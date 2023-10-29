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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 11.
Колон
1:0
Второй тайм: 57'
Атлетико Тукуман
0'
1:0
22' Гол в свои ворота
Nicolas Romero
48' Желтая карточка
Nicolas Romero
12
Ибанес
Матиас
40
Rafael
Delgado
2
Конти
Херман
33
Facundo
Garces
3
Мас
Эмануэль
21
Eric
Meza
14
Перласа
Бальдомеро
5
Cristian
Vega
10
Ботта
Рубен
22
Javier
Fabian
Toledo
9
Абила
Рамон
1
Tomas
Marchiori
6
Francisco
Flores
2
Bruno
Felix
Bianchi
20
Nicolas
Romero
39
Matias
Orihuela
24
Renzo
Tesuri
5
Adrian
Sanchez
23
Ramiro
Carrera
10
Joaquin
Pereyra1
37
Mateo
Agustin
Coronel
19
Marcelo
Estigarribia2
Колон
4-3-2-1
Атлетико Тукуман
4-4-2

История личных встреч

Колон
Атлетико Тукуман

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
1:1
ЛП
3:0
КДМЭП
0:2
С
0:2
К
1:1
С
2:1
С
2:0
П
2:2
ПА
0:0
ПА
2:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
0.83

Среднее время на гол

64
108

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.18
0.82

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

76
110

Бомбардиры внутри турнира

Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomas Galvan 4 0.36
Ботта Рубен 3 (2) 0.27
Абила Рамон 2 0.18
Эспинола Альберто 1 0.09
Damian Batallini 1 0.09
Бенитес Хорхе 1 0.09
Eric Meza 1 0.09
Fabio Alvarez 0 0
Перласа Бальдомеро 0 0
Facundo Garces 0 0
Stefano Moreyra 0 0
Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Agustin Coronel 3 (1) 0.27
Ramiro Carrera 1 0.09
Marcelo Estigarribia2 1 0.09
Joaquin Pereyra1 1 (1) 0.09
Adrian Sanchez 0 0
Justo Giani 0 0

Карточки

Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Damian Batallini 3 0
Rafael Delgado 1 1
Гольц Паоло 1 1
Stefano Moreyra 1 1
Ботта Рубен 2 0
Javier Fabian Toledo 2 0
Эспинола Альберто 2 0
Ignacio Chicco 2 0
Facundo Garces 2 0
Абила Рамон 1 0
Fabio Alvarez 1 0
Конти Херман 1 0
Лусена Анхель 1 0
Braian Guille 1 0
Santiago Pierotti 1 0
Eric Meza 1 0
Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ramiro Carrera 4 1
Guillermo Acosta 3 0
Nicolas Romero 3 0
Mateo Agustin Coronel 2 0
Joaquin Pereyra1 2 0
Ramiro Ruiz 0 1
Bruno Felix Bianchi 1 0
Matias Orihuela 1 0
Axel Rodriguez 1 0
Renzo Tesuri 1 0
Adrian Sanchez 1 0
Де ла Фуэнте Эрнан 1 0
Justo Giani 1 0
Каштру Томаш 1 0

Результаты матчей

Колон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
Колон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

1
3
Колон
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
3
100%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
50%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
0
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

13
6
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
4
31%
1
17%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
31%
2
33%
46-60
1
8%
3
50%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

12
6
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
3
25%
2
33%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Колон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Арсенал Саранди - Колон 1:0 Колон - Ривер Плейт 2:2 Барракас Сентраль - Колон 2:1 Колон - Унион Санта-Фе 0:0
Колон - Архентинос Хуниорс 3:1 Институто Кордоба - Колон 3:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1 Уракан - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 2:2 Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Колон - Ланус 2:0 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Колон - Тигре 1:3 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0
Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0 Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 2:1 Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0

Результаты матчей

Колон
Атлетико Тукуман

Точный счет

0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
3 раза 60%
0:0
2 раза 40%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
4 раза 40%
1:0
4 раза 40%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Колон
Атлетико Тукуман

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
4
1
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
5
4
6
1.5
1
9
1
9
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 6 2 2 20 - 10 20
2.
Индепендьенте Авельянеда
 10 5 3 2 11 - 7 18
3.
Колон
 1:0 11 5 2 4 14 - 12 17
4.
Велес Сарсфилд
 11 5 2 4 12 - 11 17
5.
Уракан
 10 5 1 4 14 - 10 16
6.
Банфилд
 10 4 3 3 7 - 5 15
7.
Институто Кордоба
 11 3 6 2 9 - 6 15
8.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 2 4 11 - 15 14
9.
Атлетико Тукуман
 0:1 11 3 5 3 6 - 7 14
10.
Росарио Сентраль
 10 3 4 3 8 - 9 13
11.
Тальерес Кордоба
 10 3 3 4 11 - 9 12
12.
Архентинос Хуниорс
 10 3 3 4 15 - 16 12
13.
Арсенал Саранди
 10 3 2 5 9 - 12 11
14.
Барракас Сентраль
 10 3 1 6 8 - 19 10

