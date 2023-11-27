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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Мелеро Марио
Жирона
1:1
Второй тайм: 80'
Атлетик Б
0'
51' Желтая карточка
Гурусета Горка
1:0
55' Гол
Цыганков Виктор
59' Желтая карточка
Блинд Дэйли
1:1
68' Гол
Уильямс Иньяки

Ход матча

51'
 
Гурусета Горка
55'
Цыганков Виктор
1:0
59'
Блинд Дэйли
 
68'
1:1
Уильямс Иньяки
(Сансет Ойян)
69'
Порту Кристиан
Стуани Кристиан
 
69'
Коуто Ян
Мартинес Арнау
 
74'
 
Гарсия Рауль
Гурусета Горка
77'
Торре Пабло
Мартин Иван
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 293 Количество передач 213
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 161
Жирона 70.8% (114)
X 18% (29)
Атлетик Б 11.2% (18)
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13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
25
Гарсия
Эрик
17
Блинд
Дэйли
3
Гутьеррес
Мигель
8
Цыганков
Виктор
23
Мартин
Иван
14
Гарсия
Алеш
21
Эррера
Янгель
16
Савио
III
7
Стуани
Кристиан
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
4
Паредес
Айтор
15
Лекуе
Иньиго
16
Руис
Иньиго
6
Весга
Микель
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
11
Уильямс
Нико
12
Гурусета
Горка
Жирона
4-5-1
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Жирона
Атлетик Б

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:1
П
1:2
П
1:0
П
2:0
П
2:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 7 (1) 0.5
Савио III 4 0.29
Эррера Янгель 4 0.29
Гарсия Алеш 3 0.21
Цыганков Виктор 3 0.21
Стуани Кристиан 3 0.21
Мартин Иван 3 0.21
Давид Лопес 2 0.14
Коуто Ян 1 0.07
Порту Кристиан 1 0.07
Гарсия Эрик 1 0.07
Блинд Дэйли 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Мартинес Арнау 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 6 0.43
Гурусета Горка 6 0.43
Сансет Ойян 3 0.21
Беренгер Алекс 2 (1) 0.14
Весга Микель 2 (2) 0.14
Уильямс Нико 1 0.07
Де Маркос Оскар 1 0.07
Юри Берчиче 1 0.07
Вильялибре Асьер 1 0.07
Руис Иньиго 1 0.07
Гарсия Дани 1 0.07
Гомес Унаи 1 0.07

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стуани Кристиан 4 0
Эррера Янгель 4 0
Гутьеррес Мигель 3 0
Давид Лопес 3 0
Мартин Иван 3 0
Мартинес Арнау 3 0
Коуто Ян 3 0
Гассанига Пауло 2 0
Хуанпе Хуан 2 0
Савио III 1 0
Блинд Дэйли 1 0
Гарсия Алеш 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Кебе Ибрахима 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сансет Ойян 1 2
Руис Иньиго 4 0
Паредес Айтор 4 0
Де Маркос Оскар 3 0
Гарсия Дани 3 0
Гарсия Рауль 2 0
Эррера Андер 2 0
Гурусета Горка 2 0
Уильямс Иньяки 2 0
Лекуе Иньиго 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Унай Симон 2 0
Вивиан Даниэль 2 0
Муньяин Икер 1 0
Юри Берчиче 1 0
Весга Микель 1 0
Йерай Альварес 1 0
Уильямс Нико 1 0
Арес Малком 1 0

Результаты матчей

Жирона
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Атлетик Б
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
0
Жирона
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Атлетик Б
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

16
18
Жирона
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
0% (0)
62% (8)
Атлетик Б
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

16
18

Голы по времени матча

Забито

15
7
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
7%
2
29%
1-15
1
7%
4
57%
16-30
6
40%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
1
14%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
3
50%
76-90

Забито

16
18
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
0
0%
2
11%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
3
19%
5
28%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
4
25%
4
22%
61-75
3
19%
5
28%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
25%
2
18%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
1
13%
1
9%
76-90

Забито

31
25
14 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
1
3%
4
16%
1-15
4
13%
5
20%
16-30
9
29%
29%
5
20%
31-45
5
16%
1
4%
46-60
6
19%
4
16%
61-75
6
19%
6
24%
76-90

