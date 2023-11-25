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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Мелеро Марио
Жирона
 
Позже
Атлетик Б
Прогнозы 57
Жирона 70.2% (40)
X 17.5% (10)
Атлетик Б 12.3% (7)
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История личных встреч

Жирона
Атлетик Б

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:1
П
1:2
П
1:0
П
2:0
П
2:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 7 (1) 0.54
Савио III 4 0.31
Эррера Янгель 4 0.31
Гарсия Алеш 3 0.23
Стуани Кристиан 3 0.23
Мартин Иван 3 0.23
Цыганков Виктор 2 0.15
Давид Лопес 2 0.15
Коуто Ян 1 0.08
Порту Кристиан 1 0.08
Гарсия Эрик 1 0.08
Блинд Дэйли 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Мартинес Арнау 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гурусета Горка 6 0.46
Уильямс Иньяки 5 0.38
Сансет Ойян 3 0.23
Беренгер Алекс 2 (1) 0.15
Весга Микель 2 (2) 0.15
Уильямс Нико 1 0.08
Де Маркос Оскар 1 0.08
Юри Берчиче 1 0.08
Вильялибре Асьер 1 0.08
Руис Иньиго 1 0.08
Гарсия Дани 1 0.08
Гомес Унаи 1 0.08

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стуани Кристиан 4 0
Эррера Янгель 4 0
Гутьеррес Мигель 3 0
Давид Лопес 3 0
Мартин Иван 3 0
Мартинес Арнау 3 0
Коуто Ян 3 0
Гассанига Пауло 2 0
Хуанпе Хуан 2 0
Савио III 1 0
Гарсия Алеш 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Кебе Ибрахима 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сансет Ойян 1 2
Руис Иньиго 4 0
Паредес Айтор 4 0
Де Маркос Оскар 3 0
Гарсия Дани 3 0
Гарсия Рауль 2 0
Эррера Андер 2 0
Уильямс Иньяки 2 0
Лекуе Иньиго 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Унай Симон 2 0
Вивиан Даниэль 2 0
Муньяин Икер 1 0
Юри Берчиче 1 0
Гурусета Горка 1 0
Весга Микель 1 0
Йерай Альварес 1 0
Уильямс Нико 1 0
Арес Малком 1 0

Результаты матчей

Жирона
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Атлетик Б
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
0
Жирона
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Атлетик Б
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

16
18
Жирона
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
0% (0)
62% (8)
Атлетик Б
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

16
18

Голы по времени матча

Забито

15
7
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
7%
2
29%
1-15
1
7%
4
57%
16-30
6
40%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
1
14%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
3
50%
76-90

Забито

16
18
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
0
0%
2
11%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
3
19%
5
28%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
4
25%
4
22%
61-75
3
19%
5
28%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
25%
2
18%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
1
13%
1
9%
76-90

Забито

31
25
14 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
1
3%
4
16%
1-15
4
13%
5
20%
16-30
9
29%
29%
5
20%
31-45
5
16%
1
4%
46-60
6
19%
4
16%
61-75
6
19%
6
24%
76-90

Пропущено

16
17
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
4
25%
2
12%
1-15
4
25%
3
18%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
3
19%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0
Жирона - Альмерия 5:2 Кадис - Жирона 0:1 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2 Жирона - Мальорка 5:3 Гранада - Жирона 2:4 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Жирона - Хетафе 3:0 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Жирона - Лацио 2:1 Наполи - Жирона 1:1 Блэкберн - Жирона 2:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Жирона - Андорра 2:2 Олот - Жирона 2:4
Атлетик Б
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атлетик Б - Сельта 4:3 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 УЕ Руби - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2
Барселона - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Алавес - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Кадис 3:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эйбар 1:1 Селтик - Атлетик Б 3:2 Расинг - Атлетик Б 0:0 Некакса - Атлетик Б 0:2 Чивас Гвадалахара - Атлетик Б 2:0

