Тур: 11.
1:0
Второй тайм: 57'
Ход матча
22'
1:0
48'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Eric
Meza
10
Ботта
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Eric MezaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
26 Carlos Arrua
-
-
-
-
19 Tomas Galvan
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Охеда ЛуисВратарь
- Защитник
-
32 Gonzalo PazЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
40 Justo Giani
-
18 Ramiro Ruiz
-
Главный тренер: Sergio Gomez
История личных встреч
Колон
Атлетико Тукуман
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
11 матчей
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
0.83
Среднее время на гол
64
108
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.18
0.82
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
76
110
Бомбардиры внутри турнира
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomas Galvan
|4
|0.36
|Ботта Рубен
|3 (2)
|0.27
|Абила Рамон
|2
|0.18
|Эспинола Альберто
|1
|0.09
|Damian Batallini
|1
|0.09
|Бенитес Хорхе
|1
|0.09
|Eric Meza
|1
|0.09
|Fabio Alvarez
|0
|0
|Перласа Бальдомеро
|0
|0
|Facundo Garces
|0
|0
|Stefano Moreyra
|0
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Agustin Coronel
|3 (1)
|0.27
|Ramiro Carrera
|1
|0.09
|Marcelo Estigarribia2
|1
|0.09
|Joaquin Pereyra1
|1 (1)
|0.09
|Adrian Sanchez
|0
|0
|Justo Giani
|0
|0
Карточки
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Damian Batallini
|3
|0
|Rafael Delgado
|1
|1
|Гольц Паоло
|1
|1
|Stefano Moreyra
|1
|1
|Ботта Рубен
|2
|0
|Javier Fabian Toledo
|2
|0
|Эспинола Альберто
|2
|0
|Ignacio Chicco
|2
|0
|Facundo Garces
|2
|0
|Абила Рамон
|1
|0
|Fabio Alvarez
|1
|0
|Конти Херман
|1
|0
|Лусена Анхель
|1
|0
|Braian Guille
|1
|0
|Santiago Pierotti
|1
|0
|Eric Meza
|1
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ramiro Carrera
|4
|1
|Guillermo Acosta
|3
|0
|Nicolas Romero
|3
|0
|Mateo Agustin Coronel
|2
|0
|Joaquin Pereyra1
|2
|0
|Ramiro Ruiz
|0
|1
|Bruno Felix Bianchi
|1
|0
|Matias Orihuela
|1
|0
|Axel Rodriguez
|1
|0
|Renzo Tesuri
|1
|0
|Adrian Sanchez
|1
|0
|Де ла Фуэнте Эрнан
|1
|0
|Justo Giani
|1
|0
|Каштру Томаш
|1
|0
Результаты матчей
Колон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
3
Колон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
1
3
Колон
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
3
100%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
50%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
8
0
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
13
6
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
4
31%
1
17%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
31%
2
33%
46-60
1
8%
3
50%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
12
6
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
3
25%
2
33%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Колон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Арсенал Саранди - Колон 1:0 Колон - Ривер Плейт 2:2 Барракас Сентраль - Колон 2:1 Колон - Унион Санта-Фе 0:0
Колон - Архентинос Хуниорс 3:1 Институто Кордоба - Колон 3:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1 Уракан - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 2:2 Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Колон - Ланус 2:0 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Колон - Тигре 1:3 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0
Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0 Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 2:1 Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0
Результаты матчей
Колон
Атлетико Тукуман
Точный счет
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
3 раза 60%
0:0
2 раза 40%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
4 раза 40%
1:0
4 раза 40%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Колон
Атлетико Тукуман
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
41
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
55
46
19
19
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|20 - 10
|20
|2.
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|3.
|1:0
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|4.
|11
|5
|2
|4
|12 - 11
|17
|5.
|10
|5
|1
|4
|14 - 10
|16
|6.
|10
|4
|3
|3
|7 - 5
|15
|7.
|11
|3
|6
|2
|9 - 6
|15
|8.
|10
|4
|2
|4
|11 - 15
|14
|9.
|0:1
|11
|3
|5
|3
|6 - 7
|14
|10.
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|11.
|10
|3
|3
|4
|11 - 9
|12
|12.
|10
|3
|3
|4
|15 - 16
|12
|13.
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|14.
|10
|3
|1
|6
|8 - 19
|10
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|2.
|1:0
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|3.
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|4.
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|5.
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|6.
|0:1
|5
|3
|2
|0
|3 - 0
|11
|7.
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|8.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|9.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|10.
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|11.
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|12.
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|13.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|14.
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|2
|4
|0
|5 - 2
|10
|2.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|3.
|5
|2
|1
|2
|2 - 3
|7
|4.
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|5.
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|6.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|7.
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|8.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|9.
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|3
|10.
|1:0
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|11.
|0:1
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|12.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|13.
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|14.
|5
|0
|0
|5
|1 - 14
|0
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|7
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 5
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 5
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4
|Велес Сарсфилд
|Хианетти Лаутаро
|5