боковой линией поля.

35' Савио слева обыграл соперника и навесил к дальней штанге. Цыганков сделал скидку на Алеша Гарсию, который с десяти метров пробил выше ворот.

34' Де Маркос в центре поля врезал по ногам Алешу Гарсии.

32' Цыганков на правом фланге не догнал мяч после немного сильной передачи партнёра.

31' Гости исполнили угловой удар. Подача последовала на Вивиана, который головой пробил немного левее ворот.

30' Нико Уильямс слева прорвался в штрафную площадь. Мяч отскочил к Весге, который с линии пробил под перекладину. Гассанига в прыжке отвёл угрозу от ворот.

29' Гутьеррес слева навесил на Цыганкова, который головой пробил чуть выше ближней "девятки".

28' Савио слева убежал в отрыв, вошёл в штрафну площадь и прострелил на Эрреру, который головой отправил мяч в сетку. Арбитры зафиксировали офсайд у Савио и гол не засчитали.

27' "Жирона" покатала мяч у центрального круга.

26' Иньяки Уильямс справа с пятнадцати метров пробил левее ворот из офсайда.

25' Де Маркос с пятнадцати метров опасно пробило по воротам, но Гассанига оказался на высоте и отбил мяч в сторону.

24' Нико Уильямс слева прострелил на Иньяки Уильямса, который сделал пас дальше на Сансета, нанёсшего удар с восьми метров выше перекладины.

22' Савио слева не пошёл вперёд. Передача последовала к центральному кругу, где собрались почти все полевые игроки с обеих сторон.

21' После передачи Нико Уильямса Сансет справа с разворота с линии штрафной площади пробил под перекладину. Гассанига выставил руки вверх и мяч отбил.

20' Передачу Сансета справа на Иньяки Уильямса соперники заблокировали.

19' Алеш Гарсия исполнил первый угловой удар в матче. Подача к воротам опасной не получилась, мяч выбит гостями из штрафной площади.

18' Эррера справа навесил на Стуани, который головой пробил в левый угол ворот. Унай в прыжке сумел отвести угрозу от ворот.

16' Создали момент и хозяева. Да и по игре они начинают действовать увереннее и чаще оказываться у чужих ворот.

15' Савио слева сделал пас на Гутьерреса, который навесил к дальней штанге. Стуани головой пробил немного выше ворот.

14' Лекуе в центре поля подтолкнул в спину Цыганкова.

13' Эррера справа красиво ушёл от двух соперников и сделал передачу в центр. А вот там кроме Унай Симона никого не было.

12' Опять сошлись Нико Уильямс и Мартинес. На этот раз в центре поля, а нарушение снова со стороны игрока "Атлетика".

10' Нико Уильямс на левом фланге проиграл в скорости Мартинесу и подтолкнул соперника в спину.

9' Иньяки Уильмс на правом фланге не смог обыграть Блинда. Прорыва к воротам не получилось.

8' Первые минуты активнее проводят гости. "Атлетик" чаще задерживается на чужой половине поля и уже создал момент у ворот.

6' Паредес на фланге выбил мяч у Мартинеса. Хозяева бросят аут.

5' Цыганков слева со штрафного навесил близко к воротам, и Унай спокойно забрал мяч в руки.

4' Руис на фланге сбил Савио.

3' Гурусета по центру прорвался к воротам, но пробил точно в Гассанигу.

2' "Жирона" играет в полосатых красно-белых футболках и синих трусах, "Атлетик" - в синих футболках и белых трусах.