Тур: 15. Стадион: Ружомберок.
1:0
Конец матча
0'
1:0
27' ГолЛавринчик Самуэль
43' Желтая карточкаOndrej Smetana
44' Желтая карточкаБариш Дамьян
65' Желтая карточкаХриен Мартин
86' Желтая карточкаЛютеран Оливер
90' Желтая карточкаЖигмунд Марек
90'+6
Ход матча
27'
43'
44'
65'
86'
90'
3
Масло
Ян
14
Гладик
Ян
32
Малы
Матуш
30
Хриен
Мартин
11
Кмет
Матуш
27
Бариш
Дамьян
22
Гонг
Хилари
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гладик ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Малы МатушПолузащитник
-
30 Хриен МартинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Котула ЮрайЗащитник
- Защитник
-
17 Тучны АдамПолузащитник
-
20 Хобот МарьянПолузащитник
- Нападающий
-
18 Бодя МартинНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ondrej Smetana
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Кмет МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
-
22 Гонг ХилариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Пирес КелвинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Джуд СандейНападающий
-
93 Акила ЖессеНападающий
-
-
85 Emma Uchegbu
-
Главный тренер: Столица Илия
История личных встреч
Ружомберок
Тренчин
17 матчей
52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
7 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
35.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед
23 матча
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 13 побед
40 матчей
22.5%
35%
42.5%
9 побед 14 ничьих 17 побед
Первый тайм
17.5%
47.5%
35%
7 побед 19 ничьих 14 побед
Второй тайм
32.5%
35%
32.5%
13 побед 14 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
27
Голов в среднем за матч
1.33
1.23
Среднее время на гол
67
73
Всего голов
41
23
Голов в среднем за матч
1.86
1.28
Среднее время на гол
48
70
Всего голов
65
50
Голов в среднем за матч
1.63
1.25
Тотал матчей
2.5
35
Больше 88%
Меньше 13%
5
30
Больше 75%
Меньше 25%
10
24
Больше 60%
Меньше 40%
16
13
Больше 33%
Меньше 68%
27
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
55
72
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герец Штефан
|3
|0.2
|Домонкос Кристоф
|3
|0.2
|Шефчик Самуэль
|2
|0.13
|Лавринчик Самуэль
|2
|0.13
|Хриен Мартин
|1
|0.07
|Бобчек Томаш
|1
|0.07
|Тучны Адам
|1
|0.07
|Бодя Мартин
|1
|0.07
|Котула Юрай
|0
|0
|Гладик Ян
|0
|0
|Хобот Марьян
|0
|0
|Лютеран Оливер
|0
|0
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Купусович Негош
|5
|0.33
|Eynel Soares
|4
|0.27
|Rahim Ibrahim
|4
|0.27
|Гонг Хилари
|2
|0.13
|Кмет Матуш
|1
|0.07
|Samuel Kozlovsky
|1
|0.07
|Гайдош Артур
|0
|0
|Бариш Дамьян
|0
|0
|Lazar Stojsavljevic
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жигмунд Марек
|5
|0
|Лавринчик Самуэль
|4
|0
|Мрва Марио
|2
|1
|Хриен Мартин
|3
|0
|Лютеран Оливер
|3
|0
|Герец Штефан
|2
|0
|Гладик Ян
|2
|0
|Масло Ян
|1
|0
|Ondrej Smetana
|1
|0
|Peter Tomko
|1
|0
|Котула Юрай
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Мудры Тимотей
|1
|0
|Шефчик Самуэль
|1
|0
|Малы Матуш
|1
|0
|Фрюхвальд Томаш
|1
|0
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rahim Ibrahim
|6
|1
|Бариш Дамьян
|6
|0
|Холли Доминик
|3
|0
|Eynel Soares
|3
|0
|Илья Столица
|2
|0
|Кмет Матуш
|2
|0
|Lazar Stojsavljevic
|2
|0
|Бондаренко Тарас
|1
|0
|Возинья Жозимар
|1
|0
|Гонг Хилари
|1
|0
|Акила Жессе
|1
|0
|Samuel Kozlovsky
|1
|0
|Купусович Негош
|1
|0
|Гайдош Артур
|1
|0
|Багин Сауэль
|1
|0
Результаты матчей
Ружомберок
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Тренчин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
2
3
Ружомберок
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Тренчин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
4
8
Ружомберок
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Тренчин
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
25%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
43%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
6
16
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
17%
1
6%
1-15
1
17%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
33%
3
19%
46-60
2
33%
1
6%
61-75
0
0%
5
31%
76-90
Забито
7
10
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
3
43%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
2
29%
1
10%
76-90
Пропущено
16
4
11 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
6%
1
25%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
6
38%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
1
25%
61-75
2
13%
2
50%
76-90
Забито
15
17
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
1
7%
7
41%
31-45
5
33%
2
12%
46-60
3
20%
3
18%
61-75
2
13%
2
12%
76-90
Пропущено
22
20
13 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
9%
2
10%
1-15
5
23%
3
15%
16-30
6
27%
3
15%
31-45
3
14%
3
15%
46-60
4
18%
2
10%
61-75
2
9%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ДАК - Ружомберок 1:1 Скалица - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Жилина 0:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1
Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Ружомберок - Михаловце 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 4:1 Ружомберок - ДАК 1:1 Ружомберок - Скалица 2:1 Жилина - Ружомберок 3:1 Заря - Ружомберок 1:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Карвина - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:3
Тренчин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Тренчин - Жилина 0:0 Михаловце - Тренчин 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Тренчин 1:1
Тренчин - Скалица 0:0 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Ок Частковце - Тренчин 1:2 Кошице - Тренчин 0:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Тренчин - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Тренчин - Ружомберок 4:1 Жилина - Тренчин 5:2 Тренчин - Михаловце 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 СТК-1914 Саморин - Тренчин 3:4 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 2:1
Результаты матчей
Ружомберок
Тренчин
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ружомберок
Тренчин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
52
26
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
16
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
105
312
87
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|8 (6)
|Жилина
|Дурис Давид
|8 (2)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|7 (2)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|6 (4)
|Спартак Трнава
|Азанго Филип
|6 (4)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 6
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|6
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|5