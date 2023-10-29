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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 11.
Колон
1:0
Конец матча
Атлетико Тукуман
0'
1:0
22' Гол в свои ворота
Nicolas Romero
48' Желтая карточка
Nicolas Romero
58' Желтая карточка
Facundo Garces
68' Желтая карточка
Cristian Vega
71' Желтая карточка
Santiago Pierotti
90' Желтая карточка
Bruno Felix Bianchi
90'+10
12
Ибанес
Матиас
40
Rafael
Delgado
2
Конти
Херман
33
Facundo
Garces
3
Мас
Эмануэль
21
Eric
Meza
14
Перласа
Бальдомеро
5
Cristian
Vega
10
Ботта
Рубен
22
Javier
Fabian
Toledo
9
Абила
Рамон
1
Tomas
Marchiori
6
Francisco
Flores
2
Bruno
Felix
Bianchi
20
Nicolas
Romero
39
Matias
Orihuela
24
Renzo
Tesuri
5
Adrian
Sanchez
23
Ramiro
Carrera
10
Joaquin
Pereyra1
37
Mateo
Agustin
Coronel
19
Marcelo
Estigarribia2
Колон
4-3-2-1
Атлетико Тукуман
4-4-2

История личных встреч

Колон
Атлетико Тукуман

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
1:1
ЛП
3:0
КДМЭП
0:2
С
0:2
К
1:1
С
2:1
С
2:0
П
2:2
ПА
0:0
ПА
2:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
0.83

Среднее время на гол

64
108

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.18
0.82

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

76
110

Бомбардиры внутри турнира

Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomas Galvan 4 0.36
Ботта Рубен 3 (2) 0.27
Абила Рамон 2 0.18
Эспинола Альберто 1 0.09
Damian Batallini 1 0.09
Бенитес Хорхе 1 0.09
Eric Meza 1 0.09
Fabio Alvarez 0 0
Перласа Бальдомеро 0 0
Facundo Garces 0 0
Stefano Moreyra 0 0
Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Agustin Coronel 3 (1) 0.27
Ramiro Carrera 1 0.09
Marcelo Estigarribia2 1 0.09
Joaquin Pereyra1 1 (1) 0.09
Adrian Sanchez 0 0
Justo Giani 0 0

Карточки

Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Damian Batallini 3 0
Facundo Garces 3 0
Rafael Delgado 1 1
Гольц Паоло 1 1
Stefano Moreyra 1 1
Ботта Рубен 2 0
Javier Fabian Toledo 2 0
Эспинола Альберто 2 0
Ignacio Chicco 2 0
Santiago Pierotti 2 0
Cristian Vega 1 0
Абила Рамон 1 0
Fabio Alvarez 1 0
Конти Херман 1 0
Лусена Анхель 1 0
Braian Guille 1 0
Eric Meza 1 0
Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ramiro Carrera 4 1
Nicolas Romero 4 0
Guillermo Acosta 3 0
Bruno Felix Bianchi 2 0
Mateo Agustin Coronel 2 0
Joaquin Pereyra1 2 0
Ramiro Ruiz 0 1
Matias Orihuela 1 0
Axel Rodriguez 1 0
Renzo Tesuri 1 0
Adrian Sanchez 1 0
Де ла Фуэнте Эрнан 1 0
Justo Giani 1 0
Каштру Томаш 1 0

Результаты матчей

Колон
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
4
Колон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

1
3
Колон
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
3
75%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
40%
2
33%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
0
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

13
7
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
4
31%
1
14%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
31%
2
29%
46-60
1
8%
3
43%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

13
6
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 3
3
23%
2
33%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Колон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Арсенал Саранди - Колон 1:0 Колон - Ривер Плейт 2:2 Барракас Сентраль - Колон 2:1 Колон - Унион Санта-Фе 0:0
Колон - Архентинос Хуниорс 3:1 Институто Кордоба - Колон 3:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1 Уракан - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 2:2 Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Колон - Ланус 2:0 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Колон - Тигре 1:3 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0
Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0 Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 2:1 Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0

Результаты матчей

Колон
Атлетико Тукуман

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
3 раза 60%
0:0
2 раза 40%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:0
5 раз 45%
0:0
4 раза 36%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Колон
Атлетико Тукуман

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
4
2
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
6
4
7
1.5
1
10
1
10
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 6 2 2 20 - 10 20
2.
Индепендьенте Авельянеда
 10 5 3 2 11 - 7 18
3.
Колон
 11 5 2 4 14 - 12 17
4.
Велес Сарсфилд
 11 5 2 4 12 - 11 17
5.
Уракан
 10 5 1 4 14 - 10 16
6.
Росарио Сентраль
 2:0 11 4 4 3 10 - 9 16
7.
Банфилд
 10 4 3 3 7 - 5 15
8.
Институто Кордоба
 11 3 6 2 9 - 6 15
9.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 2 4 11 - 15 14
10.
Атлетико Тукуман
 11 3 5 3 6 - 7 14
11.
Тальерес Кордоба
 10 3 3 4 11 - 9 12
12.
Архентинос Хуниорс
 0:2 11 3 3 5 15 - 18 12
13.
Арсенал Саранди
 10 3 2 5 9 - 12 11
14.
Барракас Сентраль
 10 3 1 6 8 - 19 10