Пропущено

16
17
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
4
25%
2
12%
1-15
4
25%
3
18%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
3
19%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0
Жирона - Альмерия 5:2 Кадис - Жирона 0:1 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2 Жирона - Мальорка 5:3 Гранада - Жирона 2:4 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Жирона - Хетафе 3:0 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Жирона - Лацио 2:1 Наполи - Жирона 1:1 Блэкберн - Жирона 2:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Жирона - Андорра 2:2 Олот - Жирона 2:4
Атлетик Б
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атлетик Б - Сельта 4:3 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 УЕ Руби - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2
Барселона - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Алавес - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Кадис 3:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эйбар 1:1 Селтик - Атлетик Б 3:2 Расинг - Атлетик Б 0:0 Некакса - Атлетик Б 0:2 Чивас Гвадалахара - Атлетик Б 2:0

Результаты матчей

Жирона
Атлетик Б

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
3:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 43%
2:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:4
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
3:0
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Жирона
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
3
1.5
6
1
3
3
2.5
4
3
2
4
3.5
2
5
2
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
3
3
2
5
2.5
1
5
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
4
8
5
1.5
9
4
5
8
2.5
5
8
4
9
3.5
2
11
2
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 14 11 2 1 31 - 9 35
2.
Жирона
 1:1 Заявка 14 11 2 1 32 - 17 35
3.
Атлетико М
 Заявка 13 10 1 2 30 - 12 31
4.
Барселона
 Заявка 14 9 4 1 27 - 14 31
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 7 4 3 25 - 17 25
6.
Атлетик Б
 1:1 Заявка 14 7 4 3 26 - 18 25
7.
Бетис
 Заявка 14 6 6 2 18 - 16 24
8.
Валенсия
 Заявка 14 5 4 5 16 - 18 19
9.
Хетафе
 Заявка 14 4 7 3 17 - 18 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 7 3 16 - 18 19
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 5 3 6 11 - 13 18
12.
Вильярреал
 Заявка 14 4 3 7 21 - 25 15
13.
Алавес
 Заявка 14 4 3 7 14 - 19 15
14.
Осасуна
 Заявка 14 4 2 8 16 - 24 14
15.
Севилья
 Заявка 13 2 6 5 19 - 19 12
16.
Кадис
 Заявка 13 2 4 7 10 - 20 10
17.
Мальорка
 Заявка 13 1 6 6 12 - 19 9
18.
Сельта
 Заявка 14 1 5 8 14 - 24 8
19.
Гранада
 Заявка 14 1 4 9 19 - 33 7
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 3 11 16 - 37 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 7 7 0 0 17 - 7 21
2.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 15 - 5 18
3.
Бетис
 Заявка 7 5 2 0 10 - 2 17
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
5.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 1 0 15 - 3 16
6.
Жирона
 1:1 Заявка 7 5 1 1 16 - 9 16
7.
Хетафе
 Заявка 7 4 3 0 8 - 4 15
8.
Атлетик Б
 1:1 Заявка 7 4 2 1 18 - 11 14
9.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
10.
Алавес
 Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
12.
Севилья
 Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
13.
Кадис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
14.
Райо Вальекано
 Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
15.
Вильярреал
 Заявка 8 2 1 5 14 - 16 7
16.
Гранада
 Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
17.
Осасуна
 Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
18.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 2 5 10 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 1:1 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 6 1 1 16 - 6 19
3.
Барселона
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
4.
Райо Вальекано
 Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
5.
Атлетик Б
 1:1 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
7.
Осасуна
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
Вильярреал
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
10.
Бетис
 Заявка 7 1 4 2 8 - 14 7
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
12.
Валенсия
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
15.
Хетафе
 Заявка 7 0 4 3 9 - 14 4
16.
Севилья
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
17.
Алавес
 Заявка 7 0 2 5 4 - 10 2
18.
Кадис
 Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
19.
Гранада
 Заявка 7 0 1 6 8 - 18 1
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 1 6 6 - 19 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 11 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (1)