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 10 4 6 0 15 - 8 18
2.
Годой Крус
 10 4 6 0 11 - 6 18
3.
Расинг Авельянеда
 10 4 4 2 13 - 12 16
4.
Платенсе
 10 4 3 3 11 - 13 15
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 4 3 3 8 - 10 15
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 4 2 4 11 - 8 14
7.
Дефенса и Хустисия
 10 3 4 3 9 - 8 13
8.
Унион Санта-Фе
 10 2 6 2 8 - 7 12
9.
Сармьенто
 10 2 5 3 7 - 7 11
10.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 13 - 14 11
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 1 7 2 7 - 10 10
12.
Эстудиантес Ла Плата
 11 2 4 5 7 - 11 10
13.
Ланус
 10 1 4 5 6 - 11 7
14.
Тигре
 10 1 3 6 3 - 11 6

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 5 0 0 13 - 2 15
2.
Колон
 1:0 6 4 2 0 10 - 4 14
3.
Уракан
 5 4 0 1 10 - 4 12
4.
Велес Сарсфилд
 5 4 0 1 8 - 3 12
5.
Росарио Сентраль
 6 3 3 0 6 - 2 12
6.
Атлетико Тукуман
 0:1 5 3 2 0 3 - 0 11
7.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 1 1 6 - 2 10
8.
Барракас Сентраль
 5 3 1 1 7 - 5 10
9.
Арсенал Саранди
 5 3 1 1 5 - 3 10
10.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 0 2 8 - 9 9
11.
Тальерес Кордоба
 5 2 3 0 7 - 2 9
12.
Банфилд
 5 2 2 1 5 - 2 8
13.
Архентинос Хуниорс
 5 2 2 1 9 - 7 8
14.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 4 - 4 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 5 3 2 0 11 - 6 11
2.
Платенсе
 5 3 2 0 5 - 2 11
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 3 1 1 6 - 6 10
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 0 2 7 - 7 9
5.
Годой Крус
 5 2 3 0 4 - 2 9
6.
Сармьенто
 5 2 2 1 4 - 2 8
7.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 6 - 5 8
8.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 4 7
10.
Унион Санта-Фе
 5 1 4 0 3 - 2 7
11.
Ланус
 5 1 2 2 4 - 6 5
12.
Эстудиантес Ла Плата
 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 4 1 5 - 8 4
14.
Тигре
 5 0 3 2 1 - 4 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 6 2 4 0 5 - 2 10
2.
Индепендьенте Авельянеда
 5 2 2 1 5 - 5 8
3.
Банфилд
 5 2 1 2 2 - 3 7
4.
Ривер Плейт
 5 1 2 2 7 - 8 5
5.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 2 2 3 - 6 5
6.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 8 5
7.
Уракан
 5 1 1 3 4 - 6 4
8.
Архентинос Хуниорс
 5 1 1 3 6 - 9 4
9.
Тальерес Кордоба
 5 1 0 4 4 - 7 3
10.
Колон
 1:0 5 1 0 4 4 - 8 3
11.
Атлетико Тукуман
 0:1 6 0 3 3 3 - 7 3
12.
Росарио Сентраль
 4 0 1 3 2 - 7 1
13.
Арсенал Саранди
 5 0 1 4 4 - 9 1
14.
Барракас Сентраль
 5 0 0 5 1 - 14 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 5 2 3 0 7 - 4 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 7 - 4 7
3.
Бельграно
 5 1 4 0 4 - 2 7
4.
Расинг Авельянеда
 5 1 4 0 6 - 5 7
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 3 1 2 - 2 6
6.
Унион Санта-Фе
 5 1 2 2 5 - 5 5
7.
Дефенса и Хустисия
 5 1 2 2 3 - 3 5
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 2 2 2 - 4 5
9.
Эстудиантес Ла Плата
 6 1 2 3 4 - 6 5
10.
Платенсе
 5 1 1 3 6 - 11 4
11.
Бока Хуниорс
 5 1 0 4 7 - 8 3
12.
Тигре
 5 1 0 4 2 - 7 3
13.
Сармьенто
 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Ланус
 5 0 2 3 2 - 5 2
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 7
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Уракан Matias Coccaro 5
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Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 5
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 5
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 4
Велес Сарсфилд Хианетти Лаутаро 5
Весь список
  • Судья начинает матч
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