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 10 4 6 0 15 - 8 18
2.
Годой Крус
 10 4 6 0 11 - 6 18
3.
Расинг Авельянеда
 10 4 4 2 13 - 12 16
4.
Платенсе
 10 4 3 3 11 - 13 15
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 4 3 3 8 - 10 15
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 4 2 4 11 - 8 14
7.
Дефенса и Хустисия
 10 3 4 3 9 - 8 13
8.
Унион Санта-Фе
 10 2 6 2 8 - 7 12
9.
Сармьенто
 10 2 5 3 7 - 7 11
10.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 13 - 14 11
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 1 7 2 7 - 10 10
12.
Эстудиантес Ла Плата
 11 2 4 5 7 - 11 10
13.
Ланус
 10 1 4 5 6 - 11 7
14.
Тигре
 10 1 3 6 3 - 11 6

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 5 0 0 13 - 2 15
2.
Росарио Сентраль
 2:0 7 4 3 0 8 - 2 15
3.
Колон
 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Уракан
 5 4 0 1 10 - 4 12
5.
Велес Сарсфилд
 5 4 0 1 8 - 3 12
6.
Атлетико Тукуман
 5 3 2 0 3 - 0 11
7.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 1 1 6 - 2 10
8.
Барракас Сентраль
 5 3 1 1 7 - 5 10
9.
Арсенал Саранди
 5 3 1 1 5 - 3 10
10.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 0 2 8 - 9 9
11.
Тальерес Кордоба
 5 2 3 0 7 - 2 9
12.
Банфилд
 5 2 2 1 5 - 2 8
13.
Архентинос Хуниорс
 0:2 5 2 2 1 9 - 7 8
14.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 4 - 4 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 5 3 2 0 11 - 6 11
2.
Платенсе
 5 3 2 0 5 - 2 11
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 3 1 1 6 - 6 10
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 0 2 7 - 7 9
5.
Годой Крус
 5 2 3 0 4 - 2 9
6.
Сармьенто
 5 2 2 1 4 - 2 8
7.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 6 - 5 8
8.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 4 7
10.
Унион Санта-Фе
 5 1 4 0 3 - 2 7
11.
Ланус
 5 1 2 2 4 - 6 5
12.
Эстудиантес Ла Плата
 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 4 1 5 - 8 4
14.
Тигре
 5 0 3 2 1 - 4 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 6 2 4 0 5 - 2 10
2.
Индепендьенте Авельянеда
 5 2 2 1 5 - 5 8
3.
Банфилд
 5 2 1 2 2 - 3 7
4.
Ривер Плейт
 5 1 2 2 7 - 8 5
5.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 2 2 3 - 6 5
6.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 8 5
7.
Уракан
 5 1 1 3 4 - 6 4
8.
Архентинос Хуниорс
 0:2 6 1 1 4 6 - 11 4
9.
Тальерес Кордоба
 5 1 0 4 4 - 7 3
10.
Колон
 5 1 0 4 4 - 8 3
11.
Атлетико Тукуман
 6 0 3 3 3 - 7 3
12.
Росарио Сентраль
 2:0 4 0 1 3 2 - 7 1
13.
Арсенал Саранди
 5 0 1 4 4 - 9 1
14.
Барракас Сентраль
 5 0 0 5 1 - 14 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 5 2 3 0 7 - 4 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 7 - 4 7
3.
Бельграно
 5 1 4 0 4 - 2 7
4.
Расинг Авельянеда
 5 1 4 0 6 - 5 7
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 3 1 2 - 2 6
6.
Унион Санта-Фе
 5 1 2 2 5 - 5 5
7.
Дефенса и Хустисия
 5 1 2 2 3 - 3 5
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 2 2 2 - 4 5
9.
Эстудиантес Ла Плата
 6 1 2 3 4 - 6 5
10.
Платенсе
 5 1 1 3 6 - 11 4
11.
Бока Хуниорс
 5 1 0 4 7 - 8 3
12.
Тигре
 5 1 0 4 2 - 7 3
13.
Сармьенто
 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Ланус
 5 0 2 3 2 - 5 2
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 7
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Уракан Matias Coccaro 5
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Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 5
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 5
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 4
Велес Сарсфилд Хианетти Лаутаро 5
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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