Вильярреал Морено Херард 8 (2)
Хетафе Майораль Борха 8 (1)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Осасуна Катена Алехандро 1 5
Реал Мадрид Рюдигер Антонио 6
Гранада Гумбау Херард 6
Кадис Алькарас Рубен 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 79'
    У Коуто не получился перевод справа налево на Савио. Соперники у дальней штанги мяч перехватили.
  • Замена
    78'
    Замена в составе "Жироны": вместо Ивана Мартина на поле вышел Пабло Торре.
  • 76'
    При ничьей и игра на поле стала равной. Команды по очереди владеют мячом, стараясь действовать аккуратнее.
  • 75'
    Весга слева не смог точно прострелить на Рауля Гарсию. Мяч грудью остановил Паредес.
  • Замена
    74'
    Замена в составе "Атлетика": вместо Горки Гурусеты на поле вышел Рауль Гарсия.
  • 72'
    Нико Уильямс слева долго готовился к подаче и не уследил за мячом, покинувшем поле.
  • Опасный момент
    71'
    После навеса Савио слева Цыганков сделал скидку в центр. От ноги соперника мяч отскочил к Эррере, который с линии штрафной площади пробил немного выше перекладины.
  • Замена
    70'
    Замена в составе "Жироны": вместо Арнау Мартинеса на поле вышел Ян Коуто.
  • Замена
    69'
    Замена в составе "Жироны": вместо Кристиана Стуани на поле вышел Кристиан Порту.
  • Описание гола
    67'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    ИНЬЯКИ УИЛЬЯМС!!! Быструю атаку провели гости. Сансет справа отправил вперёд Иньяки Уильямса, который сместился ив центр, вошёл в штрафную площадь и с двенадцати метров низом пробил в правый угол.
  • Угловой
    66'
    Нико Уильямс от углового флага навесил на Вивиана, который в верховой борьбе перед чужими воротами нарушил правила.
  • 65'
    Нико Уильямс слева попытался сделал заброс в штрафную площадь на Гурусету, но попал в голову сопернику.
  • 64'
    Прострел Иньяки Уильямса справа в центр по линии штрафной площади перехватил Блинд.
  • 63'
    Мартинес справа выкатил мяч в центр на Алеша Гарсию, который с двадцати пяти метров пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    62'
    Паредес на чужой половине поля сзади по ногам ударил Эрреру.
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    • Фол, нарушение
      61'
      Нико Уильямс на фланге не смог прокинуть мяч мимо Мартина и подтолкнул Ивана в спину.
    • Желтая карточка
      60'
      Блинд в центральном круге схватил руками Сансета и получил жёлтую карточку.
    • 59'
      "Атлетик" забрал мяч и старается "растащить" оборону хозяев по флангам.
    • Угловой
      58'
      Нико Уильямс разыграл угловой удар с партнёром и навесил к дальней штанге. По воротам пробить гостям не удалось.
    • 57'
      Подачу Нико Уильямса слева к воротам заблокировал Эррера.
    • Описание гола
      55'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      ЦЫГАНКОВ!!! Гутьеррес слева отправил вперёд Савио, который прострелил к дальней штанге. Несколько игроков проскочили мимо мяча, а Цыганков с угла вратарской площади низом сильно пробил под стойку.
    • 54'
      Гассанига забрал мяч в руки после подачи от Иньяки Уильямса справа.
    • 53'
      Весга на левом фланге не смог убежать от двух соперников и с мячом расстался.
    • Желтая карточка
      52'
      Гурусета в центре поля врезал по ногам Мартинесу и получил жёлтую карточку.
    • 50'
      А следующий рейд Нико Уильямса вперёд уверенно прервал Мартинес, разъединив Нико и мяч.
    • 49'
      Нико Уильямс по левому флангу прошёл вперёд и заработал аут.
    • 48'
      Гутьеррес на фланге красиво обыграл Де Маркоса, но его пас вперёд оказался абсолютно безадресным.
    • 47'
      Мартинес справа прострелил в штрафную площадь. Цыганков мяч пропустил, а Стуани соперники сыграть не позволили.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Жироне!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Жирона" - "Атлетик" (Бильбао) - 0:0.
    • Офсайд
      45'
      Гурусета оказался в офсайде.
    • Угловой
      44'
      Второй подряд угловой удар у гостей опасным не получился.
    • Угловой
      44'
      Нико Уильямс исполнил подачу от углового флага. Мяч пометался в штрафной площади и улетел на следующий "стандарт".
    • 43'
      Руис справа со штрафного навесил на Вивиана, который через соперника пробил левее ворот.
    • Фол, нарушение
      42'
      Эррера на фланге сбил Де Маркоса.
    • Фол, нарушение
      41'
      Алеш Гарсия в центре поля придержал руками Сансета.
    • 40'
      Гутьеррес слева прокинул мяч в штрафную площадь, но на перехват первым успел Паредес.
    • 39'
      Гутьеррес от центральной линии поля решил пробить по воротам. Унай успевал вернуться к линии, а мяч полетел выше цели.
    • 38'
