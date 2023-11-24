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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Ружомберок
1:0
Второй тайм: 56'
Тренчин
0'
1:0
27' Гол
Лавринчик Самуэль
43' Желтая карточка
Ondrej Smetana
44' Желтая карточка
Бариш Дамьян

Ход матча

27'
Лавринчик Самуэль
(Хриен Мартин)
1:0
43'
Ondrej Smetana
 
44'
 
Бариш Дамьян
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Ничья
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34
Фрюхвальд
Томаш
4
Лютеран
Оливер
3
Масло
Ян
22
Симон
Габриэл
28
Селески
Александер
24
Жигмунд
Марек
6
Мудры
Тимотей
14
Гладик
Ян
11
Лавринчик
Самуэль
32
Малы
Матуш
30
Хриен
Мартин
99
Кукучка
Михал
11
Кмет
Матуш
14
Бондаренко
Тарас
15
Lazar
Stojsavljevic
4
Samuel
Kozlovsky
27
Бариш
Дамьян
22
Гонг
Хилари
20
Rahim
Ibrahim
8
Гайдош
Артур
7
Eynel
Soares
29
Купусович
Негош
Ружомберок
4-2-3-1
Тренчин
4-1-4-1

История личных встреч

Ружомберок
Тренчин

17 матчей

52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
7 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
35.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед

23 матча

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 13 побед

40 матчей

22.5%
35%
42.5%
9 побед 14 ничьих 17 побед

Первый тайм

17.5%
47.5%
35%
7 побед 19 ничьих 14 побед

Второй тайм

32.5%
35%
32.5%
13 побед 14 ничьих 13 побед

История матчей

С
4:1
С
4:1
С
0:3
С
0:0
С
0:0
С
3:0
С
1:1
С
3:1
С
2:2
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
1:4
С
3:1
С
2:1
С
1:2
С
3:3
С
2:1
С
3:3
К
0:0
С
3:1
С
1:0
К
0:1
К
5:1
С
0:3
С
1:1
С
0:1
С
4:3
С
1:1
С
3:0
С
1:2
С
0:1
С
5:0
С
1:2
С
0:0
CL
2:1
CL
1:1
CL
1:1
CL
0:0
CL
0:3

Голы

Всего голов

24
27

Голов в среднем за матч

1.33
1.23

Среднее время на гол

67
73

Всего голов

41
23

Голов в среднем за матч

1.86
1.28

Среднее время на гол

48
70

Всего голов

65
50

Голов в среднем за матч

1.63
1.25

Тотал матчей

2.5
35
Больше 88%
Меньше 13%
5
30
Больше 75%
Меньше 25%
10
24
Больше 60%
Меньше 40%
16
13
Больше 33%
Меньше 68%
27
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

55
72

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герец Штефан 3 0.2
Домонкос Кристоф 3 0.2
Шефчик Самуэль 2 0.13
Лавринчик Самуэль 2 0.13
Хриен Мартин 1 0.07
Бобчек Томаш 1 0.07
Тучны Адам 1 0.07
Бодя Мартин 1 0.07
Котула Юрай 0 0
Гладик Ян 0 0
Хобот Марьян 0 0
Лютеран Оливер 0 0
Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Купусович Негош 5 0.33
Eynel Soares 4 0.27
Rahim Ibrahim 4 0.27
Гонг Хилари 2 0.13
Кмет Матуш 1 0.07
Samuel Kozlovsky 1 0.07
Гайдош Артур 0 0
Бариш Дамьян 0 0
Lazar Stojsavljevic 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жигмунд Марек 4 0
Лавринчик Самуэль 4 0
Мрва Марио 2 1
Хриен Мартин 2 0
Герец Штефан 2 0
Гладик Ян 2 0
Лютеран Оливер 2 0
Масло Ян 1 0
Ondrej Smetana 1 0
Peter Tomko 1 0
Котула Юрай 1 0
Симон Габриэл 1 0
Мудры Тимотей 1 0
Шефчик Самуэль 1 0
Малы Матуш 1 0
Фрюхвальд Томаш 1 0
Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rahim Ibrahim 6 1
Бариш Дамьян 6 0
Холли Доминик 3 0
Eynel Soares 3 0
Илья Столица 2 0
Кмет Матуш 2 0
Lazar Stojsavljevic 2 0
Бондаренко Тарас 1 0
Возинья Жозимар 1 0
Гонг Хилари 1 0
Акила Жессе 1 0
Samuel Kozlovsky 1 0
Купусович Негош 1 0
Гайдош Артур 1 0
Багин Сауэль 1 0