Результаты матчей

Жирона
Атлетик Б

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
3:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 43%
2:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:4
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
3:0
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Жирона
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
3
1.5
6
1
3
3
2.5
4
3
2
4
3.5
2
5
2
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
3
3
2
5
2.5
1
5
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
4
8
5
1.5
9
4
5
8
2.5
5
8
4
9
3.5
2
11
2
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 13 11 1 1 31 - 16 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 10 2 1 28 - 9 32
3.
Барселона
 Заявка 13 9 3 1 26 - 13 30
4.
Атлетико М
 Заявка 12 9 1 2 29 - 12 28
5.
Атлетик Б
 Заявка 13 7 3 3 25 - 17 24
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 6 4 3 23 - 16 22
7.
Бетис
 Заявка 13 5 6 2 17 - 16 21
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 5 3 5 11 - 12 18
9.
Валенсия
 Заявка 13 5 3 5 16 - 18 18
10.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 6 3 15 - 17 18
11.
Хетафе
 Заявка 13 3 7 3 15 - 17 16
12.
Алавес
 Заявка 14 4 3 7 14 - 19 15
13.
Осасуна
 Заявка 13 4 2 7 15 - 21 14
14.
Севилья
 Заявка 12 2 6 4 18 - 17 12
15.
Вильярреал
 Заявка 13 3 3 7 18 - 24 12
16.
Кадис
 Заявка 12 2 4 6 10 - 17 10
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 6 5 12 - 18 9
18.
Сельта
 Заявка 13 1 4 8 14 - 24 7
19.
Гранада
 Заявка 14 1 4 9 19 - 33 7
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 3 10 15 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 6 6 0 0 16 - 7 18
2.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 15 - 5 18
3.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 1 0 15 - 3 16
4.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
5.
Бетис
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
6.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 2 1 18 - 11 14
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
8.
Алавес
 Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
9.
Валенсия
 Заявка 6 4 0 2 8 - 3 12
10.
Хетафе
 Заявка 6 3 3 0 6 - 3 12
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
12.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Севилья
 Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
14.
Райо Вальекано
 Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
15.
Гранада
 Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
16.
Осасуна
 Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
17.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
18.
Вильярреал
 Заявка 7 1 1 5 11 - 15 4
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 2 5 10 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Барселона
 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
4.
Райо Вальекано
 Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
5.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
6.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
Осасуна
 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
Вильярреал
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
11.
Бетис
 Заявка 7 1 4 2 8 - 14 7
12.
Валенсия
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Мальорка
 Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
14.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 10 - 13 4
15.
Хетафе
 Заявка 7 0 4 3 9 - 14 4
16.
Севилья
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
17.
Алавес
 Заявка 7 0 2 5 4 - 10 2
18.
Кадис
 Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
19.
Альмерия
 Заявка 6 0 1 5 5 - 17 1
20.
Гранада
 Заявка 7 0 1 6 8 - 18 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 8 (1)
Вильярреал Морено Херард 8 (1)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Барселона Левандовски Роберт 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Осасуна Катена Алехандро 1 5
Гранада Гумбау Херард 6
Кадис Алькарас Рубен 6
Реал Сосьедад Субельдия Игор 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Жирона - Атлетик Б от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 ноября 2023, осталось 2 дня 13 часов 24 минуты.

    Главный судья: Мелеро Марио

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 47.4% пользователей.
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    • Прогнозы 57
    Жирона 70.2% (40)
    X 17.5% (10)
    Атлетик Б 12.3% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Жирона
    Ничья
    Атлетик Б
    2.34
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    3.80
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    3.10
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    Прогнозы на матч Жирона - Атлетик Б

    Исход игры
    Жирона
    70.2% (40)
    Ничья
    17.5% (10)
    Атлетик Б
    12.3% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.86% (38)
    Меньше
    32.14% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    80.36% (45)
    Нет
    19.64% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Жирона
    47.4% (27)
    1:0 Жирона
    17.5% (10)
    1:1 Ничья
    12.3% (7)
    1:2 Атлетик Б
    8.8% (5)
    2:2 Ничья
    5.3% (3)
    3:2 Жирона
    3.5% (2)
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