      Савио сместился вправо и прокинул мяч себе на ход, а вот выиграть забег у Вивиана нападающему "Жироны" не удалось.
    • 37'
      Нико Уильямс слева прорвался в штрафную площадь и пробил по воротам, а на пути мяча оказался Алеш Гарсия.
    • 36'
      У Мартинеса не получился пас вперёд по правому флангу. Мяч оказался за боковой линией поля.
    • 35'
      Савио слева обыграл соперника и навесил к дальней штанге. Цыганков сделал скидку на Алеша Гарсию, который с десяти метров пробил выше ворот.
    • Фол, нарушение
      34'
      Де Маркос в центре поля врезал по ногам Алешу Гарсии.
    • 32'
      Цыганков на правом фланге не догнал мяч после немного сильной передачи партнёра.
    • Угловой
      31'
      Гости исполнили угловой удар. Подача последовала на Вивиана, который головой пробил немного левее ворот.
    • 30'
      Нико Уильямс слева прорвался в штрафную площадь. Мяч отскочил к Весге, который с линии пробил под перекладину. Гассанига в прыжке отвёл угрозу от ворот.
    • Опасный момент
      29'
      Гутьеррес слева навесил на Цыганкова, который головой пробил чуть выше ближней "девятки".
    • Офсайд
      28'
      Савио слева убежал в отрыв, вошёл в штрафну площадь и прострелил на Эрреру, который головой отправил мяч в сетку. Арбитры зафиксировали офсайд у Савио и гол не засчитали.
    • 27'
      "Жирона" покатала мяч у центрального круга.
    • Офсайд
      26'
      Иньяки Уильямс справа с пятнадцати метров пробил левее ворот из офсайда.
    • Опасный момент
      25'
      Де Маркос с пятнадцати метров опасно пробило по воротам, но Гассанига оказался на высоте и отбил мяч в сторону.
    • Опасный момент
      24'
      Нико Уильямс слева прострелил на Иньяки Уильямса, который сделал пас дальше на Сансета, нанёсшего удар с восьми метров выше перекладины.
    • 22'
      Савио слева не пошёл вперёд. Передача последовала к центральному кругу, где собрались почти все полевые игроки с обеих сторон.
    • Опасный момент
      21'
      После передачи Нико Уильямса Сансет справа с разворота с линии штрафной площади пробил под перекладину. Гассанига выставил руки вверх и мяч отбил.
    • 20'
      Передачу Сансета справа на Иньяки Уильямса соперники заблокировали.
    • Угловой
      19'
      Алеш Гарсия исполнил первый угловой удар в матче. Подача к воротам опасной не получилась, мяч выбит гостями из штрафной площади.
    • Опасный момент
      18'
      Эррера справа навесил на Стуани, который головой пробил в левый угол ворот. Унай в прыжке сумел отвести угрозу от ворот.
    • 16'
      Создали момент и хозяева. Да и по игре они начинают действовать увереннее и чаще оказываться у чужих ворот.
    • Опасный момент
      15'
      Савио слева сделал пас на Гутьерреса, который навесил к дальней штанге. Стуани головой пробил немного выше ворот.
    • Фол, нарушение
      14'
      Лекуе в центре поля подтолкнул в спину Цыганкова.
    • 13'
      Эррера справа красиво ушёл от двух соперников и сделал передачу в центр. А вот там кроме Унай Симона никого не было.
    • Фол, нарушение
      12'
      Опять сошлись Нико Уильямс и Мартинес. На этот раз в центре поля, а нарушение снова со стороны игрока "Атлетика".
    • Фол, нарушение
      10'
      Нико Уильямс на левом фланге проиграл в скорости Мартинесу и подтолкнул соперника в спину.
    • 9'
      Иньяки Уильмс на правом фланге не смог обыграть Блинда. Прорыва к воротам не получилось.
    • 8'
      Первые минуты активнее проводят гости. "Атлетик" чаще задерживается на чужой половине поля и уже создал момент у ворот.
    • 6'
      Паредес на фланге выбил мяч у Мартинеса. Хозяева бросят аут.
    • 5'
      Цыганков слева со штрафного навесил близко к воротам, и Унай спокойно забрал мяч в руки.
    • Фол, нарушение
      4'
      Руис на фланге сбил Савио.
    • Опасный момент
      3'
      Гурусета по центру прорвался к воротам, но пробил точно в Гассанигу.
    • 2'
      "Жирона" играет в полосатых красно-белых футболках и синих трусах, "Атлетик" - в синих футболках и белых трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Монтиливи"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жирона 1:1 Атлетик Б

    Исход игры
    Жирона
    70.8% (114)
    Ничья
    18% (29)
    Атлетик Б
    11.2% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.52% (76)
    Меньше
    34.48% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    78.45% (91)
    Нет
    21.55% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Жирона
    34.8% (56)
    1:0 Жирона
    12.4% (20)
    1:1 Ничья
    9.3% (15)
    2:2 Ничья
    5% (8)
    1:2 Атлетик Б
    4.3% (7)
    3:2 Жирона
    1.9% (3)
    0:1 Атлетик Б
    1.9% (3)
    3:1 Жирона
    1.2% (2)
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