Результаты матчей

Ружомберок
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Тренчин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

2
3
Ружомберок
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Тренчин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

4
8
Ружомберок
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Тренчин
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
29%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
43%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

6
15
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
17%
1
7%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
33%
3
20%
46-60
2
33%
1
7%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Забито

7
10
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
3
43%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
2
29%
1
10%
76-90

Пропущено

16
4
11 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
6%
1
25%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
6
38%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
1
25%
61-75
2
13%
2
50%
76-90

Забито

14
17
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
2
14%
1
6%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
1
7%
7
41%
31-45
5
36%
2
12%
46-60
3
21%
3
18%
61-75
2
14%
2
12%
76-90

Пропущено

22
19
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
9%
2
11%
1-15
5
23%
2
11%
16-30
6
27%
3
16%
31-45
3
14%
3
16%
46-60
4
18%
2
11%
61-75
2
9%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ДАК - Ружомберок 1:1 Скалица - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Жилина 0:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1
Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Ружомберок - Михаловце 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 4:1 Ружомберок - ДАК 1:1 Ружомберок - Скалица 2:1 Жилина - Ружомберок 3:1 Заря - Ружомберок 1:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Карвина - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:3
Тренчин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Тренчин - Жилина 0:0 Михаловце - Тренчин 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Тренчин 1:1
Тренчин - Скалица 0:0 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Ок Частковце - Тренчин 1:2 Кошице - Тренчин 0:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Тренчин - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Тренчин - Ружомберок 4:1 Жилина - Тренчин 5:2 Тренчин - Михаловце 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 СТК-1914 Саморин - Тренчин 3:4 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 2:1

Результаты матчей

Ружомберок
Тренчин

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ружомберок
Тренчин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
8
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 14 11 2 1 33 - 12 35
2.
Жилина
 14 9 2 3 32 - 19 29
3.
Спартак Трнава
 14 8 3 3 23 - 15 27
4.
Железярне Подбрезова
 14 8 2 4 34 - 19 26
5.
Тренчин
 0:1 15 7 4 4 21 - 16 25
6.
ДАК
 14 7 3 4 23 - 17 24
7.
Дукла Банска-Бистрица
 14 6 4 4 27 - 23 22
8.
Скалица
 14 5 2 7 13 - 15 17
9.
Ружомберок
 1:0 15 4 5 6 14 - 23 17
10.
Кошице
 14 2 1 11 10 - 34 7
11.
Михаловце
 14 0 5 9 11 - 31 5
12.
Злате Моравце
 14 0 3 11 7 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 7 6 1 0 19 - 5 19
2.
Жилина
 7 6 0 1 24 - 14 18
3.
Железярне Подбрезова
 7 5 2 0 18 - 7 17
4.
Тренчин
 0:1 7 4 2 1 10 - 4 14
5.
Ружомберок
 1:0 8 4 2 2 8 - 6 14
6.
ДАК
 7 4 1 2 15 - 10 13
7.
Скалица
 7 4 1 2 7 - 4 13
8.
Спартак Трнава
 7 3 1 3 10 - 8 10
9.
Дукла Банска-Бистрица
 7 2 2 3 10 - 14 8
10.
Кошице
 7 1 1 5 3 - 15 4
11.
Михаловце
 7 0 3 4 5 - 15 3
12.
Злате Моравце
 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Трнава
 7 5 2 0 13 - 7 17
2.
Слован Братислава
 7 5 1 1 14 - 7 16
3.
Дукла Банска-Бистрица
 7 4 2 1 17 - 9 14
4.
Жилина
 7 3 2 2 8 - 5 11
5.
ДАК
 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Тренчин
 0:1 8 3 2 3 11 - 12 11
7.
Железярне Подбрезова
 7 3 0 4 16 - 12 9
8.
Скалица
 7 1 1 5 6 - 11 4
9.
Кошице
 7 1 0 6 7 - 19 3
10.
Ружомберок
 1:0 7 0 3 4 6 - 17 3
11.
Михаловце
 7 0 2 5 6 - 16 2
12.
Злате Моравце
 7 0 1 6 3 - 11 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 8 (6)
Жилина Дурис Давид 8 (2)
Слован Братислава Чаврич Александр 7 (2)
Слован Братислава Барсегян Тигран 6 (4)
Спартак Трнава Азанго Филип 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 6
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 6
Тренчин Бариш Дамьян 6
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Кошице Голиков Александр 5
Весь список
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