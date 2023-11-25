Тур: 14. Стадион: Монтиливи. Главный судья: Мелеро Марио
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Жирона
Атлетик Б
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|7 (1)
|0.54
|Савио III
|4
|0.31
|Эррера Янгель
|4
|0.31
|Гарсия Алеш
|3
|0.23
|Стуани Кристиан
|3
|0.23
|Мартин Иван
|3
|0.23
|Цыганков Виктор
|2
|0.15
|Давид Лопес
|2
|0.15
|Коуто Ян
|1
|0.08
|Порту Кристиан
|1
|0.08
|Гарсия Эрик
|1
|0.08
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Мартинес Арнау
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гурусета Горка
|6
|0.46
|Уильямс Иньяки
|5
|0.38
|Сансет Ойян
|3
|0.23
|Беренгер Алекс
|2 (1)
|0.15
|Весга Микель
|2 (2)
|0.15
|Уильямс Нико
|1
|0.08
|Де Маркос Оскар
|1
|0.08
|Юри Берчиче
|1
|0.08
|Вильялибре Асьер
|1
|0.08
|Руис Иньиго
|1
|0.08
|Гарсия Дани
|1
|0.08
|Гомес Унаи
|1
|0.08
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стуани Кристиан
|4
|0
|Эррера Янгель
|4
|0
|Гутьеррес Мигель
|3
|0
|Давид Лопес
|3
|0
|Мартин Иван
|3
|0
|Мартинес Арнау
|3
|0
|Коуто Ян
|3
|0
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Хуанпе Хуан
|2
|0
|Савио III
|1
|0
|Гарсия Алеш
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Кебе Ибрахима
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сансет Ойян
|1
|2
|Руис Иньиго
|4
|0
|Паредес Айтор
|4
|0
|Де Маркос Оскар
|3
|0
|Гарсия Дани
|3
|0
|Гарсия Рауль
|2
|0
|Эррера Андер
|2
|0
|Уильямс Иньяки
|2
|0
|Лекуе Иньиго
|2
|0
|Беренгер Алекс
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Вивиан Даниэль
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Юри Берчиче
|1
|0
|Гурусета Горка
|1
|0
|Весга Микель
|1
|0
|Йерай Альварес
|1
|0
|Уильямс Нико
|1
|0
|Арес Малком
|1
|0
Результаты матчей
Жирона
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Атлетик Б
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
0
0
Жирона
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Атлетик Б
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
16
18
Жирона
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
0% (0)
62% (8)
Атлетик Б
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
16
18
Голы по времени матча
Забито
15
7
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
7%
2
29%
1-15
1
7%
4
57%
16-30
6
40%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
1
14%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
3
50%
76-90
Забито
16
18
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
0
0%
2
11%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
3
19%
5
28%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
4
25%
4
22%
61-75
3
19%
5
28%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
25%
2
18%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
1
13%
1
9%
76-90
Забито
31
25
14 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
1
3%
4
16%
1-15
4
13%
5
20%
16-30
9
29%
29%
5
20%
31-45
5
16%
1
4%
46-60
6
19%
4
16%
61-75
6
19%
6
24%
76-90
Пропущено
16
17
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
4
25%
2
12%
1-15
4
25%
3
18%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
3
19%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0
Жирона - Альмерия 5:2 Кадис - Жирона 0:1 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2 Жирона - Мальорка 5:3 Гранада - Жирона 2:4 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Жирона - Хетафе 3:0 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Жирона - Лацио 2:1 Наполи - Жирона 1:1 Блэкберн - Жирона 2:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Жирона - Андорра 2:2 Олот - Жирона 2:4
Атлетик Б
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атлетик Б - Сельта 4:3 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 УЕ Руби - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2
Барселона - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Алавес - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Кадис 3:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эйбар 1:1 Селтик - Атлетик Б 3:2 Расинг - Атлетик Б 0:0 Некакса - Атлетик Б 0:2 Чивас Гвадалахара - Атлетик Б 2:0
Результаты матчей
Жирона
Атлетик Б
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
3:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 43%
2:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:4
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
3:0
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Жирона
Атлетик Б
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
33
61
33
43
24
25
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
33
25
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
94
85
94
58
58
49
211
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|31 - 16
|34
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|28 - 9
|32
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|26 - 13
|30
|4.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|29 - 12
|28
|5.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 17
|24
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 16
|22
|7.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|17 - 16
|21
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 12
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|10.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|15 - 17
|18
|11.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|15 - 17
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 19
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 21
|14
|14.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|18 - 17
|12
|15.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|18 - 24
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 17
|10
|17.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|12 - 18
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|14 - 24
|7
|19.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|19 - 33
|7
|20.
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|15 - 35
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 5
|18
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 3
|16
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|5.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 11
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|9.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|10.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|11.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 14
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|17.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 15
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|10 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 8
|19
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 14
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 13
|4
|15.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 14
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 10
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 17
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|8 - 18
|1
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|Гумбау Херард
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|Кадис
|Алькарас Рубен
|6
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|6
Прогнозы на матч Жирона - Атлетик Б
Исход игры
Жирона
70.2% (40)
Ничья
17.5% (10)
Атлетик Б
12.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
67.86% (38)
Меньше
32.14% (18)
Обе команды забьют
Да
80.36% (45)
Нет
19.64% (11)
Популярный счёт
2:1 Жирона
47.4% (27)
1:0 Жирона
17.5% (10)
1:1 Ничья
12.3% (7)
1:2 Атлетик Б
8.8% (5)
2:2 Ничья
5.3% (3)
3:2 Жирона
3.5% (2)
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